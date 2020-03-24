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Выпуск ZombieTrackerGPS 0.96, приложения для отслеживания маршрутов на карте

24.03.2020 11:40

Представлен новый выпуск программы ZombieTrackerGPS, позволяющей просматривать карты и спутниковые снимки, оценивать свою позицию на основе GPS, прокладывать маршруты путешествий и отслеживать своё перемещение по карте. Программа позиционируется как свободный аналог Garmin BaseCamp, способный работать в Linux. Интерфейс написан на Qt и поддерживает интеграцию с рабочими столами KDE и LXQt . Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3.

Программа ориентирована на применение туристами, любителями велосипедных путешествий и спортсменами. Предоставляются такие расширенные возможности как обработка и сортировка GPS-треков, поддержка карт OpenStreetMap и Open Bike&Hike, импорт и экспорт GPS-файлов в форматах GPX, TCX и FIT, гибкий язык запросов (например, можно вывести все треки с определённым тегом и перемещением менее 10 км.), графики с визуализацией изменения высоты и скорости, расстановка меток, прогнозирование энергозатрат и учёт калорий.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52599-zombietrackergps
Ключевые слова: zombietrackergps, tracker, gps, gis, map
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:51, 24/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Один лишь только GPS?
     
     
  • 2.5, заминированный тапок (ok), 13:37, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а кому-то нужен ГЛОНАС ?
     
     
  • 3.6, Анатолий (??), 13:52, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а кому-то нужен ГЛОНАС ?

    Ну в лесу он лучше работает, за счет того что спутники ГЛОНАСС работают на
    чуть разной частоте в отличии от GPS.

     
  • 2.7, Анатолий (??), 13:55, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Один лишь только GPS?

    Это программа для подготовки к походам,
    и анализу дома завершенного походов,
    поэтому естественно GPS, ГЛОНАСС или XYZ программе
    совершенно не важно, главное чтобы треки были в нужном
    формате, а с помощью чего вы их записали пофиг.

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:24, 24/03/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    C ноутом на велике? Ну такое себе.
     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 12:29, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Я не в теме, но как я понял, эту штука нужна для обработки и сохранения массивов координат, собранных портативными трекерами. Таскать машину с этой софтиной с собой не нужно.
     
     
  • 3.4, заминированный тапок (ok), 13:36, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну с тем, как анон читает топики "по диагонали", то наверняка ему кажется, что и для GPS нужно весь спутник в ранце возить
     
  • 2.8, Анатолий (??), 14:01, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > C ноутом на велике? Ну такое себе.

    Это еще что, есть ведь программы которые позволяют при наличии связи
    синхронизировать треки с сервером. Там приходится с собой серверную стойку
    таскать. Представь, садишься на велик, а у тебя сзади серверная стойка ремнями
    приделана, спереди свинцовый аккамулятор 30кг, и вперед.


     

  • 1.9, Fracta1L (ok), 14:03, 24/03/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Програму нужно срочно переименовать
     
     
  • 2.10, A.Stahl (ok), 14:10, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Програму нужно срочно переименовать

    А вот представители общества по защите жизньменшинств подтянулись.

     
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