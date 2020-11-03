В репозитории NPM выявлен вредоносный пакет twilio-npm

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|3.12, Аноним (12), 14:47, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо вводить проверку аутентичности по PGP и собственникам репозитория давать доступ только известным, аутентичным проектам.
Проверять проекты это ресурсоемко, а без проверок с любого репозитория получается помойка.
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|4.18, Lex (??), 15:52, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да ничего там в помойку не превратилось.
Просто любой новый пакет перед установкой и использование. надо хотя бы бегло осмотреть - статистику скачиваний на npm, как долго пакет существует, сколько есть версий, когда выпущена последняя версия, сколько звёзд и багов( из них - пофикшено и как быстро разрабы реагируют ) у проекта на гитхабе.
Ситуации ведь разные бывают:
Пакет-целенаправленная дырень / годный пакет но с малым функционалом / годный пакет, но брошенный авторами и с растущим количеством багов / итп
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|1.2, Аноним (2), 11:57, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну вот, не успели, можно было бы и наоборот уметь подключаться к их серверу, который собирает другие подключения, но уже уязвимый пакет не возможно скачать. Осталось найти приватные ключи от их ssh сервера...
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|1.3, Аноним (3), 11:58, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Исправлено: "В репозитории NPM выявлен очередной вредоносный пакет"
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|2.14, пох. (?), 15:14, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Можно короче: "в репозитории npm выявлен очередной пакет".
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|1.4, Аноним (4), 12:03, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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В чем тут новость? Там же такое постоянно. Это все равно что писать новость "на файлообменнике rapidshare найден вирус".
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|1.5, Аноним (5), 12:34, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Да чтож такое с этим NPM, опять сишные дыры виноваты?! О, злонамеренные дыры, наверняка сишные!
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|2.7, Аноним (7), 13:43, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Будто в пакетных помойках других языков нет дырень. Но виноват, конечно, npm.
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|3.8, Аноним (8), 13:58, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Будто в пакетных помойках других языков нет дырень. Но виноват, конечно, npm.
В пакетных помойках других языков вообще негров линчуют!
Так что расходимся, товарищи, ничего страшного не произошло, всё хорошо.
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|4.11, Аноним (7), 14:26, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так демократия и работает - что хочешь то и пишешь в пакет. Пока шериф не поймает.
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|3.17, Lex (??), 15:47, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно нет.
Нет пакетов - нет дыреней в пакетах :)
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|1.13, Сишник (?), 15:12, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Забавно, забанили только пакет, а не аккаунт его владельца целиком - у него ещё 24 пакета там опубликовано. Дырени нодеров в опасносте!
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|2.16, Аноним (16), 15:38, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато джаваскрипт памятебезопасный язык. Попробуйте на джаваскрипт сегфолт словить.
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|3.19, Lex (??), 16:05, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, бывало нечто подобное :)
Это было связано с JITом и его специфическим поведением
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