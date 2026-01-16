Let's Encrypt начал выдавать сертификаты для IP-адресов и 6-дневные сертификаты

|
3.15, Dzen Python (ok), 23:02, 16/01/2026
Как же так, гугл-по-талонам обещали совсем в других местах, а внедряют американцы и "для бизапасДности"?
2.24, Аноним (24), 23:21, 16/01/2026
> Ждём сертификаты на 1 час через пару лет.
слишком много, на каждую сессию - свой!
2.4, нах. (?), 22:28, 16/01/2026
нишмагли осилить парсинг in-addr.arpa (при том что так-то на первый и второй погляд - ЭТИ зоны понадежнее прямых, поскольку кому попало не выдаются, и перехватить их посложнее будет)
1.5, нах. (?), 22:38, 16/01/2026
следующий ход - запритить-запритить всем браузерам работать с self-signed и нешифрованным http окончательно и бесповоротно.
Хочешь поменять настройки в своем тплинке или к умному телевизору подцепиться или еще какому интернету вшей - вешай на них паблик адрес и выставляй голым задом в интернет.
2.18, Аноним (18), 23:04, 16/01/2026
Кому надо, тот будет по будильнику перетыркивать патчкорд в ДЦ на пару секунд, для перехвата серта. Как оно было с одним хмпп сервером.
3.11, Аноним (9), 22:56, 16/01/2026
Сами про себя на своём сайте? Может, кто-то расскажет, чей CA стоит на вершине цепочки?
2.10, нах. (?), 22:56, 16/01/2026
а что не так? Если мы с тобой соберемся и спонсоров разведем - мы вполне можем называть себя сообществом (это ж не значит что в него автоматически принимается любой васян с улицы - неее, тут только для уважаемых)
У этих вот - точно так же. Что за х...й это Джош Асс, и откуда у него взялись бабки (и куда кстати вывалился на повороте второй хмырь, которого до того выбросили из мурзилы) - этого тебе разумеется никто не расскажет.
3.12, Аноним (9), 22:59, 16/01/2026
> называть себя сообществом
Дело не в том, как назвать себя... Дело тут немного в другом... Кто подписал их? :) (вопрос риторический) Почему никакое другое сообщество не прокатит?
1.19, Аноним (18), 23:08, 16/01/2026
> сертификаты для IP-адресов, а также предоставил возможность получения TLS-сертификатов, время жизни которых ограничено 160 часами (6 днями)
Ну, в принципе, логично. IP проще сменить, чем домен. Да и не всегда он по твоей воле меняется.
1.21, Аноним (24), 23:19, 16/01/2026
кто там кричал, что частая смена паролей никак не влияет на безопасность, объясните свою логику LE.
