АНБ рекомендует переходить на языки программирования, безопасно работающие с памятью

2.15 , Аноним ( - ), 10:49, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – заставить пользоваться исключительно умными указателями

3.144 , НяшМяш ( ok ), 13:11, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – АНБ аплодирует - достаточно будет только код умных указателей пропатчить )

2.26 , Жироватт ( ok ), 10:59, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – Зачем? Тут пчелы против мёда.

Думается мне, что просто готовят аудиторию перед внедрением через год-джва в компилятор кода, порождающего при компиляции специальный бэкдор. Ну или не совсем бэкдор, но комплиментарный к какому-нибудь Pegasus, который позволит перехватывать сисколлы и делать сырые дампы аллоцированной памяти, без геморроя с сишными указателями. Естественно - изменения будут размазаны во времени, а чтобы тысячигласс не увидели - их делать будут существа с правильной гендерной идентичностью и правильным расовыми данными, которые, в случае чего, самые внимательные из глазиков и подвыколят. Заодно и их носителей отменят, как страшных расистов и ххх-фобов.

3.69 , Аноним ( 69 ), 11:43, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Я не понимаю почему хомячки минусуют этот комментарий. Как бы "шизово" эт оне звучало, но часть правды в этом есть.

Алсо, смешно, что под новостью с отечественным тов.майором все комментарии негативные, а когда тов.майор западный, то это другое, нужно понимать, он ничего плохого никогда не делал(нет).

4.82 , Аноним ( 87 ), 11:56, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Потому что западный майор где-то там на западе и заставить его заинтересоваться тобой... ну, это нужно уж очень постараться.

А отечественный майор через пару кварталов и радостно тебя набутылит за неправильный коммент в инете.

Вот и подумай кого стоит опасаться больше.

5.116 , Аноним ( 69 ), 12:20, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Потому что западный майор где-то там на западе и заставить его заинтересоваться тобой... ну, это нужно уж очень постараться. И? А почему его нужно защищать и отмазывать от обвинений?

5.133 , Аноним ( 133 ), 12:31, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У отечественного майора есть очень квалифицированные и не в меру позитивные ребята, которые его обеспечат инструментами для использования закладки западного майора.

5.136 , Аноним ( 136 ), 12:44, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я просто оставлю это здесь: https://www.cnews.ru/news/top/2022-11-03_izvestnyj_razrabotchik_kriptovalyut

6.157 , Аноним ( 87 ), 13:41, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так ты просто подтверждаешь этот тезис: если ты разраб очередного криптоскама и находишься в "государстве, ассоциированном с США", то тебе стоит больше опасаться западного майора, чем родного.

Но вот сколько комментаторов опенька в Пуерто-Рико, а сколько в Москве или Новосибе?

4.83 , Аноним ( - ), 11:57, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – то что не понимаешь твои проблемы

3.102 , Аноним ( 32 ), 12:09, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пруфы Пруфы Пруфы. Вижуалка 15я, без предупреждений встраивала код в проги, для последующей телеметрии. https://xakep.ru/2016/06/11/visual-studio-telemetry/

4.106 , Аноним ( 87 ), 12:13, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Фу... Это же виндовая аппа... Чур тебя!

2.27 , Аноним ( 10 ), 11:00, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет реально, Я как-то встречал на гитхабе код strlen, который работает не так как нужно:), а весь тест выглядил как-то так: int main() { // TODO } 🤦

2.30 , Аноним ( 30 ), 11:03, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы таки хотите сказать покрыть код 100% доказательством ненарушения инвариантов и отсутствия UB? Да тогда проще и быстрее будет на каком-нибудь Идрисе писать

3.53 , Аноним ( 10 ), 11:24, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>> Вы таки хотите сказать покрыть код 100% доказательством ненарушения инвариантов и отсутствия UB? <<< Да, к этому нужно стремиться (как пример seL4)!

4.60 , Анонн ( ? ), 11:29, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Слишком долго и дорого.

Проблема же не только в ядре - есть же еще куча прикладного софта.

Если тебя хакнут через дыру в почтовике через "особое" письмо, или через браузер прислав специальную картинку, то легче тебе не станет. А формально верифицированный месседжер... это нужно быть ну очень богатым, у АНБ таких денег нет))

3.70 , Аноним ( 70 ), 11:43, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тестирование и доказательства -- это два совершенно разных подхода. Тестирование ничего не доказывает, оно лишь повышает вероятность того, что баг будет детектирован если чо.

4.85 , Аноним ( 30 ), 11:58, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И поэтому оно полезно только если доказать 100% полноту покрытия тестами (в идеале с учётом аппаратных косяков вроде реордеринга или даже meltdown). В остальных случаях разраб пишет кривой код и покрывает его кривым тестом исходящим из тех же неполных или вовсе ошибочных предположений

2.63 , Анончик ( ? ), 11:36, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если вы лумаете что это поможет вы явно на си не писали. Даже адрес-санитайзеры не спасают полностью.

