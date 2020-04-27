Представлен проект OpenCovidTrace для отслеживания контактов COVID-19

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|1.1, Аноним (1), 22:12, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+17 +/–
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> для отслеживания
> Код открыт под лицензией LGPL.
Сами строим себе googlаг.
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|1.2, Аноним (2), 22:15, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Сидишь дома на ж0пе ровно, и никакой OpenCovidTrace не нужен. Но погулять с ребенком по двору -- это конечно святое, помрем -- но зато погулямши.
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|2.3, Аноним (3), 22:19, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Помрёшь, загубив иммунитет сидячкой дома. Это всего лишь коронавирус, обычный, как всегда, возбудитель ОРВИ. Все им болели и переболеем. Кто уже слаб здоровьем помрёт, это как всегда. Вообще ничего особенного, это жизнь. А что мир съехал с катушек и отказался принять жизнь и смерть - это уже вообще другой разговор.
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|4.7, Урри (?), 22:33, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Франция - на треть больше, Англия - на треть больше, Швейцария - на 1/5 больше, Швеция - на 1/10 больше.
О боже, какой страшный коронавирус! Смертность аж на треть (умирают в основном люди старше 60 лет, которые уже, в общем, ничем для человечества не ценны, так как существует письменность и развитая система образовательных учреждений) больше и малолетки анонимы, которым вообще ничего не грозит (умирает 5 человек из 10000) уже писаются в штаны.
Надо вводить драконовские меры, дооооо. Чтобы увеличить смертность ввиду обострения всякой хроники от гипординамии.
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|5.10, Аноним (2), 22:40, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Смертность аж на треть
А насколько нужно поднять смертность? Какая смертность тебя бы устроила?
> Чтобы увеличить смертность ввиду обострения всякой хроники от гипординамии
У тебя ссылка на соответствующее исследование отклеилась.
Не забываем также про то, что вирус мутирует, так что если через год может быть и появится вакцина, она будет уже безнадежно неактуальной. Спасибо всем тем, кто способствовал этому, борясь с "гипординамией" (орфография сохранена).
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|6.23, Урри (?), 22:58, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А насколько нужно поднять смертность? Какая смертность тебя бы устроила?
Так это ты поднимаешь смертность. Посмотри аргументацию шведов, они в отличие от остальных таки посчитали сколько людей умрет в ближайшем будущем от карантина.
Но ты, конечно же, даже не представлял себе, что надо обдумывать последствия своих действий?
> Не забываем также про то, что вирус мутирует, так что если через год может быть и появится вакцина, она будет уже безнадежно неактуальной. Спасибо всем тем, кто способствовал этому, борясь с "гипординамией" (орфография сохранена).
Еще раз для самых тупых. Невозможно в современных условиях создать карантин, который позволит остановить эпидемию. Просто потому, что большинство людей не самодостаточны и не могут обеспечивать себя пропитанием не контактируя с остальными людьми. А это значит, что covid-19 и дальше будет бродить по миру, мутируя и возвращаясь. И ему плевать на любые ваши карантины, пока существуют магазины, общественный транспорт и коллективная работа.
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|7.28, Аноним (2), 23:05, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Посмотри аргументацию шведов
Ты до этого приводил прямую ссылку на MedRxiv. А теперь почему-то на абстрактных "шведов". Неужто не завалялась ссылочка на научное исследование?
> Невозможно в современных условиях создать карантин, который позволит остановить эпидемию
Скажи это китайцам.
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|5.62, Annoynymous (ok), 23:38, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На треть больше, чем смертность от _всех остальных причин_.
Ну да, ну да, это не ужас, пусть помирают, тебе же в барбершоп надо.
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|6.93, Урри (?), 00:28, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смузи не подавись, паникер. Хотя какой у вас смузи, когда вы из дому все работаете - галера домой халявные фрукты не возит же, правда?
Я дал выше ссылку актуальное исследование смертности. Иди и читай. А на досуге, пока читаешь, подумай почему шведы не вводили карантин и почему чехи его отменяют, в то время как даже пик заболеваемости еще не пройден.
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|7.133, annual slayer (?), 02:56, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну чехи, впринципе, всё время верят что если не мыть руки в течении дня и мыться раз в неделю, это хорошо для иммунитета
так что это вполне последовательно
а про шведов хз, никогда там не был и никого оттуда не знаю
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|7.136, Аноним (136), 03:33, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Угу, шведы с их сплошным дистанцированием друг от друга по жизни и единственным крупным городом на всю страну — тот ещё пример для подражания.
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|5.144, OpenEcho (?), 05:04, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>умирают в основном люди старше 60 лет, которые уже, в общем, ничем для человечества не ценны
Я очень надеюсь, что твою еbaнyтую мaму больше никто не ebaл, чтоб она не могла производить таких yблюдkoв как ты...
А еще я очень сожалею, что не могу oт3.14здить тебя по полной программе и не из-за возраста, а из-за того что такие "смелые" твapи могут понтоваться только в интернете...
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|3.6, Урри (?), 22:28, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Просто с развитием социальных сетей идиотам стало несравненно легче образовывать кружки по интересам. А дальше понеслось, одни перепостили фотошопленные фотографии итальянских врачей, другие перепостили ньюйоркские фотографии массовых захоронений "от коронавируса" (на самом деле бомжей, все как и прежние года) и вот, идиоты паникуют, все 95%, правительства идут и них на поводу (а заодно испытывают насколько можно идиотов прогнуть под панику) и мы имеем невиданный по размаху экономический кризис.
После которого идиоты само собой будут вопить "а, мировое правительство нас лишило куска хлеба, где эти рептилоиды и иллюминаты?", хотя виноваты сами и только сами.
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|4.138, анонэ (?), 03:38, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вся проблема в том, что никто сам по себе не боится вируса, и большинству наплевать на «карантин»/«самоизоляцию», НО - людей загнали в «самоизоляцию» и принуждают оставаться дома под угрозой серъезных санкций (в моей стране, например, штраф в четыре зарплаты). «Гражданское неподчинение» и прочая либеральная чепуха ни к чему, нарушит «карантин» сто тысяч «диссидентов» - оштрафуют сто тысяч, большинство испугается и заплатит, остальных посадят. Выхода из ситуации - нет.
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|3.20, Аноним (20), 22:53, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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От коронавируса лечения нет, во-первых. Во-вторых, осложнения от него тяжелее. В третьих, этот вирус летальнее гриппа.
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|4.78, Аноним (78), 00:08, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не поверишь, но от многого лечения нет. Тебя по возможности поддерживают в стабильном состоянии и ждут, когда организм сам справится , либо сможет жить в таком состоянии достаточно долго без поддержки
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|3.48, пофиг (?), 23:27, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Россия по заболевшим обогнала Китай уже. А так да - гуляй со своими детьми дальше - вируса нет.
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|2.4, Урри (?), 22:24, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сидишь дома на жопе ровно, гробишь гиподинамией свой иммунитет и иммунитет ребенка и опа, вместо 0.05% шанса двинуть кони от коронавируса (да-да, именного такого, ссылка в конце) у твоего ребенка несравнимо большие шансы сделать то же самое, но на месяц два позже и от целого списка возможностей, включая обычный грипп, который никуда не делся.
Впрочем, идиоты и не должны размножаться. Так что вперед и с песней.
Свежая научная работа для интересующихся:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.18.20070912v1.full.pdf
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|3.8, Аноним (2), 22:36, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 0.05% шанса двинуть кони
Таким образом ты сейчас прямо утверждаешь, что готов подвергнуть собственного ребенка смертельному риску в 0.05%.
> у твоего ребенка несравнимо большие шансы сделать то же самое, но на месяц два позже
Где же в этой публикации MedRxiv такой вывод?
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|4.12, Аноним (12), 22:44, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Таким образом ты сейчас прямо утверждаешь, что готов подвергнуть собственного ребенка смертельному риску в 0.05%.
Абсолютно. Этот риск сравним с таковым если я отпущу ребёнка кататься на велике или купаться, не говоря уже о более экстремальных видах времяпрепровождения. Иначе цена будет многократно выше - вырастить беспозвоночное тепличное растение, поддающееся вдобавок стадной панике и неспосоное на критическое мышление.
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|4.13, Alen (??), 22:45, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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>Таким образом ты сейчас прямо утверждаешь, что готов подвергнуть собственного ребенка >смертельному риску в 0.05%.
Демагогия в чистом виде. Из той же оперы, как вопрос про то не хочешь ли чтоб твой ребенок стал гомосексуалистом, и не хочешь ли чтоб твоя дочь стала проституткой :)
Обычно применяется против пожилых малограмотных сограждан.
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|4.14, Урри (?), 22:45, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Таким образом ты сейчас прямо утверждаешь, что готов подвергнуть собственного ребенка смертельному риску в 0.05%.
Мой ребенок каждый, cyка, божий день подвергается такому смертельному риску, когда ходит (ходил) в школу. У вас, 95% толпы, мозгов вообщенету, конечно же, вспомнить об этом, правда?
Напомнить о смертности от гриппа в прошлые года? Почему же ты, аноним, не визжал от страха все предыдущие 12 лет (или сколько там сейчас твоему ребенку), когда два раза в год в школах объявлялся гриппозный карантин и твое дорогое чадо валилось с температурой и соплями?
> Где же в этой публикации MedRxiv такой вывод?
А ты попробуй подумать хоть разочек, хоть один маленький разочек своими мозгами.
Намекаю: "гиподинамия ведет к понижению иммунитета" и "пониженный иммунитет ведет к повышению шансов заболеть любой болячкой". Добавлю еще "наличие коронавируса не отменяет грипп, остальные орз , туберкулез и оставшиеся 100500 инфекций".
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|5.18, Аноним (2), 22:51, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Мой ребенок каждый, cyка, божий день подвергается такому смертельному риску, когда ходит (ходил) в школу
Таким образом, ты подтверждаешь, что помимо всех обычных рисков ты не прочь подсунуть ему еще и дополнительный риск в виде русской рулетки в "5 из 10000". А что, и до этого рисковал, его могла машина сбить например (правда под машину он до этого намеренно не бросался).
> Напомнить о смертности от гриппа в прошлые года?
Да, напомни. Только такое, чтобы тоже смертность по сравнению с прошлым годом вырастала. "Хотя бы" на треть.
> Намекаю:
В науке нет намеков и сверх-обобщений по вершкам. Приводи исследование ученых, такое, чтоб в выводах было про отмену карантина в связи с "гиподинамией".
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|6.25, Урри (?), 23:01, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Демагогия.
Демагогия.
Google: гиподинамия и последствия для иммунитета.
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|7.33, Аноним (2), 23:11, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1) Отсутствие ответа на прямо поставленный вопрос. Вирус не изучен. Последствия не изучены. Тем более долгосрочные. А те, что уже всплывают у якобы излечившихся -- ничего хорошего не внушают. Ты все еще готов рисковать жизнью ребенка?
2) Ты говорил про "аналогичные гриппы". Я попросил примеры. В ответ ты лишь пробубнил про чью-то демагогию. Q.E.D.
3) Давай ссылку на MedRxiv, а не на гугл.
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|8.43, Урри (?), 23:25, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
1 Ты перестал пить коньяк по утрам Демагогия 2 Демагогия 3 Демагогия Иди ... текст свёрнут, показать
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|9.55, Аноним (2), 23:30, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вот в принципе и закончился Урри , больше ничего интересного нам не расскажет ... текст свёрнут, показать
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|14.94, Урри (?), 00:30, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сказал же - демагогам не подаю Ты что, думаешь что если ты в десятый раз напише... текст свёрнут, показать
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|3.9, Урри (?), 22:39, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что такое, аноним, ты обиделся на то, что ты идиот?
Специально для тебя я привел ссылку на опубликованное исследование самых настоящих ученых врачей, которые посчитали не гипотетическую смертность в отдаленном неопределенном будущем, которой тебя потчует твой любимый твиттер, фейсбучек и такие же идиоты как ты, а реальную, ту, которая в моргах лежала.
Вот они взяли эти реальные накопленные данные и посчитали.
Цифры такие (если ты не умеешь читать на английском): для людей младше 60 лет шанс умереть от коронавируса 0,05% (5 из 10000); для людей старше - 4,25% (грубо - 5 из 100). И это НЕ зависит от карантина, ибо коронавирус не лечится вообще никак и ничем.
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|4.11, 1 (??), 22:43, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Зависит от карантина, сиди дома и вероятность будет 0, балбес
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|5.16, Урри (?), 22:49, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Тебе продукты дроном доставляют? У тебя соседей нет? Еду для тебя роботы производят? Твоя квартира|дом герметично закрыты и весь воздух фильтруется?
Все правительства всех стран утверждают, что карантин не для того, чтобы люди не заболели, а для того, чтобы растянуть заболевание на подольше, чтобы не было переполненных больниц. Все. Без исключения. И все медики тверждят то же самое.
Кумекаешь? Нет? Я тебе подскажу: ты ВСЕ РАВНО переболеешь. Если будешь сидеть безвылазно в карантине - то позже, а если не будешь - то раньше.
> сиди дома и вероятность будет 0, балбес
Какие же люди бывают тупые. Как вы с таким интеллектом умудряетесь не умереть от голода, постоянно пронося ложку мимо рта?
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|6.24, Аноним (78), 22:59, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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>постоянно пронося ложку мимо рта?
садятся несколько рядом, из них кто-то кого-то кормит
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|5.21, Alen (??), 22:54, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Зависит от карантина, сиди дома и вероятность будет 0
а сколько ты умник собрался сидеть дома? С учётом того, что в МСК миллион народу официально в карантине не участвуют? Месяц, три, полгода? Ты всерьёз веришь, что в такой ситуации за полгода все прекратится? Нет, но за эти полгода ты сидя дома насидишь себе воспаление лёгких без всяких вирусов, и погибнешь с мыслью, что ты все правильно сделал :)
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|6.31, Урри (?), 23:09, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть еще радон, ответственный за 10% рака легких. А рак легких - второй по распространенности рак, от которого умирают.
Радон постоянно выделяется из любых не деревянных стен, и без регулярного проветривания очень быстро превышает санитарные концентрации.
Об этом паникеры тоже, само собой, никогда не задумывались.
Не лучшее видео на тему, но все же: https://www.youtube.com/watch?v=ZiEmhMkOXsk
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Эй, Аноним выше, спрошу тебя пользуясь твоими же приемами: "а ты сознательно подвергаешь своего ребенка повышенному риску получить рак легких"?
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|7.34, Аноним (2), 23:14, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> спрошу тебя пользуясь твоими же приемами: "а ты сознательно подвергаешь своего ребенка повышенному риску получить рак легких"?
Мой прием звучит так: __помимо__всех__обычных__рисков__ ты не прочь подсунуть ему еще и дополнительный риск в виде русской рулетки в "5 из 10000"? Ключевое слово: помимо всех обычных рисков. Вдобавок к. В дополнение к. Понимаешь? Или не понимаешь?
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|8.53, Урри (?), 23:29, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ты больше чем одну вещь в голове держать умеешь, дундук Помимо незначительного ... текст свёрнут, показать
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|9.57, Аноним (2), 23:32, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Твой коммент звучит так, словно он уже подкреплен ссылочкой на MedRxiv А это не... текст свёрнут, показать
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|8.74, Аноним (78), 23:58, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
гы Так проблема в том, что это не обычный риск, а усиленно распиаренный будьте... текст свёрнут, показать
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|9.86, Аноним (2), 00:21, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Держи 39184,4401 условных единиц риска Это да В особенности если этот родител... текст свёрнут, показать
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|10.97, Урри (?), 00:35, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Очень показательный комментарий Сразу видно родителя, который обосравшись от уж... текст свёрнут, показать
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|5.22, Аноним (78), 22:57, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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а еще можно просто помереть, тогда никакие болезни не страшны. Даже сколиоз пройдет.
уже сколько раз было:
всем носить респираторы. Да в принципе и не надо, только уже заболевшим и взаимодействующим с ними. Причем заболевшим не респиратор, а повязку (т.к. тормозить надо выхлоп, а не выпускать его через клапан).
всем мыть руки, не трогать лицо и т.д. Да в принципе и не надо, из собранных образцов вирус вырасти не особо смогли
мыть продукты. Ну это всегда хорошо, но хлеб ты не помоешь, а что там было на производстве?
всем сидеть дома, ...
а тут еще и безсимптомно у некоторых проходит, ваще зашибись.
Ты кстати в курсе, что иммунитет потихоньку слабеет и ему периодически нужна "тренировка"?
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|4.15, Аноним (2), 22:46, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> 5 из 10000
То есть ты действительно готов рискнуть жизнью своего ребенка. Ведь в самом деле, ты же его организм знаешь хорошо, зуб даешь, что он отреагирует на ковидлу хорошо.
> я привел ссылку
Но не про гиподинамию.
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|5.17, Урри (?), 22:49, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Скажи мне, что лучше: 5 на 10000 сейчас, или 1 на 100 через год?
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|6.19, Аноним (2), 22:53, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Скажи мне, что лучше: 5 на 10000 сейчас, или 1 на 100 через год?
Скажу сразу же, как только увижу аналогичную ссылку про гиподинамию в контексте SARS-CoV-2. Не просто про гиподинамию, но гиподинамию в контексте SARS-CoV-2.
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|7.32, Урри (?), 23:11, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может тебе ссылку про гиподинамию в контексте брачных танцев богомола?
Ведь гиподинамия и ее последствия сильно отличаются в зависимости от контекста.
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|8.35, Аноним (2), 23:16, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Выводы отличаются в зависимости от контекста Что, в MedRxiv публикуются дураки,... текст свёрнут, показать
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|5.83, Аноним (78), 00:17, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>То есть ты действительно готов рискнуть жизнью своего ребенка.
вот честно, надоедает шарманка.
Ты зачем ребенка завел, ирод?! Ты что, не видишь сколько кругом опасностей? Если сложить все вероятности, то уж точно больше 100% будет.
Ты жену спросил, зачем она мальчика родила? у них из-за опасностей смертность выше
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|6.87, Аноним (2), 00:23, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кругом полно опасностей? Значит надо добавить новую. Л - Логика.
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|4.26, Аноним (20), 23:01, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что, что проценты не зависят? От числа заразившихся людей зависит число умерших. Не было бы карантино, умерло бы больше, при том же проценте. Кстати, недавно появились сообщения о появлениях у детей от коронавируса симптомов, схожих с кавасаки, который не лечится, к слову. Ну как, всё ещё фигня? Стоит отменить карантин и подвергать опасности всех? У переболевших бессимптомно потом находили изменения в лёгких. Здорово, правда? Не стоит делать из мухи слона, но и игнорировать проблему тоже.
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|5.60, Урри (?), 23:34, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Напоминаю: все без исключения ученые и правительства в один голос утверждают, что карантин не для того, чтобы уничтожить заболевание (это невозможно), а только чтобы растянуть количество заболевших на более длинный период с целью не допустить локального переполнения больниц. Это значит, что переболеют все и в ближайшее время (карантин нельзя затягивать ввиду сильного импакта на экономику).
Откуда вы такие беретесь то?? Второй месяц карантина, весь интернет этим забит - и тут вылазят личности, которые на полном серьезе уверены, что вводимый карантин должен уничтожить ковид-19. В каком курятнике вас вырастили? Как вы сюда попали?
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|6.65, Аноним (20), 23:40, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Напоминаю: все без исключения ученые и правительства в один голос утверждают
Такого быть не может, даже исходя из теории вероятностей. Чушь. Вернитесь в реальность, противоречий в заявлениях полным-полно.
>только чтобы растянуть количество заболевших на более длинный период с целью не допустить локального переполнения больниц
Серьёзно, только это? Ты в курсе, что карантин отменяют при положительной динамике? В этом случае переболеет меньше, чем если бы карантина не было.
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|7.77, Урри (?), 00:07, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я даже не знаю как это комментировать. Ну открой уже в соседней вкладке гугл и запроси "карантин covid-19", "covid-19 чехия", "covid-19 швеция". Я тебе мамочка, что ли, пятый раз одно и то же объяснять?
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|8.85, Аноним (20), 00:19, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот и не комментируй Выбрал отдельные страны со схожим мнением, а на остальные ... текст свёрнут, показать
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|9.99, Урри (?), 00:37, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ну набери франция covid-19 , германия covid-19 , сша covid-19 , бельгия covi... текст свёрнут, показать
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|7.88, Аноним (78), 00:23, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Такого быть не может, даже исходя из теории вероятностей.
может, просто по той же теории некоторые помрут раньше, чем успеют заболеть.
если источник не уничтожен (а вероятность такого события мала), то с течением времени переболеют все, кто будет еще жив. Рано или поздно
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|6.69, Аноним (20), 23:41, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Откуда вы такие беретесь то?? Второй месяц карантина, весь интернет этим забит - и тут вылазят личности, которые на полном серьезе уверены, что вводимый карантин должен уничтожить ковид-19. В каком курятнике вас вырастили? Как вы сюда попали?
Читать разучился? Я такого не утверждал. Карантин сдерживает распространение и уменьшает число заразившихся.
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|4.27, Ан (??), 23:03, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Фигово то что инкубационный период долгий и болеть ты можешь без каких либо проявлений. Пришел ты значит к родителям, бабушке или дедушке. Пообщался с ними, заразил, они заболели и попали в ту грустную статистику по смертности. Как ты будешь потом жить?
Ты либо слишком молод, поэтому так рассуждаешь, либо глуп, либо нет родственников-пенсионеров. Выбирай.
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|5.30, Аноним (30), 23:09, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я так понял, что чем меньшую дозу хапнешь, тем меньше шанс заразиться серьёзно (ещё зависит от того, через сколько человек вирус уже прошёл -- со временем летальность снижается). Если это так, то если те, кто не принимает совершенно никаких мер или "не верит", вымрут, мир ничего не потеряет.
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|6.38, Урри (?), 23:19, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это значит, что Москва в ближайшее время большей частью вымрет (все видели толпы в метро?).
А если не вымрет, то вы ошибаетесь.
p.s. Со временем летальность не снижается. Вирус пока не мутировал. А когда мутирует тут будет 50 на 50, либо летальность снизится, либо увеличится.
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|9.66, Аноним (30), 23:41, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не вымрет Украина же без вакцины от кори не вымерла Так, эпидемия небольшая А... текст свёрнут, показать
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|10.100, Урри (?), 00:38, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Именно А значит те, кто не принимает совершенно никаких мер или не верит - в... текст свёрнут, показать
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|7.47, Аноним (30), 23:27, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я 2 месяца назад читал, что он мутировал на тот момент по меньшей мере 4 раза (нашли 4 варианта с разными цепочками). Короновирусы вообще очень активно мутируют, а цели убивать носителя у них нет. Просто при междвидовом переходе они все очень жёсткие.
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|5.36, Урри (?), 23:17, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очередная демагогия.
Еще раз, для самых тупых: карантин НЕ ликвидирует коронавирус, карантин просто растягивает график заболеваний для предотвращения локальных переполнений медучреждений (ибо коронавирус не отменяет все остальные болезни, о которых ты, конечно же в панике забыл). Об этом в один голос утверждают ВСЕ без исключения правительства, ученые и эпидемиологи.
Это значит, что ты все равно переболеешь. И что твои бабушки, дедушки и родители тоже переболеют. Не сейчас, так через 2 месяца.
--
Если что, то мои бабушки, дедушки и даже родители уже в местах богатых дичью. Еще чуть-чуть и я сам буду дедушка.
А из твоего комментария про бабушек и дедушек я делаю вывод, что именно ты молод (и глуп).
Ах да. А продукты вам кто производит и доставляет? Роботы, которые не могут переносить вирус? Или все же люди, которые его переносят?
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|6.37, Аноним (20), 23:19, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Это значит, что ты все равно переболеешь. И что твои бабушки, дедушки и родители тоже переболеют. Не сейчас, так через 2 месяца.
Абсолютно не значит. Смотри на Китай, Корею.
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|7.39, Урри (?), 23:20, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Смотрю на Китай: Китай повторно ввел карантин, ибо пошло повторное заражение. И это при самом, наверное, жестком в мире карантине. Корея все еще болеет.
И какие я должен сделать из этого выводы?
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|6.59, Ан (??), 23:33, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Совсем не значит что каждый им переболеет в конце концов. Абсолютно глупое рассуждение. Все равно помрем рано или поздно, зачем что то делать. Я ни разу в жизни не болел ангиной, воспалением легких и еще многими болезнями, которыми болели другие. Я уверен что есть люди, которые и гриппом никогда не болели. Вирусов очень много разных и каждый человек не переболевает ими всеми. Поэтому самоизоляция это правильно.
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|7.68, Урри (?), 23:41, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и сиди в самоизоляции.
Чем быстрее делающие такие логические цепочки вымрут, тем будет лучше человечеству.
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|8.71, Аноним (20), 23:43, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Скорее ты вымрешь, нарушая изоляцию Это не шутка, лишь теория вероятности ... текст свёрнут, показать
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|9.79, Урри (?), 00:10, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения с Зач... текст свёрнут, показать
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|8.72, Ан (??), 23:46, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самоизоляция не означает обязательно только сидение дома Я в выходные после раб... текст свёрнут, показать
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|9.95, Аноним (78), 00:31, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а сосед сбоку снизу сверху курит и кашляет, курит и кашляет Еще может и самоизо... текст свёрнут, показать
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|9.96, Alen (??), 00:33, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ну вот, типичный облик борца за карантин Народ, который не хочет сидеть дома - ... текст свёрнут, показать
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|11.111, Alen (??), 00:51, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вау, ты сразу просек не стыковку, прям как следователь Но на самом деле Ан во... текст свёрнут, показать
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|10.101, Ан (??), 00:40, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Я встаю с кровати, умываюсь, завтракаю, иду в спальню и сажусь за комп Мой рабо... текст свёрнут, показать
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|5.51, Alen (??), 23:29, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну, с аргументами про возраст, стаж, учёные степени, и наличие детей/родственников-пенсионеров, все понятно :)
Но задумайтесь пожалуйста вод над чем. Какого события вы дожидаетесь дома?
Прекращение эпидемии? Ок, но это может случиться только в 33 случаях.
1)Все уйдут на карантин хотя бы на 3 недели.
Вариант невозможный т.к если так будет то все умрут с голоду, а ещё есть силовики и госслужащие, которые никуда не уйдут.
2)Переболеют 85% и эпидемия прекратится сама собой. Это возможный вариант, но как ни странно карантин ему препятствует, а год на карантине - это смерить экономики.
3)Дождаться прививок. Отличный вариант самый возможный. Но всем уже объяснили, что получить прививки через год - это было бы просто супер. Про год на карантине см. предыдущий пункт.
Из этого простой вывод: никто не говорит, что вирус безопасен, и да он более летален чем грипп, но это НЕ ВАЖНО! Просто по тому что нормального выхода нет.
Глупо бояться неизбежного, а сидя дома и ухудшая иммунитет, ты просто снижаешь свои шансы в схватке с неизбежным. И дети тут не при чем.
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|6.64, Ан (??), 23:39, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ни кто не запрещает выезжать на дачи и там самоизолироваться. Также можно пить витамины, есть фрукты, овощи и т.д. и будет с иммунитетом все ок.
Пик пройдёт и потихоньку меры будут смягчать и будем ходить гулять и т.д. Ни кто не говорит что сидеть будем год.
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|7.70, Урри (?), 23:43, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чехи вон карантин отменяют, ибо посмотрели что он совершенно бестолку, а экономика летит в тартарары.
Если что - они не достигли коллективного иммунитета. Вирус и дальше у них гуляет и гулять будет. Просто они наконец оправились от паники и начали подсчитывать убытки.
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|8.73, Ан (??), 23:47, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ну я думаю тоже вскоре одумаются и будут смягчать условия Ждут когда рост прекр... текст свёрнут, показать
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|7.75, Alen (??), 00:03, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Пик пройдёт и потихоньку меры будут смягчать
Эти странные люди почему то думают, что пройденный пик - это конец эпидемии.
Нет мои хорошие, пройденный пик - это несколько миллионов больных, но количество ежедневных случаев начало снижаться :)
И вот тогда, правительство предложит тебе вылезать из своего уютного карантина. А дальше встреча с неизбежным, вот и проверишь на сколько часто ты ездил на дачу, и так ли хороши твои витамины :)
А если ты думаешь, что я сгущаю краски, обрати внимание на Германию :)
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|9.90, Alen (??), 00:28, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и за чем скромничать то Пиши честно, что принял решение жить вечно И пока в... текст свёрнут, показать
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|4.81, Аноним (81), 00:11, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Эти цифры справедливы до тех пор пока больным с тяжёлым течением болезни хватает... большой текст свёрнут, показать
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|5.104, тоже Аноним (ok), 00:43, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то ИВЛ спасает от силы 15% тех, кто на нее попал с COVID. Даже в оптимистичном случае, когда аппаратуры и обслуживающего ее профессионального персонала на всех хватает.
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|2.145, псевдонимус (?), 05:54, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сидишь месяц на сьемной квартире, а у тебя деньги заканчиваются и нужно на работу идти. Но клованам из зомбовизора не понять, актертшки, спортсменишки и прочие ведущие телепедерач призывают тебя оставаться дома.
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|2.40, Урри (?), 23:21, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Умные люди решили на волне паники повставлять новых анальных зондов. Интересно, как много идиотов они найдут?
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|3.106, тоже Аноним (ok), 00:44, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем им много идиотов? Им нужен всего один покупатель. А на proof of concept уж как-нибудь идиотов наскребут.
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|1.46, ан (?), 23:26, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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В общем ранее тоже придерживался взгляда, что паника и меры чрезмерны и вызваны развитием скорости передачи информации и что потери от локдауна будут больше чем от самого вируса. Но сейчас, учитывая информацию о том как проходит эпидемия, этот взгляд пересмотрел.
Но цифровой концлагерь развивающийся под эгидой борьбы с вирусом очень пугает, если согласиться на тотальную слежу сейчас, то потом после эпидемии, она останется такой же тотальной.
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|2.140, Аноним (140), 03:43, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> если согласиться на тотальную слежу сейчас, то...
Если на неё не соглашаться, то это мало что поменяет
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|1.52, InuYasha (?), 23:29, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ждём OpenTourniquette, OpenTicket, OpenHeadScan, SmartRouteTrace, OpenPolice, OpenTurretControl, KoncentrationKamp, OpenGoolag и MyNeighborSnitch App.
Они и сырцы откроют - лишь бы стадо привыкало. А если само для себя кандалы допилит - вообще лафа.
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|1.119, Аноним (119), 01:05, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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С целью выявления цепочки заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 можно обойтись триангуляцией сотовой связи - операторы сотовой связи постоянно записывают перемещение телефонов всех абонентов. Если это не востребовано в таком виде, то и это приложение не должно. Не понятно, каким образом и для кого эти данные могут быть полезны.
В нем не исключены случаи для ложных манипуляций. У этого приложения скорее всего другая цель. И его кажущаяся анонимность может заключаться в анонимном хранении информации, которую по необходимости google или apple могут связать с личностью.
На месте властей я бы запретил использование этого приложения в целях безопасности
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|2.123, Аноним (78), 01:26, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> операторы сотовой связи постоянно записывают перемещение телефонов всех абонентов.
так себе вариант. Независимо от точности: я зашел в 1 подъезд, зараженный во 2. Если мы окажемся на расстоянии метра с ж/б стеной между нами, то для оператора это явно контакт
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|2.124, Аноним (12), 01:29, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даст в сотню раз больше ложноположительных контактов, всё-таки позиционирование таким способом недостаточно точное.
GPS или активное взаимодействие по bluetooth - дадут достаточную точность, но без поголовного внедрения это бесполезно. Bluetooth из-за его паталогической дырявости даже включать не хочется, а будет включен - начнётся, надеюсь, эпидемия уже компьютерного червя. Который все "анонимные" ключи каждого абонента выложит в привязке вдобавок к геопозиции и паспортным данным.
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|3.127, Аноним (30), 01:38, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно, лучше присоединитесь к hentai@home, который опенсорс. Сделаем мир лучше вместе!
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|1.132, Аноним (12), 02:49, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> При положительном тесте на COVID-19 дневные ключи загружаются на сервер
То есть я могу потолкаться в метро в час пик, или вообще сделать направленную антенну и направить её на людное место издалека, а через неделю нажать что у меня COVID и ловить лулзы с якобы разыгрывающейся в окрестности эпидемии?
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|2.143, Аноним (136), 04:07, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Быть MDKом не запрещено напрямую, но в данном случае ваши действия будут с точки зрения уголовного законодательства многих стран уголовно наказуемы. Особенно в случае введения ЧП или аналогичного.
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|1.134, annual slayer (?), 03:05, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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мда, остались ли еще лохи кто на этот развод купится?
это риторический вопрос, а ответ на него -- обновленные гуглокарты интерьеров зданий, через пару месяц после выхода Pokemon GO
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