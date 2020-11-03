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В репозитории NPM выявлен вредоносный пакет twilio-npm

03.11.2020 11:41

В репозитории NPM выявлен вредоносный пакет twilio-npm, в котором присутствует бэкдор, позволяющий управлять системой с внешнего сервера (во время импортирования модуля создаётся соединение с сервером злоумышленников и запускается reverse shell).

Вредоносный пакет twilio-npm не имеет отношения к официальному пакету Twilio и манипулирует известным брендом в названии для стимулирования установок (официальный пакет twilio насчитывает около 500 тысяч загрузок в неделю и злоумышленники рассчитывают на то, что пользователь перепутает пакет при поиске). Пакет был опубликован 30 октября и до блокировки его успели загрузить 371 раз. Пользователям, использовавшим twilio-npm, следует считать свои системы скомпрометированными, а все хранящиеся в системе ключи шифрования подлежащими замене.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.sonatype.com/twil...)
  2. OpenNews: Из репозитория NPM удалены четыре пакета с бэкдорами
  3. OpenNews: Доступен пакетный менеджер NPM 7.0
  4. OpenNews: В репозитории NPM выявлены четыре пакета, пересылающие данные о пользователе
  5. OpenNews: В NPM-пакете fallguys выявлена вредоносная активность
  6. OpenNews: Уязвимость в NPM, позволяющая изменить произвольные файлы при установке пакета
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54019-npm
Ключевые слова: npm, backdoor, malware
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  • 1.1, m.makhno (ok), 11:50, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    никогда не было и вот опять
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:16, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вся суть говнопомоек.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 14:47, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо вводить проверку аутентичности по PGP и собственникам репозитория давать доступ только известным, аутентичным проектам.

    Проверять проекты это ресурсоемко, а без проверок с любого репозитория получается помойка.

     
     
  • 4.18, Lex (??), 15:52, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ничего там в помойку не превратилось.

    Просто любой новый пакет перед установкой и использование. надо хотя бы бегло осмотреть - статистику скачиваний на npm, как долго пакет существует, сколько есть версий, когда выпущена последняя версия, сколько звёзд и багов( из них - пофикшено и как быстро разрабы реагируют ) у проекта на гитхабе.

    Ситуации ведь разные бывают:
    Пакет-целенаправленная дырень / годный пакет но с малым функционалом / годный пакет, но брошенный авторами и с растущим количеством багов / итп

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:57, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот, не успели, можно было бы и наоборот уметь подключаться к их серверу, который собирает другие подключения, но уже уязвимый пакет не возможно скачать. Осталось найти приватные ключи от их ssh сервера...
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:58, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Исправлено: "В репозитории NPM выявлен очередной вредоносный пакет"
     
     
  • 2.14, пох. (?), 15:14, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно короче: "в репозитории npm выявлен очередной пакет".
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:03, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    В чем тут новость? Там же такое постоянно. Это все равно что писать новость "на файлообменнике rapidshare найден вирус".
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:34, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Да чтож такое с этим NPM, опять сишные дыры виноваты?! О, злонамеренные дыры, наверняка сишные!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:43, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будто в пакетных помойках других языков нет дырень. Но виноват, конечно, npm.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:58, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Будто в пакетных помойках других языков нет дырень. Но виноват, конечно, npm.

    В пакетных помойках других языков вообще негров линчуют!
    Так что расходимся, товарищи, ничего страшного не произошло, всё хорошо.

     
     
  • 4.11, Аноним (7), 14:26, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так демократия и работает - что хочешь то и пишешь в пакет. Пока шериф не поймает.
     
  • 3.9, Satya Nadella (?), 14:04, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Chocolatey нету.
     
  • 3.17, Lex (??), 15:47, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно нет.
    Нет пакетов - нет дыреней в пакетах :)
     

  • 1.6, КО (?), 12:45, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "успели загрузить 371 раз"
    Ужас то какой
     
  • 1.13, Сишник (?), 15:12, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавно, забанили только пакет, а не аккаунт его владельца целиком - у него ещё 24 пакета там опубликовано. Дырени нодеров в опасносте!
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:38, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато джаваскрипт памятебезопасный язык. Попробуйте на джаваскрипт сегфолт словить.
     
     
  • 3.19, Lex (??), 16:05, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, бывало нечто подобное :)
    Это было связано с JITом и его специфическим поведением
     

  • 1.15, Аноним (16), 15:36, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не интересно.
     
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