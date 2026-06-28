Автор LuaJIT вернулся к разработке и планирует выпуск LuaJIT 3.0

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|1.1, Аноним (1), 23:26, 28/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Lua это плохо, JIT это плохо. А минус на минус как известно даёт двойной минус.
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|2.15, 1 (??), 00:18, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Минус на минус как известно дает плюс, как минимум в математике.
Это конечно скорее всего не относится к LuaJIT, но тем не менее.
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|2.4, anonismeshnie (?), 23:32, 28/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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OpenResty -> Kong -> Tarantool
Vactor собирает логи, там тоже lua
А сорсы пишу на NeoVim и там там тоже lua.
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|4.12, Аноним (12), 00:03, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может затем, что нет зоопарка из ЯП-ов? Или из-за может дело в магии трасс жита, не знаю, знаю...
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|2.9, devrdskc0t0d0s1 (-), 23:57, 28/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Много кто, и много где. Достаточно поиском пройтись. Но конечно, этим заниматься грех, а то софта много найдётся. И в том числе, использующего X11.
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|3.20, Аноним (20), 00:35, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Поиск по заборам где что-то написано сомнительное занятие. Нужны реальные люди. Но даже в комментах только друг маминой подруги это где-то в роблоксе видел и даже юзал.
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|2.24, Аноним (24), 00:58, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Кто где применяет lua
Первое, что вспомнилось:
HAProxy, Redis, lighttpd, nginx
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|1.3, Аноним (3), 23:30, 28/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Наконец, луажит конечно стрёмный, но намного полезнее обычного никчёмного луа. Только не подходит для недоверенного кода, угу.
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|3.14, AkhIL (-), 00:18, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> а что подходит для недоверенного кода простите
Luau (Roblox), судя по описанию, проектировался для возможности запуска не доверенного пользовательского кода.
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|2.10, Аноним (10), 23:58, 28/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Наконец, луажит конечно стрёмный, но намного полезнее обычного никчёмного луа.
Чем полезнее-то?
LuaJIT - это игрушечное поделие, которое несовместимо не только с современными версиями оригинального Lua, но и с предыдущими версиями самого себя. И вместо того, чтобы делать хоть какие-то поползновения в сторону совместимости, персонаж предпочитает наваливать тонны хлама типа "obj?.:method" и "a ~>> b".
Как и NIM, это просто игрушка одного сумрачного гения, малопригодная для реальных проектов.
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|3.13, Аноним (12), 00:06, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> игрушка одного сумрачного гения, малопригодная для реальных проектов.
Cloudflare, Kong, Tarantool, IPONWEB, Roblox, WireShark, Nmap и ещё куча всего "игрушечного".
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|4.21, Аноним (21), 00:36, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У первой - самый глючный интернет, про остальные никто даже не слышал.
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