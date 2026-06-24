Проект nginx опубликовал JavaScript-модуль njs 1.0.0

Опубликован выпуск njs 1.0.0, модуля для интеграции интерпретатора языка JavaScript в http-сервер nginx. Njs позволяет использовать сценарии JavaScript в файлах конфигурации для расширения возможностей nginx. Скрипты могут использоваться для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответов, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях. Код проекта написан на Си и распространяется под лицензией BSD.

В новом выпуске переведён в разряд устаревших собственный JavaScript-движок njs. В качестве основного рекомендованного движка следует использовать QuickJS, созданный Фабрисом Белларом. Из новых возможностей в версии 1.0.0 отмечается ужесточение проверки запросов в методе ngx.fetch() и унификация классов обработки исключений.



