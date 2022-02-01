Релиз компилятора Rakudo 2022.02 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)

2.12 , Аноним ( - ), 17:37, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Ps: ностальгически вздохнул по пятой жемчужине и нулевых... А чего вздыхать ностальгически? Уж 5я перловка в любом линухе есть. Идёт жешь в комплекте ко всяким бубунтам и иже с ними. Бери да пиши.

3.13 , Аноним ( 13 ), 17:53, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да какая-то дичь, какие-то аутисты из копрошляпы в иксы напихали перла последние пару лет. Видимо, чтобы окончательно иксы закопать, а то пользователям что-то очень нравится когда у них всё работает -- так хоть перл утянет их на дно.

2.14 , Самокатофил ( ? ), 18:05, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пока перлхакеры пилили джастфофан новый язык, мир изменился. Они сделали перл с блекджеком и бабочками, а "продакшн" вовсю гнал стадо в го и петончег. Рыночек порешал, тут ничё не поделаешь. > Ps: ностальгически вздохнул по пятой жемчужине и нулевых... Хех, до сих пор мой рабочий инструмент. Я не так суперстар, и начинал учить его школотой, когда жемчужина уже теряла позиции. Просто это были всё еще времена, когда на лоре о опеннете тусовалось не так много уставших сеньёров с макбуком, и пинали школоту не в "успешный успех", а в "кр@сно глазие и пердоленг". А когда уже раскурил перловку, там уже не до другой скриптоты. Вот до сих пор и пишу. :)

3.17 , alexander lunev ( ? ), 19:15, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отличный язык, пишу на нём до сей поры, под виндой и под никсами. При этом спокойно и на питоне могу. И вообще, на чем надо - на том и могу. Раньше нас так учили, что язык программирования учится за две недели, а основы и парадигмы программирования - они всегда и везде одинаковые (ок, не везде, есть еще LISP). Поэтому холивары про язык программирования мне непонятны - удобно вам на питоне писать - вперёд, кривые ноги. Очень неудобный язык, по сравнению с перлом.

