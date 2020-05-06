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GitHub проанализировал влияние COVID-19 на активность разработки

06.05.2020 22:29

GitHub проанализировал статистику активности разработчиков, эффективности работы и совместной деятельности c января по конец марта 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Основное внимание акцентируется на изменениях, произошедших в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Среди выводов:

  • Активность разработки остаётся на том же уровне или даже выше, чем в то же время прошлого года.
  • Последнее время наблюдается увеличение сообщений о проблемах (Issue), которые скорее всего вызваны реструктуризациями из-за перехода к дистанционной работе.
  • Время работы увеличилось - разработчики стали работать дольше, как в будни, так и в выходные дни (в конце марта рабочее время увеличилось на час в день). Предполагается, увеличение рабочего времени связано с тем, что из-за работы на дому разработчики делают больше перерывов, в которых отвлекаются на домашние дела.
  • Увеличилась активность совместной работы, особенно в открытых проектах. По сравнению с прошлым годом время на обработку pull-запросов в открытых проектах сократилось.
  • Имеются опасения, что увеличение проводимого в интернете времени и выполнение дополнительной работы за счёт личного времени и отдыха, может привести к эмоциональному выгоранию разработчиков.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2020-05-06...)
  2. OpenNews: Представлен проект OpenCovidTrace для отслеживания контактов COVID-19
  3. OpenNews: Проект Tor объявил о значительном сокращении сотрудников
  4. OpenNews: Qt Company обдумывает переход к публикации свободных релизов Qt через год после платных выпусков
  5. OpenNews: Google отменяет предложенное в Chrome 80 ужесточение обработки сторонних Cookie
  6. OpenNews: Google пропустит выпуск Chrome 82
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52891-github
Ключевые слова: github, covid-19
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  • 1.1, L29Ah (ok), 22:47, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    У них полтора месяца ушло на то чтобы сгенерировать графики, или почему они такие протухшие?
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:48, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Про выгорание верно сказано, всё чаще хочется в глухом лесу годик пожить, без интернета и электричества.
     
     
  • 2.5, Fyjy (?), 23:27, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    11 лет работаю из дома, дома менялись за это время, даже страны менялись, а я все работаю. И в лес уйти не хочется. Думаю проблема просто в тебе, навести психотерапевта, думаю может помочь.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 00:41, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А тебе помог что ли?
     
  • 3.15, анонимус (??), 01:04, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Посмотрите на меня, у меня две руки, значит у всех две руки!
     
  • 3.21, _ (??), 03:11, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит так работаешь. Slacker! :-)
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:54, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Когда тебе настроили софт для удалённой работы на ноутбуке:
    Ожидание: ура, теперь я могу работать, даже не приходя на работу!
    Реальность: теперь ты БУДЕШЬ работать, даже не приходя на работу
     
     
  • 3.12, Аноним (11), 00:43, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это надо с работодателем говорить, чтобы не отписывал тебе ночами. Если не помогает, то менять работу.
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:45, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но кто будет делать бабло? Поэтому работай!
     
  • 2.17, Аноним (17), 01:26, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Про выгорание верно сказано, всё чаще хочется в глухом лесу годик пожить,
    > без интернета и электричества.

    Ага, так вы и до стерлиговщины докотитесь, перерывы делать надо, а то дойдёте до того, что весь прогресс - сотонизм, учёные -калдуны, а электричество надо вырубить по всему миру насильственным способом!
    Лучше больше отдыхать, меньше уставать, и продуктивно работать более сконцентрированным. Если вы сами себе ритм и график устанавливаете, то лучше попробуйте вставать рано утром, вот прям на рассвете, лучше в середине дня на сиесту подремать, и делать например, один выходной в 4ре дня, понаблюдайте за самочувствием, износ психики он не из вакуума берётся, это химические процессы в организме, которые вам следует заменить на более здоровые, а естественные биологические ритмы лучше способствуют, больше солнца, вы как не крути жаворонки или совы, а та же поджелудочная  работает (не страдает, а именно работает) в солнечное время суток, и много ещё нюансов в организме связано с солнцем, биологический ресурс не вечен, он постоянно истощается, нужно только принимать меры, по экономной трате и балансу работа/отдых.  И отдых это не котиков в ютубах посмотреть, это встать из-за компа и пойти на свежий воздух подвигаться, без фанатизма, можно просто погулять как старпёр по скверу.  Некоторые говорят, что психике йога помогает, но я лично не пробовал, это серьёзная штука, ей и навредить можно, нужен хороший мастер этого дела, пока что не нашёл.
    А вообще да, я из города уехал в деревню и ни разу не жалею, по возможности как можно реже езжу в этот дурдом.

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 02:09, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Днём спать это самоубийство. Если график вообще свободный, можно перейти на полифазный сон, только пандемия не лучшее время чтобы начинать эксперименты (пока найдёшь свой идеальный график, иммунитет чутка пострадает, ну и нужно грамотно питаться). По-моему больше всего мне понравилось спать 4+3+0/1.5(в зависимости от нагрузок), периодически переходил на 3+3+1.5. Это конечно не 6 раз по полчаса за день, но для высокой продуктивности и устойчивости сознания лично мне нужен сон порядка 7 часов в сутки.
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:50, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх была бы польза от этих горе разработчиков...
     
     
  • 2.13, Аноним (11), 00:43, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Польза кому? Бесплатно что ли им на тебя работать?
     

  • 1.4, Повидло19 (?), 23:12, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только не это.
     
  • 1.6, Аноним (7), 23:52, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > GitHub проанализировал влияние COVID-19 на активность разработки
    > Активность разработки остаётся на том же уровне

    Майкрософт, вам что, делать нечего?

     
  • 1.8, user90 (?), 00:30, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В смысле, не выкашивает ли COVID ряды нынешних быдлокодеров? Увы но нет.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:34, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Льоню Поцтера очень ннада выпилить. Кашляните же на него кто-нибудь!!1
     
     
  • 3.10, user90 (?), 00:36, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чего Леня? На б-жий свет оно не само выползло))
     
     
  • 4.18, Аноним (17), 01:30, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А чего Леня? На б-жий свет оно не само выползло))

    Не выйдет, Поцтеринг заключил сделку с диаволом, вон как быдлокодит, всё не выгорает, зато подгорает у остальных, не иначе тёмные силы дают ему подмпитку, через него влияют на души и умы народные, когда системдец поглотит всё вокруг - наступит армагедец!

     
  • 3.19, Аноним (20), 01:57, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычная девка корпораций. Ещё не одной нормальной программы не написал, зато порешал кучу задач по подмятию рынка. За что вы его ненавидите? Ну, без принципов человек, но какой-нибудь средний веб кодер ещё хуже.
     

  • 1.16, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:16, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Имеются опасения, что увеличение проводимого в интернете времени и выполнение дополнительной работы за счёт личного времени и отдыха, может привести к эмоциональному выгоранию разработчиков.

    А у них же есть данные какой именно разработчик сколько коммитил => когда выгорит.

     
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