Let's Encrypt прекращает поддержку протокола OCSP для проверки отозванных сертификатов

2.6 , Аноним ( 6 ), 12:30, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот настоящая забота:

https://opennet.ru/56830-tls

https://opennet.ru/53520-https

3.12 , Аноним ( 12 ), 12:50, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Францию тоже не забудь сюда добавить, благо новость есть прямо здесь. И весь алианс 5 глаз, которому вообще никакие разрешения не нужны, лол

4.25 , timur.davletshin ( ok ), 15:29, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Минусующим советую загуглить "France rogue Google certificate attack". Всем чмоки в этом чате )))

4.33 , anonymous ( ?? ), 16:43, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А, ну, это, конечно, всё меняет!

Ты это имел в виду, да?

3.16 , Pahanivo ( ok ), 13:56, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да уж, MITM, так сказать, в каждый дом!

А учитывая, что они сейчас начали всех заставлять ставить "russian trusted root CA" в сервисах, чебурнет все ближе и ближе.

4.17 , Аноним ( 17 ), 14:09, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так ты просто ставь Яндекс Чебурбраузер и всё.

5.27 , Pahanivo ( ok ), 15:51, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Так ты просто ставь Яндекс Чебурбраузер и всё. Откровенного трояна еще не хватало.

6.32 , Аноним ( - ), 16:35, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это не троян. Это ФСБ-шная шпионская программа.

3.20 , Аноним ( 20 ), 14:52, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >государственный корневой сертификат интегрирован только в продукты Яндекс.Браузер и Атом. Попробовал скачать браузер Атом (https://atom.browser.ru/), пишет что "Сайт заблокирован, Если вы владелец сайта, просто оплатите аккаунт".

Неужели это тот браузер, который мы действительно заслуживаем?

4.22 , Аноним ( 22 ), 15:14, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://browser.ru/ > С 13 сентября 2024 года Atom перестанет быть доступным для скачивания и обновления 5.35 , нах. ( ? ), 16:51, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Место тут проклято. 2.11 , Аноним ( 17 ), 12:40, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В дилло такой фигни нет и ледибёрде.

3.23 , 12yoexpert ( ok ), 15:18, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ледибёрда в принципе пока что нет

4.36 , нах. ( ? ), 16:51, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну вот же ж - нет браузера, нет проблемы с ocsp! 2.29 , timur.davletshin ( ok ), 15:54, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – "Используется политика владельца CA", - так было бы корректнее выразиться. Поставь security.pki.crlite_mode = 2, для надёжности ещё отруби OCSP, и не нагнетай.