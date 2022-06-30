Прогресс в разработке компилятора для языка Rust на базе GCC

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|1.3, васёк (?), 09:07, 30/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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нужен rust, собираемый компилятором zig с ide на JavaScript, вот тогда будет как надо
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|2.17, Жироватт (ok), 09:52, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты извращенец.
Собирать растовый нужно так:
1. Проверяльщик боровов преобразует rust -> typescript
2. Проприентарная (это важно!) приблуда от майкрофсофт раскрывает typesript в pure js
3. Код на js преобразуется в представление на lasarus pascal
4. Паскальный код компилируется в байткод java-машины, выполняющейся в WebASM
5. Байткод раскрывается в перловый скрипт в синтаксисе латыни (https://users.monash.edu/~damian/papers/HTML/Perligata.html)
6. Перловая латынь приводится к виду YoptaScript (https://yopta.space/)
7. YoptaScript преобразуется в YoptaC#
8. YoptaC# выполняется на дотнете так, чтобы его выводом была программа на С
9. Далее уже стандартным gcc все собирается.
Нужно по максимуму задействовать стек технологий, резюме само себя не напишет
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|1.4, Аноним (4), 09:07, 30/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Откуда такая толпа растаманов? И откуда у них деньги на зарплаты?
Я реально не понимаю. Коммерческий софт на С++, системный на Си, веб на интерпретируемых языках. У раста даже ниши (в бизнес-смысле) нет.
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|2.8, Аноним (8), 09:39, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот так вот с ходу:
https://github.com/ijl/orjson
https://github.com/aviramha/ormsgpack
Это для ускорения сериализации/десериализации. В приниципе, довольно неплохие результаты показывает. Если говорить про фронтовый web, то там тоже есть свои либы (в основном для SSR из того что видел).
Я не фанат раста и не считаю, что он ведёт к успешному успеху, но у них хорошая интеграция с другими ЯП, что возможно нехило добавляет популярности. В своё время это помогло Python'у взлететь.
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|2.10, Аноним (10), 09:40, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Коммерческий софт на С++
Адский язык, на котором нельзя писать коррректный код и не сойти с ума
> системный на Си
Не менее адский язык, на котором писать корректный код всем западло, особенно не писавшим на плюсах профессиональным сишникам
> веб на интерпретируемых языках
Зачастую без типизации, а значит нечитаемые и смертельно опасные
Деньги на раст получаются от тех, кому уже надоело платить за ошибки сишников и плюсовиков
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|3.13, Аноним (13), 09:47, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Деньги на раст получаются от тех, кому уже надоело платить за ошибки сишников и плюсовиков
Поддерживаю Вашу точку зрения, многоуважаемый Аноним.
Кроме того, видел у работодателей ещё такую мотивацию, что приходят разработчики сразу уже очень хорошего уровня, то есть сам факт, что человек освоил Rust, означает, что преодолён некий ценз некомпетентности. Сишники и плюсовики с опытом, не желающие что-то менять, уже замшелые.
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|2.11, Аноним (13), 09:47, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Деньги на раст получаются от тех, кому уже надоело платить за ошибки сишников и плюсовиков
Поддерживаю Вашу точку зрения, многоуважаемый Аноним.
Кроме того, видел у работодателей ещё такую мотивацию, что приходят разработчики сразу уже очень хорошего уровня, то есть сам факт, что человек освоил Rust, означает, что преодолён некий ценз некомпетентности. Сишники и плюсовики с опытом, не желающие что-то менять, уже замшелые.
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|2.14, Аноним (13), 09:51, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Многообещающая тема... Жду море интереснейших комментариев, плодотворную дискуссию.
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|2.16, Аноним (13), 09:52, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Сишники и плюсовики с опытом, не желающие что-то менять, уже замшелые.
Совершенно верно. А начинающие сишники — обезьяны с гранатой. Так что выбора особо и нет: только Rust.
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|1.15, Шарп (ok), 09:51, 30/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>В следующие после этого 6 месяцев планируется реализовать проверку заимствования переменных (borrow checker)
Т.е. компилятор не поддерживает главную фишку языка, из-за которой вся шумиха? Бгг.
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|2.18, Аноним (13), 09:55, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не всё сразу. Впрочем, я тоже не совсем понимаю необходимость использования gcc; с тех пор, как его начали переписывать на C++, стало ясно, что проекту конец.
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