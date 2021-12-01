Релиз компилятора Rakudo 2021.12 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)

Представлен выпуск Rakudo 2021.12, компилятора для языка программирования Raku (бывший Perl 6). Проект был переименован из Perl 6 так как не стал продолжением Perl 5, как ожидалось изначально, а превратился в отдельный язык программирования, не совместимый с Perl 5 на уровне исходных текстов и развиваемый отдельным сообществом разработчиков. Одновременно доступен выпуск виртуальной машины MoarVM 2021.12, формирующей среду для запуска скомпилированного в Rakudo байт-кода. В Rakudo компиляция также поддерживается для JVM и некоторых виртуальных машин для JavaScript.

Из улучшений в Rakudo 2021.12 отмечается добавление поддержки метода is-wrapped для модуля Routine, реализация переменной окружения RAKUDO_PRECOMPILATION_PROGRESS для вывода информации о предкомпилируемых модулях в stderr, добавление методов IterationBuffer.unshift, IterationBuffer.prepend и IterationBuffer.new(iterable), а также оптимизация производительности методов .match, .subst-mutate и .subst, ускорение на 40% вызова Date.new(year,month,day). В новой версии MoarVM улучшены реализации JIT и сборщика мусора, добавлены новые оптимизации и проверки для обеспечения безопасности.



