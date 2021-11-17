GitHub опубликовал статистику за 2021 год

GitHub опубликовал отчёт с анализом статистики за 2021 год. Основные тенденции: За 2021 год было создано 61 млн новых репозиториев (за 2020 год - 60 млн, за 2019 - 44 млн) и отправлено более 170 млн pull-запросов. Общее число репозиториев достигло отметки в 254 млн.

Аудитория GitHub возросла на 15 млн пользователей и достигла 73 млн (в прошлом году было 56 млн, позапрошлом - 41 млн, три года назад - 31 млн). 3 млн пользователей впервые подключилось (отправили изменение) к разработке открытого ПО (в 2020 году - 2.8 млн).

За год число пользователей GitHub из России увеличилось с 1.5 до 1.98 млн, из Украины - с 646 до 815 тысяч, из Беларуси - с 168 до 214 тысяч, из Казахстана - с 86 до 118 тысяч. В США насчитывается 13 млн пользователей, в Китае - 7.5 млн, в Индии - 7.2 млн, в Бразилии - 2.3 млн, в Великобритании - 2.2 млн, в Германии - 1.9 млн, во Франции - 1.5 млн.

Самым популярным языком на GitHub остаётся JavaScript. Второе место занимает Python, третье Java. Из изменений за год выделяется только снижение популярности языка Си, который спустился на 9 место, уступив 8 место Shell.

В Cеверной Америке сосредоточено 43.2% активных пользователей (год назад - 34%), в Европе - 33.5% (26.8%), в Aзии - 15.7% (30.7%), в Южной Америке - 3.1% (4.9%), в Африке - 1% (2%).

Производительность труда разработчиков начинает возвращаться к показателям, наблюдавшимся до начала пандемии COVID-19, но лишь 10.7% опрошенных разработчиков намерены вернуться к работе в офисах (до пандемии работающих в офисах было 41%), 47.6% планируют использовать гибридные схемы (какие-то команды в офисе, а какие-то удалённо), а 38% намерены продолжить работу удалённо (до пандемии удалённо работали 26.5%).

47.8% разработчиков пишут код проектов, представленных на GitHub, работая в коммерческих компаниях, 13.5% - в своё удовольствие участвуя в жизни открытых проектов, 27.9% - будучи студентами.

По числу новых участников проектов, зарегистрированных на GitHub менее двух лет, лидируют репозитории:



