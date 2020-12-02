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GitHub опубликовал статистику за 2020 год

02.12.2020 23:06

GitHub опубликовал отчёт с анализом статистики за 2020 год. Основные тенденции:

  • Аудитория GitHub возросла на 15 млн пользователей и достигла 56 млн (в прошлом году было 41 млн, позапрошлом - 31 млн). На 25% возросла интенсивность разработки открытых проектов. На 34% возросло число принятых pull-запросов. На 18% сократилось время рассмотрения запроса перед слиянием кода.
  • За 2020 год было создано 60 млн новых репозиториев (за 2019 год - 44 млн) и добавлено более 1.9 млрд изменений.
  • В Cеверной Америке сосредоточено 34% активных пользователей (-2% за год), в Aзии - 30.7% (+1.1% за год), в Европе - 26.8% (+0.1% за год), в Южной Америке - 4.9% (+0.4%), в Африке - 2% (+0.3%).
  • Самым популярным языком на GitHub остаётся JavaScript. Второе место занимает Python, третье Java. TypeScript за год поднялся на две позиции и занял четвёртое место. PHP опустился на две позиции с четвёртого на шестое место. Язык Си поднялся с 9 на 8 место, а Shell опустился с 8 на 9.
  • После начала пандемии COVID-19 разработчики стали больше тратить времени на открытые проекты, а число создаваемых открытых проектов возросло на 40%.
  • Общая активность разработчиков в выходные дни снижается, но активность разработки открытых проектов наоборот возрастает.
  • По числу используемых зависимостей лидируют JavaScript-проекты, использующие NPM - в среднем подобные проекты связываются с 683 зависимостями. На втором месте PHP - 70 зависимостей. Далее следуют Ruby - 68 зависимостей и Python - 19 зависимостей. Отмечается, что при увеличении числа зависимостей увеличивается и риск распространения уязвимостей, выявляемых в зависимостях. Шанс получить уведомление об уязвимости в одной из зависимостей в следующем году в среднем оценивается в 59%.
  • 94% активных репозиториев с кодом на JavaScript используют зависимости с открытым кодом. Для кода на Java этот показатель составляет 65%.
  • 83% выявленных уязвимостей связаны с ошибками при программировании и человеческим фактором, а 17% являются результатом вредоносных атак. В среднем уязвимости остаются незамеченными в течение 4 лет. На выпуск исправления уязвимости в среднем уходит 4.4 недели. 10 недель в среднем тратится на выпуск уведомления об устранении уязвимости.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2020-12-02...)
  2. OpenNews: GitHub проанализировал влияние COVID-19 на активность разработки
  3. OpenNews: Python опередил Java по числу проектов на GitHub
  4. OpenNews: GitHub преодолел рубеж в 100 млн репозиториев
  5. OpenNews: GitHub опубликовал статистику за 2017 год
  6. OpenNews: JavaScript, Font-Awesome и Microsoft лидируют в статистике GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54186-github
Ключевые слова: github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 23:58, 02/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как там со статистикой выпила неугодных реп?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 00:16, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Аудитория GitHub возросла на 15 млн пользователей
    > как там со статистикой выпила неугодных реп?

    Никому не интересна.

     
     
  • 3.13, _hide_ (ok), 01:55, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Аудитория GitHub возросла на 15 млн пользователей
    >> как там со статистикой выпила неугодных реп?
    > Никому не интересна.

    Ну мы то знаем, как сделать, чтобы какая-то информация была никому не интересна. Всегда было интересно, как Анонимы, путающие причину и следствие и транслирующие бред, смогли закончить школу?.. А точно, они её ещё не закончили

     

  • 1.2, Аноним (2), 00:14, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посоветуйте годной литературы по плюсам, чтобы не вызывала отвращения. Современной. Желательно, с картинками и best practices and gotchas, можно с интересным историческим экскурсом но желательно поближе к реальности. Немного устал от программерской литературы сорокалетней давности и касательно плюсов такая ничему хорошему не научит сегодня (т.е. Саттер конечно норм, но старьё).
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:56, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://isocpp.github.io/CppCoreGuidelines/CppCoreGuidelines
     
     
  • 3.10, Аноним (2), 01:15, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В принципе норм, пару поинтов к сведению принял. А что-нибудь практического и увлекательного? Желательно, с оптимизациями, писать неоптимальный код и я умею.
     

  • 1.4, Аноним (4), 00:21, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > использующие NPM - в среднем подобные проекты связываются с 683 зависимостями

    Всё что нужно знать о JopaScript.
    Т.е. вот это:

    > Самым популярным языком на GitHub остаётся JavaScript.

    Надо бало писать вот так:

    Самым идиотским языком остаётся JavaScript

     
     
  • 2.5, Аноним (4), 00:24, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не удивительно когда эти руко.опые приходят в линукс то у них проблемы с зависимостями и ничего кроме флатошлаков они осилить не могут.
     
  • 2.6, НяшМяш (ok), 00:33, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Думаю вряд ли это именно объявленные зависимости в package.json - тут бы даже я офигел. А вот если считали по содержимому node_modules - вполне верю. Можно поставить один пакет, который притянет только объявленных 50 зависимостей с собой. А каждая зависимость ещё по десятку своих может иметь.
     
  • 2.7, Аноним (-), 00:49, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лишь благодаря яваскрипту нужны огромные мониторы или hidpi или мотор на колёсико мышки и мощные процессоры чтобы отрендерить три строчки. Как известно, только яваскрипт программист не понимает, что написано, если на экран влазит больше 3 строк.
     

  • 1.9, Аноним (4), 01:13, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А так то вообще, статистику собрали, проанализировать не смогли. Анализ на уровне отписки студента 3-го курса. На троечку, абы сдать.
     
  • 1.11, Аноним (11), 01:23, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    че за язык такой Shell ?
     
     
  • 2.14, Аноним (2), 02:04, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > че за язык такой Shell ?

    Баш наверно, я тут упоролся всё делать на баше. Наибольшее ограничение из встреченных, это то, что в строках нельзя хранить нулевой байт. Несколько ограничивает применимость, постоянно приходится питон брать только из-за этого. И как разделитель для строк его нельзя использовать, но тут хотя бы гнутые утилиты спасают хоть как-то.

    Сегодня листал один из древних своих баш скриптов. Интересное ощущение. Некоторые конструкции довольно странные, некоторые мусорные, форматирование отсутствует. Смесь пробелов и табов, упс. Удивительно, что оно работает, местами даже продуманнее, чем я бы сделал сейчас. Только стиль отвратительный. Я тогда ещё сомневался, пихать ли мне башизм на башизме, или же думать о калеках.

     

  • 1.12, Аноним (12), 01:25, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что не так с Ruby?
     
     
  • 2.15, Аноним (2), 02:24, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он всё, как я понимаю он обрёл популярно в период, когда у питона были проблемы с юникодом. В основном из-за рельс, да? Лично у меня сотни рубей на диске только из-за раке, который нужен ровно одной программе. Ещё перл бы выкинул, зачем-то иксы на тысячи пакетов перла завязали несколько месяцев назад. Какие-то странные любители перловки проникли в редхат.
     

  • 1.16, Гога (?), 02:27, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все адекватные люди эту микропогоньскую помойку давно покинули!
     
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