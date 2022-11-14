АНБ рекомендует переходить на языки программирования, безопасно работающие с памятью

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|2.62, Жироватт (ok), 11:32, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Тут скорее похоже на хитрый план. Особенно если эту "рекомендацию" АНБ включат в список требований к государственным закупкам штатов для штатовских контор, после чего эта "рекомендация" перейдёт в стандарт де-факто. Все просто: хочешь, чтобы закупили твой софт - пиши на контролируемых (не тобой, а АНБ через прикормленных core-team) языках, где компилятор один или один из нескольких и код генерирует с требуемыми АНБ добавками и при этом не мешает дампать и обрабатывать/подменять аллоцированное.
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|3.87, Аноним (87), 11:59, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Вы хоть какие-то пруфы прилагайте что ли...
Компиляторы открытые, может на конкретные строчки? Или на асм-листинги с evil-code?
А то это РенТВ какое-то
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|4.93, Уходящий (?), 12:03, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А у него нет под рукой соответствующего кода и софта. Это же не косынку встраивают.
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|4.99, Жироватт (ok), 12:06, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ой-вэй., не делайте мне мозг, парниша. Ну таки сейчас я сбегаю до штаб-квартирки АНБ, у меня там таки дядя Кульман работает. За длинный шекель он вам что угодно достанет, хоть саму Кондолизовну.
А если по делу: ты так за них не переживай, дай им сначала подготовительную работу до конца довести: поправочки к поправочкам провести, поставщиков собрать и во фрунт построить, потом период охлаждения подождать, пока минимальная масса ПО на "их" языках не наберётся. После чего и будет тебе, и ёvil-code, и странные правила генерации выходного бинарника, и непонятные зависимости в стандартной либе, и разделение либ "по странам".
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|5.143, Уходящий (?), 13:00, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мы же не в цирке. Можно внятно в паре предложений, поддающихся обсуждению. )
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|6.178, y (??), 14:24, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а что тут обсуждать, есть куски кода которые часто выполняются, есть которые не часто, в одних случаях надо заморачиваться на производительность в других опционально, а есть дурачки, которые считают, что все можно писать на одном, ява уже 20+ лет обещает догнать си, и чета все никак.
|
|4.121, keydon (ok), 12:22, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Компиляторы открытые
Когда это останавливало?
>А то это РенТВ какое-то
Пока вы смотрели рентв, по другим каналам показывали Сноудена.
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|5.137, Аноним (87), 12:44, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Когда это останавливало?
Вот я и спрашиваю - когда? Где пример закладки с встраиванием чужого кода в gcc? Или в clang?
Ниже вспомнили про студию2015, но это совсем не то - код закрыт, они там хоть сокобан могут в аппу добавлять.
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|6.159, Аноним (159), 13:42, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>> Когда это останавливало?
> Вот я и спрашиваю - когда? Где пример закладки с встраиванием чужого
> кода в gcc? Или в clang?
> Ниже вспомнили про студию2015, но это совсем не то - код закрыт,
> они там хоть сокобан могут в аппу добавлять.
И главный влпрос: кто им мешает делать всё то же самое с C/C++?
|
|6.179, Уходящий (?), 14:25, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так в gcc поддержка только для go. Зачем Вы качестве примера его выбрали? И неизвестно насколько строго проект gcc строго относится к реализации плагинов.
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|3.174, Аноним (174), 14:20, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Единственный адекватный коммент.
В утечках Ассанжа что-то вроде было про дизассемблеры, восстанавливающие код для популярных языков.
Очевидно что они используют подобные подходы.
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|1.3, Аноним (-), 10:31, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> Агентство национальной безопасности США
> Организациям рекомендовано по возможности уйти от использования языков программирования, таких как Си и Си++
кушать подано, господа)
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|2.6, Аноним (6), 10:33, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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в этом свете идея о включении Rust в ядро linux.. выглядит в совсем другом свете.
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|3.9, Аноним (9), 10:40, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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А если они еще рекомендуют вовремя патчить системы, и ставить SELinux, тоже подвох увидел?
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|4.100, Аноним (-), 12:06, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гуголь в ведре даже поюзал это. Ну и чо, сильно тебе лучше с этого стало? Как был кусок спайвари так и остался, и чем тебе селинукс анбшный помог, спрашивается?
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|4.139, Аноним (6), 12:51, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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подвох в том что если товарищи смогли продавить такое решение, то недавние баги в ядре которые никто "не нашел" много лет, выглядят очень забавно.
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|2.13, Аноним (-), 10:47, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а ты большой мастак переобуваться, в прошлых тредах, помнится, ты за сишку топил
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|2.7, Аноним (7), 10:38, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смотря для чего. Где-то это будет неплохим выбором, а где-то, например... на D 😎
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|2.97, Аноним (-), 12:05, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сейчас бы с Си переходить на Ruby.
Сразу после того как про эту хайпоту все забыли, самое время. Конечно это не про си.
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|2.51, Аноним (51), 11:24, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Some examples of memory safe languages are
Перечислены лишь некоторые языки.
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|3.68, Аноним (68), 11:42, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С какой целью перечислены лишь конкретно эти языки? Потому что АНБ их курирует и там все бекдоры учтены?
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|1.10, Аноним (10), 10:45, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Всё гораздо проще: нужно просто научить-заставить Сишников тестировать свой код.
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|3.144, НяшМяш (ok), 13:11, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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АНБ аплодирует - достаточно будет только код умных указателей пропатчить )
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|2.26, Жироватт (ok), 10:59, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Зачем? Тут пчелы против мёда.
Думается мне, что просто готовят аудиторию перед внедрением через год-джва в компилятор кода, порождающего при компиляции специальный бэкдор. Ну или не совсем бэкдор, но комплиментарный к какому-нибудь Pegasus, который позволит перехватывать сисколлы и делать сырые дампы аллоцированной памяти, без геморроя с сишными указателями.
Естественно - изменения будут размазаны во времени, а чтобы тысячигласс не увидели - их делать будут существа с правильной гендерной идентичностью и правильным расовыми данными, которые, в случае чего, самые внимательные из глазиков и подвыколят. Заодно и их носителей отменят, как страшных расистов и ххх-фобов.
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|3.69, Аноним (69), 11:43, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я не понимаю почему хомячки минусуют этот комментарий. Как бы "шизово" эт оне звучало, но часть правды в этом есть.
Алсо, смешно, что под новостью с отечественным тов.майором все комментарии негативные, а когда тов.майор западный, то это другое, нужно понимать, он ничего плохого никогда не делал(нет).
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|4.82, Аноним (87), 11:56, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Потому что западный майор где-то там на западе и заставить его заинтересоваться тобой... ну, это нужно уж очень постараться.
А отечественный майор через пару кварталов и радостно тебя набутылит за неправильный коммент в инете.
Вот и подумай кого стоит опасаться больше.
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|5.116, Аноним (69), 12:20, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Потому что западный майор где-то там на западе и заставить его заинтересоваться тобой... ну, это нужно уж очень постараться.
И? А почему его нужно защищать и отмазывать от обвинений?
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|5.133, Аноним (133), 12:31, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У отечественного майора есть очень квалифицированные и не в меру позитивные ребята, которые его обеспечат инструментами для использования закладки западного майора.
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|6.157, Аноним (87), 13:41, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так ты просто подтверждаешь этот тезис: если ты разраб очередного криптоскама и находишься в "государстве, ассоциированном с США", то тебе стоит больше опасаться западного майора, чем родного.
Но вот сколько комментаторов опенька в Пуерто-Рико, а сколько в Москве или Новосибе?
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|2.27, Аноним (10), 11:00, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет реально, Я как-то встречал на гитхабе код strlen, который работает не так как нужно:), а весь тест выглядил как-то так: int main() { // TODO } 🤦
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|2.30, Аноним (30), 11:03, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы таки хотите сказать покрыть код 100% доказательством ненарушения инвариантов и отсутствия UB? Да тогда проще и быстрее будет на каком-нибудь Идрисе писать
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|3.53, Аноним (10), 11:24, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> Вы таки хотите сказать покрыть код 100% доказательством ненарушения инвариантов и отсутствия UB? <<<
Да, к этому нужно стремиться (как пример seL4)!
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|4.60, Анонн (?), 11:29, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слишком долго и дорого.
Проблема же не только в ядре - есть же еще куча прикладного софта.
Если тебя хакнут через дыру в почтовике через "особое" письмо, или через браузер прислав специальную картинку, то легче тебе не станет. А формально верифицированный месседжер... это нужно быть ну очень богатым, у АНБ таких денег нет))
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|3.70, Аноним (70), 11:43, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тестирование и доказательства -- это два совершенно разных подхода. Тестирование ничего не доказывает, оно лишь повышает вероятность того, что баг будет детектирован если чо.
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|4.85, Аноним (30), 11:58, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И поэтому оно полезно только если доказать 100% полноту покрытия тестами (в идеале с учётом аппаратных косяков вроде реордеринга или даже meltdown).
В остальных случаях разраб пишет кривой код и покрывает его кривым тестом исходящим из тех же неполных или вовсе ошибочных предположений
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|2.63, Анончик (?), 11:36, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если вы лумаете что это поможет вы явно на си не писали. Даже адрес-санитайзеры не спасают полностью.
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|1.11, Жироватт (ok), 10:45, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> АНБ рекомендует.
Нет, ребяты, спасибо. Я еще их "рекомендованные" EllipticCurve помню, с бэкдором.
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|2.24, Аноним (9), 10:57, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ага, они прям во все эти языки бекдоры повтыкали, прямо в компилятор, а вот С/С++, за 40
лет так и не осилили.
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|3.36, Жироватт (ok), 11:12, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Миром правит не тайная ложа, а полная лажа.
Вполне может быть, что они просто не успели вовремя взять под контроль нарождающуюся индустрию, не без оснований полагая, что смогут контролировать её через людей. А когда спохватилсь - само понятие опенсорца среди академических кругов и нарождающегося коммунити мешало просто так взять и вставить. Без скандалов. Ты сам видел, сколько вони поднялось из-за эллиптических кривых.
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|4.120, Аноним (133), 12:21, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Миром правит не тайная ложа, а полная лажа.
Именно. Зачем втыкать бэкдоры в сами языки, если разрабы этих языков спроектировали языки так, что бэкдоры можно втыкать в зависимости? А уязвимые языки просто популяризировать, стандартами и грантами.
Все забыли про скандал с конкурсом постквантовой криптографии, где NIST просто порекомендовал уязвимую схему от сторонних разработчиков?
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|1.28, n00by (ok), 11:00, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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По сути, они объявили использование Linux и *BSD нежелательным. XNU, Fuchsia - используют «более безопасные» микроядра и Windows как бы тоже (по заявлениям производителя).
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|3.177, n00by (ok), 14:24, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не играет роли, на чём писалось ядро NT когда-то. Вон в Википедии написано, что там гибридное микроядро. ;) Анонимные эксперты утверждают, что микроядро безопаснее. Стало быть требование АНБ выполняется. Отныне Linux безопасно только в WSL. Чем больше боты налепят минусов - тем WSL безопаснее. ;)
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|2.110, Уходящий (?), 12:17, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сама попытка защитится от сегменташен фол смешна. Процесс - смесь статического кода, динамических подгрузок и данных. Доказательства - ошибки сегментации и эскалация привилегий при вводе соответствующих данных. То есть переход на правильный компилятор не решаетпроблему, хотя в формальных организациях может уменьшить количество.
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|1.29, Аноним (29), 11:03, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Нужно просто всем начать писать код без ошибок и тогда будет неважно какой ЯП ты используешь.
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|3.176, Аноним (29), 14:22, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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От коллег регулярно слышу "умные указатели для дураков, что я, не смогу free() вызвать что-ли!?"
Так что многие уже дошли до написания идеального кода с первой попытки, правда только в своём воображении.
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|2.74, GrNa (?), 11:50, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всем чистых функций и вменяемых названий переменных в этом треде!
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|1.33, mumu (ok), 11:07, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ada всё? Оно вообще ещё применяется для новых проектов? Просто интересно
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|1.38, iPony129412 (?), 11:15, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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Я из-за Opennet выучил Rust 🤨
Просто тут обычно всегда. Если что ругают, значит хорошая вещь.
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|2.45, Аноним (69), 11:20, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Тут ещё Windows и тяжёлые наркотики ругают. Советую попробовать.
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|2.57, . (?), 11:28, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В одном старом советском фильме была аналогичная история про женские сапоги.
|
|2.148, Уходящий (?), 13:19, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Язык в котором a=b может быть одной сущностью а может оставаться разными и который говорит если что-то идет не так не надо сопротивляться. А глубокая динамическая типизация? Кстати, по-моему, рекомендованные языки объединяет динамическая типизация.
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|3.152, trolleybus (?), 13:30, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кстати, по-моему, рекомендованные языки объединяет динамическая типизация.
Динамическая типизация в расте, в яве? Где она там?
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|4.165, Уходящий (?), 14:14, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласен с раст. В яве хоть статическая типизация зато ява-машина дает простор для внедрения и поддерживается корпорацией.
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|4.167, Уходящий (?), 14:15, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По раст можно посмотреть реализацию полиморфизма в языке на предмет уязвимостей.
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|2.164, Аноним (164), 13:59, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ещё можно задуматься : с КАКОЙ ЦЕЛЬЮ тролли так активничают против повышения устойчивости софта к "посторонним воздействиям" .
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|3.173, Уходящий (?), 14:18, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда что-то в конечном коде контролируешь не ты, а кто-то "честный", то это вызывает настороженность.
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|1.59, yet another anonymous (?), 11:28, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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С олдскульными уязвимосями очень трудно работать. А квалификация персонала падает, сноудены уезжают. Для повышения эффективности и надёжности сбора информации и внедрения бэкдоров cairo-подобная методика выглядит весьма перспективно. Экономит бюджет опять же. Упрощает логистику доставки мэлвари. Прямо сплошной profit!
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|2.64, Жироватт (ok), 11:40, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты забыл про API к Pegasus, автоматический дамп подозрительных внешних данных, автоматическую предварительную их обработку на железе юзера и потоковую передачу прямиком на ЦОДы АНБ с занесением мыслепреступления в личное дело. Автоматизация нужна.
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|3.73, Аноним (9), 11:46, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Каким боком Pegasus к АНБ то относился? Это обычный тулкит, продавался Израильской NSO даже странам вроде Эритреи. Или настолько одарённый что перепутал NSO и NSA?
|
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|4.76, Аноним (69), 11:52, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Каким боком Pegasus к АНБ то относился? Это обычный тулкит, продавался Израильской NS
Хочу напомнить, что АНБ и Израиль плотно сотрудничают друг с другом минимум со времен кибератаки на Иранскую ядерную программу. Поэтому ничего удивительного нет.
|
|4.78, Аноним (87), 11:52, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Они даже смещение для указателя правильно вычислить не могут чтобы не выходить за границы массива...
А ты тут про настолько сложные аббревиатуры спрашиваешь!
|
|1.65, Аноним (68), 11:41, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот это новости оказывается Ruby безопасно работает с памятью, а Python нет. Чего только этот ваш АНБ не придумает.
|
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|2.108, Аноним (108), 12:16, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
АНБ знает, на какие языки должны перейти другие, удобные для АНБ ;)
|
|1.71, Аноним (75), 11:44, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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АНБ советует переходить на смузи-любные языки-скриптухи
В ответ на это все эксперты-программисты с опеннет будут переходить на ANSI C
|
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|2.81, Аноним (69), 11:56, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Западный тов майор начал замечать, что все больше и больше комментаторов Opennet... большой текст свёрнут, показать
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|3.88, Аноним (68), 12:00, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Всю эту твою воображаемую магию раст делает только в дев сборке, а не в продакшн сборке, так что ненужен.
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|4.105, Анонн (?), 12:11, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не правда. В проде отключается только проверка переполнений, а проверка границ остается.
Поэтому даже получив переполнение ты не попортишь память.
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|5.180, Аноним (180), 14:27, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Переполнение и не должно портить память оно просто неправильные данные выдает, а это небезопасно, так что в помойку ваш ненужный раст.
|
|1.77, fuggy (ok), 11:52, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
А как же Ada. Язык создавался минобороны как раз с целью безопасности и строгости работы с типами. Когда-то они думали что на этом языке будут писаться все новые программы, а теперь даже посоветовать в рекомендации забыли.
|
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|2.89, Аноним (68), 12:00, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А зачем всем знать язык для военных? Его должны знать только военные.
|
|2.90, Аноним (30), 12:01, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому, что ононимам с опеннета даже до диез слишком сложный, куда им Аду
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|2.95, Анонн (?), 12:04, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что ты не будешь на Ада писать прикладной софт - это слишком долго/дорого.
А она как была в своей нише, так и осталась.
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|3.145, Старший аноним (?), 13:18, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С чего это ты решил, что писать прикладной софт на ADA - это дорого и долго?
Я тебе тут одну умную вещь скажу, только ты не обижайся на свои бесцельно прожитые годы, но одна из самых больших систем управления предприятием и сопутствующими направлениями, написана на диалекте языка Ada - языке PL/SQL. Эта система называется - Oracle e-Business Suite (а ее клон - Oracle Fusion Applications Suite). И пишется там бизнес-логика намного быстрее чем на богомерзских Java, C#, не говоря уже о вызывающем отвращение своим синтаксисом Rust.
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|4.162, Анонн (?), 13:50, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А теперь посмотри сколько стоит час работы спеца по PL/SQL и С#.
А потом сколько есть на рынке людей, которых ты можешь нанять в разумное время.
Сравнивать узкоспециализированное расширения для SQL с языками общего назначения немного странно.
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|5.175, Старший аноним (?), 14:20, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По твоему ответу видно, что ты совсем не в теме, но что-то пытаешься изобразить.
1. PL/SQL - это не "расширение SQL". PL/SQL - это реализация языка Ada фирмой Oracle применительно к базе данных Oracle DB с бесшовной интеграцией в этот язык выражений языка SQL там, где в таких, типа "высокоуровневых" язычках как Java, C# требуется тонны неэффективного обвеса. Есть и другие языки с бесшовной интеграцией выражений SQL, например z-язык в Босс-Кадровике. PL-SQL - это язык общего применения и выполняется в своей среде выполнения. А язык SQL - выполняется в отдельном движке. PL/SQL компилирует как в коды виртуальной машины PL/SQL, так и в native код процессоров. PL-SQL был внутренним языком для таких GUI- инструментов как Oracle Forms, Oracle Reports. На нем из коробки можно было работать с файлами, папками, с Excel, Word, отправлять электронную почту, делать таймеры и т.д., а через интерфейс с языком С - и со всеми остальными фичами ОС. Был еще один проект, где делали неоракловую реализацию виртуальной машины для написания логики на стороне веб-сервера. PL-SQL вполне себе ООП-шный язычок, но не все могут не нем это делать.
2. Если Java и C# по твоему утверждению "языки общего назначения", то не мог бы ты привести написанные на этих язычках, например, ОС реального времени. На С/С++/Ada такие системы, например, есть.
3. Зарплата PL/SQL разработчика одинакова или ниже зарплаты C# разработчика, не говоря уже о Java разработчиках. Другое дело что разработчиков на PL/SQL будет во-первых меньше так как Oracle - недешевое удовольствие и не стоит у каждого Васяна, а во вторых junior-разработчики на PL/SQL меньше востребованы - туда предпочитают брать уже людей с опытом.
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|1.92, Аноним (-), 12:03, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> названы C#, Go, Java, Ruby, Rust и Swift.
...развиваемые корпорациями до которых удалось дотянуться АНБ? Так что вулны будут сразу в огромных рантаймах или репках компонентов? А, еше правильное крипто надо через репы всем всучить :)
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|2.117, Жироватт (ok), 12:20, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ...развиваемые корпорациями до которых удалось дотянуться АНБ?
Развиваемые корпорациями, в которых уже много лет есть неприметные кабинетики с еще более неприметными сотрудниками очень ботанически-инженерного вида, но с крайне убойными документиками внутри засаленных пиджачком и заношенных жилеток.
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|3.126, Аноним (133), 12:25, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А случаем ты не один из них, раз так хорошо знаешь всю внутреннюю кухню и замечаешь всех неприметных, и даже содержимое их карманов знаешь?
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|4.129, Жироватт (ok), 12:28, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не-а. Просто иногда достаточно регулярно почитывать англонет и вращаться в англоязычных инженерных сообществах. Сами амеры от такого далеко не в восторге
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|1.109, Аноним (133), 12:17, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>C#, Go, Java, Ruby, Rust
Все с помойными вендоризующими менеджерами зависимостей, в лучшем случае просто превращающими проект в раздутую жрущую память необновляемую помойку, а в худшем - подтягивающими бэкдоры.
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|1.124, keydon (ok), 12:24, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> C#, Go, Java, Ruby, Rust и Swift
"Опубликован список презираемых языков" :)
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|1.154, Аноним (154), 13:35, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Агентство национальной безопасности США
> Microsoft и Google
Из петушатни прозвучал вскукарек:
Товарищ разраб, поешь наш сладкий хлеб!
Но знает любой, секретов тут нет,
Что сишник хоть раз = сишник навек!
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|2.158, Аноним (158), 13:42, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Что сишник хоть раз = сишник навек!
И что ты сделаешь, когда линукс перепишут на раст?
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|1.155, Аноним (136), 13:40, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Русским можно не беспокоиться: у них как не было своего языка программирования, так и нет по сей день. Что на богомерзком Западе примут, тем и будут пользоваться...
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|2.163, Ваноним (?), 13:57, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ниправда!!111 У нас есть ДРАКОН! И Рапира! А еще есть 1С!
Это мало?? У нас еще есть РЯП и КуМир!
Так что все у нас прекрасно. Нинужен нам никакой запад!
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|3.169, Аноним (136), 14:17, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что на них написано / пишется в настоящее время? Поддерживаются ли они Эльбрусом?
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|2.168, Аноним (69), 14:17, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Русским можно не беспокоиться
А жителям других национальностей, проживающих на территории РФ нужно?
> у них как не было своего языка программирования, так и нет по сей день
За закрытыми дверьми НИИ используется свой диалект Си и языки отголоски советской эпохи. А бизнесу РУССКИЙ яп не нужен.
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|1.166, Анонн (?), 14:15, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Бедные АНБшники задолбались обновлять OpenSSL на всех своих серверах и решили выпустить новые рекомендации про языки.
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|1.172, Аноним (-), 14:18, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Статья о том какие плохие АНБ висит на сайте уже 3 часа, а Мишани в комментах все еще нет! Подозрительно...
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