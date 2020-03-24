Выпуск ZombieTrackerGPS 0.96, приложения для отслеживания маршрутов на карте

Представлен новый выпуск программы ZombieTrackerGPS, позволяющей просматривать карты и спутниковые снимки, оценивать свою позицию на основе GPS, прокладывать маршруты путешествий и отслеживать своё перемещение по карте. Программа позиционируется как свободный аналог Garmin BaseCamp, способный работать в Linux. Интерфейс написан на Qt и поддерживает интеграцию с рабочими столами KDE и LXQt . Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3.

Программа ориентирована на применение туристами, любителями велосипедных путешествий и спортсменами. Предоставляются такие расширенные возможности как обработка и сортировка GPS-треков, поддержка карт OpenStreetMap и Open Bike&Hike, импорт и экспорт GPS-файлов в форматах GPX, TCX и FIT, гибкий язык запросов (например, можно вывести все треки с определённым тегом и перемещением менее 10 км.), графики с визуализацией изменения высоты и скорости, расстановка меток, прогнозирование энергозатрат и учёт калорий.