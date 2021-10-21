The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В репозитории NPM выявлены три пакета, выполняющих скрытый майнинг криптовалют

21.10.2021 13:51

В репозитории NPM выявлены три вредоносных пакета klow, klown и okhsa, которые прикрываясь функциональностью для разбора заголовка User-Agent (использовалась копия библиотеки UA-Parser-js) содержали вредоносные изменения, применяемые для организации майнинга криптовалют на системе пользователя. Пакеты были размещены одним пользователем 15 октября, но сразу выявлены сторонними исследователями, которые сообщили о проблеме администрации NPM. В итоге пакеты были удалены в течение дня после публикации, но успели набрать около 150 загрузок.

Напрямую вредоносный код содержался только в пакетах "klow" и "klown", которые использовались в пакете okhsa в качестве зависимостей. В пакете "okhsa" также имелась заглушка для запуска калькулятора в Windows. В зависимости от текущей платформы на систему пользователя с внешнего хоста загружался и запускался исполняемый файл для майнинга. Сборки майнера были подготовлены в Linux, macOS и Windows. При запуске передавался номер пула для совместного майнинга, номер криптокошелька и число ядер CPU для выполнения вычислений.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.sonatype.com/newl...)
  2. OpenNews: Уязвимость в NPM, приводящая к перезаписи файлов в системе
  3. OpenNews: Уязвимость в NPM-пакете pac-resolver, насчитывающем 3 млн загрузок в неделю
  4. OpenNews: Уязвимость в NPM-пакете node-netmask, применяемом в 270 тысячах проектов
  5. OpenNews: В репозитории NPM выявлен вредоносный пакет twilio-npm
  6. OpenNews: Из репозитория NPM удалены четыре пакета с бэкдорами
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56009-npm
Ключевые слова: npm, miner
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:02, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Начинайте обсирать Javascript. Сейчас.
     
  • 1.2, QwertyReg (ok), 14:03, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > Сборки майнера были подготовлены в Linux

    А говорили, что под Linux не бывает вредоносов.
    Но это, наверно, другое.

     
     
  • 2.5, Массоны Рептилоиды (?), 14:05, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слышал звон, да не знает, где он. Впрочем, ничего нового
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:16, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Отправлено QwertyReg

    Дальше можно не читать.

     
  • 2.10, пох. (?), 14:23, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не линух, нода не линух, быстроудаленное нищитаетца, линух швятoй!
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:51, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так перепиши на раст и ничего не изменится.
     

  • 1.3, Массоны Рептилоиды (?), 14:03, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > В пакете "okhsa" также имелась заглушка для запуска калькулятора в Windows.

    Ладно майнинг, терпимо. Но запуск калькулятора ни в какие ворота не лезет!

     
  • 1.4, Аноним (4), 14:04, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Удивительно что за репозиторием так пристально и внимательно следят некие "сторонние исследователи", что нашли за день пакет со 150 загрузками.
     
     
  • 2.9, пох. (?), 14:23, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты-то бы не обиделся, и жаловаться не побежал, если бы скачал на посмотреть чисто подделыватель юзерагента, а он тебе херак и калькулятор запустил?!


     

  • 1.6, BratishkaErik (ok), 14:11, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > число ядер CPU

    Глупые разработчики, надо было наличие видеокарты смотреть :)

     
     
  • 2.8, пох. (?), 14:22, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нода не может в gpu!
    (ну то есть копипаста не шмагла, не сами ж они такую сложную штуку как майнер написали)

     

  • 1.11, ryoken (ok), 14:39, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> В репоизитории

    В чём..?

     
     
  • 2.12, Зануда (?), 14:50, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В кнопке исправить под новостью, которая создана в том числе и для такого.
     
     
  • 3.17, Аноним (13), 14:53, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не обращай внимания это же ryoken
     
  • 3.19, ryoken (ok), 15:03, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В кнопке исправить под новостью, которая создана в том числе и для
    > такого.

    Простите, не считаю себя достойным править чужие труды. (А вот пальцем ткнуть могу :D .)

     
  • 2.15, torvn77 (ok), 14:52, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В реПОЗОРитории
     
  • 2.16, Какаянахренразница (ok), 14:53, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В чём?

    В супозитории.

     
  • 2.18, Xo (?), 14:56, 21/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Repo easy to rhye
     

  • 1.14, Какаянахренразница (ok), 14:52, 21/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На третий день Зоркий Глаз заметил ещё три пакета.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру