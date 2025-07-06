Let's Encrypt начнёт выдавать TLS-сертификаты для IP-адресов

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|2.18, gnugpl (?), 13:35, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На сером ip достаточно самописного серта отпечаток которого добавлен в исключения там где нужно. Валидный сертификат необходим для публичного доступа, когда отпечаток не может быть проверен руками+глазами.
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|2.5, Аноним (5), 11:18, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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localhost у всех разный, в том числе у серверов Let's Encrypt, так что нет.
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|1.10, Admino (ok), 12:15, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Некоммерческий удостоверяющий центр Let's Encrypt, контролируемый сообществом
Ой, а как стать частью этого сообщества? Корочки АНБ нужны?
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|2.12, Аноним (12), 12:47, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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>> Некоммерческий удостоверяющий центр Let's Encrypt, контролируемый сообществом
> Ой, а как стать частью этого сообщества? Корочки АНБ нужны?
Т.е. Google и Amazon, в качестве главных спонсоров, любителей теорий заговоров совершенно не смущают?
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|2.42, Аноним (42), 15:39, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если ты не чинуша, то золотое правило что заграничные спецслужбы безопаснее родных, где бы это заграничье не находилось и какая-то бы спецслужба не была родной.
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|3.48, Gemorroj (ok), 16:41, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а потом таким инфантилам как ты спускают золотой дождь на их золотые правила.
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|1.14, Аноним (14), 13:09, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Расширяют присутствие в нише, скоро начнут бинарники подписывать. Затем на этой платформе можно и маркетплейс организовать.
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|2.16, Аноним (16), 13:21, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И останутся в своей нише ровно одни. Уже многие начинают проклевывать какие ириски они несут в массы.
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|1.21, Анон1110м (?), 13:40, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это ни к чему хорошему не приведёт так же как и в случае с повальным переходом с HTTP на HTTPS.
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|1.22, Анон1110м (?), 13:46, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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И кстати, в браузерах пишут что HTTPS это бесопасно, но на самом деле им стоит писать что соединение шифровано потому что безопасно оно или нет это вопрос.
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|1.25, Аноним (25), 13:56, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прочитал заголовок в ленте и посмотрел на календарь, не первое ли апреля сегодня. Прочитал текст новости и ещё раз проверил календарь.
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|1.26, nebularia (ok), 14:03, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Из областей, в которых может оказаться востребовано защищённое обращение к web-серверу напрямую по IP-адресу, упоминается взаимодействие с домашними устройствами, такими как серверы хранения; начальная настройка или тестирование новых серверов; организация шифрованных соединений между бэкендами во внутренней инфраструктуре;
И вот ради у этого всего есть белый IP, а нам обязательно лезть на внешний сервер раз в неделю за верификацией?
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|2.40, Аноним (39), 15:08, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Домен могут украсть, а айпи тоже могут украсть. Но не два сразу.
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|2.47, Аноним (47), 16:14, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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домен твой минимум на год. айпи выдается при создании виртуалки, и при ее удалении может перестать быть твоим, и перейти в другие руки хоть через 5 минут
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