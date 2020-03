Выпуск ZombieTrackerGPS 0.96, приложения для отслеживания маршрутов на карте

2.3 , A.Stahl ( ok ), 12:29, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Я не в теме, но как я понял, эту штука нужна для обработки и сохранения массивов координат, собранных портативными трекерами. Таскать машину с этой софтиной с собой не нужно.

3.4 , заминированный тапок ( ok ), 13:36, 24/03/2020
ну с тем, как анон читает топики "по диагонали", то наверняка ему кажется, что и для GPS нужно весь спутник в ранце возить

2.8 , Анатолий ( ?? ), 14:01, 24/03/2020
> C ноутом на велике? Ну такое себе. Это еще что, есть ведь программы которые позволяют при наличии связи

синхронизировать треки с сервером. Там приходится с собой серверную стойку

таскать. Представь, садишься на велик, а у тебя сзади серверная стойка ремнями

приделана, спереди свинцовый аккамулятор 30кг, и вперед.