NS-сервера домена .top прекратили обслуживание запросов валидации Let's Encrypt

2.12 , Аноним ( 11 ), 12:39, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Будет "Позвольте шифровать, товарищ майор".

3.13 , Аноним ( 13 ), 12:43, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну это уже есть, только ты спрашиваешь у западного товарища майора. Более прозрачные процессы конечно делают видимость свободы, но это не означает что она есть.

2.16 , Аноним ( 14 ), 12:48, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Когда ты его сделаешь. Выписывать серты на халяву не фунт изюма. Бабосом только надо запастись чтобы донатить серты за свой счет. А вот на чём ты будешь зарабатывать это большой секрет. Подскажу зарабатывать ты будешь, но на чём лучше никому не рассказывать.

3.27 , нах. ( ? ), 13:44, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – не-а, не будет он зарабатывать. Это на загнивающем так можно заработать. А тут товарищмайор платить не собирается, он хочет все получить нахаляву. Причем еще и тебя закроет за измену. (А то его на жратву пробило.) 2.29 , Аноним ( 29 ), 13:49, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уже есть, ПГУ называется.

2.38 , Gemorroj ( ok ), 14:51, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – браузеры основные западом контролируются и наш уц они не добавят, только свои подконтрольные.

3.40 , Аноним ( 40 ), 15:02, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ваш это чей?

3.42 , Ананий ( ? ), 15:20, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С утра проверял, фирифокс с хромиумом все еще опенсурсные были

Шо там осталось у "основных"? Сафари? да глубочайше пох., скины от хромиума?

4.44 , Kuromi ( ok ), 15:22, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мозилле ничто не мешает встроить блок на "наш сертификат". Обойти можно, но придется возиться, а кому это надо?

