Представлен проект OpenCovidTrace для отслеживания контактов COVID-19

3.8 , Аноним ( 2 ), 22:36, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 0.05% шанса двинуть кони Таким образом ты сейчас прямо утверждаешь, что готов подвергнуть собственного ребенка смертельному риску в 0.05%. > у твоего ребенка несравнимо большие шансы сделать то же самое, но на месяц два позже Где же в этой публикации MedRxiv такой вывод?

4.12 , Аноним ( 12 ), 22:44, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > Таким образом ты сейчас прямо утверждаешь, что готов подвергнуть собственного ребенка смертельному риску в 0.05%. Абсолютно. Этот риск сравним с таковым если я отпущу ребёнка кататься на велике или купаться, не говоря уже о более экстремальных видах времяпрепровождения. Иначе цена будет многократно выше - вырастить беспозвоночное тепличное растение, поддающееся вдобавок стадной панике и неспосоное на критическое мышление.

4.13 , Alen ( ?? ), 22:45, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – >Таким образом ты сейчас прямо утверждаешь, что готов подвергнуть собственного ребенка >смертельному риску в 0.05%. Демагогия в чистом виде. Из той же оперы, как вопрос про то не хочешь ли чтоб твой ребенок стал гомосексуалистом, и не хочешь ли чтоб твоя дочь стала проституткой :)

Обычно применяется против пожилых малограмотных сограждан.

4.14 , Урри ( ? ), 22:45, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Таким образом ты сейчас прямо утверждаешь, что готов подвергнуть собственного ребенка смертельному риску в 0.05%. Мой ребенок каждый, cyка, божий день подвергается такому смертельному риску, когда ходит (ходил) в школу. У вас, 95% толпы, мозгов вообщенету, конечно же, вспомнить об этом, правда?

Напомнить о смертности от гриппа в прошлые года? Почему же ты, аноним, не визжал от страха все предыдущие 12 лет (или сколько там сейчас твоему ребенку), когда два раза в год в школах объявлялся гриппозный карантин и твое дорогое чадо валилось с температурой и соплями? > Где же в этой публикации MedRxiv такой вывод? А ты попробуй подумать хоть разочек, хоть один маленький разочек своими мозгами.

Намекаю: "гиподинамия ведет к понижению иммунитета" и "пониженный иммунитет ведет к повышению шансов заболеть любой болячкой". Добавлю еще "наличие коронавируса не отменяет грипп, остальные орз , туберкулез и оставшиеся 100500 инфекций".

5.18 , Аноним ( 2 ), 22:51, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Мой ребенок каждый, cyка, божий день подвергается такому смертельному риску, когда ходит (ходил) в школу Таким образом, ты подтверждаешь, что помимо всех обычных рисков ты не прочь подсунуть ему еще и дополнительный риск в виде русской рулетки в "5 из 10000". А что, и до этого рисковал, его могла машина сбить например (правда под машину он до этого намеренно не бросался). > Напомнить о смертности от гриппа в прошлые года? Да, напомни. Только такое, чтобы тоже смертность по сравнению с прошлым годом вырастала. "Хотя бы" на треть. > Намекаю: В науке нет намеков и сверх-обобщений по вершкам. Приводи исследование ученых, такое, чтоб в выводах было про отмену карантина в связи с "гиподинамией".

6.25 , Урри ( ? ), 23:01, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Демагогия. Демагогия. Google: гиподинамия и последствия для иммунитета.

7.33 , Аноним ( 2 ), 23:11, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1) Отсутствие ответа на прямо поставленный вопрос. Вирус не изучен. Последствия не изучены. Тем более долгосрочные. А те, что уже всплывают у якобы излечившихся -- ничего хорошего не внушают. Ты все еще готов рисковать жизнью ребенка? 2) Ты говорил про "аналогичные гриппы". Я попросил примеры. В ответ ты лишь пробубнил про чью-то демагогию. Q.E.D. 3) Давай ссылку на MedRxiv, а не на гугл.

8.43 , Урри ( ? ), 23:25, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать 1 Ты перестал пить коньяк по утрам Демагогия 2 Демагогия 3 Демагогия Иди ... 9.55 , Аноним ( 2 ), 23:30, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вот в принципе и закончился Урри , больше ничего интересного нам не расскажет ... 10.63 , Урри ( ? ), 23:38, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Иди на двач разводи лошков демагогией ... 11.67 , Аноним ( 2 ), 23:41, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В твоем этом сообщении снова не оказалось ответов на следующие вопросы 1 готов... 12.76 , Урри ( ? ), 00:04, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать демагогам и троллям не подаю, сказал же даже не надейся ... 13.82 , Аноним ( 2 ), 00:14, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И опять попытки выдать свою посадку в лужу за оборону от траллей Вопросы бе... 14.94 , Урри ( ? ), 00:30, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Сказал же - демагогам не подаю Ты что, думаешь что если ты в десятый раз напише... 15.109 , Аноним ( 2 ), 00:49, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В твоем этом сообщении снова не оказалось ответов на следующие вопросы 1 готов... 3.9 , Урри ( ? ), 22:39, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что такое, аноним, ты обиделся на то, что ты идиот? Специально для тебя я привел ссылку на опубликованное исследование самых настоящих ученых врачей, которые посчитали не гипотетическую смертность в отдаленном неопределенном будущем, которой тебя потчует твой любимый твиттер, фейсбучек и такие же идиоты как ты, а реальную, ту, которая в моргах лежала.

Вот они взяли эти реальные накопленные данные и посчитали. Цифры такие (если ты не умеешь читать на английском): для людей младше 60 лет шанс умереть от коронавируса 0,05% (5 из 10000); для людей старше - 4,25% (грубо - 5 из 100). И это НЕ зависит от карантина, ибо коронавирус не лечится вообще никак и ничем.

4.11 , 1 ( ?? ), 22:43, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Зависит от карантина, сиди дома и вероятность будет 0, балбес

5.16 , Урри ( ? ), 22:49, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Тебе продукты дроном доставляют? У тебя соседей нет? Еду для тебя роботы производят? Твоя квартира|дом герметично закрыты и весь воздух фильтруется? Все правительства всех стран утверждают, что карантин не для того, чтобы люди не заболели, а для того, чтобы растянуть заболевание на подольше, чтобы не было переполненных больниц. Все. Без исключения. И все медики тверждят то же самое. Кумекаешь? Нет? Я тебе подскажу: ты ВСЕ РАВНО переболеешь. Если будешь сидеть безвылазно в карантине - то позже, а если не будешь - то раньше. > сиди дома и вероятность будет 0, балбес Какие же люди бывают тупые. Как вы с таким интеллектом умудряетесь не умереть от голода, постоянно пронося ложку мимо рта?

6.24 , Аноним ( 78 ), 22:59, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – >постоянно пронося ложку мимо рта? садятся несколько рядом, из них кто-то кого-то кормит

5.21 , Alen ( ?? ), 22:54, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Зависит от карантина, сиди дома и вероятность будет 0 а сколько ты умник собрался сидеть дома? С учётом того, что в МСК миллион народу официально в карантине не участвуют? Месяц, три, полгода? Ты всерьёз веришь, что в такой ситуации за полгода все прекратится? Нет, но за эти полгода ты сидя дома насидишь себе воспаление лёгких без всяких вирусов, и погибнешь с мыслью, что ты все правильно сделал :)

6.31 , Урри ( ? ), 23:09, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть еще радон, ответственный за 10% рака легких. А рак легких - второй по распространенности рак, от которого умирают. Радон постоянно выделяется из любых не деревянных стен, и без регулярного проветривания очень быстро превышает санитарные концентрации. Об этом паникеры тоже, само собой, никогда не задумывались. Не лучшее видео на тему, но все же: https://www.youtube.com/watch?v=ZiEmhMkOXsk --

Эй, Аноним выше, спрошу тебя пользуясь твоими же приемами: "а ты сознательно подвергаешь своего ребенка повышенному риску получить рак легких"?

7.34 , Аноним ( 2 ), 23:14, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > спрошу тебя пользуясь твоими же приемами: "а ты сознательно подвергаешь своего ребенка повышенному риску получить рак легких"? Мой прием звучит так: __помимо__всех__обычных__рисков__ ты не прочь подсунуть ему еще и дополнительный риск в виде русской рулетки в "5 из 10000"? Ключевое слово: помимо всех обычных рисков. Вдобавок к. В дополнение к. Понимаешь? Или не понимаешь?

8.53 , Урри ( ? ), 23:29, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Ты больше чем одну вещь в голове держать умеешь, дундук Помимо незначительного ... 9.57 , Аноним ( 2 ), 23:32, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – текст свёрнут, показать Твой коммент звучит так, словно он уже подкреплен ссылочкой на MedRxiv А это не... 8.74 , Аноним ( 78 ), 23:58, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать гы Так проблема в том, что это не обычный риск, а усиленно распиаренный будьте... 9.86 , Аноним ( 2 ), 00:21, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Держи 39184,4401 условных единиц риска Это да В особенности если этот родител... 10.97 , Урри ( ? ), 00:35, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Очень показательный комментарий Сразу видно родителя, который обосравшись от уж... 11.117 , Аноним ( 2 ), 01:00, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ты говоришь так, словно смерть -- это единственный риск, который несет вирус Из... 10.102 , Аноним ( 78 ), 00:42, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать уберите ребенка от клавиатуры, пожалуйста... 11.112 , Аноним ( 2 ), 00:51, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А что тебе не понравилось Ты просил конечное количество обычных рисков , я его... 12.116 , Аноним ( 78 ), 01:00, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать мне не понравилось как минимум то, что судя по запятой это число не целое А зна... 13.118 , Аноним ( 2 ), 01:02, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну это уже твои проблемы, что вероятности и риски измеряются не целым числом ... 14.120 , Аноним ( 78 ), 01:13, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать вероятности риски Я просил количество, а оно выражается целым числом Хоть... 15.126 , Аноним ( 12 ), 01:36, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Шо, даже литров воды ... 16.128 , Аноним ( 78 ), 01:59, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать в литрах измеряется объем, вес в граммах, расстояние в метрах, а количество в шт... 17.135 , Аноним ( 2 ), 03:32, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Абсолютно верно Штуки 8212 это целые числа А я измерял не в штуках, а в ус... 5.22 , Аноним ( 78 ), 22:57, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – а еще можно просто помереть, тогда никакие болезни не страшны. Даже сколиоз пройдет. уже сколько раз было:

всем носить респираторы. Да в принципе и не надо, только уже заболевшим и взаимодействующим с ними. Причем заболевшим не респиратор, а повязку (т.к. тормозить надо выхлоп, а не выпускать его через клапан).

всем мыть руки, не трогать лицо и т.д. Да в принципе и не надо, из собранных образцов вирус вырасти не особо смогли

мыть продукты. Ну это всегда хорошо, но хлеб ты не помоешь, а что там было на производстве?

всем сидеть дома, ...

а тут еще и безсимптомно у некоторых проходит, ваще зашибись. Ты кстати в курсе, что иммунитет потихоньку слабеет и ему периодически нужна "тренировка"?

4.15 , Аноним ( 2 ), 22:46, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – > 5 из 10000 То есть ты действительно готов рискнуть жизнью своего ребенка. Ведь в самом деле, ты же его организм знаешь хорошо, зуб даешь, что он отреагирует на ковидлу хорошо. > я привел ссылку Но не про гиподинамию.

5.17 , Урри ( ? ), 22:49, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Скажи мне, что лучше: 5 на 10000 сейчас, или 1 на 100 через год?

6.19 , Аноним ( 2 ), 22:53, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Скажи мне, что лучше: 5 на 10000 сейчас, или 1 на 100 через год? Скажу сразу же, как только увижу аналогичную ссылку про гиподинамию в контексте SARS-CoV-2. Не просто про гиподинамию, но гиподинамию в контексте SARS-CoV-2.

7.32 , Урри ( ? ), 23:11, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может тебе ссылку про гиподинамию в контексте брачных танцев богомола?

Ведь гиподинамия и ее последствия сильно отличаются в зависимости от контекста.

8.35 , Аноним ( 2 ), 23:16, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Выводы отличаются в зависимости от контекста Что, в MedRxiv публикуются дураки,... 5.83 , Аноним ( 78 ), 00:17, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >То есть ты действительно готов рискнуть жизнью своего ребенка. вот честно, надоедает шарманка. Ты зачем ребенка завел, ирод?! Ты что, не видишь сколько кругом опасностей? Если сложить все вероятности, то уж точно больше 100% будет. Ты жену спросил, зачем она мальчика родила? у них из-за опасностей смертность выше

6.87 , Аноним ( 2 ), 00:23, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кругом полно опасностей? Значит надо добавить новую. Л - Логика.

7.107 , Аноним ( 78 ), 00:45, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – если бы опасности было 2 или 3 я бы согласился. К-Капля в море.

8.141 , Аноним ( 2 ), 03:45, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну так ты это, сходи лизни крышку унитаза в общественном туалете А что, метеори... 4.26 , Аноним ( 20 ), 23:01, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И что, что проценты не зависят? От числа заразившихся людей зависит число умерших. Не было бы карантино, умерло бы больше, при том же проценте. Кстати, недавно появились сообщения о появлениях у детей от коронавируса симптомов, схожих с кавасаки, который не лечится, к слову. Ну как, всё ещё фигня? Стоит отменить карантин и подвергать опасности всех? У переболевших бессимптомно потом находили изменения в лёгких. Здорово, правда? Не стоит делать из мухи слона, но и игнорировать проблему тоже.

5.60 , Урри ( ? ), 23:34, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Напоминаю: все без исключения ученые и правительства в один голос утверждают, что карантин не для того, чтобы уничтожить заболевание (это невозможно), а только чтобы растянуть количество заболевших на более длинный период с целью не допустить локального переполнения больниц. Это значит, что переболеют все и в ближайшее время (карантин нельзя затягивать ввиду сильного импакта на экономику). Откуда вы такие беретесь то?? Второй месяц карантина, весь интернет этим забит - и тут вылазят личности, которые на полном серьезе уверены, что вводимый карантин должен уничтожить ковид-19. В каком курятнике вас вырастили? Как вы сюда попали?

6.65 , Аноним ( 20 ), 23:40, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Напоминаю: все без исключения ученые и правительства в один голос утверждают Такого быть не может, даже исходя из теории вероятностей. Чушь. Вернитесь в реальность, противоречий в заявлениях полным-полно.

>только чтобы растянуть количество заболевших на более длинный период с целью не допустить локального переполнения больниц Серьёзно, только это? Ты в курсе, что карантин отменяют при положительной динамике? В этом случае переболеет меньше, чем если бы карантина не было.

7.77 , Урри ( ? ), 00:07, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я даже не знаю как это комментировать. Ну открой уже в соседней вкладке гугл и запроси "карантин covid-19", "covid-19 чехия", "covid-19 швеция". Я тебе мамочка, что ли, пятый раз одно и то же объяснять? 8.85 , Аноним ( 20 ), 00:19, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вот и не комментируй Выбрал отдельные страны со схожим мнением, а на остальные ... 9.99 , Урри ( ? ), 00:37, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Ну набери франция covid-19 , германия covid-19 , сша covid-19 , бельгия covi... 10.105 , Аноним ( 20 ), 00:44, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Набрал, мнения разные Дальше что, умник ... 10.113 , Аноним ( 20 ), 00:51, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Сам же писал здесь комментарии, как некоторые страны карантин отменяют, не смотр... 7.88 , Аноним ( 78 ), 00:23, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Такого быть не может, даже исходя из теории вероятностей. может, просто по той же теории некоторые помрут раньше, чем успеют заболеть. если источник не уничтожен (а вероятность такого события мала), то с течением времени переболеют все, кто будет еще жив. Рано или поздно

8.91 , Аноним ( 20 ), 00:28, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Цитата специально обоезана была Речь только про тот фрагмент ... 9.110 , Аноним ( 78 ), 00:51, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать какая разница, что и где обрезано исходя из теории вероятностей быть может все,... 6.69 , Аноним ( 20 ), 23:41, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Откуда вы такие беретесь то?? Второй месяц карантина, весь интернет этим забит - и тут вылазят личности, которые на полном серьезе уверены, что вводимый карантин должен уничтожить ковид-19. В каком курятнике вас вырастили? Как вы сюда попали? Читать разучился? Я такого не утверждал. Карантин сдерживает распространение и уменьшает число заразившихся.

4.27 , Ан ( ?? ), 23:03, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Фигово то что инкубационный период долгий и болеть ты можешь без каких либо проявлений. Пришел ты значит к родителям, бабушке или дедушке. Пообщался с ними, заразил, они заболели и попали в ту грустную статистику по смертности. Как ты будешь потом жить?

Ты либо слишком молод, поэтому так рассуждаешь, либо глуп, либо нет родственников-пенсионеров. Выбирай.

5.30 , Аноним ( 30 ), 23:09, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я так понял, что чем меньшую дозу хапнешь, тем меньше шанс заразиться серьёзно (ещё зависит от того, через сколько человек вирус уже прошёл -- со временем летальность снижается). Если это так, то если те, кто не принимает совершенно никаких мер или "не верит", вымрут, мир ничего не потеряет.

6.38 , Урри ( ? ), 23:19, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это значит, что Москва в ближайшее время большей частью вымрет (все видели толпы в метро?).

А если не вымрет, то вы ошибаетесь. p.s. Со временем летальность не снижается. Вирус пока не мутировал. А когда мутирует тут будет 50 на 50, либо летальность снизится, либо увеличится.

7.42 , Аноним ( 20 ), 23:24, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Вирус пока не мутировал. Не неси отсебятину. Ранее были сообщения, вот из свежего: https://futurism.com/neoscope/coronavirus-already-mutated-30-strains

8.61 , Урри ( ? ), 23:35, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Этого не видел, спасибо Но выводы остаются те же ... 9.66 , Аноним ( 30 ), 23:41, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не вымрет Украина же без вакцины от кори не вымерла Так, эпидемия небольшая А... 10.100 , Урри ( ? ), 00:38, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – текст свёрнут, показать Именно А значит те, кто не принимает совершенно никаких мер или не верит - в... 11.108 , Аноним ( 30 ), 00:48, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Тем не менее в мире сейчас жопа по кори, и особенно в странах где нет вакцинации... 7.47 , Аноним ( 30 ), 23:27, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я 2 месяца назад читал, что он мутировал на тот момент по меньшей мере 4 раза (нашли 4 варианта с разными цепочками). Короновирусы вообще очень активно мутируют, а цели убивать носителя у них нет. Просто при междвидовом переходе они все очень жёсткие.

8.54 , Аноним ( 54 ), 23:29, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Чтобы проредить грядки, нужно миллионы косить Сейчас только проба пера ... 8.89 , Аноним ( 78 ), 00:26, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать надеюсь, что правительства у них все же еще нет... 5.36 , Урри ( ? ), 23:17, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очередная демагогия. Еще раз, для самых тупых: карантин НЕ ликвидирует коронавирус, карантин просто растягивает график заболеваний для предотвращения локальных переполнений медучреждений (ибо коронавирус не отменяет все остальные болезни, о которых ты, конечно же в панике забыл). Об этом в один голос утверждают ВСЕ без исключения правительства, ученые и эпидемиологи. Это значит, что ты все равно переболеешь. И что твои бабушки, дедушки и родители тоже переболеют. Не сейчас, так через 2 месяца. --

Если что, то мои бабушки, дедушки и даже родители уже в местах богатых дичью. Еще чуть-чуть и я сам буду дедушка.

А из твоего комментария про бабушек и дедушек я делаю вывод, что именно ты молод (и глуп). Ах да. А продукты вам кто производит и доставляет? Роботы, которые не могут переносить вирус? Или все же люди, которые его переносят?

6.37 , Аноним ( 20 ), 23:19, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Это значит, что ты все равно переболеешь. И что твои бабушки, дедушки и родители тоже переболеют. Не сейчас, так через 2 месяца. Абсолютно не значит. Смотри на Китай, Корею.

7.39 , Урри ( ? ), 23:20, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Смотрю на Китай: Китай повторно ввел карантин, ибо пошло повторное заражение. И это при самом, наверное, жестком в мире карантине. Корея все еще болеет. И какие я должен сделать из этого выводы?

8.44 , Аноним ( 20 ), 23:25, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Что карантин рано отменили и он действовал ... 9.92 , Аноним ( 78 ), 00:28, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать что-то доктор кто вспомнился, там карантин был пару веков, вроде... 8.125 , Аноним ( 12 ), 01:33, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это ложь, нет там никакого повторного заражения Daily cases меньше сотни уже дв... 6.59 , Ан ( ?? ), 23:33, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Совсем не значит что каждый им переболеет в конце концов. Абсолютно глупое рассуждение. Все равно помрем рано или поздно, зачем что то делать. Я ни разу в жизни не болел ангиной, воспалением легких и еще многими болезнями, которыми болели другие. Я уверен что есть люди, которые и гриппом никогда не болели. Вирусов очень много разных и каждый человек не переболевает ими всеми. Поэтому самоизоляция это правильно.

7.68 , Урри ( ? ), 23:41, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну и сиди в самоизоляции.

Чем быстрее делающие такие логические цепочки вымрут, тем будет лучше человечеству.

8.71 , Аноним ( 20 ), 23:43, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Скорее ты вымрешь, нарушая изоляцию Это не шутка, лишь теория вероятности ... 9.79 , Урри ( ? ), 00:10, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – текст свёрнут, показать Лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения с Зач... 10.84 , Аноним ( 20 ), 00:18, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Мне-то знакомое ... 8.72 , Ан ( ?? ), 23:46, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Самоизоляция не означает обязательно только сидение дома Я в выходные после раб... 9.95 , Аноним ( 78 ), 00:31, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать а сосед сбоку снизу сверху курит и кашляет, курит и кашляет Еще может и самоизо... 9.96 , Alen ( ?? ), 00:33, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Ну вот, типичный облик борца за карантин Народ, который не хочет сидеть дома - ... 10.98 , Аноним ( 20 ), 00:37, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Где было сказано тем анонимом про хотьбу ... 11.111 , Alen ( ?? ), 00:51, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вау, ты сразу просек не стыковку, прям как следователь Но на самом деле Ан во... 12.114 , Аноним ( 20 ), 00:57, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Именно Поэтому тот колкий комментарий теряет смысл Божет быть и дистанционка ... 12.115 , Аноним ( 20 ), 00:58, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Как раз нет, дома сижу весь карантин ... 10.101 , Ан ( ?? ), 00:40, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Я встаю с кровати, умываюсь, завтракаю, иду в спальню и сажусь за комп Мой рабо... 5.51 , Alen ( ?? ), 23:29, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну, с аргументами про возраст, стаж, учёные степени, и наличие детей/родственников-пенсионеров, все понятно :)

Но задумайтесь пожалуйста вод над чем. Какого события вы дожидаетесь дома?

Прекращение эпидемии? Ок, но это может случиться только в 33 случаях.

1)Все уйдут на карантин хотя бы на 3 недели.

Вариант невозможный т.к если так будет то все умрут с голоду, а ещё есть силовики и госслужащие, которые никуда не уйдут.

2)Переболеют 85% и эпидемия прекратится сама собой. Это возможный вариант, но как ни странно карантин ему препятствует, а год на карантине - это смерить экономики.

3)Дождаться прививок. Отличный вариант самый возможный. Но всем уже объяснили, что получить прививки через год - это было бы просто супер. Про год на карантине см. предыдущий пункт.

Из этого простой вывод: никто не говорит, что вирус безопасен, и да он более летален чем грипп, но это НЕ ВАЖНО! Просто по тому что нормального выхода нет.

Глупо бояться неизбежного, а сидя дома и ухудшая иммунитет, ты просто снижаешь свои шансы в схватке с неизбежным. И дети тут не при чем.

6.64 , Ан ( ?? ), 23:39, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ни кто не запрещает выезжать на дачи и там самоизолироваться. Также можно пить витамины, есть фрукты, овощи и т.д. и будет с иммунитетом все ок.

Пик пройдёт и потихоньку меры будут смягчать и будем ходить гулять и т.д. Ни кто не говорит что сидеть будем год.

7.70 , Урри ( ? ), 23:43, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чехи вон карантин отменяют, ибо посмотрели что он совершенно бестолку, а экономика летит в тартарары. Если что - они не достигли коллективного иммунитета. Вирус и дальше у них гуляет и гулять будет. Просто они наконец оправились от паники и начали подсчитывать убытки.

8.73 , Ан ( ?? ), 23:47, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Ну я думаю тоже вскоре одумаются и будут смягчать условия Ждут когда рост прекр... 7.75 , Alen ( ?? ), 00:03, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Пик пройдёт и потихоньку меры будут смягчать Эти странные люди почему то думают, что пройденный пик - это конец эпидемии.

Нет мои хорошие, пройденный пик - это несколько миллионов больных, но количество ежедневных случаев начало снижаться :)

И вот тогда, правительство предложит тебе вылезать из своего уютного карантина. А дальше встреча с неизбежным, вот и проверишь на сколько часто ты ездил на дачу, и так ли хороши твои витамины :)

А если ты думаешь, что я сгущаю краски, обрати внимание на Германию :)

8.80 , Ан ( ?? ), 00:10, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну ну Я болеть не рассчитываю ... 9.90 , Alen ( ?? ), 00:28, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну и за чем скромничать то Пиши честно, что принял решение жить вечно И пока в... 10.103 , Ан ( ?? ), 00:43, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Всем добра и долгих лет жизни Россия переживёт всё ... 4.81 , Аноним ( 81 ), 00:11, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Эти цифры справедливы до тех пор пока больным с тяжёлым течением болезни хватает... 5.104 , тоже Аноним ( ok ), 00:43, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще-то ИВЛ спасает от силы 15% тех, кто на нее попал с COVID. Даже в оптимистичном случае, когда аппаратуры и обслуживающего ее профессионального персонала на всех хватает.

