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Релиз компилятора Rakudo 2021.10 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)

24.10.2021 03:17

Разработчики компилятора Rakudo для языка программирования Raku (бывший Perl 6) опубликовали релиз 2021.10. Одновременно доступен новый выпуск виртуальной машины MoarVM 2021.10, формирующей среду для запуска скомпилированного байт-кода. Также компиляция поддерживается для JVM и некоторых виртуальных машин для JavaScript.

В новой версии выделяется серьёзный прирост производительности, которого удалось достигнуть благодаря новому механизму диспетчеризации. Ценой повышения производительности стало увеличение времени компиляции примерно на 25%. Других серьёзных изменений не отмечается.

Raku является Perl-подобным языком программирования, не обеспечивающим совместимость с Perl5 на уровне исходных текстов и имеющим своё сообщество разработчиков. Первый релиз состоялся после 15 лет разработки и на данный момент разработчики призывают любых добровольных помощников присоединиться к развитию языка, для чего приглашают в чат IRC.

На Raku написаны такие продукты, как:

  • Hubtodate - автоматизирует получение и обновление репозиториев с GitHub (разработка брошена в середине 2020-го);
  • JsonHound - парсер и анализатор для JSON-структур (последний pull request также от середины 2020);
  • движок пользовательских скриптов для qutebrowser (без релиза, последняя активность - 4 месяца назад);
  • Tomtit - программа, позволяющая создавать пользовательские задачи для отложенного выполнения (без релизов).


  1. Главная ссылка к новости (https://rakudo.org/downloads/r...)
  2. OpenNews: Анонсирован Perl 7
  3. OpenNews: Выпуск Rakudo Star 2020.01, дистрибутива языка Raku (бывший Perl 6)
  4. OpenNews: Язык Perl 6 переименован в Raku
  5. OpenNews: Состоялся рождественский релиз Perl 6
  6. OpenNews: Релиз языка программирования Perl 5.34.0
Автор новости: QwertyReg
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56024-rakudo
Ключевые слова: rakudo, raku, perl, moarvm
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Обсуждение (7) RSS
  • 1.1, lockywolf (ok), 08:35, 24/10/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Я ковырял когда-то. Хороший язык, регекспы почитабельнее Перла, побыстрее местами.

    Если бы с тех пор не выучил других языков, быть может, на нём бы писал.

    Но вроде пока что задачи как-то и так решаются.

     
  • 1.2, Аноним (2), 08:41, 24/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Не нужно. Когда там уже perl 7 будет?
     
  • 1.4, Аноним (4), 08:53, 24/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Список «написанных продуктов» впечатляет.
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:28, 24/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Не взлетел (с)
     

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