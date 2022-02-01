Релиз компилятора Rakudo 2022.02 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)

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|2.2, Аноним (2), 10:46, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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а смысл? язык полностью сдал свои позиции даже в тех областях, где он когда-то N-дцать лет назад был популярен. Сабж - просто попытки выкопать труп инвалида от рождения и сделать ему искусственное дыхание, хотя там и легких-то уже нет, все сожрала Мать Природа.
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|4.4, Аноним (4), 11:37, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>другой язык от тех же авторов.
Много языков хороших и разных
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|4.5, Аноним (2), 11:40, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> другой язык от тех же авторов
Какая разница, кто как его величает, сабж - "развитие" перла, о чем намекает даже официальный сайт, где в куче мест вместо "раку" пишут "перл 6".
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|5.7, Аноним (7), 12:05, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая разница, как язык величает аноним с опеннета. Сабж — новый язык, сильно отличающийся от перал, но перенявший у него некоторые концепции.
Где написано "перл 6" — значит, не успели исправить. Раньше язык носил это имя.
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|3.8, Онаним (?), 15:03, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сабж - просто попытки ... сделать ему искусственное дыхание
Причём рот-в-рот.
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|1.6, Skif (ok), 12:04, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Раками кто-то пользуется? Под пивко небось?
Ps: ностальгически вздохнул по пятой жемчужине и нулевых...
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|2.12, Аноним (-), 17:37, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ps: ностальгически вздохнул по пятой жемчужине и нулевых...
А чего вздыхать ностальгически? Уж 5я перловка в любом линухе есть. Идёт жешь в комплекте ко всяким бубунтам и иже с ними. Бери да пиши.
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|3.13, Аноним (13), 17:53, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да какая-то дичь, какие-то аутисты из копрошляпы в иксы напихали перла последние пару лет. Видимо, чтобы окончательно иксы закопать, а то пользователям что-то очень нравится когда у них всё работает -- так хоть перл утянет их на дно.
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|2.14, Самокатофил (?), 18:05, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока перлхакеры пилили джастфофан новый язык, мир изменился. Они сделали перл с блекджеком и бабочками, а "продакшн" вовсю гнал стадо в го и петончег. Рыночек порешал, тут ничё не поделаешь.
> Ps: ностальгически вздохнул по пятой жемчужине и нулевых...
Хех, до сих пор мой рабочий инструмент. Я не так суперстар, и начинал учить его школотой, когда жемчужина уже теряла позиции. Просто это были всё еще времена, когда на лоре о опеннете тусовалось не так много уставших сеньёров с макбуком, и пинали школоту не в "успешный успех", а в "кр@сно глазие и пердоленг". А когда уже раскурил перловку, там уже не до другой скриптоты. Вот до сих пор и пишу. :)
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|3.17, alexander lunev (?), 19:15, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отличный язык, пишу на нём до сей поры, под виндой и под никсами. При этом спокойно и на питоне могу. И вообще, на чем надо - на том и могу. Раньше нас так учили, что язык программирования учится за две недели, а основы и парадигмы программирования - они всегда и везде одинаковые (ок, не везде, есть еще LISP). Поэтому холивары про язык программирования мне непонятны - удобно вам на питоне писать - вперёд, кривые ноги. Очень неудобный язык, по сравнению с перлом.
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|1.16, Аноним (16), 19:04, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Проект был переименован из Perl 6 так как не стал продолжением Perl 5
Стал, просто перловики-утята это не приняли.
>не совместимый с Perl 5 на уровне исходных текстов
Будто перл 4 совместим с 5м на уровне исходных кодов
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|1.18, Аноним (16), 19:16, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати, отличный язык. Всё тот же хакерский швейцарский нож, но круче и современнее.
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