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Let's Encrypt начнёт выдавать TLS-сертификаты для IP-адресов

06.07.2025 10:22

Некоммерческий удостоверяющий центр Let's Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, анонсировал начало предоставления бесплатных сертификатов для IP-адресов. В отличие от сертификатов для доменов срок действия сертификатов для IP-адресов составит не 30, а 6 дней. Реализуемая возможность позволит настроить защищённый шифрованный доступ к хостам не только при использовании доменных имён, но и при обращении напрямую по IP-адресу.

Из областей, в которых может оказаться востребовано защищённое обращение к web-серверу напрямую по IP-адресу, упоминается взаимодействие с домашними устройствами, такими как серверы хранения; начальная настройка или тестирование новых серверов; организация шифрованных соединений между бэкендами во внутренней инфраструктуре; создание хостинг-провайдерами информационных страниц-заглушек, показываемых по умолчанию при обращении по IP; организация входа на привязанные к IP-адресам сервисы, такие как 1.1.1.1 и 8.8.8.8; развёртывание личных серверов, на которые не хочется тратить деньги на регистрацию домена; организация доступа к серверам DoH (DNS over HTTPS) напрямую по IP.

В настоящее время сертификаты для IP генерируются в тестовом режиме и будут доступны для широкого использования позднее в этом году, одновременно с возможностью генерации для доменов короткоживущих сертификатов, действующих 6 дней. Для запроса короткоживущего сертификата и сертификата для IP требуется наличие в ACME-клиенте поддержки расширения протокола, реализующего профили, а также поддержки профиля "shortlived". Для подтверждения владения IP-адресом можно использовать только методы http-01 и tls-alpn-01 (метод dns-01 запрещён).

  1. Главная ссылка к новости (https://letsencrypt.org/2025/0...)
  2. OpenNews: Let's Encrypt прекращает поддержку протокола OCSP для проверки отозванных сертификатов
  3. OpenNews: NS-сервера домена .top прекратили обслуживание запросов валидации Let's Encrypt
  4. OpenNews: Let's Encrypt перешёл на NTP-сервер ntpd-rs, написанный на языке Rust
  5. OpenNews: Let's Encrypt празднует 10 лет
  6. OpenNews: Максимальное время жизни TLS-сертификатов сократят с 398 до 47 дней
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63531-letsencrypt
Ключевые слова: letsencrypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, BlackRot (ok), 11:07, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В роутеры это тоже занусунут или нужен белый айпи?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:00, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А что, на серые IP кто-то выдаст сертификат?
     
  • 2.18, gnugpl (?), 13:35, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сером ip достаточно самописного серта отпечаток которого добавлен в исключения там где нужно. Валидный сертификат необходим для публичного доступа, когда отпечаток не может быть проверен руками+глазами.
     
  • 2.23, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 13:54, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что мешает использовать dns challenge и держать на роутере валидный сертификат по доменному имени?
     

  • 1.3, 12yoexpert (ok), 11:11, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    на localhost выдадут?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:18, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    localhost у всех разный, в том числе у серверов Let's Encrypt, так что нет.
     
     
  • 3.46, 12yoexpert (ok), 16:13, 06/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:28, 06/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –4 +/
     
  • 2.43, Аноним (-), 15:46, 06/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.10, Admino (ok), 12:15, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Некоммерческий удостоверяющий центр Let's Encrypt, контролируемый сообществом

    Ой, а как стать частью этого сообщества? Корочки АНБ нужны?

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:47, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    >> Некоммерческий удостоверяющий центр Let's Encrypt, контролируемый сообществом
    > Ой, а как стать частью этого сообщества? Корочки АНБ нужны?

    Т.е. Google и Amazon, в качестве главных спонсоров, любителей теорий заговоров совершенно не смущают?


     
     
  • 3.13, безразницы (?), 13:03, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Google и Amazon

    у этих не только корочки но и принтер для корочек найдется

     
  • 3.39, Аноним (39), 15:08, 06/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.42, Аноним (42), 15:39, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если ты не чинуша, то золотое правило что заграничные спецслужбы безопаснее родных, где бы это заграничье не находилось и какая-то бы спецслужба не была родной.
     
     
  • 3.48, Gemorroj (ok), 16:41, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а потом таким инфантилам как ты спускают золотой дождь на их золотые правила.
     

  • 1.14, Аноним (14), 13:09, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Расширяют присутствие в нише, скоро начнут бинарники подписывать. Затем на этой платформе можно и маркетплейс организовать.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:21, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И останутся в своей нише ровно одни. Уже многие начинают проклевывать какие ириски они несут в массы.
     

  • 1.21, Анон1110м (?), 13:40, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это ни к чему хорошему не приведёт так же как и в случае с повальным переходом с HTTP на HTTPS.
     
     
  • 2.29, Аноним (7), 14:11, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на HTTPS

    https://opennet.ru/53520-https

     
  • 2.45, Аноним (-), 16:00, 06/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.22, Анон1110м (?), 13:46, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И кстати, в браузерах пишут что HTTPS это бесопасно, но на самом деле им стоит писать что соединение шифровано потому что безопасно оно или нет это вопрос.
     
     
  • 2.24, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 13:55, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И именно так и пишут в браузерах «Защищенное соединение»
    А ты опять выдумал что-то и с этим воюешь
     
     
  • 3.32, 12yoexpert (ok), 14:36, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тогда стоит уточнять, что защищённое ото всех, кроме УЦ
     
  • 3.35, Анон1110м (?), 14:48, 06/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.25, Аноним (25), 13:56, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прочитал заголовок в ленте и посмотрел на календарь, не первое ли апреля сегодня. Прочитал текст новости и ещё раз проверил календарь.
     
  • 1.26, nebularia (ok), 14:03, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Из областей, в которых может оказаться востребовано защищённое обращение к web-серверу напрямую по IP-адресу, упоминается взаимодействие с домашними устройствами, такими как серверы хранения; начальная настройка или тестирование новых серверов; организация шифрованных соединений между бэкендами во внутренней инфраструктуре;

    И вот ради у этого всего есть белый IP, а нам обязательно лезть на внешний сервер раз в неделю за верификацией?

     
  • 1.37, Аноним (7), 15:04, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    До 1.1.1.1 скоро не дойти:
    https://blog.cloudflare.com/russian-internet-users-are-unable-to-access-the-op
     
  • 1.38, Аноним (38), 15:06, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем ip отличается от домена, что нужно делать 6 дней?
     
     
  • 2.40, Аноним (39), 15:08, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Домен могут украсть, а айпи тоже могут украсть. Но не два сразу.
     
  • 2.47, Аноним (47), 16:14, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    домен твой минимум на год. айпи выдается при создании виртуалки, и при ее удалении может перестать быть твоим, и перейти в другие руки хоть через 5 минут
     

  • 1.41, Аноним (41), 15:19, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чем отличие от самоподписанного сертификата?
     

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