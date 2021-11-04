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Открыт код Luau, варианта языка Lua с проверкой типов

04.11.2021 12:41

Объявлено об открытии исходных текстов и публикации первого отдельного выпуска языка программирования Luau, продолжающего развитие языка Lua и обратно совместимого с Lua 5.1. Язык Luau предназначен в основном для встраивания обработчиков сценариев в приложения и нацелен на достижение высокой производительности и низкого потребления ресурсов. Код проекта написан на языке C++ и открыт под лицензией MIT.

Luau расширяет Lua возможностями для проверки типов и некоторыми новыми синтаксическими конструкциями, такими как строковые литералы. Язык обратно совместим с Lua 5.1 и частично с более новыми версиями. Поддерживается API Lua Runtime, что позволяет использовать Luau с уже существующим кодом и привязками (binding). Языковой runtime основан на сильно переработанном коде Lua runtime 5.1, но интерпретатор полностью переписан. При разработке задействованы некоторые новые техники оптимизации, позволившие добиться более высокой производительности по сравнению с Lua.

Проект разработан компанией Roblox и используется в коде игровой платформы, игр, и пользовательских приложений данной компании, включая редактор Roblox Studio. Изначально Luau развивался за закрытыми дверями, но в итоге решено перевести его в разряд открытых проектов для дальнейшего совместного развития при участии сообщества.

Основные особенности:

  • Последовательная система типов (Gradual typing), занимающая промежуточное положение между динамической и статической типизацией. Luau позволяет использовать статическую типизацию по необходимости, указывая информацию о типах через специальные аннотации. Предоставляются встроенные типы "any", "nil", "boolean", "number", "string" и "thread". При этом сохранена и возможность использования динамической типизации без явного определения типа переменных и функций. 
    
   function foo(x: number, y: string): boolean
       local k: string = y:rep(x)
       return k == "a"
   end
  • Поддержка строковых литералов (как в Lua 5.3), таких как "\0x**" (шестнадцатеричное число), "\u{**}" (Unicode-символ) и "\z" (конец строки), а также возможность наглядного оформления чисел (можно писать 1_000_000 вместо 1000000), литералы для шестнадцатеричных (0x...) и двоичных чисел (0b.......).
  • Поддержка выражения "continue", дополняющее существующее ключевое слово "break", для перехода к новой итерации цикла.
  • Поддержка составных операторов присвоения (+=, -=, *=, /=, %=, ^=, ..=).
  • Поддержка использования условных блоков"if-then-else" в форме выражений, возвращаемых значение, вычисленное во время выполнения блока. Допускается указание произвольного числа выражений elseif в блоке. 
    
   local maxValue = if a > b then a else b
   local sign = if x < 0 then -1 elseif x > 0 then 1 else 0
  • Наличие режима изоляции (sandbox), позволяющего запускать не заслуживающий доверие код. Указанную возможность можно использовать для организации запуска бок о бок собственного кода и кода написанного другим разработчиком, например, сторонних библиотек за безопасность которых нельзя поручиться.
  • Ограничение стандартной библиотеки из которой удалены функции, которые потенциально могут создавать проблемы с безопасностью. Например, из стандартного набора исключены библиотеки "io" (доступ к файлам и запуск процессов), "package" (доступ к файлам и загрузка модулей), "os" (удалены функции доступа к файлам и изменения переменных окружения), "debug" (небезопасная работа с памятью), "dofile" и "loadfile" (доступ к ФС).
  • Предоставление инструментов для статического анализа кода, выявления ошибок (linter) и проверки корректности использования типов.
  • Собственные высокопроизводительные парсер, интерпретатор байткода и компилятор. Luau пока не поддерживает JIT-компиляцию, но утверждается, что интерпретатор Luau в некоторых ситуациях вполне сопоставим по производительности с LuaJIT.


  1. Главная ссылка к новости (https://luau-lang.org/2021/11/...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Lua 5.4
  3. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала реализацию Lua VM, написанную на языке Go
  4. OpenNews: Представлена распределённая ОС Node9, сочетающая технологии Inferno и язык Lua
  5. OpenNews: Релиз языка программирования Lua 5.2
  6. OpenNews: Интегрированная среда разработки для языка Lua доступна в виде отдельного продукта
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56098-luau
Ключевые слова: luau, lua
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:55, 04/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Lua топчик
     
     
  • 3, QwertyReg (ok), 12:56, 04/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не припоминаю ни одного крупного, серьёзного проекта, который бы его использовал.
     

  • 2, Аноним (2), 12:56, 04/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Вот это уже интересно. А то стандартная реализация медленная, а luajit заброшен.
     
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