2.12 , KroTozeR ( ok ), 09:44, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну, это ж больно, это ж думать надо.

3.20 , Аноним ( 20 ), 10:09, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Как случайно очередное rce в ядро протащить?

3.22 , Аноним ( - ), 10:13, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну-ну.

Чтобы заставить работать любой нормальный язык в связке с сишкой, думать нужно на порядок больше, чем велосипедить очередной сплит строк на чистой сишке.

Тут скорее вопросы, хотя, это даже не вопросы, к сишникам - "почему они не могут осилить ничего кроме сишки" и "когда перестанут выходить за границы буфера"?

4.28 , Ivan_83 ( ok ), 10:20, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот LUA можем.

C+LUA и больше особо ничего не надо.

Даже make системы есть на LUA.

Так что у нас всё самодостаточно.

5.36 , KroTozeR ( ok ), 10:25, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно просто отдать ЯП право управления компилятором и задачу прекомпилятора. Сейчас пока такое умеет только Zig, но это не значит, что им всё ограничится. Там вообще ничего кроме самого ЯП и его окружения не нужно.

6.46 , Ivan_83 ( ok ), 10:55, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не уверен что правильно понял "отдать ЯП право управления компилятором". Помнится quick basic, Visual Basic - вполне себе и ЯП и компилятор были в одном флаконе что называется. У последнего ещё и code style с принудительным автоформатером был, потому даже самые "одарённые" писали так что при чтении кровь из глаз не текла ручьём.

7.62 , KroTozeR ( ok ), 11:31, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все операции, вызываемые обычно через системы сборки, умещаются в исходник на Zig с применением конструкций языка. В такой ситуации CMake — попросту ненужный бесполезный громоздкий наворот.

6.57 , n00by ( ok ), 11:19, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Можно просто отдать ЯП право управления компилятором и задачу прекомпилятора. Сейчас пока

> такое умеет только Zig В смысле, Nemerle помер? 7.61 , KroTozeR ( ok ), 11:28, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А он ещё жив? К тому же, .Net — это же никак не про фундаменталку.

8.67 , n00by ( ok ), 11:39, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не знаю, жив ли, но появился задолго до Zig Ну и на Net вполне написали соверш... 8.90 , Аноним ( 65 ), 13:45, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Mono в ядро Зато сколько сразу языков ... 4.37 , KroTozeR ( ok ), 10:31, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Зачем для задач Си применять что-то кроме него, если самого Си хватает с головой? Поделие, которое очень плохо вылизано под такие задачи не должно иметь приоритета только за счёт "новизны". Понятно, что у самого Си есть проблемы, которые в разной степени купируются проектами GoLang, Rust, Zig, Num и т.п., но когда предлагают замещать Си Python-ом, это уже какой-то испанский стыд...

4.97 , Аноним ( 97 ), 14:36, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >почему они не могут осилить ничего кроме сишки А зачем еще что-то кроме сижки? Си это идеальный язык, минималистичный

Но с большой силой приходит и большая ответсвенность

То что некоторые допускают уязвимости в своих программах, сугубо ответсвенность писарей этих самых программ

Ей богу, надоело уже слушать эти все колкости в сторону языка

5.101 , Аноним ( - ), 14:48, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Ну, от палки-копалки наши предки отказались, лопата осталась, но добавился еще э... 6.105 , Аноним ( 105 ), 15:11, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Это ты точно про Си, а не про раст А язык тут причем Все вопросы к автору комп... 7.117 , Аноним ( 117 ), 16:50, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Конечно Скажи спасибо комитету за UB и ID Так разрабы компилятора все делали п... 6.109 , Аноним ( 105 ), 15:28, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С кодом, который на разных версиях компиляторов выдает разные результаты. Можно пример?

7.116 , Аноним ( 117 ), 16:40, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да легко - берешь любой код с сишным UB или implementation defined и приехали. int main()

{

int i=7;

i = i++ * i++;

return i;

} По ссылке godbolt.org/z/s3Kve4chY 6 компиляторов и целых 3 (ТРИ) разных результата.

GCC 4.8 - 56, GCC 4.7 - 51.

И ведь все по "стандарту" сделано, компиляторы только какие-то ворнинги сыпет, и то, не все компиляторы.

8.119 , Аноним ( 105 ), 17:15, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ля, я думал там что-то настоящее, то что имеет место быть в реальном коде и даёт... 3.91 , Fracta1L ( ok ), 13:46, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При программировании на сишке нужно выполнять уйму ручной работы. А уйма ручной работы как раз оставляет меньше времени на думанье.