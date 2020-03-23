Google пропустит выпуск Chrome 82

2.20 , Аноним ( 20 ), 10:39, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Могу ли я Можешь.

2.21 , A.Stahl ( ok ), 10:42, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Могу ли я начать писать и программу и пропустить выпуск версий 0.1-0.9 и выпустить сразу 1.0? Да, можешь.

>Будет ли от этого моя программа соответствовать данному номеру версии? Будет.

>Или это просто цифры? Не совсем -- смысл (и даже его наличие) этих цифр целиком и полностью завият от разработчика.

2.23 , Fracta1L ( ok ), 10:44, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нет конечно. Циферки версий священны, за нарушение Великого Соответствия тебя покарают Бородатые Духи Версионирования. Блен, серьёзно, вы терзаетесь вопросом какие циферки должны быть у очередного релиза проги? Совсем уже свистанулись крacнoглaзые.

3.25 , нах. ( ? ), 10:58, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – ну вот гугля же этот вопрос так обеспокоил? Правильно: потому что иначе инвесторы следующий транш могут попридержать. А свою васян-программу можешь смело нумеровать хоть semantic versioning'ом - все равно шансов привлечь инвестора у тебя нет. (с версиями 0.0чтотатам - абсолютно ноль. Инвесторы так не любят!) 4.30 , Fracta1L ( ok ), 11:03, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – О, специалист по менеджменту и инвестированию прибежал XD

5.39 , Аноним ( 39 ), 12:31, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – О специалист выгнанный с ЛОРа прибежал учить как правильный опенсорс делать.

6.47 , Аноним ( 47 ), 13:52, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Справедливости ради, ЛОР -- раковник ещё тот. Но то, что его пришлось ссаными тряпками оттуда гнать, это тоже показатель.

7.52 , Аноним ( 52 ), 14:31, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уволен из гестапо за жестокость.

2.26 , нах. ( ? ), 10:59, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как это работает? элементарно: сначала нарушаешь завет Адама Козлевича, потом вынужден прогибаться под истерики денежных спекулянтов, от которых зависит, будет ли тебе завтра что намазывать на колбасу.