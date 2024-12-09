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Let's Encrypt прекращает поддержку протокола OCSP для проверки отозванных сертификатов

09.12.2024 10:53

Некоммерческий удостоверяющий центр Let's Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, принял решение прекратить поддержку протокола OCSP (Online Certificate Status Protocol), применяемого для проверки отзыва сертификатов. Вместо протокола OCSP предлагается использовать списки отозванных сертификатов (CRL - Certificate Revocation List), публикуемые сервисом Let's Encrypt начиная с 2022 года. 7 мая 2025 года Let's Encrypt отключит добавление ссылок на адреса OCSP в выдаваемые сертификаты и прекратит обработку запросов, связанных с использованием расширения "OCSP Must Staple". 6 августа 2025 года обработчики OCSP-запросов будут отключены на серверах.

В качестве причины прекращения поддержки OCSP упоминается забота о конфиденциальности. Использование OCSP приводит к тому, что при каждой установке защищённого соединения для проверки действия сертификата клиентская система отправляет запрос на OCSP-сервер удостоверяющего центра, сгенерировавшего сертификат. В ответ сервер предоставляет сведения о том, можно ли доверять указанному сертификату. Проблема в том, что удостоверяющий центр получает информацию о том, когда и какие сайты посещает пользователь в привязке к его IP-адресу, что может рассматриваться как утечка конфиденциальных данных. Кроме того, использование OCSP приводит к возникновению задержки на обработку запроса, требует наличия у пользователя гарантированного сетевого доступа и создаёт зависимость от бесперебойной работы OCSP-серверов.

Для решения проблем с конфиденциальностью при проверке отзыва сертификатов была разработана технология OCSP Stapling, суть которой в том, что заверенные удостоверяющим центром OCSP-ответы могут быть переданы обслуживающими сайты серверами во время согласования TLS-соединения с клиентом (передача сведений OCSP переносится на серверы сайтов, что избавляет клиентскую систему от прямого обращения к OCSP-серверу удостоверяющего центра, корректность же ответов обеспечивается цифровой подписью удостоверяющего центра).

В дополнение к OCSP Stapling существует добавляемое в сертификаты расширение "OCSP Must Staple", которое предписывает браузерам использовать технику OCSP Stapling вместо прямого обращения к OCSP-серверам и требует считать сертификат не заслуживающим доверия, если обслуживающий сайт сервер не вернул заверенный OCSP-ответ. К сожалению, расширение "Must Staple" не получило широкого распространения в браузерах, а технология OCSP Stapling завязана на необходимость явного включения поддержки на стороне HTTP-сервера (в nginx поддерживается с 2013 года).

При использовании CRL проверка отзыва сертификатов выполняется на локальной системе по спискам, формируемым удостоверяющим центром. Минусами такого подхода являются очень большой размер загружаемых данных и появление временного разрыва в актуальности информации (например, в Firefox данные актуализируются раз в 6 часов). Проблема с размером решена в браузерах через проксирование CRL на серверах производителей браузеров - в состав браузеров включается базовый CRL, который в процессе работы периодически синхронизируется с актуальным списком (на систему клиента передаются лишь изменившиеся данные). Для снижения размера БД c CRL применяется вероятностная структура "фильтр Блума", позволяющая хранить полную базу CRL на стороне клиента в очень компактном представлении. В Firefox подобная техника реализована при помощи инструментария CRLite, а в Chrome - CRLSets.

  1. Главная ссылка к новости (https://letsencrypt.org/2024/1...)
  2. OpenNews: Mozilla внедряет CRLite для проверки проблемных TLS-сертификатов
  3. OpenNews: Let's Encrypt отзывает 2 млн сертификатов из-за проблем в реализации TLS-ALPN-01
  4. OpenNews: Let's Encrypt внедрил расширение для координации обновления сертификатов
  5. OpenNews: Let's Encrypt перешёл на NTP-сервер ntpd-rs, написанный на языке Rust
  6. OpenNews: NS-сервера домена .top прекратили обслуживание запросов валидации Let's Encrypt
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62373-letsencrypt
Ключевые слова: letsencrypt, crl, cert, ocsp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, myster (ok), 12:18, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Кстати, веб-браузеры, сфокусированные на "заботе о конфиденциальности" (типа LibreWolf), по-умолчанию постоянно проверяют все посещаемые ресурсы по этому OCSP, тем самым вся конфиденциальность коту под хвост.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:30, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот настоящая забота:
    https://opennet.ru/56830-tls
    https://opennet.ru/53520-https
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:50, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Францию тоже не забудь сюда добавить, благо новость есть прямо здесь. И весь алианс 5 глаз, которому вообще никакие разрешения не нужны, лол
     
     
  • 4.25, timur.davletshin (ok), 15:29, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Минусующим советую загуглить "France rogue Google certificate attack". Всем чмоки в этом чате )))
     
  • 4.33, anonymous (??), 16:43, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну, это, конечно, всё меняет!
    Ты это имел в виду, да?
     
  • 3.16, Pahanivo (ok), 13:56, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да уж, MITM, так сказать, в каждый дом!
    А учитывая, что они сейчас начали всех заставлять ставить "russian trusted root CA" в сервисах, чебурнет все ближе и ближе.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 14:09, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ты просто ставь Яндекс Чебурбраузер и всё.
     
     
  • 5.27, Pahanivo (ok), 15:51, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так ты просто ставь Яндекс Чебурбраузер и всё.

    Откровенного трояна еще не хватало.

     
     
  • 6.32, Аноним (-), 16:35, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не троян. Это ФСБ-шная шпионская программа.
     
  • 3.20, Аноним (20), 14:52, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >государственный корневой сертификат интегрирован только в продукты Яндекс.Браузер и Атом.

    Попробовал скачать браузер Атом (https://atom.browser.ru/), пишет что "Сайт заблокирован, Если вы владелец сайта, просто оплатите аккаунт".
    Неужели это тот браузер, который мы действительно заслуживаем?

     
     
  • 4.22, Аноним (22), 15:14, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://browser.ru/

    > С 13 сентября 2024 года Atom перестанет быть доступным для скачивания и обновления

     
     
  • 5.35, нах. (?), 16:51, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Место тут проклято.

     
  • 2.11, Аноним (17), 12:40, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В дилло такой фигни нет и ледибёрде.
     
     
  • 3.23, 12yoexpert (ok), 15:18, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ледибёрда в принципе пока что нет
     
     
  • 4.36, нах. (?), 16:51, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну вот же ж - нет браузера, нет проблемы с ocsp!

     
  • 2.29, timur.davletshin (ok), 15:54, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Используется политика владельца CA", - так было бы корректнее выразиться. Поставь security.pki.crlite_mode = 2, для надёжности ещё отруби OCSP, и не нагнетай.
     

  • 1.7, Аноним (17), 12:32, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все время говорил что сбор данных есть, а местные эксперты не верили. Вот одну из технологий отключили. Но ещё кучу оставили. Но хома продолжит хавать что дают.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:54, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все время говорил что есть вредно, а местные эксперты не верили. Ведь в еде встречаются неорганические соединения, соль, сахар и даже спирт. Но хома продолжит хавать что дают.
     

  • 1.19, Тоже_Аноним_Естественно (?), 14:25, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Редкая по нынешним временам приятная новость. Ещё бы DNS на такой же манер бы перевели.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 15:27, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага всё в hosts будет. Возвращаемся на начало интернета.
     

  • 1.21, Аноним (20), 14:59, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне, с моей колокольни просто кажется, что ребята поплыли в обслуживании приходящих запросов, и просто пытаются оптимизировать свой бизнес "что бы у нас все было, а нам за это ничего не  было".
    Ну типа ВНЕЗАПНО оказалось, что для обслуживания процедур поддержания удостоверяющего центра, необходимо принимать миллионы запросов, на один сгенерированный церт.
    Послать всех в веб "сами скачивайте мы все опубликовали" - способ всяких сбербанков "договор присоединения мы опубликовали в интернете, идите сами скачивайте" самый простой из возможных.
     
     
  • 2.26, keydon (ok), 15:34, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если бы хотели "оптимизировать" свой бизнес, то просто продавали бы логи запросов рекламщикам.
    Хватило бы и на новые сервера чтобы запросы обслуживать и команду и еще осталось бы.
     
  • 2.31, нах. (?), 16:08, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да просто не смогли эти данные продать. Логи не окупились - давайте их отключим вместе с сервисом который они логали.

    А помните, помните сколько вони было от "разработчиков" мразилы и хромонога что crl ооооочень долго загружать, никак ниможна, аграменный объем (это когда сайтов с https вообще было хрен да нихрена) и надо их запретить-запретить?

     

  • 1.28, Аноним (28), 15:53, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    SSL сертификаты на публичных  новостных сайтах - зло. Старые устройства постоянно ругаются так как информация о корневых УЦ у них устарела. Можно конечно новые устройства купить, но сейчас не то время.
     
     
  • 2.34, нах. (?), 16:48, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > SSL сертификаты на публичных  новостных сайтах - зло. Старые устройства постоянно ругаются

    а на новых БЕЗ ssl только страшное красное пустое место с ашипкаашипка показываетсо.

    Поэтому извини, конечно, но твой второй ипхон пора выбросить. Время самое то, рождественские скидки.

     
  • 2.37, Rev (ok), 16:52, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так а что делать-то? Гонять весь трафик в открытую, давая провайдерам возможность добавлять туда рекламу и следящие скрипты?
     

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