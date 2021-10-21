В репозитории NPM выявлены три пакета, выполняющих скрытый майнинг криптовалют

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|1.2, QwertyReg (ok), 14:03, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> Сборки майнера были подготовлены в Linux
А говорили, что под Linux не бывает вредоносов.
Но это, наверно, другое.
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|2.10, пох. (?), 14:23, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это не линух, нода не линух, быстроудаленное нищитаетца, линух швятoй!
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|1.3, Массоны Рептилоиды (?), 14:03, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> В пакете "okhsa" также имелась заглушка для запуска калькулятора в Windows.
Ладно майнинг, терпимо. Но запуск калькулятора ни в какие ворота не лезет!
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|1.4, Аноним (4), 14:04, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Удивительно что за репозиторием так пристально и внимательно следят некие "сторонние исследователи", что нашли за день пакет со 150 загрузками.
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|2.9, пох. (?), 14:23, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты-то бы не обиделся, и жаловаться не побежал, если бы скачал на посмотреть чисто подделыватель юзерагента, а он тебе херак и калькулятор запустил?!
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|2.8, пох. (?), 14:22, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нода не может в gpu!
(ну то есть копипаста не шмагла, не сами ж они такую сложную штуку как майнер написали)
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|2.12, Зануда (?), 14:50, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В кнопке исправить под новостью, которая создана в том числе и для такого.
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|3.19, ryoken (ok), 15:03, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В кнопке исправить под новостью, которая создана в том числе и для
> такого.
Простите, не считаю себя достойным править чужие труды. (А вот пальцем ткнуть могу :D .)
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