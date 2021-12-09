В репозитории NPM выявлено 17 вредоносных пакетов, которые распространялись с использованием тайпсквоттинга, т.е. с назначением имён похожих на названия популярных библиотек с расчётом на то, что пользователь допустит опечатку при наборе имени или не заметит различий, выбирая модуль из списка.

Пакеты discord-selfbot-v14, discord-lofy, discordsystem и discord-vilao использовали модифицированный вариант легитимной библиотеки discord.js, предоставляющей функции для взаимодействия с API Discord. Вредоносные компоненты были интегрированы в один из файлов пакета и включали около 4000 строк кода, запутанного с использованием искажения имён переменных, шифрования строк и нарушения форматирования кода. Код сканировал локальную ФС на предмет токенов Discord и в случае выявления отправлял их на сервер злоумышленников.

Пакет fix-error был заявлен как исправляющий ошибки в Discord selfbot, но включал троянское приложение PirateStealer, осуществляющее кражу номеров кредитных карт и учётных записей, связанных с Discord. Вредоносный компонент активировался через подстановку JavaScript-кода в клиент Discord.

Пакет prerequests-xcode включал троян для организации удалённого доступа к системе пользователя, основанный на Python-приложении DiscordRAT.

Предполагается, что доступ к серверам Discord мог потребоваться злоумышленникам для развёртывания точек управления ботнетом, в качестве прокси для загрузки информации со взломанных систем, запутывания следов при совершении атак, распространения вредоносного ПО среди пользователей Discord или перепродажи премиальных аккаунтов.

Пакеты wafer-bind, wafer-autocomplete, wafer-beacon, wafer-caas, wafer-toggle, wafer-geolocation, wafer-image, wafer-form, wafer-lightbox, octavius-public и mrg-message-broker включали код для отправки содержимого переменных окружения, которые, например, могли включать ключи доступа, токены или пароли к системам непрерывной интеграции или облачным окружениям, таким как AWS.



