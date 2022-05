Выпуск языка программирования Rust 1.61

2.2 , Аноним ( 2 ), 23:22, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – в целом, поработав с безопасным растом и небезопасными плюсами, пришел к выводу, что в расте гораздо безопаснее. Да и в целом, раст - это синоним слову безопасность. Ну и память - с памятью работать стало безопаснее. Потому что используется безопасный раст. Безопасность достигается при помощи безопасных конструкций безопасного языка и безопасной работы с безопасной памятью, чтобы безопасные программы были еще безопаснее.

3.3 , Корец ( ? ), 23:25, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – А уязвимости там тоже безопасные?

3.12 , Аноним ( 12 ), 23:41, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – unsafe это про отсутсвие UB и про формальные гарантии компилятора (типа ссылки указывают на живые объекты, не будет разыменован нулевой указатель, етц)

2.5 , Rev ( ? ), 23:28, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Как день и ночь. На расте всё надёжнее и проще, чем на плюсах.

3.6 , Кир ( ? ), 23:32, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты забыл 10 раз повторить, что безопаснее. Незачёт.

4.21 , Аноним ( 21 ), 00:19, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – и безопаснее.

5.25 , Аноним ( 25 ), 00:29, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Безопастнее!

2.8 , Аноним ( 12 ), 23:36, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – по началу писать гораздо сложнее, пока осознаешь как работать с владением и заимствованием борясь с конпелятором. потом гораздо легче, поскольку уже конпелятор начинает работать за тебя и отлавливает глупые ошибки. в расте основная идея - это взять плюсы(правда с видоизмененным ооп) и крайне педантично выпилить все UB - превратив их в ошибки компиляции. это применимо к unsafe коду (надо так и читать - unsafe от UB). вся педантичность проявляется в очень строгих формальных гарантиях, которые дает компилятор и вот именно их очень в крестах после ржавого не хватает. такой небольшой шажок в сторону формального доказательства правильности программы. хотя плата за это так же имеется, естесна. нужно руками прописывать времена жизней объектов(если это не получается вывести из контекста). и в целом, некоторый класс программ написать становиться сложнее, приходится иногда извращаться чтобы ублажить требования конпилятора

3.13 , НяшМяш ( ok ), 23:45, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – В лайфтаймы на старте можно и не упарываться вообще, просто фигача сплошные clone и прочие to_owned. В большинстве случаев этого хватает во всех смыслах. Зато при таком явном подходе сразу видишь, насколько получается среднестатистическая программа относительно неэффективной. Ведь в других языках всякие копирования неявно спрятаны, а иногда даже и в документации не описывается.

2.11 , НяшМяш ( ok ), 23:40, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Понадобилось как-то написать нативную библиотеку для ноды. Выбор был между https://github.com/nodejs/node-addon-api и https://github.com/napi-rs/napi-rs Раст выиграл за более простую инфраструктуру вокруг - Cargo, cliшки для сборки и паблишинга, всё как любят жсники. В плюсах просто пришлось бы вручную описывать сборку каким-нибудь CMake.js (што), лапками писать шаблоны для CI и паблишинга либы.

2.20 , Я ( ?? ), 00:00, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – ну вот в плюсах все заряженные дробовики и острые предметы валяются где попало, а в расте всё это аккуратненько сложено на складе и если не надо не ходишь туда и всё хорошо, а если надо то горит ярко. в остальном не то чтобы большая разница с тем как если бы плюсовый компилятор просто отказывался компилировать код написанный не по гайдлайну..

2.28 , Аноним ( 28 ), 00:29, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Область применения раста очень мала. Это что-то системное или сетевое. Где нужен несложный и надежный код. При этом язык навязываю определенную организацию кода, так что даже тривиальные вещи приходится реализовывать весьма жуткими маневрами, что превращает код в лапшу и повышает тем самым шанс логических ошибок. Что-то десктонопное или игры писать на расте - нелепая идея