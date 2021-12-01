Релиз компилятора Rakudo 2021.12 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)

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|1.1, псевдонимус (?), 11:35, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Любому админу, кроме системдаунов достаточно перл5. Но раз другим нужно, значит нужно.
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|3.3, псевдонимус (?), 12:14, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>любому адекватному человеку не нужен питон любой версии.
Вот так будет правильно.
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|3.7, Аноним (7), 12:32, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Любому админу достаточно любой скриптоты, в которую он умеет.
Совершенно неважно, что это, REXX, Perl, Python, powershell, ruby, sed, awk, sh, cmd, lua, tcl, что там ещё есть...
А если админ не умеет хоть в какую-то скриптоту - это не админ, а так, лапки из жопки.
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|4.15, GraiT (?), 15:43, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не нужно лишнего плести, админу желательно знать, но не обязательно, иначе не было смысла делать разные профессии. И если нет понимания чем админ занимается, то лучше дикость не писать.
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|2.6, Аноним (6), 12:27, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даааа… Это dev-perl/XML-Parser обновился на 0.0.1 версию, установите теперь dev-perl/libwww-perl и ещё тысячу сомнительных пакетов. Отличный язык для админа.
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|5.12, Аноним (7), 13:59, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Rakudo - универсальный язык программирования. Админу такой накой?
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