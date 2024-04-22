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|1.1, M (?), 09:22, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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lua - непригодный язык. Лучше бы WASM-интерпретатор или jit в ядро засунули.
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|2.2, Аноним (2), 09:28, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> lua - непригодный язык. Лучше бы WASM-интерпретатор или jit в ядро засунули.
Нормальный lua, просто не место в ядре всякой шляпе, ониб ещё JS туда затолкали!
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|2.6, Аноним (6), 09:36, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато безопасный. Неизвестно что в твой васм запихнут, а Джит это дыра в безопасности бай дизайн.
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|2.27, Ivan_83 (ok), 10:19, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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LUA очень даже годный.
Там порядка 10к строк всего на С, без всяких лишних зависимостей.
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|2.65, Аноним (65), 11:38, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И пакетный менеджер для NPM сразу в ядро, чтоб сам пакеты обновлял.
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|2.72, Бывалый Смузихлёб (ok), 11:47, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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многие лютейшие дыры начинаются именно с JIT
Луа и сама по себе годится разве что для игровых скриптов, а уж с джитом да в линухоядре. Зачем так париться, проще уж один на всех логин-пароль для рута гвоздями прибить
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|3.82, Аноним (82), 12:59, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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тебе же в новости написали: для создания кейлоггеров. чтобы битки твои тырить проще было
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|2.84, _kp (ok), 13:20, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Lua отличный язык как внутренний скниптовый движок, и для встраиваемых устройств, не тяжелый, и не совсем примитивный.
В тоже время Lua имеет несовместимости, делающие его неудобным для обшего использования.
Что же касается интерпритаторов в ядре, а не в системе, это наверное последстия легализации марихуаны, и иных нехороших излишеств.
Как пример, где Lua похоронил весь проэкт, это Minetest, вроде бы быстрый движок на с++, что могло пойти не так.. А то что с самими играми, которые как раз на Lua, тормозит не по детски на топовом железе. Да и стабильность Lua смехотворная, именно из за несовместимости версий скриптов, о чем сказано в самом начале.
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|3.113, Аноним (113), 16:11, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то игры на lua в движке Minetest достаточно быстро работают (не все но многие). Я говорю как тот кто сам активно в них играет. В любом случае Lua точно не "похоронил" Minetest. Minetest хоть и не ориентрован на топовое оборудование но в последнее время эта ситуация улучшается.
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|1.8, Аноним (8), 09:38, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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> после нажатия "↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → LCTRL LALT" ядро
Сделает фаталити
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|3.22, Аноним (-), 10:13, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну-ну.
Чтобы заставить работать любой нормальный язык в связке с сишкой, думать нужно на порядок больше, чем велосипедить очередной сплит строк на чистой сишке.
Тут скорее вопросы, хотя, это даже не вопросы, к сишникам - "почему они не могут осилить ничего кроме сишки" и "когда перестанут выходить за границы буфера"?
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|4.28, Ivan_83 (ok), 10:20, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот LUA можем.
C+LUA и больше особо ничего не надо.
Даже make системы есть на LUA.
Так что у нас всё самодостаточно.
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|5.36, KroTozeR (ok), 10:25, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно просто отдать ЯП право управления компилятором и задачу прекомпилятора. Сейчас пока такое умеет только Zig, но это не значит, что им всё ограничится. Там вообще ничего кроме самого ЯП и его окружения не нужно.
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|6.46, Ivan_83 (ok), 10:55, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не уверен что правильно понял "отдать ЯП право управления компилятором".
Помнится quick basic, Visual Basic - вполне себе и ЯП и компилятор были в одном флаконе что называется. У последнего ещё и code style с принудительным автоформатером был, потому даже самые "одарённые" писали так что при чтении кровь из глаз не текла ручьём.
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|7.62, KroTozeR (ok), 11:31, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все операции, вызываемые обычно через системы сборки, умещаются в исходник на Zig с применением конструкций языка. В такой ситуации CMake — попросту ненужный бесполезный громоздкий наворот.
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|6.57, n00by (ok), 11:19, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Можно просто отдать ЯП право управления компилятором и задачу прекомпилятора. Сейчас пока
> такое умеет только Zig
В смысле, Nemerle помер?
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|8.67, n00by (ok), 11:39, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не знаю, жив ли, но появился задолго до Zig Ну и на Net вполне написали соверш... текст свёрнут, показать
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|4.37, KroTozeR (ok), 10:31, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зачем для задач Си применять что-то кроме него, если самого Си хватает с головой? Поделие, которое очень плохо вылизано под такие задачи не должно иметь приоритета только за счёт "новизны". Понятно, что у самого Си есть проблемы, которые в разной степени купируются проектами GoLang, Rust, Zig, Num и т.п., но когда предлагают замещать Си Python-ом, это уже какой-то испанский стыд...
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|4.97, Аноним (97), 14:36, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>почему они не могут осилить ничего кроме сишки
А зачем еще что-то кроме сижки? Си это идеальный язык, минималистичный
Но с большой силой приходит и большая ответсвенность
То что некоторые допускают уязвимости в своих программах, сугубо ответсвенность писарей этих самых программ
Ей богу, надоело уже слушать эти все колкости в сторону языка
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|5.101, Аноним (-), 14:48, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну, от палки-копалки наши предки отказались, лопата осталась, но добавился еще э... большой текст свёрнут, показать
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|6.105, Аноним (105), 15:11, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это ты точно про Си, а не про раст А язык тут причем Все вопросы к автору комп... большой текст свёрнут, показать
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|7.117, Аноним (117), 16:50, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Конечно Скажи спасибо комитету за UB и ID Так разрабы компилятора все делали п... большой текст свёрнут, показать
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|6.109, Аноним (105), 15:28, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С кодом, который на разных версиях компиляторов выдает разные результаты.
Можно пример?
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|7.116, Аноним (117), 16:40, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да легко - берешь любой код с сишным UB или implementation defined и приехали.
int main()
{
int i=7;
i = i++ * i++;
return i;
}
По ссылке godbolt.org/z/s3Kve4chY 6 компиляторов и целых 3 (ТРИ) разных результата.
GCC 4.8 - 56, GCC 4.7 - 51.
И ведь все по "стандарту" сделано, компиляторы только какие-то ворнинги сыпет, и то, не все компиляторы.
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|8.119, Аноним (105), 17:15, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ля, я думал там что-то настоящее, то что имеет место быть в реальном коде и даёт... текст свёрнут, показать
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|3.91, Fracta1L (ok), 13:46, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При программировании на сишке нужно выполнять уйму ручной работы.
А уйма ручной работы как раз оставляет меньше времени на думанье.
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|2.33, Аноним (33), 10:23, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В какой БЗДе используют Lua? В НетБЗДе? Там он навроде системный комфигуратор?
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|1.17, Аноним (17), 09:59, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Бредовая хреновина, лучше допилите раст-инфраструктуру в ядре, чтобы модули было писать легко и приятно.
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|2.21, Аноним (6), 10:12, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Открою тебе тайну вся инфра для модулей на расте уже доступна легка и приятна. Только никто модули на расте так и не пишет.
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|2.25, ХрюХрю (?), 10:16, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Бредовая хреновина, лучше допилите раст-инфраструктуру в ядре, чтобы модули было писать легко и приятно.
Как вообще с таким тяжелым синтаксисом могли пустить в ядро, мне не понятно.
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|3.42, Пряник (?), 10:50, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты хоть думаешь, что пишешь?
Чем тебя смутил expect(); вместо if (a = b()) == -1 {perror(); exit();}?
Чем тебя смутили макросы в виде синтаксического дерева, а не сырой постановки текста, перечисления, поддерживающие любые значения (например, структура с результатом, если перечисление Ok()), структуры с методами? Жёсткий контроль жизни переменных, остутствие безпризорных данных в куче. Можно любой тип данных научить делать map(), collect(), into() всего одним методом! Такого даже питон не умеет.
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|4.54, n00by (ok), 11:15, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ты хоть думаешь, что пишешь?
> Чем тебя смутил expect(); вместо if (a = b()) == -1 {perror();
> exit();}?
Очевидно тем, что в ядре нет exit().
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|3.96, Аноним (96), 14:31, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Важна семантика, а не синтаксис.
К любому синтаксису привыкаешь через 3 недели активного программирования на любом языке.
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|2.31, Ivan_83 (ok), 10:22, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как вы собрались бустрапится?
Эта поделка кресты кое как заменяет, никакой он не "системный", учитывая унылый компелятор.
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|3.51, Аноним (17), 11:05, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как вы собрались бустрапится?
Так же, как и всегда. Напоминаю путь бутстрапинга сишки: hex0 -> hex1 -> hex2 -> cc_x86 -> M2-Planet -> mes -> tinycc -> tinycc -> tinycc -> tinycc -> gcc -> gcc. Первые версии раста написаны не на расте, так что далее дополним цепочку каким-нибудь ocaml -> rust -> rust -> rust.
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|2.47, Пряник (?), 10:58, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это Open Source - всё, что не делается - всё к лучшему. А, если тебе не нравится - выкинь из своего ядра или используй подходящий дистрибутив.
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|1.19, nonon (?), 10:04, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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после нажатия "↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → LCTRL LALT" ядро перестаёт обрабатывать нажатия клавиш
Это типа с любого места можно ввести?
Геймеры негодуют
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|1.26, Ivan_83 (ok), 10:17, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Годнота!
Все ограничения - мелкие и не существенные по сравнению с тем что доступно.
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|3.49, Ivan_83 (ok), 11:00, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пока ни где, я не пользователь линуха в явном виде.
Но это будет серьёзый буст и для линуха и для луа, они оба от этого выиграют.
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|4.74, нах. (?), 12:13, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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да, троянцев можно понаписать вагон и маленькую тележку.
(тем более что уже готовы в общем-то)
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|2.68, Аноним (65), 11:40, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем? Наоборот, надо добавлять интерпретаторов и JIT-компиляторов разных.
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|1.48, n00by (ok), 11:00, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> сетевого сниффера с возможностью ведения журнала с MAC-адресами
> кейлоггера для ведения лога нажатых клавиш
> блокировщика клавиатуры
Зачёт.
И название подходящее.
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|2.76, Аноним (76), 12:29, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Название прямо так намекает, что система по ночам будет вести себя как типичный санамбула.
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|1.73, Аноним (65), 11:51, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Следующий шаг за Латиноамериканским отделением Фонда свободного ПО - добавление в полностью свободное ядро интерпретатора Guile.
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|2.112, Аноним (-), 16:00, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Следующий шаг за Латиноамериканским отделением Фонда свободного ПО - добавление в полностью свободное ядро интерпретатора Guile.
Разве они умеют что-то добавлять?
Вроде все новости про них были про что-то выпилиное - софт, дрова, прошивки и тд
А тут целый интерпретатор добавлять...
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|1.80, topin89 (ok), 12:45, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Глянул мельком -- это же хороший инструмент для быстрого прототипирования. На домашние компы такое лучше не ставить, но разрабам модулей ядра вполне может пригодится
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|2.83, Аноним (24), 13:11, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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С Растом не прокатило,никто модулей не написал,а на этом может быть и очень даже напишут.
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|3.89, Аноним (89), 13:39, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На раст же переписали же пару 100 строчных драйверов. Только, у меня правда ощущение, что это диверсия, чтобы слить конкурентов. Корпорации постоянно заявляют, будто они очень заинтересованы в расте и "используют" его повсюду, а на самом деле весь код на расте очень оперативно выкидывается и заменяется нормальным, т.е. не является сколько-нибудь ключевым.
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|4.95, ck (?), 14:27, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это один из которых хэдер переписали на растовский а реализация на сях осталась?
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|4.98, А в это время (?), 14:37, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в это время параллельные новости, скажем, про Pingora помножают на ноль весь ваш комментарий.
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|5.103, Аноним (89), 14:50, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фреймворки и наколенные прокси это замечательно, но это не продукты и не ПО.
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|5.104, Аноним (105), 15:03, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да это обычный хайп. Так было с джавой, с go, теперь с растом. Все это суета, всё это пройдет, а Си останется. Смирись и прими это
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|6.107, Аноним (107), 15:21, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Java тоже останется в банковском секторе, как замена бессмертного Кобола. Каждому своя ниша.
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|5.106, Аноним (65), 15:17, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот как мы увидим практическую пользу этой Pingora, так только тогда она перестанет помножать ваш комментарий на ноль.
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|6.111, Аноним (-), 15:57, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот как мы увидим практическую пользу этой Pingora,
> так только тогда она перестанет помножать ваш комментарий на ноль.
Так она отрабатывает каждый раз когда тебе показывают сообщение от клаудфари.
Это же не тебе лично должна быть практическая польза.
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|1.99, Аноним (97), 14:39, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Жесть, нафига интерпретатор в ядре? Итак уже интеловскими заплатками производительность херите, так еще и это
Жесть, я в щокэ просто
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|2.108, Аноним (65), 15:26, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да не боись ты так. Это ж сторонний проект на ShitHub (Кто все эти люди?). Это ещё не значит, что им палец не покажут.
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|2.114, Аноним (114), 16:17, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> REPL в ядре это вин!
Читайте внимательнее "Среди возможностей утилиты командной строки можно отменить .... использование интерактивной оболочки REPL (Read–Eval–Print Loop)".
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|1.115, oditynet (?), 16:37, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почему не собирается у меня он? то builds не создам в папке модуля,то циклическое залипания на сборку модуля. как вообще собрать его?
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