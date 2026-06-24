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Проект nginx опубликовал JavaScript-модуль njs 1.0.0

24.06.2026 23:19 (MSK)

Опубликован выпуск njs 1.0.0, модуля для интеграции интерпретатора языка JavaScript в http-сервер nginx. Njs позволяет использовать сценарии JavaScript в файлах конфигурации для расширения возможностей nginx. Скрипты могут использоваться для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответов, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях. Код проекта написан на Си и распространяется под лицензией BSD.

В новом выпуске переведён в разряд устаревших собственный JavaScript-движок njs. В качестве основного рекомендованного движка следует использовать QuickJS, созданный Фабрисом Белларом. Из новых возможностей в версии 1.0.0 отмечается ужесточение проверки запросов в методе ngx.fetch() и унификация классов обработки исключений.

  1. Главная ссылка к новости (https://nginx.org/#2026-06-23...)
  2. OpenNews: Обновление nginx 1.31.2 с устранением уязвимостей, эксплуатируемых через HTTP/3, HTTP2 и gRPC
  3. OpenNews: В nginx выявлена вторая за 10 дней удалённо эксплуатируемая уязвимость
  4. OpenNews: Обновление nginx 1.31.0 с устранением RCE-уязвимости, эксплуатируемой через HTTP-запрос
  5. OpenNews: Основатель QEMU и FFmpeg опубликовал JavaScript-движок QuickJS
  6. OpenNews: Основатель QEMU и FFmpeg опубликовал JavaScript-движок Micro QuickJS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65761-njs
Ключевые слова: njs, nginx
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Джон Титор (ok), 23:33, 24/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Ну да, wasm взять как у меня сильно жирно наверно, нужно извращаться.

    p.s. впрочем я не отрицаю тот факт что идея сильная.

     
  • 3, Ivan_83 (ok), 00:08, 25/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Как только не извращаются лишь бы LUA не юзать :)
     

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