Выпуск языка программирования Rust 1.61

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|1.1, Аноним (1), 23:13, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кто может сравнить ржавого с крестами, каково ваше мнение? Насколько стало проще и надёжнее?
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|2.2, Аноним (2), 23:22, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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в целом, поработав с безопасным растом и небезопасными плюсами, пришел к выводу, что в расте гораздо безопаснее. Да и в целом, раст - это синоним слову безопасность. Ну и память - с памятью работать стало безопаснее. Потому что используется безопасный раст. Безопасность достигается при помощи безопасных конструкций безопасного языка и безопасной работы с безопасной памятью, чтобы безопасные программы были еще безопаснее.
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|3.12, Аноним (12), 23:41, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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unsafe это про отсутсвие UB и про формальные гарантии компилятора (типа ссылки указывают на живые объекты, не будет разыменован нулевой указатель, етц)
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|2.5, Rev (?), 23:28, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как день и ночь. На расте всё надёжнее и проще, чем на плюсах.
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|3.6, Кир (?), 23:32, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты забыл 10 раз повторить, что безопаснее. Незачёт.
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|2.8, Аноним (12), 23:36, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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по началу писать гораздо сложнее, пока осознаешь как работать с владением и заимствованием борясь с конпелятором. потом гораздо легче, поскольку уже конпелятор начинает работать за тебя и отлавливает глупые ошибки. в расте основная идея - это взять плюсы(правда с видоизмененным ооп) и крайне педантично выпилить все UB - превратив их в ошибки компиляции. это применимо к unsafe коду (надо так и читать - unsafe от UB). вся педантичность проявляется в очень строгих формальных гарантиях, которые дает компилятор и вот именно их очень в крестах после ржавого не хватает. такой небольшой шажок в сторону формального доказательства правильности программы. хотя плата за это так же имеется, естесна. нужно руками прописывать времена жизней объектов(если это не получается вывести из контекста). и в целом, некоторый класс программ написать становиться сложнее, приходится иногда извращаться чтобы ублажить требования конпилятора
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|3.13, НяшМяш (ok), 23:45, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В лайфтаймы на старте можно и не упарываться вообще, просто фигача сплошные clone и прочие to_owned. В большинстве случаев этого хватает во всех смыслах. Зато при таком явном подходе сразу видишь, насколько получается среднестатистическая программа относительно неэффективной. Ведь в других языках всякие копирования неявно спрятаны, а иногда даже и в документации не описывается.
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|2.14, Аноним (14), 23:49, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ржавый это: смузихлёбство, феминизм, sjw, lgbt, blm, stand with ukraine. Вопросы?
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|2.20, Я (??), 00:00, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ну вот в плюсах все заряженные дробовики и острые предметы валяются где попало, а в расте всё это аккуратненько сложено на складе и если не надо не ходишь туда и всё хорошо, а если надо то горит ярко. в остальном не то чтобы большая разница с тем как если бы плюсовый компилятор просто отказывался компилировать код написанный не по гайдлайну..
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|2.28, Аноним (28), 00:29, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Область применения раста очень мала. Это что-то системное или сетевое. Где нужен несложный и надежный код. При этом язык навязываю определенную организацию кода, так что даже тривиальные вещи приходится реализовывать весьма жуткими маневрами, что превращает код в лапшу и повышает тем самым шанс логических ошибок. Что-то десктонопное или игры писать на расте - нелепая идея
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|3.10, Аноним (12), 23:39, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и не говори. такое дно нечитаемое и неудобное что заменило псевдокод в большинстве литературы
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|3.19, DeadMustdie (??), 23:59, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Луа топ
Я тоже позитивно оценивал Lua, пока не столкнулся с "особенностями" обработки юникода и больших целых на этом прекрасном языке.
Мне конечно скажут, что это я старьём пользовался, но блин это "старьё" было сделано в 21 веке так, будто всем должно хватить 7 бит и 32-битных чисел с плавающей точкой.
Не зашло.
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|2.26, Аноним (-), 00:29, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О мертвых либо хооршо либо ничего? Может тогда и новости про хруст отключить, как первоисточник флейма? :)
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|1.16, Аноним (16), 23:53, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Предоставлена возможность определения собственных кодов возврата из функции main.
молодцы. Жаль java так не может
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|1.17, Аноним (17), 23:54, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Почему для C++ продолжение развития языка не является недостатком, а для ржавчины является?
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|1.24, Аноним (-), 00:28, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> В Rust 1.26 при помощи нестабильного типажа Termination в функции
> main была предоставлена возможность возвращение значений "Ok" и "Err"
Фига себе тантрумы чтобы аж целый один int вернуть операционке из main... что они там курят?
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|2.44, freecoder (ok), 01:02, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Действительно, что только не выдумают, чтобы просто void * не использовать.
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|1.32, Шарп (ok), 00:41, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что там с ABI? Осилили? Если я захочу загрузить библиотеку в рантайме, то у меня будут все безопасные фичи безопасного языка или всё так же предлагают использовать ойойой сишный ABI?
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|4.41, freecoder (ok), 00:49, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Один из смыслов unsafe в том, что его должно быть по минимуму. Но если сильно хочется, можно и весь код завернуть. Проверки компилятора это все равно не отменяет.
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|5.42, Аноним (28), 00:51, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тогда зачем ты рассуждаешь в категориях законности, а не в категориях надежности?
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|6.43, freecoder (ok), 00:58, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Затем, чтобы показать, что ты - ни строчки не написал на Rust и знать не знаешь, как этот язык работает.
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|1.46, Аноним (46), 01:07, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Из недостатков отмечается трудный для восприятия синтаксис,
В сравнении с чем, интересно? И для кого? Например, перл или какую-нибудь скалу читать очень трудно даже опытным программистам. А для новичка в разработке и регулярное выражение может выглядеть как призыв четвёртой Диаблы.
> незавершённость и продолжение развития языка,
Непонятно, чем это мешает авторам. Надо самому почитать из первых рук, может они разворачивают мысль. Смысл-то в том, что раст даёт обратную совместимость, поэтому какая им разница, что там новое появилось?
> отсутствие повторяемых сборок,
Это да, но это некритично.
> типовые проблемы с доверием к зависимостям в Crates.io,
Это в любой системе со скачиваемыми из публичных мест зависимостями. Можно зафигарить свою частную репу, а можно вообще руками в проект накладывать. То есть язык тут вообще не при чём.
> необходимость соблюдения определённой дисциплины для написания безопасного кода
Вот уже где, а в расте с этим как раз проще, чем в любом другом языке. Во-первых, никакая дисциплина не нужна вообще, если не используешь ансейф. А если используешь, то это всё равно более безопасно, чем в том же си, потому что ансейф не отключает вообще все проверки, а только некоторые. Оставшиеся включенными всё равно продолжают ошибки отлавливать.
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