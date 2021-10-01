Релиз компилятора Rakudo 2021.10 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)

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Разработчики компилятора Rakudo для языка программирования Raku (бывший Perl 6) опубликовали релиз 2021.10. Одновременно доступен новый выпуск виртуальной машины MoarVM 2021.10, формирующей среду для запуска скомпилированного байт-кода. Также компиляция поддерживается для JVM и некоторых виртуальных машин для JavaScript.
В новой версии выделяется серьёзный прирост производительности, которого удалось достигнуть благодаря новому механизму диспетчеризации. Ценой повышения производительности стало увеличение времени компиляции примерно на 25%. Других серьёзных изменений не отмечается.
Raku является Perl-подобным языком программирования, не обеспечивающим совместимость с Perl5 на уровне исходных текстов и имеющим своё сообщество разработчиков. Первый релиз состоялся после 15 лет разработки и на данный момент разработчики призывают любых добровольных помощников присоединиться к развитию языка, для чего приглашают в чат IRC.
На Raku написаны такие продукты, как:
- Hubtodate - автоматизирует получение и обновление репозиториев с GitHub (разработка брошена в середине 2020-го);
- JsonHound - парсер и анализатор для JSON-структур (последний pull request также от середины 2020);
- движок пользовательских скриптов для qutebrowser (без релиза, последняя активность - 4 месяца назад);
- Tomtit - программа, позволяющая создавать пользовательские задачи для отложенного выполнения (без релизов).