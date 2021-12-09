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В репозитории NPM выявлено 17 вредоносных пакетов

09.12.2021 22:43

В репозитории NPM выявлено 17 вредоносных пакетов, которые распространялись с использованием тайпсквоттинга, т.е. с назначением имён похожих на названия популярных библиотек с расчётом на то, что пользователь допустит опечатку при наборе имени или не заметит различий, выбирая модуль из списка.

Пакеты discord-selfbot-v14, discord-lofy, discordsystem и discord-vilao использовали модифицированный вариант легитимной библиотеки discord.js, предоставляющей функции для взаимодействия с API Discord. Вредоносные компоненты были интегрированы в один из файлов пакета и включали около 4000 строк кода, запутанного с использованием искажения имён переменных, шифрования строк и нарушения форматирования кода. Код сканировал локальную ФС на предмет токенов Discord и в случае выявления отправлял их на сервер злоумышленников.

Пакет fix-error был заявлен как исправляющий ошибки в Discord selfbot, но включал троянское приложение PirateStealer, осуществляющее кражу номеров кредитных карт и учётных записей, связанных с Discord. Вредоносный компонент активировался через подстановку JavaScript-кода в клиент Discord.

Пакет prerequests-xcode включал троян для организации удалённого доступа к системе пользователя, основанный на Python-приложении DiscordRAT.

Предполагается, что доступ к серверам Discord мог потребоваться злоумышленникам для развёртывания точек управления ботнетом, в качестве прокси для загрузки информации со взломанных систем, запутывания следов при совершении атак, распространения вредоносного ПО среди пользователей Discord или перепродажи премиальных аккаунтов.

Пакеты wafer-bind, wafer-autocomplete, wafer-beacon, wafer-caas, wafer-toggle, wafer-geolocation, wafer-image, wafer-form, wafer-lightbox, octavius-public и mrg-message-broker включали код для отправки содержимого переменных окружения, которые, например, могли включать ключи доступа, токены или пароли к системам непрерывной интеграции или облачным окружениям, таким как AWS.

  1. Главная ссылка к новости (https://jfrog.com/blog/malicio...)
  2. OpenNews: GitHub внедряет в NPM обязательную расширенную верификацию учётных записей
  3. OpenNews: Уязвимость, позволявшая выпустить обновление для любого пакета в репозитории NPM
  4. OpenNews: В NPM-пакеты coa и rc, насчитывающие 9 и 14 млн загрузок в неделю, внедрено вредоносное ПО
  5. OpenNews: В NPM-пакет UAParser.js, насчитывающий 8 млн загрузок в неделю, внедрено вредоносное ПО
  6. OpenNews: Уязвимость в NPM, приводящая к перезаписи файлов в системе
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56318-nmp
Ключевые слова: nmp
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, fernandos (ok), 22:54, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Да ну, скучно же уже читать про очередную порцию малваря в нпм.

    И каким же надо быть идиотом, чтобы использовать странную библиотеку с несколькими скачиваниями в неделю?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:05, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При тайпсквотинге никто и не предполагает, что кто-то будет на сайте эти пакеты смотреть. Расчёт на то, что при работе в командной строке или определяя зависимости кто-то опечатается. Судя по сотням загрузок подобные опечатки не редкость.
     
     
  • 3.4, fernandos (ok), 23:13, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ССЗБ, ну как это: знать, что репозиторий наполняется *пользователями*, никаких гарантий того, что малваря нет, и всё равно так бездумно доверять.
     

  • 1.2, Rev (?), 23:05, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > В репозитории NPM выявлено 17 вредоносных пакетов

    Не удивили.

     
  • 1.5, Аноним (5), 23:26, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Да вы что? Не может быть.

    p.s. вредоносные пакеты это весь npm

     
  • 1.6, Аноним (6), 23:34, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    а почему эта новость до сих пор не в cron?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 01:46, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не в cron?

    */10 * * * * user espeak -vru -s 60 "В репозитории NPM выявлены вредоносные пакеты"

     

  • 1.7, Аноним (7), 00:10, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Надо вводить понятие вредоустойчивости зависимых библиотек с избыточностью. Так любые зависимости должны основываться на на минимум трех различных библиотеках имеющих идентичную функциональность. И быть написаны разработчиками принадлежащим разным этноконфессиональнорассовым группам для уменьшения рисков одновременного завреднения. Все библиотеки должны использоваться одновременно, но достоверным признавать только результат отдаваемый большинством. В случае если библиотека три раза вернула недостоверный результат, то исключать её из проекта и вместо неё подключать горячую замену (HOT FORK).
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:44, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Или забить на npm
     
  • 2.9, мимоомыч (?), 01:18, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот анон хоть и омыч, но здравое зерно в его словах есть.
    inb4 тоже омыч
     
  • 2.10, виндотролль (ok), 01:26, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так результат будет таким же. Вредоносная библиотека будет обладать сайдэффектами.

     

  • 1.11, Аноним (12), 01:34, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В репозитории NPM выявлено 17 вредоносных пакетов

    Fix: В репозитории вредоносных пакетов...

     
  • 1.13, Смузихлёб (?), 02:57, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прекрасно, пусть хипстеры хавают.
     
  • 1.14, псевдонимус (?), 03:03, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Увидел, схватил, потащил. Сороки-воровки.
     
  • 1.15, псевдонимус (?), 03:04, 10/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять в паразитарии с вредоносными пакетами обнаружили вредоносные пакеты..
     
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