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Lunatik - инструментарий для создания в ядре Linux обработчиков на языке Lua

22.04.2024 09:10

Проект Lunatik развивает инструментарий, позволяющий использовать язык Lua для расширения функциональности ядра Linux и быстрого написания скриптов-обработчиков, работающих на уровне ядра. Для выполнения кода задействован интерпретатор Lua, модифицированный для работы на уровне ядра. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT.

Для загрузки и выполнения Lua-скриптов на уровне ядра используется специальный драйвер, а для управления Lua-окружением в ядре из пространства пользователя предлагаются утилита командной строки. Проект также предоставляет C API для управления загрузкой и выполнением Lua-скриптов из ядра Linux, который может применяться, например, для выполнения отдельных обработчиков на языке Lua из традиционных модулей ядра, написанных на языке Си. Для обращения к функциям ядра из кода на языке Lua предлагается Lua API и набор привязок.

В Lua-скриптах можно использовать подмножество библиотечных функций и возможностей, ограниченное в силу специфики работы внутри ядра. Например, в коде не поддерживается выполнение операций с плавающей запятой, нельзя использовать библиотеки io и os, а также недоступны многие функции библиотеки math. В C API не поддерживаются функции luaL_Stream, luaL_execresult, luaL_fileresult, luaopen_io и luaopen_os.

Среди возможностей утилиты командной строки можно отменить команды для загрузки, выгрузки и перезагрузки модулей Lunatik в ядре, вывод состояния загруженных модулей, просмотр списка выполняемых в ядре скриптов, запуск скриптов, создания и остановка runtime-окружений Lua в ядре, использование интерактивной оболочки REPL (Read–Eval–Print Loop).

Проектом также предоставляется набор примеров, позволяющих оценить возможности Lunatik. Например, доступны скрипты с реализацией драйвера символьного устройства, сетевого сниффера с возможностью ведения журнала с MAC-адресами, БД для хранения данных в виде ключ/значение, сервера для протокола ECHO, кейлоггера для ведения лога нажатых клавиш, блокировщика клавиатуры (после нажатия "↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → LCTRL LALT" ядро перестаёт обрабатывать нажатия клавиш вплоть до повторного ввода данной последовательности), драйвера для мониторинга за системными вызовами, сервиса маршрутизации, различных надстроек над подсистемами Netfilter и XDP.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Открыт код Luau, варианта языка Lua с проверкой типов
  3. OpenNews: Релиз языка программирования Lua 5.4
  4. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала реализацию Lua VM, написанную на языке Go
  5. OpenNews: Представлена распределённая ОС Node9, сочетающая технологии Inferno и язык Lua
  6. OpenNews: В ядро NetBSD добавлена поддержка расширений на языке Lua
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61040-lunatik
Ключевые слова: lunatik, kernel, linux, lua
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (90) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, M (?), 09:22, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    lua - непригодный язык. Лучше бы WASM-интерпретатор или jit в ядро засунули.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:28, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > lua - непригодный язык. Лучше бы WASM-интерпретатор или jit в ядро засунули.

    Нормальный lua, просто не место в ядре всякой шляпе, ониб ещё JS туда затолкали!

     
  • 2.6, Аноним (6), 09:36, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато безопасный. Неизвестно что в твой васм запихнут, а Джит это дыра в безопасности бай дизайн.
     
     
  • 3.77, scriptkiddis (?), 12:29, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да ну да, а ebpf это нормально это можно.
     
  • 2.18, EULA (?), 09:59, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Java, Java должна быть в ядре.
    И Qml
     
  • 2.27, Ivan_83 (ok), 10:19, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    LUA очень даже годный.
    Там порядка 10к строк всего на С, без всяких лишних зависимостей.
     
  • 2.38, Аноним (38), 10:35, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >jit в ядро засунули

    Уже засунули. eBPF называется.

     
  • 2.65, Аноним (65), 11:38, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И пакетный менеджер для NPM сразу в ядро, чтоб сам пакеты обновлял.
     
  • 2.72, Бывалый Смузихлёб (ok), 11:47, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    многие лютейшие дыры начинаются именно с JIT
    Луа и сама по себе годится разве что для игровых скриптов, а уж с джитом да в линухоядре. Зачем так париться, проще уж один на всех логин-пароль для рута гвоздями прибить
     
     
  • 3.82, Аноним (82), 12:59, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тебе же в новости написали: для создания кейлоггеров. чтобы битки твои тырить проще было
     
  • 2.84, _kp (ok), 13:20, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Lua отличный язык как внутренний скниптовый движок, и для встраиваемых устройств, не тяжелый, и не совсем примитивный.
    В тоже время Lua имеет несовместимости, делающие его неудобным для обшего использования.

    Что же касается интерпритаторов в ядре, а не в системе, это наверное последстия легализации марихуаны, и иных нехороших излишеств.

    Как пример, где Lua похоронил весь проэкт, это Minetest, вроде бы быстрый движок на с++, что могло пойти не так.. А то что с самими играми, которые как раз на Lua, тормозит не по детски на топовом железе. Да и стабильность Lua смехотворная, именно из за несовместимости версий скриптов, о чем сказано в самом начале.


     
     
  • 3.113, Аноним (113), 16:11, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то игры на lua в движке Minetest достаточно быстро работают (не все но многие). Я говорю как тот кто сам активно в них играет. В любом случае Lua точно не "похоронил" Minetest. Minetest хоть и не ориентрован на топовое оборудование но в последнее время эта ситуация улучшается.
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:38, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    > после нажатия "↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → LCTRL LALT" ядро

    Сделает фаталити

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:41, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сделает фаталити

    так что это конами код, а не фаталити

     

  • 1.10, Fracta1L (ok), 09:39, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видимо, с притоком свежих программистов на сишке всё очень плохо.
     
     
  • 2.12, KroTozeR (ok), 09:44, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, это ж больно, это ж думать надо.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 10:09, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как случайно очередное rce в ядро протащить?
     
  • 3.22, Аноним (-), 10:13, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну-ну.
    Чтобы заставить работать любой нормальный язык в связке с сишкой, думать нужно на порядок больше, чем велосипедить очередной сплит строк на чистой сишке.
    Тут скорее вопросы, хотя, это даже не вопросы, к сишникам - "почему они не могут осилить ничего кроме сишки" и "когда перестанут выходить за границы буфера"?
     
     
  • 4.28, Ivan_83 (ok), 10:20, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот LUA можем.
    C+LUA и больше особо ничего не надо.
    Даже make системы есть на LUA.
    Так что у нас всё самодостаточно.
     
     
  • 5.36, KroTozeR (ok), 10:25, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно просто отдать ЯП право управления компилятором и задачу прекомпилятора. Сейчас пока такое умеет только Zig, но это не значит, что им всё ограничится. Там вообще ничего кроме самого ЯП и его окружения не нужно.
     
     
  • 6.46, Ivan_83 (ok), 10:55, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не уверен что правильно понял "отдать ЯП право управления компилятором".

    Помнится quick basic, Visual Basic - вполне себе и ЯП и компилятор были в одном флаконе что называется. У последнего ещё и code style с принудительным автоформатером был, потому даже самые "одарённые" писали так что при чтении кровь из глаз не текла ручьём.

     
     
  • 7.62, KroTozeR (ok), 11:31, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все операции, вызываемые обычно через системы сборки, умещаются в исходник на Zig с применением конструкций языка. В такой ситуации CMake — попросту ненужный бесполезный громоздкий наворот.
     
  • 6.57, n00by (ok), 11:19, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно просто отдать ЯП право управления компилятором и задачу прекомпилятора. Сейчас пока
    > такое умеет только Zig

    В смысле, Nemerle помер?

     
     
  • 7.61, KroTozeR (ok), 11:28, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А он ещё жив? К тому же, .Net — это же никак не про фундаменталку.
     
     
  • 8.67, n00by (ok), 11:39, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, жив ли, но появился задолго до Zig Ну и на Net вполне написали соверш... текст свёрнут, показать
     
  • 8.90, Аноним (65), 13:45, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mono в ядро Зато сколько сразу языков ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.37, KroTozeR (ok), 10:31, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем для задач Си применять что-то кроме него, если самого Си хватает с головой? Поделие, которое очень плохо вылизано под такие задачи не должно иметь приоритета только за счёт "новизны". Понятно, что у самого Си есть проблемы, которые в разной степени купируются проектами GoLang, Rust, Zig, Num  и т.п., но когда предлагают замещать Си Python-ом, это уже какой-то испанский стыд...
     
  • 4.97, Аноним (97), 14:36, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >почему они не могут осилить ничего кроме сишки

    А зачем еще что-то кроме сижки? Си это идеальный язык, минималистичный
    Но с большой силой приходит и большая ответсвенность
    То что некоторые допускают уязвимости в своих программах, сугубо ответсвенность писарей этих самых программ
    Ей богу, надоело уже слушать эти все колкости в сторону языка

     
     
  • 5.101, Аноним (-), 14:48, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, от палки-копалки наши предки отказались, лопата осталась, но добавился еще э... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.105, Аноним (105), 15:11, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты точно про Си, а не про раст А язык тут причем Все вопросы к автору комп... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.117, Аноним (117), 16:50, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно Скажи спасибо комитету за UB и ID Так разрабы компилятора все делали п... большой текст свёрнут, показать
     
  • 6.109, Аноним (105), 15:28, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С кодом, который на разных версиях компиляторов выдает разные результаты.

    Можно пример?

     
     
  • 7.116, Аноним (117), 16:40, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да легко - берешь любой код с сишным UB или implementation defined и приехали.

    int main()
    {
        int i=7;
        i = i++ * i++;
        return i;
    }

    По ссылке godbolt.org/z/s3Kve4chY 6 компиляторов и целых 3 (ТРИ) разных результата.
    GCC 4.8 - 56, GCC 4.7 - 51.
    И ведь все по "стандарту" сделано, компиляторы только какие-то ворнинги сыпет, и то, не все компиляторы.

     
     
  • 8.119, Аноним (105), 17:15, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ля, я думал там что-то настоящее, то что имеет место быть в реальном коде и даёт... текст свёрнут, показать
     
  • 3.91, Fracta1L (ok), 13:46, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При программировании на сишке нужно выполнять уйму ручной работы.

    А уйма ручной работы как раз оставляет меньше времени на думанье.

     

  • 1.16, Аноним (16), 09:52, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Кто сказал NetBSD?
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 10:23, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В какой БЗДе используют Lua? В НетБЗДе? Там он навроде системный комфигуратор?
     
     
  • 3.40, Сообщество (?), 10:40, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=38203
     
  • 3.60, Аноним (105), 11:25, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://man.netbsd.org/intro.3lua
     
  • 3.63, n00by (ok), 11:32, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/luainkernel/lua-netbsd
     

  • 1.17, Аноним (17), 09:59, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бредовая хреновина, лучше допилите раст-инфраструктуру в ядре, чтобы модули было писать легко и приятно.
     
     
  • 2.21, Аноним (6), 10:12, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Открою тебе тайну вся инфра для модулей на расте уже доступна легка и приятна. Только никто модули на расте так и не пишет.
     
  • 2.25, ХрюХрю (?), 10:16, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Бредовая хреновина, лучше допилите раст-инфраструктуру в ядре, чтобы модули было писать легко и приятно.

    Как вообще с таким тяжелым синтаксисом могли пустить в ядро, мне не понятно.

     
     
  • 3.42, Пряник (?), 10:50, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты хоть думаешь, что пишешь?

    Чем тебя смутил expect(); вместо if (a = b()) == -1 {perror(); exit();}?

    Чем тебя смутили макросы в виде синтаксического дерева, а не сырой постановки текста, перечисления, поддерживающие любые значения (например, структура с результатом, если перечисление Ok()), структуры с методами? Жёсткий контроль жизни переменных, остутствие безпризорных данных в куче. Можно любой тип данных научить делать map(), collect(), into() всего одним методом! Такого даже питон не умеет.

     
     
  • 4.54, n00by (ok), 11:15, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ты хоть думаешь, что пишешь?
    > Чем тебя смутил expect(); вместо if (a = b()) == -1 {perror();
    > exit();}?

    Очевидно тем, что в ядре нет exit().

     
  • 3.96, Аноним (96), 14:31, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Важна семантика, а не синтаксис.

    К любому синтаксису привыкаешь через 3 недели активного программирования на любом языке.

     
     
  • 4.100, Аноним (105), 14:47, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И семантика у раст, мягко говоря, не очень
     
  • 2.31, Ivan_83 (ok), 10:22, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как вы собрались бустрапится?
    Эта поделка кресты кое как заменяет, никакой он не "системный", учитывая унылый компелятор.
     
     
  • 3.51, Аноним (17), 11:05, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как вы собрались бустрапится?

    Так же, как и всегда. Напоминаю путь бутстрапинга сишки: hex0 -> hex1 -> hex2 -> cc_x86 -> M2-Planet -> mes -> tinycc -> tinycc -> tinycc -> tinycc -> gcc -> gcc. Первые версии раста написаны не на расте, так что далее дополним цепочку каким-нибудь ocaml -> rust -> rust -> rust.

     
  • 2.47, Пряник (?), 10:58, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это Open Source - всё, что не делается - всё к лучшему. А, если тебе не нравится - выкинь из своего ядра или используй подходящий дистрибутив.
     
  • 2.86, Аноним (65), 13:26, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust, писать легко и приятно - оксюморон.
     

  • 1.19, nonon (?), 10:04, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    после нажатия "↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → LCTRL LALT" ядро перестаёт обрабатывать нажатия клавиш

    Это типа с любого места можно ввести?
    Геймеры негодуют

     
     
  • 2.23, Аноним (6), 10:13, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     

  • 1.24, Аноним (24), 10:13, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Залипание клавиш по удержанию шифт куда привычнее.
     
  • 1.26, Ivan_83 (ok), 10:17, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Годнота!
    Все ограничения - мелкие и не существенные по сравнению с тем что доступно.
     
     
  • 2.43, Аноним (6), 10:50, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где применишь такое добро, мне может тоже надо.
     
     
  • 3.49, Ivan_83 (ok), 11:00, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пока ни где, я не пользователь линуха в явном виде.

    Но это будет серьёзый буст и для линуха и для луа, они оба от этого выиграют.

     
     
  • 4.74, нах. (?), 12:13, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    да, троянцев можно понаписать вагон и маленькую тележку.
    (тем более что уже готовы в общем-то)

     

  • 1.44, Анонус (?), 10:55, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    eBPF можно выкидывать?
     
     
  • 2.68, Аноним (65), 11:40, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем? Наоборот, надо добавлять интерпретаторов и JIT-компиляторов разных.
     

  • 1.48, n00by (ok), 11:00, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > сетевого сниффера с возможностью ведения журнала с MAC-адресами
    > кейлоггера для ведения лога нажатых клавиш
    > блокировщика клавиатуры

    Зачёт.
    И название подходящее.

     
     
  • 2.76, Аноним (76), 12:29, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Название прямо так намекает, что система по ночам будет вести себя как типичный санамбула.
     

  • 1.53, Аноним (53), 11:13, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лучше б moonshine
     
  • 1.73, Аноним (65), 11:51, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Следующий шаг за Латиноамериканским отделением Фонда свободного ПО - добавление в полностью свободное ядро интерпретатора Guile.
     
     
  • 2.94, Столлман был прав (-), 14:11, 22/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.112, Аноним (-), 16:00, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Следующий шаг за Латиноамериканским отделением Фонда свободного ПО - добавление в полностью свободное ядро интерпретатора Guile.

    Разве они умеют что-то добавлять?
    Вроде все новости про них были про что-то выпилиное - софт, дрова, прошивки и тд
    А тут целый интерпретатор добавлять...

     

  • 1.75, Аноним (75), 12:13, 22/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты (4)

  • 1.80, topin89 (ok), 12:45, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Глянул мельком -- это же хороший инструмент для быстрого прототипирования. На домашние компы такое лучше не ставить, но разрабам модулей ядра вполне может пригодится
     
     
  • 2.87, Аноним (65), 13:30, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно в датацентрах пригодится ;)
     

  • 1.81, Аноним (82), 12:57, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Быстро пишем, медленно работает.
     
     
  • 2.83, Аноним (24), 13:11, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С Растом не прокатило,никто модулей не написал,а на этом может быть и очень даже напишут.
     
     
  • 3.89, Аноним (89), 13:39, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На раст же переписали же пару 100 строчных драйверов. Только, у меня правда ощущение, что это диверсия, чтобы слить конкурентов. Корпорации постоянно заявляют, будто они очень заинтересованы в расте и "используют" его повсюду, а на самом деле весь код на расте очень оперативно выкидывается и заменяется нормальным, т.е. не является сколько-нибудь ключевым.
     
     
  • 4.95, ck (?), 14:27, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это один из которых хэдер переписали на растовский а реализация на сях осталась?
     
  • 4.98, А в это время (?), 14:37, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в это время параллельные новости, скажем, про Pingora помножают на ноль весь ваш комментарий.
     
     
  • 5.102, Аноним (105), 14:49, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это твоя пингора в ядре что ли? Что ты тут на ноль помножил?
     
  • 5.103, Аноним (89), 14:50, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фреймворки и наколенные прокси это замечательно, но это не продукты и не ПО.
     
  • 5.104, Аноним (105), 15:03, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это обычный хайп. Так было с джавой, с go, теперь с растом. Все это суета, всё это пройдет, а Си останется. Смирись и прими это
     
     
  • 6.107, Аноним (107), 15:21, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Java тоже останется в банковском секторе, как замена бессмертного Кобола. Каждому своя ниша.
     
  • 5.106, Аноним (65), 15:17, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот как мы увидим практическую пользу этой Pingora, так только тогда она перестанет помножать ваш комментарий на ноль.
     
     
  • 6.111, Аноним (-), 15:57, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот как мы увидим практическую пользу этой Pingora,
    > так только тогда она перестанет помножать ваш комментарий на ноль.

    Так она отрабатывает каждый раз когда тебе показывают сообщение от клаудфари.
    Это же не тебе лично должна быть практическая польза.

     

  • 1.99, Аноним (97), 14:39, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Жесть, нафига интерпретатор в ядре? Итак уже интеловскими заплатками производительность херите, так еще и это
    Жесть, я в щокэ просто
     
     
  • 2.108, Аноним (65), 15:26, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да не боись ты так. Это ж сторонний проект на ShitHub (Кто все эти люди?). Это ещё не значит, что им палец не покажут.
     

  • 1.110, Минона (ok), 15:37, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    REPL в ядре это вин!
     
     
  • 2.114, Аноним (114), 16:17, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > REPL в ядре это вин!

    Читайте внимательнее "Среди возможностей утилиты командной строки можно отменить .... использование интерактивной оболочки REPL (Read–Eval–Print Loop)".

     

  • 1.115, oditynet (?), 16:37, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему не собирается у меня он? то builds не создам в папке модуля,то циклическое залипания на сборку модуля. как вообще собрать его?
     
  • 1.118, КО (?), 17:01, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну почему...ПОЧЕМУ не "Luatik"?!
    ПОЧЕМУУУУУУУУУУУУ
     

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