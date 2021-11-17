GitHub опубликовал статистику за 2021 год

|
|
|
|2.12, QwertyReg (ok), 16:17, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
|
А в чём ужас? Си, как и положено устаревшему языку, теряет позиции, Пистон с Жабаскриптом, как всегда, наверху.
|
|
|
|
|
|
|
|5.25, Аноним (15), 17:23, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
не альтернативу, а дополнение, для тех кто не могёт писать нормальные алгоритмы в процедурке
|
|3.29, Аноним (-), 17:34, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А в чём ужас?
learn-ide-labs, раст за 12 часов и прочая никому ненужная шолуха. проектов то там и нету почти, каждый день провряю этот ваш хваленый гитхаб
|
|3.36, псевдонимус (?), 17:58, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А в чём ужас? Си, как и положено устаревшему языку, теряет позиции,
> Пистон с Жабаскриптом, как всегда, наверху.
Всплыли так сказать. А золото осталось внизу)
|
|1.2, Аноним (15), 15:43, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
> Из изменений за год выделяется только снижение популярности языка Си, который спустился на 9 место, уступив 8 место Shell.
всё что надо знать о GitHub и его статистке
|
|
|
|
|
|3.4, Аноним (15), 15:47, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Какое у вас ограниченное восприятие реальности.
вот именно, я просто дегенерат
|
|3.6, Аноним (6), 15:56, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да один только линукс обгонит по количеству(а по объему тем более) изменений все шелл портянки на гитхабе
|
|1.5, Аноним (5), 15:54, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну теперь-то понятно, каким образом они так быстро свою win11 выкатили.
|
|1.9, Аноним (9), 16:07, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Правильно писать - "github, принадлежащий корпорации микрософт"....
|
|
|
|2.18, Аноним (18), 16:29, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но ведь это названия. Как минимум, это имена собственные. Я понимаю, что у некоторых только 3 класса церковно-приходской школы, но об этом рассказывают где-то во втором классе.
|
|
|
|3.31, Аноним (-), 17:38, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
зачем тогда рассказываешь ? а то что надо поддчеркивать пренадлежность этой помойки к копрорации зла - очень даже поддерживаю.
|
|1.16, Аноним (16), 16:24, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
В статистике отсутствует такой пункт первостепенной важности, как количество и доля отклонённых DMCA-запросов.
|
|1.21, Q2W (?), 16:42, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Странно подводить статистику за 2021-й год в ноябре 2021-го года.
|
|
|
|2.22, Jose (?), 16:45, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Очевидно, что речь идет о финансовом годе, а не календарном и отчетик от туда
|
|1.23, Аноним (23), 17:01, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Кто-то проверял эту статистику?
Скорей всего мякиши подтянули цифры исходя из.
|
|
|
|2.33, Аноним (-), 17:48, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там на самом деле ахинея. Ковидла 19ой вресии выше чем C++ в топитах.
|