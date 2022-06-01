The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз компилятора Rakudo 2022.06 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)

07.06.2022 13:24

Представлен выпуск Rakudo 2022.06, компилятора для языка программирования Raku (бывший Perl 6). Проект был переименован из Perl 6 так как не стал продолжением Perl 5, как ожидалось изначально, а превратился в отдельный язык программирования, не совместимый с Perl 5 на уровне исходных текстов и развиваемый отдельным сообществом разработчиков. Компилятор поддерживает варианты языка Raku, описанные в спецификациях 6.c и 6.d (по умолчанию). Одновременно доступен выпуск виртуальной машины MoarVM 2022.06, формирующей среду для запуска скомпилированного в Rakudo байт-кода. В Rakudo компиляция также поддерживается для JVM и некоторых виртуальных машин для JavaScript.

Из улучшений в Rakudo 2022.06 отмечается категоризация генерируемых исключений - для каждой ошибки теперь можно использовать свой класс исключений. Добавлен более компактный по размеру байткода способ возвращения состояния "Failure" - (Exception|Cool).Failure (вместо 'fail "foo"' и 'Failure.new("foo")' предлагается указывать '"foo".Failure'). В метод DateTime.posix добавлен именованный аргумент ":real". Значительно ускорено использование метода .tail() с массивами. В новой версии MoarVM улучшена работа сборщика мусора.

  1. Главная ссылка к новости (https://rakudo.org/post/announ...)
  2. OpenNews: Релиз компилятора Rakudo 2022.02 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)
  3. OpenNews: Язык Perl 6 переименован в Raku
  4. OpenNews: Сообщество вернуло контроль над доменом perl.com
  5. OpenNews: Perl 7 плавно продолжит развитие Perl 5 без нарушения обратной совместимости
  6. OpenNews: Доступен язык программирования Perl 5.36.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57310-rakudo
Ключевые слова: rakudo, perl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, васёк (?), 13:35, 07/06/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    экзотика какая этот Raku, уж лучше Rust
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:51, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    спасибо, но докупать оперативочку для раста не хочу.
     
     
  • 3.3, Самый Лучший Гусь (?), 14:03, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так докупи для Chrome. И волки сыты и яйца целы.
     
     
  • 4.4, Аноним (2), 14:05, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а разве хром написан на расте?
     
     
  • 5.5, Самый Лучший Гусь (?), 14:09, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Пока нет, но в будущем его обязательно соберутся переписывать на Rust.
     
     
  • 6.6, Аноним (6), 14:33, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если в будущем не появится другой, на то время, более моднявый язычок.
     
  • 6.7, Попандопала (?), 14:33, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    Нет это так кажется не работает. Один кусочек,может быть два. D Писали давно о том, что самые критические места для безопасности переписывают. Теперь без dev-lang/rust никуда. Хорошо хоть собирается относительно быстро, а не как раньше.
     
     
  • 7.9, Аноним (9), 14:53, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст медленно собирается.
     
  • 6.8, Аноним (9), 14:52, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соберутся, но не перепишут.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру