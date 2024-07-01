NS-сервера домена .top прекратили обслуживание запросов валидации Let's Encrypt

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|2.8, Аноним (8), 12:32, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Зачем идти на поводу а хомяков? Что не нравится куча доменов есть. Если все захотят быструю лошадь пусть идут в конюшню тут продают автомобили. По желанию чьей-то пятки тут ни конюшни ни пятерочки не будет.
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|2.33, Ilya Indigo (ok), 14:01, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Конечно нет!
Но неделю назад всё работало исправно, и я даже не предполагал что такое может случиться.
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|2.6, Аноним (8), 12:29, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Борются с гнётом летсэнкриптового зонда. Единственные кто посмел открыть рот.
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|4.15, Аноним (15), 12:47, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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TLDR: он и подобные ему считают что LE специально сделан чтобы MITM'ить всех подряд, под предлогом бесплатных сертификатов.
Подобных шизоидов стало только больше после жидкого обсера владельцев жаббер.сру, которые не замечали MITM несколько месяцев из-за не-настроенных на домене DNSSEC и CAA.
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|5.17, Аноним (14), 12:50, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты близок к правильному ответу, друг мой, но не замечал ли ты такой маленькой штучки которую ты сам руками поставил к себе же на серв чтобы этот летс энкрипт заработал?
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|6.21, Аноним (21), 12:59, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Шелл-скрипт в крона, обёртку вокруг curl и openssl? Замечал. А что не так?
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|7.32, Аноним (14), 14:00, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну раз не они ты в полное бнзопасТности. А сам факт что твой серв шлёт запросы непонятно куда и в целом непонятно зачем так часто хоть курлом хоть через Кадди тебя вот совсем не смущает?
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|8.36, Аноним (15), 14:16, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отключись от сети тогда и продолжай пользоваться оффтопиком XP, а то вдруг шпион... текст свёрнут, показать
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|6.39, Аноним (39), 14:59, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты исходники этой штучки читал чтобы что-то про них утверждал? Я вот читал. Протокол простой как 5 копеек, его реализация тоже. Закрытые ключи не покидают твою машину, там не может быть MITM.
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|7.48, Аноним (14), 15:38, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да какой митм ты телеметрию шлёшь открыто какой айпи какой домен. Дальше дело техники раскрутит как к тебе на сервер попасть. Этого уже достаточно, чтобы не юзать "давай криптуй".
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|5.43, Kuromi (ok), 15:21, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тот факт что через жаббер.ру общаться не надо был известен еще много лет тому назад, про их мутные связи особенно.
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|6.45, Аноним (15), 15:25, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Само собой, достаточно посмотреть на то как у них криво сервер сконфигурирован.
Но нет, адепты Охпы и прочие любители Xabber продолжали есть кактус и пользоваться одобренным ФСБ (ТМ) сервером.
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|1.9, Аноним (9), 12:34, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Осталось найти хоть 1 нужный ресурс на домене .top, с более полутора посетителей. Кроме спама и дорвеев.
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|2.24, Аноним (24), 13:16, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> дорвеев
Не слышал это слово лет 20 🎉🎊😁 спасибо за разблокирование очередного воспоминания 👌🏻🤗
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|2.31, Гость (??), 13:53, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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snk-tv.top перевод и озвучка на русский редкого интересного ))
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|3.13, Аноним (13), 12:43, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну это уже есть, только ты спрашиваешь у западного товарища майора. Более прозрачные процессы конечно делают видимость свободы, но это не означает что она есть.
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|2.16, Аноним (14), 12:48, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда ты его сделаешь. Выписывать серты на халяву не фунт изюма. Бабосом только надо запастись чтобы донатить серты за свой счет. А вот на чём ты будешь зарабатывать это большой секрет. Подскажу зарабатывать ты будешь, но на чём лучше никому не рассказывать.
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|3.27, нах. (?), 13:44, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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не-а, не будет он зарабатывать. Это на загнивающем так можно заработать. А тут товарищмайор платить не собирается, он хочет все получить нахаляву. Причем еще и тебя закроет за измену. (А то его на жратву пробило.)
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|2.38, Gemorroj (ok), 14:51, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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браузеры основные западом контролируются и наш уц они не добавят, только свои подконтрольные.
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|3.42, Ананий (?), 15:20, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С утра проверял, фирифокс с хромиумом все еще опенсурсные были
Шо там осталось у "основных"? Сафари? да глубочайше пох., скины от хромиума?
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|4.44, Kuromi (ok), 15:22, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мозилле ничто не мешает встроить блок на "наш сертификат". Обойти можно, но придется возиться, а кому это надо?
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|1.28, Аноним (29), 13:47, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
Владельцам ресурсов в домене top следует перейти на другие домены А вообще зон... большой текст свёрнут, показать
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|2.30, Аноним (29), 13:52, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не исключаю, что эффективное решение проблемы возможно путём отправки C&D и, когда они его проигнорируют, подачи на операторов зоны class action.
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|5.37, Аноним (37), 14:22, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть и другие браузеры.Все равно в маргинальных зонах вроде тор сидят фрики одни с террористами.
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|1.47, Celcion (ok), 15:28, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как обычно, обратить внимание, на то, что закрывание метода DNS-01 никак не мешает использовать другие методы - большинство комментирущих не осилило...
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|2.52, Аноним (52), 16:00, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Wildcard по HTTP-01 не получить. Но что-то мне подсказывает что тех кому это надо на .top нет.
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|3.59, Kuromi (ok), 16:35, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Wildcard по HTTP-01 не получить. Но что-то мне подсказывает что тех кому
> это надо на .top нет.
.top случайно не бесплатная зона с мусорными доменами?
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