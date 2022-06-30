Прогресс в разработке компилятора для языка Rust на базе GCC

2.5 , Аноним ( 5 ), 09:17, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Блокчейн

2.7 , Аноним ( 7 ), 09:26, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – в вебе горячие части переписывают довольно часто еще

2.8 , Аноним ( 8 ), 09:39, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот так вот с ходу:

https://github.com/ijl/orjson

https://github.com/aviramha/ormsgpack Это для ускорения сериализации/десериализации. В приниципе, довольно неплохие результаты показывает. Если говорить про фронтовый web, то там тоже есть свои либы (в основном для SSR из того что видел). Я не фанат раста и не считаю, что он ведёт к успешному успеху, но у них хорошая интеграция с другими ЯП, что возможно нехило добавляет популярности. В своё время это помогло Python'у взлететь.

2.9 , Аноним ( 9 ), 09:39, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гуглите, что такое инерция мышления.

2.10 , Аноним ( 10 ), 09:40, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Коммерческий софт на С++ Адский язык, на котором нельзя писать коррректный код и не сойти с ума > системный на Си Не менее адский язык, на котором писать корректный код всем западло, особенно не писавшим на плюсах профессиональным сишникам > веб на интерпретируемых языках Зачастую без типизации, а значит нечитаемые и смертельно опасные Деньги на раст получаются от тех, кому уже надоело платить за ошибки сишников и плюсовиков

3.13 , Аноним ( 13 ), 09:47, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Деньги на раст получаются от тех, кому уже надоело платить за ошибки сишников и плюсовиков Поддерживаю Вашу точку зрения, многоуважаемый Аноним. Кроме того, видел у работодателей ещё такую мотивацию, что приходят разработчики сразу уже очень хорошего уровня, то есть сам факт, что человек освоил Rust, означает, что преодолён некий ценз некомпетентности. Сишники и плюсовики с опытом, не желающие что-то менять, уже замшелые.

