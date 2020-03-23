Google пропустит выпуск Chrome 82

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|2.2, A.Stahl (ok), 09:08, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+40 +/–
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Потому что премия менеджера зависит не от количества фич, а от номера версии.
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|3.17, Аноним (17), 10:36, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Тогда надо сразу выпускать хромого 1488 и в дальнейшем считать номер версии путем возведения ее в квадрат. Или в куб. Или даже в номер версии!
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|4.22, A.Stahl (ok), 10:43, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Над тем менеджером есть ещё более толстые менеджеры. И их развести на деньги не так уж и просто.
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|4.36, Аноним (36), 12:26, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В сверхстепень возводить... Сверхстепень - это возведение числа в степень этого числа N раз. В качестве N можно взять само число :)
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|5.42, A.Stahl (ok), 12:50, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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И факториал туда засунь куда-то, а то мелко как-то получается...
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|2.3, ТТТ (?), 09:09, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да скорее всего все очень сильно автоматизировано по веткам, и цикл разработки захардкоден (и в головах, и не в головах_. Поэтому просто будут маркировать ветки как обычно, чтобы не ломать системы, но в релиз версию пускать не будут.
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|2.4, Dzen Python (ok), 09:19, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пафос, мы типа тут не щадя своего живота клиент гуглосервисов пилим, а тут вирус. Нам пришлось на release calendar, поэтому ву-у-у-у-у!
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|2.13, Аноним (13), 10:19, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> выпуск был Chrome 82 был намечен на 28 апреля, а Chrome 83 на 9 июня
А если не успели допилить всё, что запланировали к релизу?
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|2.28, iPony129412 (?), 11:02, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А остальные куда девать на других каналах?
Разработка Chromium идёт непрерывной струёй — её сложно как-то придержать.
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|1.5, Аноним (5), 09:26, 23/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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пускай бы и все последующие пропустили, кроме багфиксов. Остальное народ сам отпилит (чего лишнего есть, а лишнего там много)
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|2.7, A.Stahl (ok), 09:37, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Не покупайте Chrome у анонимов: жена кума как-то купила (купилась на дешевизну), а это оказался IE перекрашенный.
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|7.55, suffix (ok), 14:37, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Брат в нике - это сокращение от Борат
А пишет скорее всего даже и не сестра а ребёнок 2.1 от родителя 1.1 и родителя 1.2.
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|1.8, КО (?), 10:02, 23/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Знаете, упоминание короновируса как любой удобной затычки в новостях крайне ... эмм надоело.
Ну пропустили и ... хорошо.
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|2.29, Аноним (29), 11:03, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну конечно надо замалчивать проблему, а не решать, это же так просто.
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|2.49, Корец (?), 13:55, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А разве непонятно, зачем это делается? Специально кошмарят народ "новой" эпидемией, когда птичий грипп уже не работает, чтоб была отмазка, почему у нас выросли цены на продукты, отложили то, перенесли это и т.д. и т.п.
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|2.15, Аноним (15), 10:26, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Когда уже вяленый протухнет мб? Странное нативное отображение у этого вашего воланда, если специально для него приходится приложения перепиливать.
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|1.14, Аноним (15), 10:22, 23/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эти цифры вообще влияют на то, что разрабатывается, или уже можно запасаться попкорном, наблюдая выход пачки эксплоитов?
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|1.16, SR_team (ok), 10:27, 23/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Решено полностью пропустить выпуск Chrome 82 и приступить сразу к формированию ветки Chrome 83
Как это работает? Могу ли я начать писать и программу и пропустить выпуск версий 0.1-0.9 и выпустить сразу 1.0? Будет ли от этого моя программа соответствовать данному номеру версии? Или это просто цифры?
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|2.21, A.Stahl (ok), 10:42, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Могу ли я начать писать и программу и пропустить выпуск версий 0.1-0.9 и выпустить сразу 1.0?
Да, можешь.
>Будет ли от этого моя программа соответствовать данному номеру версии?
Будет.
>Или это просто цифры?
Не совсем -- смысл (и даже его наличие) этих цифр целиком и полностью завият от разработчика.
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|2.23, Fracta1L (ok), 10:44, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет конечно. Циферки версий священны, за нарушение Великого Соответствия тебя покарают Бородатые Духи Версионирования.
Блен, серьёзно, вы терзаетесь вопросом какие циферки должны быть у очередного релиза проги? Совсем уже свистанулись крacнoглaзые.
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|3.25, нах. (?), 10:58, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ну вот гугля же этот вопрос так обеспокоил?
Правильно: потому что иначе инвесторы следующий транш могут попридержать.
А свою васян-программу можешь смело нумеровать хоть semantic versioning'ом - все равно шансов привлечь инвестора у тебя нет. (с версиями 0.0чтотатам - абсолютно ноль. Инвесторы так не любят!)
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|5.39, Аноним (39), 12:31, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О специалист выгнанный с ЛОРа прибежал учить как правильный опенсорс делать.
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|6.47, Аноним (47), 13:52, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Справедливости ради, ЛОР -- раковник ещё тот. Но то, что его пришлось ссаными тряпками оттуда гнать, это тоже показатель.
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|2.26, нах. (?), 10:59, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как это работает?
элементарно: сначала нарушаешь завет Адама Козлевича, потом вынужден прогибаться под истерики денежных спекулянтов, от которых зависит, будет ли тебе завтра что намазывать на колбасу.
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|1.27, Аноним (29), 11:01, 23/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Менеджмент даже не смотря на пандемию должен отчитываться выпущенных версиях для KPI. Иначе не получат премий. А на функционал им само собой пофиг.
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|3.40, Пыщь (?), 12:44, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хром 6.22 для последней ДОС-и. "ДОСЯ. Она и микробов убивает" (из старой рекламы)
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|2.41, Анон им (?), 12:48, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мазиле пыхтеть и пыхтеть. Придумать-то уже ничего не могут. приходится кисель по банкам переливать.
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