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Выпуск Angie 1.12.0, форка Nginx

15.07.2026 15:48 (MSK)

Опубликован выпуск высокопроизводительного HTTP-сервера и многопротокольного прокси-сервера Angie 1.12.0, ответвлённого от Nginx группой бывших разработчиков проекта, уволившихся из компании F5 Network. Исходные тексты Angie доступны под лицензией BSD. Проект получил сертификаты совместимости с российскими операционными системами Ред ОС, Astra Linux Special Edition, Роса Хром Сервер, Альт и ФСТЭК-версии Альт. На базе Angie развивается проприетарный коммерческий продукт Angie PRO, включённый в реестр российского ПО.

Изменения в Angie 1.12.0:

  • Из коммерческой версии Angie PRO в общедоступную открытую версию перенесены следующие возможности:
    • Балансировка с учётом среднего времени получения заголовка ответа или полного ответа от проксируемых HTTP-серверов, а также с учётом среднего времени установки соединения, получения первого или последнего байта ответа от проксируемых stream-серверов. Настройка осуществляется при помощи директивы least_time в блоке upstream.
    • Возможность привязки сессий к проксируемым серверам, позволяющая обнаруживать сессии и запоминать их в разделяемой памяти сервера. Возможность включается через установку режима learn в директиве sticky. Настройка создания и поиска сессий осуществляется через переменные, например, сессии можно выделять по значению Cookie.
    • В директиву server добавлен режим "drain", при котором на сервер не направляются новые запросы, но продолжают приходить запросы, связанные с сессиями, ранее привязанными через директиву sticky (для плавного вывода сервера из ротации).
    • В API статистики в разделы /status/http/upstreams/ и /status/stream/upstreams/ добавлены метрики со средним временем получения HTTP-заголовка ответа и полного ответа.
  • Добавлен новый HTTP-модуль DoH с реализацией сервера DNS-over-HTTPS, принимающего DNS-запросы по HTTP/HTTPS и проксирующего их к DNS-серверам через UDP или TCP.
  • Предоставлена возможность получения сертификатов для IP-адресов по протоколу ACME через сервис Let's Encrypt. Добавлена поддержка ACME-профилей, настраиваемая через параметр profile в директиве acme_client. Добавлена поддержка расширения EAB (External Account Binding для привязки ACME-аккаунта к внешней учётной записи на стороне удостоверяющего центра с использованием HMAC-аутентификации. Добавлена директива acme_dns_ttl для изменения значения TTL в ответах на DNS-запросы при верификации доменов через ACME (для обхода фильтрации DNS-ответов с низким TTL).
  • Включено автоматическое получение адресов DNS-серверов из файла в формате resolv.conf, указанного в через параметр conf в директиве resolver. Файл автоматически перечитывается после его изменения.
  • В директиву error_log добавлен параметр filter для фильтрации сообщений, записываемых в лог, по меткам, выставленным через новую директиву error_log_user_tag. Из freenginx перенесён параметр rate для директивы error_log, позволяющий ограничить частоту логирования ошибок. Добавлена возможность вывода логов в формате JSON через выставление format=json в директиве error_log.
  • В модуль rewrite добавлена директива goto для выполнения внутреннего редиректа на именованный блок "location" без изменения URI. Поддерживается условное выполнение внутри блока if.
  • Реализована тёмная цветовая схема для встроенных страниц ошибок и списков AutoIndex.
  • В модуле stream реализована поддержка сбора статистики с помощью модуля Metric, отдаваемой через API /status/stream/metric_zones/. Поддерживается агрегирование данных на разных стадиях обработки соединения в реальном времени с помощью переменных по заданным ключам. Добавлен API /certificates/ с информацией о сертификатах, заданных в конфигурации или полученных ACME-клиентами.
  • Из репозитория проекта nginx перенесены изменения, состояние которых соответствует версии nginx 1.31.2, включая модуль ngx_http_tunnel_module для туннелирования с использованием метода HTTP/1.1 CONNECT и возможность соединения с проксируемыми серверами по протоколу HTTP/2.


  1. Главная ссылка к новости (https://angie.software/news/re...)
  2. OpenNews: Обновление nginx 1.31.2 с устранением уязвимостей, эксплуатируемых через HTTP/3, HTTP2 и gRPC
  3. OpenNews: Проект nginx опубликовал JavaScript-модуль njs 1.0.0
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.30.0 и форка FreeNginx 1.30.0
  5. OpenNews: Выпуск Angie 1.11.0, форка Nginx
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65908-angie
Ключевые слова: angie, nginx
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:57, 15/07/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Текущая статистика веб-серверов:
    - https://www.netcraft.com/blog/june-2026-web-server-survey
    - https://w3techs.com/technologies/overview/web_server
     
  • 1.2, Аноним (2), 16:07, 15/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    Учитывая, что в репозиториях их нет. Их дебовским пакетам можно доверять? Или там можно ожидать какой-нибудь сюрприз?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:30, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > в репозиториях их нет ... можно ожидать какой-нибудь сюрприз

    Да.

     
  • 2.6, Аноним (1), 16:46, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Или там можно ожидать какой-нибудь сюрприз?

    "Сюрпризы" ожидаются после 20 сентября.

     
  • 2.7, Аноняша (?), 16:50, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Родным дебиановским пакетам доверять нельзя: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45515
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:12, 15/07/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Если у вас тёмная тема, то пятисотки на сайте тоже будут тёмные. Реально XXII век.
     
  • 1.8, тоже Аноним (ok), 16:50, 15/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    Хм... я-то, признаться, думал, что в ответе WB API "HTTP/2 429 server: Angie" последнее слово - это хостнейм.
    А выходит, это их сервера на аптечественном продукте шуршат. Интересно, под какой ОС.
     

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