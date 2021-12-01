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Релиз компилятора Rakudo 2021.12 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)

25.12.2021 11:28

Представлен выпуск Rakudo 2021.12, компилятора для языка программирования Raku (бывший Perl 6). Проект был переименован из Perl 6 так как не стал продолжением Perl 5, как ожидалось изначально, а превратился в отдельный язык программирования, не совместимый с Perl 5 на уровне исходных текстов и развиваемый отдельным сообществом разработчиков. Одновременно доступен выпуск виртуальной машины MoarVM 2021.12, формирующей среду для запуска скомпилированного в Rakudo байт-кода. В Rakudo компиляция также поддерживается для JVM и некоторых виртуальных машин для JavaScript.

Из улучшений в Rakudo 2021.12 отмечается добавление поддержки метода is-wrapped для модуля Routine, реализация переменной окружения RAKUDO_PRECOMPILATION_PROGRESS для вывода информации о предкомпилируемых модулях в stderr, добавление методов IterationBuffer.unshift, IterationBuffer.prepend и IterationBuffer.new(iterable), а также оптимизация производительности методов .match, .subst-mutate и .subst, ускорение на 40% вызова Date.new(year,month,day). В новой версии MoarVM улучшены реализации JIT и сборщика мусора, добавлены новые оптимизации и проверки для обеспечения безопасности.

  1. Главная ссылка к новости (https://rakudo.org/post/announ...)
  2. OpenNews: Анализ рисков при воплощении в жизнь инициативы Perl 7
  3. OpenNews: Релиз компилятора Rakudo 2021.10 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)
  4. OpenNews: Язык Perl 6 переименован в Raku
  5. OpenNews: Релиз языка программирования Perl 5.34.0
  6. OpenNews: Руководство Perl приостановило работу команды, следящей за соблюдением кодекса поведения
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56409-rakudo
Ключевые слова: rakudo, perl
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, псевдонимус (?), 11:35, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Любому админу, кроме системдаунов достаточно перл5. Но раз другим нужно, значит нужно.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:11, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    любому админу достаточно Python 3
     
     
  • 3.3, псевдонимус (?), 12:14, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >любому адекватному человеку не нужен питон любой версии.

    Вот так будет правильно.

     
  • 3.4, Аноним (4), 12:19, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Использую Ruby 3 вместо него, например.
     
  • 3.7, Аноним (7), 12:32, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Любому админу достаточно любой скриптоты, в которую он умеет.
    Совершенно неважно, что это, REXX, Perl, Python, powershell, ruby, sed, awk, sh, cmd, lua, tcl, что там ещё есть...

    А если админ не умеет хоть в какую-то скриптоту - это не админ, а так, лапки из жопки.

     
     
  • 4.13, Ем печеньки на темной стороне (?), 14:03, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подпишусь под каждым словом. А лапки из жопки - это в Мемориз 😀
     
  • 4.14, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 14:12, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Любому админу достаточно любой крипоты, в которую он умеет.

    Поправил, не благодари

     
  • 4.15, GraiT (?), 15:43, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужно лишнего плести, админу желательно знать, но не обязательно, иначе не было смысла делать разные профессии. И если нет понимания чем админ занимается, то лучше дикость не писать.
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:27, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даааа… Это dev-perl/XML-Parser обновился на 0.0.1 версию, установите теперь dev-perl/libwww-perl и ещё тысячу сомнительных пакетов. Отличный язык для админа.
     
     
  • 3.8, Аноним (7), 12:33, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Rakudo уже не для админов.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 12:58, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А для кого для смузиадминчиков?
     
     
  • 5.12, Аноним (7), 13:59, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rakudo - универсальный язык программирования. Админу такой накой?
     

  • 1.9, Аноним (10), 12:57, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как думаете опеннет перейдет с перла на раку?
     
     
  • 2.11, Урри (ok), 13:47, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда раку на горе свистнет, думаю.
     
  • 2.16, GraiT (?), 15:45, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть ли разница если работает?
     
  • 2.17, kusb (?), 15:49, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может лучше ASP NET?
     

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