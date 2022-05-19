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Выпуск языка программирования Rust 1.61

19.05.2022 22:34

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.61, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:

  • Предоставлена возможность определения собственных кодов возврата из функции main. Изначально функция main в Rust могла возвращать только тип "()" (unit), что всегда указывало на успешный статус завершения, если разработчиком явно не вызвана функция "process::exit(code)". В Rust 1.26 при помощи нестабильного типажа Termination в функции main была предоставлена возможность возвращение значений "Ok" и "Err", соответствующих кодам EXIT_SUCCESS и EXIT_FAILURE в программах на языке Си. В Rust 1.61 типаж Termination переведён в разряд стабильных, а для представления конкретного кода возврата предложен отдельный тип ExitCode, который абстрагирует специфичные для платформы типы возвращаемых значений, предоставляя как предопределённые константы SUCCESS и FAILURE, так и метод From<u8> для возвращения произвольного кода возврата. 
    
   use std::process::ExitCode;

   fn main() -> ExitCode {
       if !check_foo() {
           return ExitCode::from(42);
       }
       ExitCode::SUCCESS
   }
  • Стабилизированы дополнительные возможности функций, определённых с использованием выражения "const fn", которые могут вызываться не только как обычные функции, но и использоваться в любом контексте вместо констант. Данные функции вычисляются на этапе компиляции, а не в ходе выполнения, поэтому на них накладываются определённые ограничения, такие как возможность чтения только из констант. В новой версии внутри const-функций разрешены базовые операции с указателями на функции (разрешено создание, передача и приведение указателей, но не вызов функции по указателю); ограничения типажей (trait bounds) для обобщённых параметров const-функций, таких как T: Copy; динамически диспетчеризируемые типажи (dyn Trait); типы impl Trait для аргументов и возвращаемых значений функции.
  • Дескрипторы потоков Stdin, Stdout и Stderr в std::io теперь имеют cтатическое время жизни ("'static") при блокировке, что позволяет использовать конструкции вида "let out = std::io::stdout().lock();" с получением дескриптора и выставлением блокировки в одном выражении.
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
  • Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в функциях:

Дополнительно можно отметить статью "Rust: A Critical Retrospective" с обобщением впечатлений о языке Rust после написания на нём 100 тысяч строк кода в процессе разработки микроядерной операционной системы Xous, используемой в прошивках. Из недостатков отмечается трудный для восприятия синтаксис, незавершённость и продолжение развития языка, отсутствие повторяемых сборок, типовые проблемы с доверием к зависимостям в Crates.io, необходимость соблюдения определённой дисциплины для написания безопасного кода. Из возможностей превзошедших ожидания упоминаются средства для рефакторинга кода и переделки "хаков", добавленных при быстром создании прототипов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.60
  3. OpenNews: В Rust-репозитории crates.io выявлен вредоносный пакет rustdecimal
  4. OpenNews: Шестая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.7, написанной на языке Rust
  6. OpenNews: В написанной на Rust реализации OpenCL для Mesa обеспечена поддержка OpenCL 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57219-rust
Ключевые слова: rust
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Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:13, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто может сравнить ржавого с крестами, каково ваше мнение? Насколько стало проще и надёжнее?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:22, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    в целом, поработав с безопасным растом и небезопасными плюсами, пришел к выводу, что в расте гораздо безопаснее. Да и в целом, раст - это синоним слову безопасность. Ну и память - с памятью работать стало безопаснее. Потому что используется безопасный раст. Безопасность достигается при помощи безопасных конструкций безопасного языка и безопасной работы с безопасной памятью, чтобы безопасные программы были еще безопаснее.
     
     
  • 3.3, Корец (?), 23:25, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А уязвимости там тоже безопасные?
     
  • 3.12, Аноним (12), 23:41, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    unsafe это про отсутсвие UB и про формальные гарантии компилятора (типа ссылки указывают на живые объекты, не будет разыменован нулевой указатель, етц)
     
  • 2.5, Rev (?), 23:28, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как день и ночь. На расте всё надёжнее и проще, чем на плюсах.
     
     
  • 3.6, Кир (?), 23:32, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты забыл 10 раз повторить, что безопаснее. Незачёт.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 00:19, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и безопаснее.
     
     
  • 5.25, Аноним (25), 00:29, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безопастнее!
     
  • 2.8, Аноним (12), 23:36, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    по началу писать гораздо сложнее, пока осознаешь как работать с владением и заимствованием борясь с конпелятором. потом гораздо легче, поскольку уже конпелятор начинает работать за тебя и отлавливает глупые ошибки. в расте основная идея - это взять плюсы(правда с видоизмененным ооп) и крайне педантично выпилить все UB - превратив их в ошибки компиляции. это применимо к unsafe коду (надо так и читать - unsafe от UB). вся педантичность проявляется в очень строгих формальных гарантиях, которые дает компилятор и вот именно их очень в крестах после ржавого не хватает. такой небольшой шажок в сторону формального доказательства правильности программы. хотя плата за это так же имеется, естесна. нужно руками прописывать времена жизней объектов(если это не получается вывести из контекста). и в целом, некоторый класс программ написать становиться сложнее, приходится иногда извращаться чтобы ублажить требования конпилятора
     
     
  • 3.13, НяшМяш (ok), 23:45, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В лайфтаймы на старте можно и не упарываться вообще, просто фигача сплошные clone и прочие to_owned. В большинстве случаев этого хватает во всех смыслах. Зато при таком явном подходе сразу видишь, насколько получается среднестатистическая программа относительно неэффективной. Ведь в других языках всякие копирования неявно спрятаны, а иногда даже и в документации не описывается.
     
  • 2.11, НяшМяш (ok), 23:40, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понадобилось как-то написать нативную библиотеку для ноды. Выбор был между https://github.com/nodejs/node-addon-api и https://github.com/napi-rs/napi-rs

    Раст выиграл за более простую инфраструктуру вокруг - Cargo, cliшки для сборки и паблишинга, всё как любят жсники. В плюсах просто пришлось бы вручную описывать сборку каким-нибудь CMake.js (што), лапками писать шаблоны для CI и паблишинга либы.

     
  • 2.14, Аноним (14), 23:49, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ржавый это: смузихлёбство, феминизм, sjw, lgbt, blm, stand with ukraine. Вопросы?
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 00:25, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хорошие сапоги, надо брать.
     
  • 2.20, Я (??), 00:00, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ну вот в плюсах все заряженные дробовики и острые предметы валяются где попало, а в расте всё это аккуратненько сложено на складе и если не надо не ходишь туда и всё хорошо, а если надо то горит ярко. в остальном не то чтобы большая разница с тем как если бы плюсовый компилятор просто отказывался компилировать код написанный не по гайдлайну..
     
  • 2.28, Аноним (28), 00:29, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Область применения раста очень мала. Это что-то системное или сетевое. Где нужен несложный и надежный код. При этом язык навязываю определенную организацию кода, так что даже тривиальные вещи приходится реализовывать весьма жуткими маневрами, что превращает код в лапшу и повышает тем самым шанс логических ошибок. Что-то десктонопное или игры писать на расте - нелепая идея
     

  • 1.4, DeadMustdie (??), 23:26, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Даёшь Python, переписанный на Rust! PythoRust!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:33, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Питон дно. Луа топ. И он Луа есть на хрусте.
     
     
  • 3.10, Аноним (12), 23:39, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и не говори. такое дно нечитаемое и неудобное что заменило псевдокод в большинстве литературы
     
  • 3.19, DeadMustdie (??), 23:59, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Луа топ

    Я тоже позитивно оценивал Lua, пока не столкнулся с "особенностями" обработки юникода и больших целых на этом прекрасном языке.

    Мне конечно скажут, что это я старьём пользовался, но блин это "старьё" было сделано в 21 веке так, будто всем должно хватить 7 бит и 32-битных чисел с плавающей точкой.

    Не зашло.

     
  • 2.9, Аноним (12), 23:37, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://github.com/RustPython/RustPython
    пожалуйста. можно по слухам потом в васм перегнать и потом в браузере запустить
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 00:29, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю какие демоны это придумали, но вот https://rustpython.github.io/demo/
     
  • 3.37, Аноним (28), 00:44, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то должен оформить issue о переименовании
     

  • 1.15, Аноним (14), 23:51, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пора отключать комментарии в темах про хруст.
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 00:22, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Развлекаться тоже нужно.
     
     
  • 3.29, Аноним (25), 00:32, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ж просто праздник какой-то!
     
  • 2.26, Аноним (-), 00:29, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О мертвых либо хооршо либо ничего? Может тогда и новости про хруст отключить, как первоисточник флейма? :)
     

  • 1.16, Аноним (16), 23:53, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Предоставлена возможность определения собственных кодов возврата из функции main.

    молодцы. Жаль java так не может

     
     
  • 2.18, Аноним (14), 23:55, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > java так не может

    Потому что не нужно.

     

  • 1.17, Аноним (17), 23:54, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Почему для C++ продолжение развития языка не является недостатком, а для ржавчины является?
     
     
  • 2.30, Аноним (28), 00:33, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Покажи мне спецификацию/стандарт раста
     
     
  • 3.45, Ан (??), 01:03, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не фанат раста, но стандарты там-таки есть: https://doc.rust-lang.org/edition-guide/rust-2021/index.html
     

  • 1.24, Аноним (-), 00:28, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В Rust 1.26 при помощи нестабильного типажа Termination в функции
    > main была предоставлена возможность возвращение значений "Ok" и "Err"

    Фига себе тантрумы чтобы аж целый один int вернуть операционке из main... что они там курят?

     
     
  • 2.31, Аноним (28), 00:36, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ничего не понимаешь! Раст возвращает int надёжно!
     
     
  • 3.34, Шарп (ok), 00:41, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >надёжно!

    Твёрдо и чётко!

     
  • 2.33, freecoder (ok), 00:41, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В конечном счете все есть инты в регистрах процессора...
     
     
  • 3.38, Аноним (28), 00:45, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нет
     
  • 2.44, freecoder (ok), 01:02, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно, что только не выдумают, чтобы просто void * не использовать.
     

  • 1.32, Шарп (ok), 00:41, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что там с ABI? Осилили? Если я захочу загрузить библиотеку в рантайме, то у меня будут все безопасные фичи безопасного языка или всё так же предлагают использовать ойойой сишный ABI?
     
     
  • 2.36, freecoder (ok), 00:43, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему "ойойой"? Unsafe - законная и неотъемлемая часть языка.
     
     
  • 3.39, Аноним (28), 00:47, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вполне законно весь код завернуть в unsafe
     
     
  • 4.41, freecoder (ok), 00:49, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один из смыслов unsafe в том, что его должно быть по минимуму. Но если сильно хочется, можно и весь код завернуть. Проверки компилятора это все равно не отменяет.
     
     
  • 5.42, Аноним (28), 00:51, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тогда зачем ты рассуждаешь в категориях законности, а не в категориях надежности?
     
     
  • 6.43, freecoder (ok), 00:58, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затем, чтобы показать, что ты - ни строчки не написал на Rust и знать не знаешь, как этот язык работает.
     

  • 1.35, Hck3r (?), 00:42, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Типичный проект на расте
    https://github.com/mTvare6/hello-world.rs
     
     
  • 2.40, freecoder (ok), 00:47, 20/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там по коду видно, что писали этот проект сишники. Так что не типичный.
     

  • 1.46, Аноним (46), 01:07, 20/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Из недостатков отмечается трудный для восприятия синтаксис,

    В сравнении с чем, интересно? И для кого? Например, перл или какую-нибудь скалу читать очень трудно даже опытным программистам. А для новичка в разработке и регулярное выражение может выглядеть как призыв четвёртой Диаблы.

    > незавершённость и продолжение развития языка,

    Непонятно, чем это мешает авторам. Надо самому почитать из первых рук, может они разворачивают мысль. Смысл-то в том, что раст даёт обратную совместимость, поэтому какая им разница, что там новое появилось?

    > отсутствие повторяемых сборок,

    Это да, но это некритично.

    > типовые проблемы с доверием к зависимостям в Crates.io,

    Это в любой системе со скачиваемыми из публичных мест зависимостями. Можно зафигарить свою частную репу, а можно вообще руками в проект накладывать. То есть язык тут вообще не при чём.

    > необходимость соблюдения определённой дисциплины для написания безопасного кода

    Вот уже где, а в расте с этим как раз проще, чем в любом другом языке. Во-первых, никакая дисциплина не нужна вообще, если не используешь ансейф. А если используешь, то это всё равно более безопасно, чем в том же си, потому что ансейф не отключает вообще все проверки, а только некоторые. Оставшиеся включенными всё равно продолжают ошибки отлавливать.

     
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