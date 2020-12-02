GitHub опубликовал статистику за 2020 год

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|2.3, Аноним (3), 00:16, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Аудитория GitHub возросла на 15 млн пользователей
> как там со статистикой выпила неугодных реп?
Никому не интересна.
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|3.13, _hide_ (ok), 01:55, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Аудитория GitHub возросла на 15 млн пользователей
>> как там со статистикой выпила неугодных реп?
> Никому не интересна.
Ну мы то знаем, как сделать, чтобы какая-то информация была никому не интересна. Всегда было интересно, как Анонимы, путающие причину и следствие и транслирующие бред, смогли закончить школу?.. А точно, они её ещё не закончили
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|1.2, Аноним (2), 00:14, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Посоветуйте годной литературы по плюсам, чтобы не вызывала отвращения. Современной. Желательно, с картинками и best practices and gotchas, можно с интересным историческим экскурсом но желательно поближе к реальности. Немного устал от программерской литературы сорокалетней давности и касательно плюсов такая ничему хорошему не научит сегодня (т.е. Саттер конечно норм, но старьё).
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|3.10, Аноним (2), 01:15, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В принципе норм, пару поинтов к сведению принял. А что-нибудь практического и увлекательного? Желательно, с оптимизациями, писать неоптимальный код и я умею.
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|1.4, Аноним (4), 00:21, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> использующие NPM - в среднем подобные проекты связываются с 683 зависимостями
Всё что нужно знать о JopaScript.
Т.е. вот это:
> Самым популярным языком на GitHub остаётся JavaScript.
Надо бало писать вот так:
Самым идиотским языком остаётся JavaScript
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|2.5, Аноним (4), 00:24, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не удивительно когда эти руко.опые приходят в линукс то у них проблемы с зависимостями и ничего кроме флатошлаков они осилить не могут.
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|2.6, НяшМяш (ok), 00:33, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Думаю вряд ли это именно объявленные зависимости в package.json - тут бы даже я офигел. А вот если считали по содержимому node_modules - вполне верю. Можно поставить один пакет, который притянет только объявленных 50 зависимостей с собой. А каждая зависимость ещё по десятку своих может иметь.
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|2.7, Аноним (-), 00:49, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лишь благодаря яваскрипту нужны огромные мониторы или hidpi или мотор на колёсико мышки и мощные процессоры чтобы отрендерить три строчки. Как известно, только яваскрипт программист не понимает, что написано, если на экран влазит больше 3 строк.
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|1.9, Аноним (4), 01:13, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А так то вообще, статистику собрали, проанализировать не смогли. Анализ на уровне отписки студента 3-го курса. На троечку, абы сдать.
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|2.14, Аноним (2), 02:04, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> че за язык такой Shell ?
Баш наверно, я тут упоролся всё делать на баше. Наибольшее ограничение из встреченных, это то, что в строках нельзя хранить нулевой байт. Несколько ограничивает применимость, постоянно приходится питон брать только из-за этого. И как разделитель для строк его нельзя использовать, но тут хотя бы гнутые утилиты спасают хоть как-то.
Сегодня листал один из древних своих баш скриптов. Интересное ощущение. Некоторые конструкции довольно странные, некоторые мусорные, форматирование отсутствует. Смесь пробелов и табов, упс. Удивительно, что оно работает, местами даже продуманнее, чем я бы сделал сейчас. Только стиль отвратительный. Я тогда ещё сомневался, пихать ли мне башизм на башизме, или же думать о калеках.
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|2.15, Аноним (2), 02:24, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он всё, как я понимаю он обрёл популярно в период, когда у питона были проблемы с юникодом. В основном из-за рельс, да? Лично у меня сотни рубей на диске только из-за раке, который нужен ровно одной программе. Ещё перл бы выкинул, зачем-то иксы на тысячи пакетов перла завязали несколько месяцев назад. Какие-то странные любители перловки проникли в редхат.
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