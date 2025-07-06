Let's Encrypt начнёт выдавать TLS-сертификаты для IP-адресов

Некоммерческий удостоверяющий центр Let's Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, анонсировал начало предоставления бесплатных сертификатов для IP-адресов. В отличие от сертификатов для доменов срок действия сертификатов для IP-адресов составит не 30, а 6 дней. Реализуемая возможность позволит настроить защищённый шифрованный доступ к хостам не только при использовании доменных имён, но и при обращении напрямую по IP-адресу.

Из областей, в которых может оказаться востребовано защищённое обращение к web-серверу напрямую по IP-адресу, упоминается взаимодействие с домашними устройствами, такими как серверы хранения; начальная настройка или тестирование новых серверов; организация шифрованных соединений между бэкендами во внутренней инфраструктуре; создание хостинг-провайдерами информационных страниц-заглушек, показываемых по умолчанию при обращении по IP; организация входа на привязанные к IP-адресам сервисы, такие как 1.1.1.1 и 8.8.8.8; развёртывание личных серверов, на которые не хочется тратить деньги на регистрацию домена; организация доступа к серверам DoH (DNS over HTTPS) напрямую по IP.

В настоящее время сертификаты для IP генерируются в тестовом режиме и будут доступны для широкого использования позднее в этом году, одновременно с возможностью генерации для доменов короткоживущих сертификатов, действующих 6 дней. Для запроса короткоживущего сертификата и сертификата для IP требуется наличие в ACME-клиенте поддержки расширения протокола, реализующего профили, а также поддержки профиля "shortlived". Для подтверждения владения IP-адресом можно использовать только методы http-01 и tls-alpn-01 (метод dns-01 запрещён).



