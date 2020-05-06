GitHub проанализировал влияние COVID-19 на активность разработки

2.5 , Fyjy ( ? ), 23:27, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 11 лет работаю из дома, дома менялись за это время, даже страны менялись, а я все работаю. И в лес уйти не хочется. Думаю проблема просто в тебе, навести психотерапевта, думаю может помочь.

3.11 , Аноним ( 11 ), 00:41, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – А тебе помог что ли?

3.15 , анонимус ( ?? ), 01:04, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Посмотрите на меня, у меня две руки, значит у всех две руки!

3.21 , _ ( ?? ), 03:11, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Значит так работаешь. Slacker! :-)

2.7 , Аноним ( 7 ), 23:54, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Когда тебе настроили софт для удалённой работы на ноутбуке:

Ожидание: ура, теперь я могу работать, даже не приходя на работу!

Реальность: теперь ты БУДЕШЬ работать, даже не приходя на работу

3.12 , Аноним ( 11 ), 00:43, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это надо с работодателем говорить, чтобы не отписывал тебе ночами. Если не помогает, то менять работу.

2.14 , Аноним ( 14 ), 00:45, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но кто будет делать бабло? Поэтому работай!

2.17 , Аноним ( 17 ), 01:26, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Про выгорание верно сказано, всё чаще хочется в глухом лесу годик пожить,

> без интернета и электричества. Ага, так вы и до стерлиговщины докотитесь, перерывы делать надо, а то дойдёте до того, что весь прогресс - сотонизм, учёные -калдуны, а электричество надо вырубить по всему миру насильственным способом!

Лучше больше отдыхать, меньше уставать, и продуктивно работать более сконцентрированным. Если вы сами себе ритм и график устанавливаете, то лучше попробуйте вставать рано утром, вот прям на рассвете, лучше в середине дня на сиесту подремать, и делать например, один выходной в 4ре дня, понаблюдайте за самочувствием, износ психики он не из вакуума берётся, это химические процессы в организме, которые вам следует заменить на более здоровые, а естественные биологические ритмы лучше способствуют, больше солнца, вы как не крути жаворонки или совы, а та же поджелудочная работает (не страдает, а именно работает) в солнечное время суток, и много ещё нюансов в организме связано с солнцем, биологический ресурс не вечен, он постоянно истощается, нужно только принимать меры, по экономной трате и балансу работа/отдых. И отдых это не котиков в ютубах посмотреть, это встать из-за компа и пойти на свежий воздух подвигаться, без фанатизма, можно просто погулять как старпёр по скверу. Некоторые говорят, что психике йога помогает, но я лично не пробовал, это серьёзная штука, ей и навредить можно, нужен хороший мастер этого дела, пока что не нашёл.

А вообще да, я из города уехал в деревню и ни разу не жалею, по возможности как можно реже езжу в этот дурдом.

3.20 , Аноним ( 20 ), 02:09, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Днём спать это самоубийство. Если график вообще свободный, можно перейти на полифазный сон, только пандемия не лучшее время чтобы начинать эксперименты (пока найдёшь свой идеальный график, иммунитет чутка пострадает, ну и нужно грамотно питаться). По-моему больше всего мне понравилось спать 4+3+0/1.5(в зависимости от нагрузок), периодически переходил на 3+3+1.5. Это конечно не 6 раз по полчаса за день, но для высокой продуктивности и устойчивости сознания лично мне нужен сон порядка 7 часов в сутки.

