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Google пропустит выпуск Chrome 82

23.03.2020 08:55

Компания Google опубликовала новую информацию о приостановке разработки новых релизов Chrome в связи со временным переводом части сотрудников на работу на дому из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Решено полностью пропустить выпуск Chrome 82 и приступить сразу к формированию ветки Chrome 83. Разработка новых возможностей будет перемещена в ветку Chrome 83. Ветку trunk/master планируется поддерживать в более-менее стабильном состоянии, избегая рискованных изменений, которые могут привести к снижению стабильности.

Ветка Chrome 81 продолжит находится на стадии бета-тестирования до готовности Chrome 83 к началу бета-тестирования, после чего будет опубликован релиз Chrome 81. В соответствии с ранее имевшимся планом выпуск был Chrome 82 был намечен на 28 апреля, а Chrome 83 на 9 июня, но компания Google намерена скорректировать график в зависимости от хода разработки ветки Chrome 83.

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/a/ch...)
  2. OpenNews: Выпуск Chrome 81 отложен из-за перехода сотрудников Google к работе на дому
  3. OpenNews: Chrome начнёт блокировать загрузку файлов по HTTP
  4. OpenNews: В Chrome намечено включение блокировки навязчивой видеорекламы
  5. OpenNews: Релиз Chrome 80
  6. OpenNews: Google опубликовал план прекращения поддержки Chrome Apps, NaCl, PNaCl и PPAPI
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52593-chrome
Ключевые слова: chrome, google
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  • 1.1, NameHasNo (?), 08:57, 23/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    А почему в таком случае этот выпуск будет 83, а не 82?
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 09:08, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +40 +/
    Потому что премия менеджера зависит не от количества фич, а от номера версии.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:36, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Тогда надо сразу выпускать хромого 1488 и в дальнейшем считать номер версии путем возведения ее в квадрат. Или в куб. Или даже в номер версии!
     
     
  • 4.22, A.Stahl (ok), 10:43, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Над тем менеджером есть ещё более толстые менеджеры. И их развести на деньги не так уж и просто.
     
  • 4.31, Аноним (31), 11:41, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > 1488

    Типа рассово верная версия? ;)

     
  • 4.36, Аноним (36), 12:26, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В сверхстепень возводить... Сверхстепень - это возведение числа в степень этого числа N раз. В качестве N можно взять само число :)
     
     
  • 5.42, A.Stahl (ok), 12:50, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И факториал туда засунь куда-то, а то мелко как-то получается...


     
     
  • 6.46, Аноним (-), 13:47, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Функцию Аккермана тогда уж
     
  • 2.3, ТТТ (?), 09:09, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да скорее всего все очень сильно автоматизировано по веткам, и цикл разработки захардкоден (и в головах, и не в головах_. Поэтому просто будут маркировать ветки как обычно, чтобы не ломать системы, но в релиз версию пускать не будут.
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 13:06, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хардкод я хардкожу, а чего добился ты?
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 14:03, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    t1:
    jmp t1
     
  • 2.4, Dzen Python (ok), 09:19, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пафос, мы типа тут не щадя своего живота клиент гуглосервисов пилим, а тут вирус. Нам пришлось на release calendar, поэтому ву-у-у-у-у!
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:19, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > выпуск был Chrome 82 был намечен на 28 апреля, а Chrome 83 на 9 июня

    А если не успели допилить всё, что запланировали к релизу?

     
  • 2.28, iPony129412 (?), 11:02, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А остальные куда девать на других каналах?

    Разработка Chromium идёт непрерывной струёй — её сложно как-то придержать.

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:26, 23/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    пускай бы и все последующие пропустили, кроме багфиксов. Остальное народ сам отпилит (чего лишнего есть, а лишнего там много)
     
     
  • 2.11, Аноним (13), 10:15, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Остальное народ сам отпилит

    И оставит только браузер))

     

  • 1.6, Аноним (6), 09:27, 23/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Продам Chrome 82. Дорого.
    Редкая модель.
     
     
  • 2.7, A.Stahl (ok), 09:37, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Не покупайте Chrome у анонимов: жена кума как-то купила (купилась на дешевизну), а это оказался IE перекрашенный.
     
     
  • 3.10, Брат (?), 10:07, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а я от такой херни вообще умер!
     
     
  • 4.12, Аноним (13), 10:15, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А пишет твой брат?
     
     
  • 5.44, DeadLoco (ok), 13:06, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не все так однозначно. Писать может и сестра...
     
     
  • 6.48, Аноним (13), 13:52, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да у него ник просто Брат
     
     
  • 7.55, suffix (ok), 14:37, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Брат в нике - это сокращение от Борат

    А пишет скорее всего даже и не сестра а ребёнок 2.1 от родителя 1.1 и родителя 1.2.

     
  • 5.54, Ordu (ok), 14:36, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    HAHAHA DISREGARD THAT, I SUCK COCKS
     

  • 1.8, КО (?), 10:02, 23/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Знаете, упоминание короновируса как любой удобной затычки в новостях крайне ... эмм надоело.
    Ну пропустили и ... хорошо.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 11:03, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну конечно надо замалчивать проблему, а не решать, это же так просто.
     
  • 2.43, Michael Shigorin (ok), 12:54, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Если о чём-то галдят,
    значит, интересное происходит.
    Другое.
     
     
  • 3.53, Аноним (53), 14:35, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Англичанка гадит, да! Скрепной вяликой мяшает! :)
     
  • 2.49, Корец (?), 13:55, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве непонятно, зачем это делается? Специально кошмарят народ "новой" эпидемией, когда птичий грипп уже не работает, чтоб была отмазка, почему у нас выросли цены на продукты, отложили то, перенесли это и т.д. и т.п.
     

  • 1.9, Нонон (?), 10:06, 23/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже вяленый припилят?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:26, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Когда уже вяленый протухнет мб? Странное нативное отображение у этого вашего воланда, если специально для него приходится приложения перепиливать.
     
  • 2.19, Аноним (17), 10:38, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Зачем? Он устарел.
     

  • 1.14, Аноним (15), 10:22, 23/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эти цифры вообще влияют на то, что разрабатывается, или уже можно запасаться попкорном, наблюдая выход пачки эксплоитов?
     
     
  • 2.24, Аноним (17), 10:51, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, конечно. Как ты себе это представляешь? Задача версионирования в _отражении_изменений_, а не во влиянии на разработку.
    За подробностями сюда: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BC
     

  • 1.16, SR_team (ok), 10:27, 23/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Решено полностью пропустить выпуск Chrome 82 и приступить сразу к формированию ветки Chrome 83

    Как это работает? Могу ли я начать писать и программу и пропустить выпуск версий 0.1-0.9 и выпустить сразу 1.0? Будет ли от этого моя программа соответствовать данному номеру версии? Или это просто цифры?

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 10:39, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Могу ли я

    Можешь.

     
  • 2.21, A.Stahl (ok), 10:42, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Могу ли я начать писать и программу и пропустить выпуск версий 0.1-0.9 и выпустить сразу 1.0?

    Да, можешь.
    >Будет ли от этого моя программа соответствовать данному номеру версии?

    Будет.
    >Или это просто цифры?

    Не совсем -- смысл (и даже его наличие) этих цифр целиком и полностью завият от разработчика.

     
  • 2.23, Fracta1L (ok), 10:44, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет конечно. Циферки версий священны, за нарушение Великого Соответствия тебя покарают Бородатые Духи Версионирования.

    Блен, серьёзно, вы терзаетесь вопросом какие циферки должны быть у очередного релиза проги? Совсем уже свистанулись крacнoглaзые.

     
     
  • 3.25, нах. (?), 10:58, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ну вот гугля же этот вопрос так обеспокоил?

    Правильно: потому что иначе инвесторы следующий транш могут попридержать.

    А свою васян-программу можешь смело нумеровать хоть semantic versioning'ом - все равно шансов привлечь инвестора у тебя нет. (с версиями 0.0чтотатам - абсолютно ноль. Инвесторы так не любят!)

     
     
  • 4.30, Fracta1L (ok), 11:03, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О, специалист по менеджменту и инвестированию прибежал XD
     
     
  • 5.39, Аноним (39), 12:31, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О специалист выгнанный с ЛОРа прибежал учить как правильный опенсорс делать.
     
     
  • 6.47, Аноним (47), 13:52, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Справедливости ради, ЛОР -- раковник ещё тот. Но то, что его пришлось ссаными тряпками оттуда гнать, это тоже показатель.
     
     
  • 7.52, Аноним (52), 14:31, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уволен из гестапо за жестокость.
     
  • 2.26, нах. (?), 10:59, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как это работает?

    элементарно: сначала нарушаешь завет Адама Козлевича, потом вынужден прогибаться под истерики денежных спекулянтов, от которых зависит, будет ли тебе завтра что намазывать на колбасу.

     

  • 1.27, Аноним (29), 11:01, 23/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Менеджмент даже не смотря на  пандемию должен отчитываться выпущенных версиях для KPI. Иначе не получат премий. А на функционал им само собой пофиг.
     
  • 1.34, BlackRot (ok), 12:03, 23/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    👎🏻Это фейспалм 🤦‍♂️
     
  • 1.35, б.б. (?), 12:07, 23/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    жду Chrome 95 for Windows 95
     
     
  • 2.37, Аноним (39), 12:29, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хром 311 for Workgroups.
     
     
  • 3.40, Пыщь (?), 12:44, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хром 6.22 для последней ДОС-и. "ДОСЯ. Она и микробов убивает" (из старой рекламы)
     

  • 1.38, Аноним (36), 12:31, 23/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это чтобы Мозила не догнала?!
     
     
  • 2.41, Анон им (?), 12:48, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мазиле пыхтеть и пыхтеть. Придумать-то уже ничего не могут. приходится кисель по банкам переливать.
     

  • 1.51, Аноним (-), 14:25, 23/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Google пропустит выпуск Chrome 82

    Да вообще пофик на эту малварь.

     
     
  • 2.57, Анон им (?), 15:17, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше мех у подранка взлохматить?!
     

  • 1.56, Аноним (56), 15:06, 23/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спайс маст флоу.
     

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