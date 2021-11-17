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GitHub опубликовал статистику за 2021 год

17.11.2021 15:35

GitHub опубликовал отчёт с анализом статистики за 2021 год. Основные тенденции:

  • За 2021 год было создано 61 млн новых репозиториев (за 2020 год - 60 млн, за 2019 - 44 млн) и отправлено более 170 млн pull-запросов. Общее число репозиториев достигло отметки в 254 млн.
  • Аудитория GitHub возросла на 15 млн пользователей и достигла 73 млн (в прошлом году было 56 млн, позапрошлом - 41 млн, три года назад - 31 млн). 3 млн пользователей впервые подключилось (отправили изменение) к разработке открытого ПО (в 2020 году - 2.8 млн).
  • За год число пользователей GitHub из России увеличилось с 1.5 до 1.98 млн, из Украины - с 646 до 815 тысяч, из Беларуси - с 168 до 214 тысяч, из Казахстана - с 86 до 118 тысяч. В США насчитывается 13 млн пользователей, в Китае - 7.5 млн, в Индии - 7.2 млн, в Бразилии - 2.3 млн, в Великобритании - 2.2 млн, в Германии - 1.9 млн, во Франции - 1.5 млн.
  • Самым популярным языком на GitHub остаётся JavaScript. Второе место занимает Python, третье Java. Из изменений за год выделяется только снижение популярности языка Си, который спустился на 9 место, уступив 8 место Shell.
  • В Cеверной Америке сосредоточено 43.2% активных пользователей (год назад - 34%), в Европе - 33.5% (26.8%), в Aзии - 15.7% (30.7%), в Южной Америке - 3.1% (4.9%), в Африке - 1% (2%).
  • Производительность труда разработчиков начинает возвращаться к показателям, наблюдавшимся до начала пандемии COVID-19, но лишь 10.7% опрошенных разработчиков намерены вернуться к работе в офисах (до пандемии работающих в офисах было 41%), 47.6% планируют использовать гибридные схемы (какие-то команды в офисе, а какие-то удалённо), а 38% намерены продолжить работу удалённо (до пандемии удалённо работали 26.5%).
  • 47.8% разработчиков пишут код проектов, представленных на GitHub, работая в коммерческих компаниях, 13.5% - в своё удовольствие участвуя в жизни открытых проектов, 27.9% - будучи студентами.
  • По числу новых участников проектов, зарегистрированных на GitHub менее двух лет, лидируют репозитории:


  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2021-11-16...)
  2. OpenNews: GitHub опубликовал статистику за 2020 год
  3. OpenNews: GitHub проанализировал влияние COVID-19 на активность разработки
  4. OpenNews: Python опередил Java по числу проектов на GitHub
  5. OpenNews: GitHub преодолел рубеж в 100 млн репозиториев
  6. OpenNews: JavaScript, Font-Awesome и Microsoft лидируют в статистике GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56172-github
Ключевые слова: github
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Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, псевдонимус (?), 15:42, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Спасибо за новость.

    Так-то ужас конечно :-(

     
     
  • 2.12, QwertyReg (ok), 16:17, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    А в чём ужас? Си, как и положено устаревшему языку, теряет позиции, Пистон с Жабаскриптом, как всегда, наверху.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 16:21, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да что-то адекватных замен дедовскому Си пока не видно
     
     
  • 4.17, заминированный тапок (ok), 16:28, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет школы лучше, чем старая школа
    и Си в ней - директор
     
     
  • 5.19, Аноним (15), 16:35, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А Фортран - завуч. А кто же физрук?..
     
     
  • 6.34, trolleybus (?), 17:49, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное, уже пожилой и неповоротливый Кобол.
     
     
  • 7.39, псевдонимус (?), 18:07, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Он главбух.
     
  • 6.35, псевдонимус (?), 17:56, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А Фортран - завуч. А кто же физрук?..

    Хаскель;-)

     
  • 5.24, Аноним (24), 17:07, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В школах учат СИ? В моей, старой школе учили Турбо Паскаль.
     
     
  • 6.27, keydon (ok), 17:27, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В школах давно ничему не учит.
     
  • 4.20, Аноним (20), 16:41, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже давно придумали альтернативу под названием c++
     
     
  • 5.25, Аноним (15), 17:23, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не альтернативу, а дополнение, для тех кто не могёт писать нормальные алгоритмы в процедурке
     
     
  • 6.28, Альтернативно одаренный (?), 17:30, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    иди делай свои strcpy в другое место
     
  • 4.26, Аноним (26), 17:25, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вы не в окно смотрите, а в Интернет :)
     
  • 4.37, псевдонимус (?), 17:59, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > да что-то адекватных замен дедовскому Си пока не видно

    Может D?

     
  • 3.29, Аноним (-), 17:34, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в чём ужас?

    learn-ide-labs, раст за 12 часов и прочая никому ненужная шолуха. проектов то там и нету почти, каждый день провряю этот ваш хваленый гитхаб

     
  • 3.36, псевдонимус (?), 17:58, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в чём ужас? Си, как и положено устаревшему языку, теряет позиции,
    > Пистон с Жабаскриптом, как всегда, наверху.

    Всплыли так сказать. А золото осталось внизу)

     

  • 1.2, Аноним (15), 15:43, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Из изменений за год выделяется только снижение популярности языка Си, который спустился на 9 место, уступив 8 место Shell.

    всё что надо знать о GitHub и его статистке

     
     
  • 2.3, anonymous (??), 15:45, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое у вас ограниченное восприятие реальности.
     
     
  • 3.4, Аноним (15), 15:47, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Какое у вас ограниченное восприятие реальности.

    вот именно, я просто дегенерат

     
  • 3.6, Аноним (6), 15:56, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да один только линукс обгонит по количеству(а по объему тем более) изменений все шелл портянки на гитхабе
     
     
  • 4.30, Аноним (-), 17:36, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    причем с реальным и рабочим кодом. хорошее сравнение
     

  • 1.5, Аноним (5), 15:54, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну теперь-то понятно, каким образом они так быстро свою win11 выкатили.
     
  • 1.9, Аноним (9), 16:07, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Правильно писать - "github, принадлежащий корпорации микрософт"....
     
     
  • 2.10, 73 (?), 16:14, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    мелкой и мягкой корпорации
     
     
  • 3.38, псевдонимус (?), 18:01, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мелкой и мягкой корпорации

    Зато смогла присунуть твердый и толстый спошникам.

     
  • 2.18, Аноним (18), 16:29, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь это названия. Как минимум, это имена собственные. Я понимаю, что у некоторых только 3 класса церковно-приходской школы, но об этом рассказывают где-то во втором классе.
     
     
  • 3.31, Аноним (-), 17:38, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем тогда рассказываешь ? а то что надо поддчеркивать пренадлежность этой помойки к копрорации зла - очень даже поддерживаю.
     
  • 2.32, Аноним (32), 17:41, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...или полное закрытие Telegram в России
     

  • 1.16, Аноним (16), 16:24, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В статистике отсутствует такой пункт первостепенной важности, как количество и доля отклонённых DMCA-запросов.
     
  • 1.21, Q2W (?), 16:42, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Странно подводить статистику за 2021-й год в ноябре 2021-го года.
     
     
  • 2.22, Jose (?), 16:45, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, что речь идет о финансовом годе, а не календарном и отчетик от туда
     

  • 1.23, Аноним (23), 17:01, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Кто-то проверял эту статистику?
    Скорей всего мякиши подтянули цифры исходя из.
     
     
  • 2.33, Аноним (-), 17:48, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там на самом деле ахинея. Ковидла 19ой вресии выше чем C++ в топитах.
     

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