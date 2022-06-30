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Прогресс в разработке компилятора для языка Rust на базе GCC

30.06.2022 08:52

В списке рассылки разработчиков набора компиляторов GCC опубликован отчёт о состоянии проекта Rust-GCC, развивающего GCC-фронтэнд gccrs с реализацией компилятора языка Rust на базе GCC. До ноября этого года планируется довести gccrs до возможности сборки кода, поддерживаемого компилятром Rust 1.40, и добиться успешной компиляции и использования штатных Rust-библиотек libcore, liballoc и libstd. В следующие после этого 6 месяцев планируется реализовать проверку заимствования переменных (borrow checker) и поддержку пакета proc_macro.

Также началась подготовительная работа к включению gccrs в основной состав GCC. В случае принятия gccrs в GCC, инструментарий GCC сможет использоваться для компиляции программ на языке Rust без необходимости установки компилятора rustc. В качестве одного из критериев начала интеграции называется успешная компиляция официального тестового набора и реальных проектов на Rust. Отмечается, что не исключено, что разработчики успеют добиться намеченной цели в рамках цикла подготовки текущей экспериментальной ветки GCC и gccrs будет включён в состав выпуска GCC 13, намеченного на май следующего года.

  1. Главная ссылка к новости (https://gcc.gnu.org/pipermail/...)
  2. OpenNews: Для GCC подготовлен фронтэнд с поддержкой языка Rust, развиваемого проектом Mozilla
  3. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 12
  4. OpenNews: Шестая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  5. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.61
  6. OpenNews: Линус Торвальдс не исключил возможность интеграции поддержки Rust в ядро Linux 5.20
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57428-rust
Ключевые слова: rust, gcc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, АнонимкаРастуимка (?), 09:04, 30/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    одобряю, куда денег?
     
     
  • 2.2, АнонимкаРастуимка (?), 09:06, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    больше расту, богу расту! уже в кернёл, etc...
     

  • 1.3, васёк (?), 09:07, 30/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    нужен rust, собираемый компилятором zig с ide на JavaScript, вот тогда будет как надо
     
     
  • 2.17, Жироватт (ok), 09:52, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты извращенец.

    Собирать растовый нужно так:
    1. Проверяльщик боровов преобразует rust -> typescript
    2. Проприентарная (это важно!) приблуда от майкрофсофт раскрывает typesript в pure js
    3. Код на js преобразуется в представление на lasarus pascal
    4. Паскальный код компилируется в байткод java-машины, выполняющейся в WebASM
    5. Байткод раскрывается в перловый скрипт в синтаксисе латыни (https://users.monash.edu/~damian/papers/HTML/Perligata.html)
    6. Перловая латынь приводится к виду YoptaScript (https://yopta.space/)
    7. YoptaScript преобразуется в YoptaC#
    8. YoptaC# выполняется на дотнете так, чтобы его выводом была программа на С
    9. Далее уже стандартным gcc все собирается.

    Нужно по максимуму задействовать стек технологий, резюме само себя не напишет

     

  • 1.4, Аноним (4), 09:07, 30/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Откуда такая толпа растаманов? И откуда у них деньги на зарплаты?

    Я реально не понимаю. Коммерческий софт на С++, системный на Си, веб на интерпретируемых языках. У раста даже ниши (в бизнес-смысле) нет.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:17, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Блокчейн
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:26, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    в вебе горячие части переписывают довольно часто еще
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:39, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот так вот с ходу:
    https://github.com/ijl/orjson
    https://github.com/aviramha/ormsgpack

    Это для ускорения сериализации/десериализации. В приниципе, довольно неплохие результаты показывает. Если говорить про фронтовый web, то там тоже есть свои либы (в основном для SSR из того что видел).

    Я не фанат раста и не считаю, что он ведёт к успешному успеху, но у них хорошая интеграция с другими ЯП, что возможно нехило добавляет популярности. В своё время это помогло Python'у взлететь.

     
  • 2.9, Аноним (9), 09:39, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуглите, что такое инерция мышления.
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:40, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Коммерческий софт на С++

    Адский язык, на котором нельзя писать коррректный код и не сойти с ума

    > системный на Си

    Не менее адский язык, на котором писать корректный код всем западло, особенно не писавшим на плюсах профессиональным сишникам

    > веб на интерпретируемых языках

    Зачастую без типизации, а значит нечитаемые и смертельно опасные

    Деньги на раст получаются от тех, кому уже надоело платить за ошибки сишников и плюсовиков

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 09:47, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Деньги на раст получаются от тех, кому уже надоело платить за ошибки сишников и плюсовиков

    Поддерживаю Вашу точку зрения, многоуважаемый Аноним.

    Кроме того, видел у работодателей ещё такую мотивацию, что приходят разработчики сразу уже очень хорошего уровня, то есть сам факт, что человек освоил Rust, означает, что преодолён некий ценз некомпетентности. Сишники и плюсовики с опытом, не желающие что-то менять, уже замшелые.

     

  • 1.6, Аноним (6), 09:20, 30/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Молодцы
     
     
  • 2.11, Аноним (13), 09:47, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Деньги на раст получаются от тех, кому уже надоело платить за ошибки сишников и плюсовиков

    Поддерживаю Вашу точку зрения, многоуважаемый Аноним.

    Кроме того, видел у работодателей ещё такую мотивацию, что приходят разработчики сразу уже очень хорошего уровня, то есть сам факт, что человек освоил Rust, означает, что преодолён некий ценз некомпетентности. Сишники и плюсовики с опытом, не желающие что-то менять, уже замшелые.

     

  • 1.12, Аноним (12), 09:47, 30/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Призрак хруста продит по европе...
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 09:51, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Многообещающая тема... Жду море интереснейших комментариев, плодотворную дискуссию.
     
  • 2.16, Аноним (13), 09:52, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сишники и плюсовики с опытом, не желающие что-то менять, уже замшелые.

    Совершенно верно. А начинающие сишники — обезьяны с гранатой. Так что выбора особо и нет: только Rust.

     

  • 1.15, Шарп (ok), 09:51, 30/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В следующие после этого 6 месяцев планируется реализовать проверку заимствования переменных (borrow checker)

    Т.е. компилятор не поддерживает главную фишку языка, из-за которой вся шумиха? Бгг.

     
     
  • 2.18, Аноним (13), 09:55, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не всё сразу. Впрочем, я тоже не совсем понимаю необходимость использования gcc; с тех пор, как его начали переписывать на C++, стало ясно, что проекту конец.
     
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