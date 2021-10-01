Релиз компилятора Rakudo 2021.10 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)

Разработчики компилятора Rakudo для языка программирования Raku (бывший Perl 6) опубликовали релиз 2021.10. Одновременно доступен новый выпуск виртуальной машины MoarVM 2021.10, формирующей среду для запуска скомпилированного байт-кода. Также компиляция поддерживается для JVM и некоторых виртуальных машин для JavaScript.

В новой версии выделяется серьёзный прирост производительности, которого удалось достигнуть благодаря новому механизму диспетчеризации. Ценой повышения производительности стало увеличение времени компиляции примерно на 25%. Других серьёзных изменений не отмечается.

Raku является Perl-подобным языком программирования, не обеспечивающим совместимость с Perl5 на уровне исходных текстов и имеющим своё сообщество разработчиков. Первый релиз состоялся после 15 лет разработки и на данный момент разработчики призывают любых добровольных помощников присоединиться к развитию языка, для чего приглашают в чат IRC.

На Raku написаны такие продукты, как: