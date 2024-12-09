Let's Encrypt прекращает поддержку протокола OCSP для проверки отозванных сертификатов

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|1.4, myster (ok), 12:18, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Кстати, веб-браузеры, сфокусированные на "заботе о конфиденциальности" (типа LibreWolf), по-умолчанию постоянно проверяют все посещаемые ресурсы по этому OCSP, тем самым вся конфиденциальность коту под хвост.
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|3.12, Аноним (12), 12:50, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Францию тоже не забудь сюда добавить, благо новость есть прямо здесь. И весь алианс 5 глаз, которому вообще никакие разрешения не нужны, лол
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|3.16, Pahanivo (ok), 13:56, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да уж, MITM, так сказать, в каждый дом!
А учитывая, что они сейчас начали всех заставлять ставить "russian trusted root CA" в сервисах, чебурнет все ближе и ближе.
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|5.27, Pahanivo (ok), 15:51, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так ты просто ставь Яндекс Чебурбраузер и всё.
Откровенного трояна еще не хватало.
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|3.20, Аноним (20), 14:52, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>государственный корневой сертификат интегрирован только в продукты Яндекс.Браузер и Атом.
Попробовал скачать браузер Атом (https://atom.browser.ru/), пишет что "Сайт заблокирован, Если вы владелец сайта, просто оплатите аккаунт".
Неужели это тот браузер, который мы действительно заслуживаем?
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|2.29, timur.davletshin (ok), 15:54, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Используется политика владельца CA", - так было бы корректнее выразиться. Поставь security.pki.crlite_mode = 2, для надёжности ещё отруби OCSP, и не нагнетай.
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|1.7, Аноним (17), 12:32, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Все время говорил что сбор данных есть, а местные эксперты не верили. Вот одну из технологий отключили. Но ещё кучу оставили. Но хома продолжит хавать что дают.
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|2.13, Аноним (13), 12:54, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все время говорил что есть вредно, а местные эксперты не верили. Ведь в еде встречаются неорганические соединения, соль, сахар и даже спирт. Но хома продолжит хавать что дают.
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|1.21, Аноним (20), 14:59, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне, с моей колокольни просто кажется, что ребята поплыли в обслуживании приходящих запросов, и просто пытаются оптимизировать свой бизнес "что бы у нас все было, а нам за это ничего не было".
Ну типа ВНЕЗАПНО оказалось, что для обслуживания процедур поддержания удостоверяющего центра, необходимо принимать миллионы запросов, на один сгенерированный церт.
Послать всех в веб "сами скачивайте мы все опубликовали" - способ всяких сбербанков "договор присоединения мы опубликовали в интернете, идите сами скачивайте" самый простой из возможных.
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|2.26, keydon (ok), 15:34, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если бы хотели "оптимизировать" свой бизнес, то просто продавали бы логи запросов рекламщикам.
Хватило бы и на новые сервера чтобы запросы обслуживать и команду и еще осталось бы.
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|2.31, нах. (?), 16:08, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да просто не смогли эти данные продать. Логи не окупились - давайте их отключим вместе с сервисом который они логали.
А помните, помните сколько вони было от "разработчиков" мразилы и хромонога что crl ооооочень долго загружать, никак ниможна, аграменный объем (это когда сайтов с https вообще было хрен да нихрена) и надо их запретить-запретить?
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|1.28, Аноним (28), 15:53, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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SSL сертификаты на публичных новостных сайтах - зло. Старые устройства постоянно ругаются так как информация о корневых УЦ у них устарела. Можно конечно новые устройства купить, но сейчас не то время.
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|2.34, нах. (?), 16:48, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> SSL сертификаты на публичных новостных сайтах - зло. Старые устройства постоянно ругаются
а на новых БЕЗ ssl только страшное красное пустое место с ашипкаашипка показываетсо.
Поэтому извини, конечно, но твой второй ипхон пора выбросить. Время самое то, рождественские скидки.
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|2.37, Rev (ok), 16:52, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так а что делать-то? Гонять весь трафик в открытую, давая провайдерам возможность добавлять туда рекламу и следящие скрипты?
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