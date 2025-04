Максимальное время жизни TLS-сертификатов сократят с 398 до 47 дней

2.17 , Аноним ( - ), 13:39, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Если такое случится, это вызовет всплеск альтернативных браузеров: Palemoon, Librewolf, etc. Это уже случилось - решение принято.

Будет некий переходной период с сокращением сроков. > Firefox прямая дорога в /dev/null Тогда за ним сразу пойдут паравозом все либервульфы, паленки и прочие паразиты. А новые не появятся тк это надо код писать, а не только удалять.

2.27 , Аноним ( - ), 13:48, 14/04/2025 > Если такое случится, это вызовет всплеск

> альтернативных браузеров: Palemoon, Librewolf, etc. С чего вдруг?

Как раз у васянных браузеров начнутся проблемы что сайты не открываются.

У них и сейчас с этим не все хорошо, а станет вообще жесть.

3.33 , Ivan_83 ( ok ), 13:58, 14/04/2025 Это не так, они просто не будут это зименение к себе затаскивать и показывать идиотскую ошибку.

4.57 , Аноним ( 5 ), 14:50, 14/04/2025 Когда вместо ошибки подсунут отказ в соединении - взвоют .

3.44 , Аноним ( 49 ), 14:16, 14/04/2025 Это как? У меня есть открытый ключ долгодействующего сертификата. Что помешает мне доверять ему долго? Только содержание этого сайта. Честный браузер лишь посредник.

4.77 , Аноним ( 23 ), 15:20, 14/04/2025 А зачем ? Это в первую очередь коснётся ЦА, тоесть если ЦА вдруг сегодня там воздержался, а потом, вдруг, решит продолжить выписывать длинные сертификаты, то он просто останется без клиентов, ибо в массовых браузерах его сертификаты перестанут работать. А самоподписанных и сейчас 13 мес не касается, и скорее всего и дальше ну будет 47 дней касаться. Ставите свой ЦА, выписываете на нём 2-х летний серт и продолжаете пользоваться уже сейчас, хоть к сафари хоть в хроме без всякой пересборки и СМС.

5.85 , Аноним ( 49 ), 15:32, 14/04/2025 Ответ выл в контексте: если "васянские" (скорректированные) не будут признавать этот сговор, то сайты с длинными сертификатами они не смогут открывать. Есть сайт с длинным сертификатом, есть посредник (скорректированный на признание длинных сертификатов). Что в этой цепочке не работает?

2.31 , Ivan_83 ( ok ), 13:57, 14/04/2025 Не, тем кто собирает с сисходников достаточно будет пропатчить немного перед сборкой :)

Я себе ФФ давно уже так патчю.

3.68 , Аноним ( 68 ), 15:08, 14/04/2025 >патчю колпачекю

2.40 , Аноним ( 40 ), 14:11, 14/04/2025 Спасибо, посмеялся. У этих палемуно-либрявуфов нет вообще бюджетов добавлять что-то своё новое в код, поэтому если фокс всё, эти все форки засохнут автоматически.

2.60 , Nastey93 ( ok ), 14:57, 14/04/2025 Пара негодующих на фоне обычных пользователей погоды не сделает, а для обычных пользователей ничего не изменится