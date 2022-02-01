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Релиз компилятора Rakudo 2022.02 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)

13.02.2022 10:21

Представлен выпуск Rakudo 2022.02, компилятора для языка программирования Raku (бывший Perl 6). Проект был переименован из Perl 6 так как не стал продолжением Perl 5, как ожидалось изначально, а превратился в отдельный язык программирования, не совместимый с Perl 5 на уровне исходных текстов и развиваемый отдельным сообществом разработчиков. Одновременно доступен выпуск виртуальной машины MoarVM 2022.02, формирующей среду для запуска скомпилированного в Rakudo байт-кода. В Rakudo компиляция также поддерживается для JVM и некоторых виртуальных машин для JavaScript.

Из улучшений в Rakudo 2022.02 отмечается поддержка переменной окружения $RAKUDO_OPT для определения применяемых в компиляторе опций по умолчанию, добавлена функция rotor для группировки элементов списка, добавлена динамическая переменная $*RAT-UPGRADE-CLASS, в перечисления добавлены методы order и infer, реализованы недостающие проверки на значения NULL, в реализацию массивов добавлены методы unique, repeated и squish. В новой версии MoarVM улучшены реализации JIT и сборщика мусора, проведена чистка устаревшего кода, добавлены новые оптимизации и проверки для обеспечения безопасности.

  1. Главная ссылка к новости (https://rakudo.org/post/announ...)
  2. OpenNews: Релиз компилятора Rakudo 2021.12 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)
  3. OpenNews: Язык Perl 6 переименован в Raku
  4. OpenNews: Анализ рисков при воплощении в жизнь инициативы Perl 7
  5. OpenNews: Релиз языка программирования Perl 5.34.0
  6. OpenNews: Анонсирован Perl 7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56690-rakudo
Ключевые слова: rakudo, raku, perl
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:34, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >(бывший Perl 6).

    А когда там уже седьмой перл выйдет?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:46, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    а смысл? язык полностью сдал свои позиции даже в тех областях, где он когда-то N-дцать лет назад был популярен. Сабж - просто попытки выкопать труп инвалида от рождения и сделать ему искусственное дыхание, хотя там и легких-то уже нет, все сожрала Мать Природа.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 11:12, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сабж - новый язык, спеку начали писать ещё в 20хх, но релиз как это бывает несколько затянулся. Так что нет, это не попытка выкопать труп, это другой язык от тех же авторов.


    perl 7 уже есть https://gist.github.com/Grinnz/be5db6b1d54b22d8e21c975d68d7a54f

     
     
  • 4.4, Аноним (4), 11:37, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >другой язык от тех же авторов.

    Много языков хороших и разных

     
     
  • 5.15, YetAnotherOnanym (ok), 18:33, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рэймонд Куни, залогиньтесь.
     
  • 4.5, Аноним (2), 11:40, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > другой язык от тех же авторов

    Какая разница, кто как его величает, сабж - "развитие" перла, о чем намекает даже официальный сайт, где в куче мест вместо "раку" пишут "перл 6".

     
     
  • 5.7, Аноним (7), 12:05, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая разница, как язык величает аноним с опеннета. Сабж — новый язык, сильно отличающийся от перал, но перенявший у него некоторые концепции.

    Где написано "перл 6" — значит, не успели исправить. Раньше язык носил это имя.

     
  • 3.8, Онаним (?), 15:03, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сабж - просто попытки ... сделать ему искусственное дыхание

    Причём рот-в-рот.

     
  • 3.9, Аноним (9), 15:51, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пишет клоун, который вообще не умеет ни в какой код :)
     
     
  • 4.10, Аноним (2), 17:06, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так научись и прекрати им быть
     

  • 1.6, Skif (ok), 12:04, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раками кто-то пользуется? Под пивко небось?
    Ps: ностальгически вздохнул по пятой жемчужине и нулевых...
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 17:37, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ps: ностальгически вздохнул по пятой жемчужине и нулевых...

    А чего вздыхать ностальгически? Уж 5я перловка в любом линухе есть. Идёт жешь в комплекте ко всяким бубунтам и иже с ними. Бери да пиши.

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 17:53, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да какая-то дичь, какие-то аутисты из копрошляпы в иксы напихали перла последние пару лет. Видимо, чтобы окончательно иксы закопать, а то пользователям что-то очень нравится когда у них всё работает -- так хоть перл утянет их на дно.
     
  • 2.14, Самокатофил (?), 18:05, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пока перлхакеры пилили джастфофан новый язык, мир изменился. Они сделали перл с блекджеком и бабочками, а "продакшн" вовсю гнал стадо в го и петончег. Рыночек порешал, тут ничё не поделаешь.

    > Ps: ностальгически вздохнул по пятой жемчужине и нулевых...

    Хех, до сих пор мой рабочий инструмент. Я не так суперстар, и начинал учить его школотой, когда жемчужина уже теряла позиции. Просто это были всё еще времена, когда на лоре о опеннете тусовалось не так много уставших сеньёров с макбуком, и пинали школоту не в "успешный успех", а в "кр@сно глазие и пердоленг". А когда уже раскурил перловку, там уже не до другой скриптоты. Вот до сих пор и пишу. :)

     
     
  • 3.17, alexander lunev (?), 19:15, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличный язык, пишу на нём до сей поры, под виндой и под никсами. При этом спокойно и на питоне могу. И вообще, на чем надо - на том и могу. Раньше нас так учили, что язык программирования учится за две недели, а основы и парадигмы программирования - они всегда и везде одинаковые (ок, не везде, есть еще LISP). Поэтому холивары про язык программирования мне непонятны - удобно вам на питоне писать - вперёд, кривые ноги. Очень неудобный язык, по сравнению с перлом.
     

  • 1.11, mos87 (ok), 17:32, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужно.
     
  • 1.16, Аноним (16), 19:04, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Проект был переименован из Perl 6 так как не стал продолжением Perl 5

    Стал, просто перловики-утята это не приняли.

    >не совместимый с Perl 5 на уровне исходных текстов

    Будто перл 4 совместим с 5м на уровне исходных кодов

     
  • 1.18, Аноним (16), 19:16, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, отличный язык. Всё тот же хакерский швейцарский нож, но круче и современнее.
     
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