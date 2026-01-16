The OpenNET Project / Index page

Let's Encrypt начал выдавать сертификаты для IP-адресов и 6-дневные сертификаты

16.01.2026 22:18

Некоммерческий удостоверяющий центр Let's Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, начал выдавать бесплатные сертификаты для IP-адресов, а также предоставил возможность получения TLS-сертификатов, время жизни которых ограничено 160 часами (6 днями). 13 мая намерены добавить поддержку опциональной выдачи сертификатов, действующих 45 дней. В соответствии с ранее объявленным планом 10 февраля 2027 года максимальный срок действия сертификатов будет сокращён с 90 до 64 дней, а 16 февраля 2028 года - до 45 дней.

Доступные с сегодняшнего дня сертификаты для IP-адресов выдаются на 6 дней и позволяют настроить защищённый шифрованный доступ к хостам не только при использовании доменных имён, но и при обращении напрямую по IP-адресу. Защищённое обращение к web-серверу по IP-адресу может быть полезно при взаимодействии с домашними устройствами; при начальной настройке или тестировании новых серверов; для организации шифрованных соединений между бэкендами во внутренней инфраструктуре; для создания показываемых при обращении по IP страниц-заглушек; при развёртывании личных серверов; для организации доступа к серверам DoH (DNS over HTTPS) напрямую по IP.

Сертификаты для доменов, время действия которых ограничено 6 днями, могут применяться для повышения безопасности инфраструктуры - в случае незаметной утечки сертификата в результате взлома, короткоживущие сертификаты помешают злоумышленникам длительное время контролировать трафик жертвы или использовать сертификаты для фишинга.

Для запроса короткоживущего сертификата для домена и сертификата для IP-адреса требуется наличие в ACME-клиенте поддержки расширения протокола, реализующего профили, а также поддержки профиля "shortlived". Для подтверждения владения IP-адресом можно использовать только методы http-01 и tls-alpn-01 (метод dns-01 запрещён).

  • 1.1, Аноним (1), 22:21, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём сертификаты на 1 час через пару лет.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:23, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Одной секунды хватит всем.
     
     
  • 3.16, Dzen Python (ok), 23:03, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    640 мс жизни сертификата хватит для любых задач!
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:54, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    SNAP-талоны на однократное посещение сайта.
     
     
  • 3.15, Dzen Python (ok), 23:02, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же так, гугл-по-талонам обещали совсем в других местах, а внедряют американцы и "для бизапасДности"?

     
  • 3.20, Аноним (20), 23:16, 16/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.24, Аноним (24), 23:21, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ждём сертификаты на 1 час через пару лет.

    слишком много, на каждую сессию - свой!

     

  • 1.3, al (??), 22:24, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну как же dns-01 запретили? ))))
     
     
  • 2.4, нах. (?), 22:28, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нишмагли осилить парсинг in-addr.arpa (при том что так-то на первый и второй погляд - ЭТИ зоны понадежнее прямых, поскольку кому попало не выдаются, и перехватить их посложнее будет)

     

  • 1.5, нах. (?), 22:38, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    следующий ход - запритить-запритить всем браузерам работать с self-signed и нешифрованным http окончательно и бесповоротно.

    Хочешь поменять настройки в своем тплинке или к умному телевизору подцепиться или еще какому интернету вшей - вешай на них паблик адрес и выставляй голым задом в интернет.


     
  • 1.6, Аноним (6), 22:43, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >короткоживущие сертификаты помешают злоумышленникам длительное время контролировать трафик жертвы или использовать сертификаты для фишинга

    Это надо понять и признать, что сейчас интернет быстро расширяется и всё больше на него завязано, так, что всё логично и вопросом безопасности стоит задаться:
    - https://habr.com/ru/articles/968218/
    - https://opennet.ru/56830-tls

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 23:04, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому надо, тот будет по будильнику перетыркивать патчкорд в ДЦ на пару секунд, для перехвата серта. Как оно было с одним хмпп сервером.
     

  • 1.7, Аноним (9), 22:43, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > контролируемый сообществом

    Откуда такая информация?

     
     
  • 2.8, Аноним (6), 22:53, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Отсюда: https://letsencrypt.org/about/
     
     
  • 3.11, Аноним (9), 22:56, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сами про себя на своём сайте? Может, кто-то расскажет, чей CA стоит на вершине цепочки?
     
     
  • 4.13, Аноним (6), 22:59, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ознакомьтесь с историей создания:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Let%27s_Encrypt
     
  • 2.10, нах. (?), 22:56, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а что не так? Если мы с тобой соберемся и спонсоров разведем - мы вполне можем называть себя сообществом (это ж не значит что в него автоматически принимается любой васян с улицы - неее, тут только для уважаемых)

    У этих вот - точно так же. Что за х...й это Джош Асс, и откуда у него взялись бабки (и куда кстати вывалился на повороте второй хмырь, которого до того выбросили из мурзилы) - этого тебе разумеется никто не расскажет.

     
     
  • 3.12, Аноним (9), 22:59, 16/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > называть себя сообществом

    Дело не в том, как назвать себя... Дело тут немного в другом... Кто подписал их? :) (вопрос риторический) Почему никакое другое сообщество не прокатит?

     
  • 3.14, Аноним (6), 23:01, 16/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 4.22, Аноним (24), 23:20, 16/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.19, Аноним (18), 23:08, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > сертификаты для IP-адресов, а также предоставил возможность получения TLS-сертификатов, время жизни которых ограничено 160 часами (6 днями)

    Ну, в принципе, логично. IP проще сменить, чем домен. Да и не всегда он по твоей воле меняется.

     
  • 1.21, Аноним (24), 23:19, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кто там кричал, что частая смена паролей никак не влияет на безопасность, объясните свою логику LE.
     
  • 1.23, 12yoexpert (ok), 23:20, 16/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > контролируемый сообществом

    вы наркоманы там все в редакции?

     

