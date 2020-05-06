GitHub проанализировал влияние COVID-19 на активность разработки

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|1.1, L29Ah (ok), 22:47, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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У них полтора месяца ушло на то чтобы сгенерировать графики, или почему они такие протухшие?
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|1.2, Аноним (2), 22:48, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Про выгорание верно сказано, всё чаще хочется в глухом лесу годик пожить, без интернета и электричества.
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|2.5, Fyjy (?), 23:27, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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11 лет работаю из дома, дома менялись за это время, даже страны менялись, а я все работаю. И в лес уйти не хочется. Думаю проблема просто в тебе, навести психотерапевта, думаю может помочь.
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|2.7, Аноним (7), 23:54, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Когда тебе настроили софт для удалённой работы на ноутбуке:
Ожидание: ура, теперь я могу работать, даже не приходя на работу!
Реальность: теперь ты БУДЕШЬ работать, даже не приходя на работу
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|3.12, Аноним (11), 00:43, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это надо с работодателем говорить, чтобы не отписывал тебе ночами. Если не помогает, то менять работу.
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|2.17, Аноним (17), 01:26, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Про выгорание верно сказано, всё чаще хочется в глухом лесу годик пожить,
> без интернета и электричества.
Ага, так вы и до стерлиговщины докотитесь, перерывы делать надо, а то дойдёте до того, что весь прогресс - сотонизм, учёные -калдуны, а электричество надо вырубить по всему миру насильственным способом!
Лучше больше отдыхать, меньше уставать, и продуктивно работать более сконцентрированным. Если вы сами себе ритм и график устанавливаете, то лучше попробуйте вставать рано утром, вот прям на рассвете, лучше в середине дня на сиесту подремать, и делать например, один выходной в 4ре дня, понаблюдайте за самочувствием, износ психики он не из вакуума берётся, это химические процессы в организме, которые вам следует заменить на более здоровые, а естественные биологические ритмы лучше способствуют, больше солнца, вы как не крути жаворонки или совы, а та же поджелудочная работает (не страдает, а именно работает) в солнечное время суток, и много ещё нюансов в организме связано с солнцем, биологический ресурс не вечен, он постоянно истощается, нужно только принимать меры, по экономной трате и балансу работа/отдых. И отдых это не котиков в ютубах посмотреть, это встать из-за компа и пойти на свежий воздух подвигаться, без фанатизма, можно просто погулять как старпёр по скверу. Некоторые говорят, что психике йога помогает, но я лично не пробовал, это серьёзная штука, ей и навредить можно, нужен хороший мастер этого дела, пока что не нашёл.
А вообще да, я из города уехал в деревню и ни разу не жалею, по возможности как можно реже езжу в этот дурдом.
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|3.20, Аноним (20), 02:09, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Днём спать это самоубийство. Если график вообще свободный, можно перейти на полифазный сон, только пандемия не лучшее время чтобы начинать эксперименты (пока найдёшь свой идеальный график, иммунитет чутка пострадает, ну и нужно грамотно питаться). По-моему больше всего мне понравилось спать 4+3+0/1.5(в зависимости от нагрузок), периодически переходил на 3+3+1.5. Это конечно не 6 раз по полчаса за день, но для высокой продуктивности и устойчивости сознания лично мне нужен сон порядка 7 часов в сутки.
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|1.6, Аноним (7), 23:52, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> GitHub проанализировал влияние COVID-19 на активность разработки
> Активность разработки остаётся на том же уровне
Майкрософт, вам что, делать нечего?
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|1.8, user90 (?), 00:30, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В смысле, не выкашивает ли COVID ряды нынешних быдлокодеров? Увы но нет.
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|2.9, Аноним (9), 00:34, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Льоню Поцтера очень ннада выпилить. Кашляните же на него кто-нибудь!!1
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|4.18, Аноним (17), 01:30, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А чего Леня? На б-жий свет оно не само выползло))
Не выйдет, Поцтеринг заключил сделку с диаволом, вон как быдлокодит, всё не выгорает, зато подгорает у остальных, не иначе тёмные силы дают ему подмпитку, через него влияют на души и умы народные, когда системдец поглотит всё вокруг - наступит армагедец!
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|3.19, Аноним (20), 01:57, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычная девка корпораций. Ещё не одной нормальной программы не написал, зато порешал кучу задач по подмятию рынка. За что вы его ненавидите? Ну, без принципов человек, но какой-нибудь средний веб кодер ещё хуже.
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|1.16, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:16, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Имеются опасения, что увеличение проводимого в интернете времени и выполнение дополнительной работы за счёт личного времени и отдыха, может привести к эмоциональному выгоранию разработчиков.
А у них же есть данные какой именно разработчик сколько коммитил => когда выгорит.
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