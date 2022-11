АНБ рекомендует переходить на языки программирования, безопасно работающие с памятью

2.62 , Жироватт ( ok ), 11:32, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – Тут скорее похоже на хитрый план. Особенно если эту "рекомендацию" АНБ включат в список требований к государственным закупкам штатов для штатовских контор, после чего эта "рекомендация" перейдёт в стандарт де-факто. Все просто: хочешь, чтобы закупили твой софт - пиши на контролируемых (не тобой, а АНБ через прикормленных core-team) языках, где компилятор один или один из нескольких и код генерирует с требуемыми АНБ добавками и при этом не мешает дампать и обрабатывать/подменять аллоцированное.

Аноним ( 87 ), 11:59, 14/11/2022: Вы хоть какие-то пруфы прилагайте что ли...

Компиляторы открытые, может на конкретные строчки? Или на асм-листинги с evil-code?

А то это РенТВ какое-то

Уходящий ( ? ), 12:03, 14/11/2022: А у него нет под рукой соответствующего кода и софта. Это же не косынку встраивают.

Жироватт ( ok ), 12:06, 14/11/2022: Ой-вэй., не делайте мне мозг, парниша. Ну таки сейчас я сбегаю до штаб-квартирки АНБ, у меня там таки дядя Кульман работает. За длинный шекель он вам что угодно достанет, хоть саму Кондолизовну. А если по делу: ты так за них не переживай, дай им сначала подготовительную работу до конца довести: поправочки к поправочкам провести, поставщиков собрать и во фрунт построить, потом период охлаждения подождать, пока минимальная масса ПО на "их" языках не наберётся. После чего и будет тебе, и ёvil-code, и странные правила генерации выходного бинарника, и непонятные зависимости в стандартной либе, и разделение либ "по странам".

Уходящий ( ? ), 13:00, 14/11/2022: Мы же не в цирке. Можно внятно в паре предложений, поддающихся обсуждению. )

y ( ?? ), 14:24, 14/11/2022: а что тут обсуждать, есть куски кода которые часто выполняются, есть которые не часто, в одних случаях надо заморачиваться на производительность в других опционально, а есть дурачки, которые считают, что все можно писать на одном, ява уже 20+ лет обещает догнать си, и чета все никак.

keydon ( ok ), 12:22, 14/11/2022: >Компиляторы открытые Когда это останавливало?

>А то это РенТВ какое-то Пока вы смотрели рентв, по другим каналам показывали Сноудена.

Аноним ( 87 ), 12:44, 14/11/2022: > Когда это останавливало? Вот я и спрашиваю - когда? Где пример закладки с встраиванием чужого кода в gcc? Или в clang?

Ниже вспомнили про студию2015, но это совсем не то - код закрыт, они там хоть сокобан могут в аппу добавлять.

Аноним ( 159 ), 13:42, 14/11/2022: >> Когда это останавливало?

> Вот я и спрашиваю - когда? Где пример закладки с встраиванием чужого

> кода в gcc? Или в clang?

> Ниже вспомнили про студию2015, но это совсем не то - код закрыт,

> они там хоть сокобан могут в аппу добавлять. И главный влпрос: кто им мешает делать всё то же самое с C/C++?

Уходящий ( ? ), 14:25, 14/11/2022: Так в gcc поддержка только для go. Зачем Вы качестве примера его выбрали? И неизвестно насколько строго проект gcc строго относится к реализации плагинов.

1 ( ?? ), 12:28, 14/11/2022: Интересно - с ADA наигрались уже ?

Аноним ( 174 ), 14:20, 14/11/2022: Единственный адекватный коммент.

В утечках Ассанжа что-то вроде было про дизассемблеры, восстанавливающие код для популярных языков.

Очевидно что они используют подобные подходы.