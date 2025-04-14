Максимальное время жизни TLS-сертификатов сократят с 398 до 47 дней

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|2.5, Аноним (5), 13:28, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Борьба с зеркалами "пиратских" сайтов . Кто среди поддержавших видите ?
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|3.11, анон (?), 13:34, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а при чём тут пиратские сайты, если любой серт можно отозвать?
но странное хотят сделать, закрытый ключ никто менять же не будет, получается на один и тот же ключ будут генериться новые серты, что на нет сводит всю безопасность.
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|4.20, Неанон (?), 13:42, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> закрытый ключ никто менять же не будет
Так это от тулинга, который сертификаты запрашивает, зависит же. У меня cert-manager ротирует приватный ключ при каждом запросе сертификата, например.
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|3.13, far (??), 13:34, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как это поможет бороться с зеркалами? Что мешает зеркалам настроить автоматическое обновление сертификатов? Ну будет у зеркала обновляться серт раз в месяц, а не раз в 3 месяца. Не вижу тут никаких побед над зеркалами
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|2.72, Аноним (72), 15:13, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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398 до 47 дней
Это нормальная практика. Некоторые банки каждый раз генерируют разный cvc, зарубежные.
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|2.49, Аноним (49), 14:27, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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План по валу. Смысл анализировать существующий, если в очереди еще 3 стоят. )
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|1.4, Аноним (-), 13:26, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Ну наконец-то кто-то озаботился сертификатами которые живут годами.
А потом внезапно протухают.
С учетом скорости развития IT технологий, я бы вообще поставил 32 дня.
Ну чтобы админчиги не расслаблялись.
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|2.23, Аноним (23), 13:45, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вообще то админу глубоко фиолетово сколько дней вписать в автовыписывалке... хоть 1..
и точно так же забыть где оно живёт. для раз в год поменять покупной серт автоматизации скорее всего не было никогда, соотв туда хотя бы раз в году кто то заходил.. а к роботам вообще ходить не будут.
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|2.51, Аноним (49), 14:30, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Каждое изменение в системе безопасности это риск. Если хочешь скрыть воровство - предложи переезд или реформу.
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|1.8, Аноним (8), 13:31, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вы если хотите переходите, нас только не трогайте. Сами по ситуации решим какими сертификатами нам пользоваться.
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|2.10, Аноним (-), 13:33, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы если хотите переходите, нас только не трогайте. Сами по ситуации решим какими сертификатами нам пользоваться.
Да вас и никто не трогает.
Ребята решили для себя.
Просто не ходите на сайты которые поддерживают такие политики и все будет ок.
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|3.15, анон (?), 13:36, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Просто не ходите на сайты которые поддерживают
Из браузеров, которые поддерживают (^_^)
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|3.74, Аноним (74), 15:16, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Браузеры пользователей будут выдавать ошибку на "слишком долгоживущие" сертификаты. Они этим решением трогают очень даже вообще всех.
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|1.9, Аноним (9), 13:33, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Если такое случится, это вызовет всплеск альтернативных браузеров: Palemoon, Librewolf, etc.
Firefox прямая дорога в /dev/null
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|2.17, Аноним (-), 13:39, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Если такое случится, это вызовет всплеск альтернативных браузеров: Palemoon, Librewolf, etc.
Это уже случилось - решение принято.
Будет некий переходной период с сокращением сроков.
> Firefox прямая дорога в /dev/null
Тогда за ним сразу пойдут паравозом все либервульфы, паленки и прочие паразиты.
А новые не появятся тк это надо код писать, а не только удалять.
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|2.27, Аноним (-), 13:48, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если такое случится, это вызовет всплеск
> альтернативных браузеров: Palemoon, Librewolf, etc.
С чего вдруг?
Как раз у васянных браузеров начнутся проблемы что сайты не открываются.
У них и сейчас с этим не все хорошо, а станет вообще жесть.
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|3.33, Ivan_83 (ok), 13:58, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не так, они просто не будут это зименение к себе затаскивать и показывать идиотскую ошибку.
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|3.44, Аноним (49), 14:16, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это как? У меня есть открытый ключ долгодействующего сертификата. Что помешает мне доверять ему долго? Только содержание этого сайта. Честный браузер лишь посредник.
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|4.77, Аноним (23), 15:20, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем ? Это в первую очередь коснётся ЦА, тоесть если ЦА вдруг сегодня там воздержался, а потом, вдруг, решит продолжить выписывать длинные сертификаты, то он просто останется без клиентов, ибо в массовых браузерах его сертификаты перестанут работать.
А самоподписанных и сейчас 13 мес не касается, и скорее всего и дальше ну будет 47 дней касаться. Ставите свой ЦА, выписываете на нём 2-х летний серт и продолжаете пользоваться уже сейчас, хоть к сафари хоть в хроме без всякой пересборки и СМС.
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|5.85, Аноним (49), 15:32, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ответ выл в контексте: если "васянские" (скорректированные) не будут признавать этот сговор, то сайты с длинными сертификатами они не смогут открывать. Есть сайт с длинным сертификатом, есть посредник (скорректированный на признание длинных сертификатов). Что в этой цепочке не работает?
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|2.31, Ivan_83 (ok), 13:57, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, тем кто собирает с сисходников достаточно будет пропатчить немного перед сборкой :)
Я себе ФФ давно уже так патчю.
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|2.40, Аноним (40), 14:11, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо, посмеялся.
У этих палемуно-либрявуфов нет вообще бюджетов добавлять что-то своё новое в код, поэтому если фокс всё, эти все форки засохнут автоматически.
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|2.60, Nastey93 (ok), 14:57, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пара негодующих на фоне обычных пользователей погоды не сделает, а для обычных пользователей ничего не изменится
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|1.12, Аноним (23), 13:34, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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как замена роботом раз в час сертификата "позволит быстрее внедрять новые криптоалгоритмы" ?
натянуть сову на глобус оно поможет.
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|2.21, нитгитлистер (?), 13:42, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не вызовет вообще ни разу ни когда тут даже шамана не прокси. всплеск ПО (любого) вызывается деньгами а не болтологией.
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|1.16, aga (?), 13:36, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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это получается для вебмаккак (для меня в том числе) для разделенных фронтендов чтобы избегать CORS тоже придется обновлять серты?
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|3.34, Аноним (5), 13:58, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А когда все хостеры на ECH перейдут - рубильник выключат . И так в местном траффике доля старых протоколов в 5+ раз взлетела после наезда на клауд (плюс доля незашифрованного в 2 раза) .
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|2.28, Аноним (-), 13:50, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ух как один браузер вертит всеми на конце
Там первые в списке ябло с сафари.
Который по сути монопольный на ios, а все остально огрызки над вебвью.
Так что не нужно гнать на гугл, там все хороши.
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|2.29, Аноним (29), 13:51, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну так это самый свободный и открытый браузер.
Помню как Сообщество™ на овно исходило и гнобило IE.
Писали письма в поддержку и тд.
Ну чтошъ, кушайте щв06одьку полной ложкой))
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|1.32, Аноним (32), 13:57, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>GoDaddy
Скамеры выпускают сертификаты, дожили. Это дискредитация всей идеи.
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|1.35, Ivan_83 (ok), 13:59, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я только недавно себе выпустил самоподсной серт до 2051 года, вертел я их всех с их хотелкалками.
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|2.55, Аноним (-), 14:46, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что помешает им след шагом отказывать в доступе от самоподписанных сертификатов?
И повертреть тебя)?
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|2.70, Pahanivo (ok), 15:09, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ога, теперь на своём уютном сайтеге предлагай установить всем еще и свой самопальный рут ...
без которого толку от твоего самоподписного чуть меньше, чем нифига.
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|2.87, Аноним (87), 15:35, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Осталось только как то понять, что этот сертификат действительно ваш, а не mitm-а
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|2.76, Pahanivo (ok), 15:19, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Сертификаты минцифры ж так не будут?
Так же не будут, умножай цену минимум на 2 ...
Они же скрепные, тут понимать надо!
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|1.39, Аноним (49), 14:11, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ещё один шаг в направлении вытеснения человека из его жизни. Приближает манипулирование интернетом.
Пока будет выдавать ошибку. Какой следующий шаг? Не открывать? Налицо "закрепление себя в процессе". Если раньше "на поклон" приходилось ходить раз в год, то в будущем - раз в месяц. Матрица атакует.
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|3.71, Аноним (49), 15:12, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем смешивать доверие протоколу шифрования и посредничество между сайтом и посетителем этого сайта?
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|2.63, Аноним (63), 15:04, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Раньше ошибки сертификата можно было игнорировать нажатием кнопки, теперь кнопку убрали.
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|1.43, OpenEcho (?), 14:15, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Кроме того, короткодействующие сертификаты станут стимулом для внедрения автоматических систем управления сертификатами, избавленными от человеческого фактора.
Одну проблему заменяют другой проблемой, можно подумать что автоматические системы святы, не ломаемы, без багов и вообще без факторов...
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|2.54, Аноним (5), 14:46, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А серты ведь не только раздавать , но и проверять и отзывать надо . Мало им хром наспамил в своё время - ничему не научились .
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|3.84, Аноним (84), 15:31, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот чтоб всем этим не заниматься их и делаю короткоживущими. Пока вся бюрократия провернётся он уже и сам того.
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|1.56, Аноним (56), 14:47, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>с марта 2029 года - до 47 дней.
Ну, так до этого еще дожить нужно. Одни обещают Скайнет и ядерную войну в 2029, другие - метеорит и прочие "интересные события".
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|2.62, Аноним (62), 15:02, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смотря на то, как бурно нейросети развиваются, вероятность скайнета через 4 года уже совсем не нулевая.
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|1.61, Аноним (61), 15:02, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Разумеется, корпорастия хочет, чтобы вы ПОСТОЯННО шлялись в сети - полный контроль за хомячками. А не будешь выходить в сеть - протухнет сертификат! Всё просто.
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|1.67, Аноним (61), 15:08, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Может тогда ну его к монаху, этот httpS ? Просто перейдём обратно на HTTP. Много ли сайтов, где у вас прям до зарезу нужна зашифрованность?? Просто придурки натолкали везде TLS, будто сраные статейки не прочесть без шифров.
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|2.81, Аноним (-), 15:26, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Может тогда ну его к монаху, этот httpS ? Просто перейдём обратно на HTTP.
А если у сайта просто не будет https версии?
> Много ли сайтов, где у вас прям до зарезу нужна зашифрованность?
Это уже создатель сайта сам решит.
> Просто придурки натолкали везде TLS, будто сраные статейки не прочесть без шифров.
А это от очень зависит)
Например если там что-то про воров и жуликов, или о том что "система прогнила и только полностью менять" то за статейку можно получить статейку.
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|2.82, Аноним (74), 15:28, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы уже отключили в своём браузере поддержку js и css? Да даже в html много приколов можно натворить. Вы просто кажется забыли (или не знали), как охотно ваш провайдер побежит встраивать вам в трафик самую разную рекламу прямо в тело сайта и подменять ссылки на рефералки.
Шифрование и аутентификация нужны. Просто, походу, скоро придёт разделение на тех, кто нихрена не понимает и башляет бабки за воздух этим гоудядям, и тех, кто каждый сайт начнёт как в ssh добавлять в белый список при первом подключении.
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|3.90, Аноним (84), 15:40, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они и сейчас это делают если очень сильно хотят. В основном мобильные операторы. Ещё и десять всплывающих окон на каждом партнёрском сайте для имитации ручной верификации платных подписок. Отписок и подписок по кругу. Благо сейчас их с этим немного прижали.
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|2.83, Аноним (83), 15:28, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Было бы здравым, чтобы было http, https и https+. Последний - с подписанным сертификатом, если кому-то нужно, а предпоследний - просто шифрованный; этого вполне многим было бы достаточно. Нешифрованный совсем - слишком уж голо... Однако лепить в одно - и доверие к сертификационным центрам, и шифрование данных - может оказаться черезмерным и нарушает свободу человека на ограниченную безопасность, если его таковая устраивает.
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|2.86, Аноним (87), 15:33, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Много ли сайтов, где у вас прям до зарезу нужна зашифрованность??
Абсолютно все. В противном случае будет mitm, и самым лучшим последствием будет встраивание рекламы.
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|1.92, Аноним (9), 15:42, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Удивительно, что в этом CA/Browser Forum не оказалось Let's Encrypt, у которых TTL сертификатов 90 дней. Я так понимаю, что срок 47 дней сделан в пику Let's Encrypt - коммерческие СА счеты сводят.
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