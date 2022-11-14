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АНБ рекомендует переходить на языки программирования, безопасно работающие с памятью

14.11.2022 10:12

Агентство национальной безопасности США опубликовало отчёт с анализом рисков появления уязвимостей, вызванных ошибками при работе с памятью, такими как обращение к области памяти после её освобождения и выход за границы буфера. Организациям рекомендовано по возможности уйти от использования языков программирования, таких как Си и Си++, перекладывающих управление памятью на разработчика, в пользу языков, обеспечивающих автоматическое управление памятью или выполняющих проверки безопасной работы с памятью во время компиляции.

В числе рекомендованных языков, позволяющих снизить риск появления ошибок, вызванных небезопасной работой с памятью, названы C#, Go, Java, Ruby, Rust и Swift. В качестве примера упоминается статистика компаний Microsoft и Google, в соответствие с которой около 70% уязвимостей в их программных продуктах вызваны небезопасной работой с памятью. При невозможности мигрировать на более безопасные языки организациям советуют усилить защиту, используя дополнительные опции компиляторов, инструменты для выявления ошибок и настройки операционных систем, усложняющие эксплуатацию уязвимостей.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: 70% проблем с безопасностью в Chromium вызваны ошибками при работе с памятью
  3. OpenNews: Публикация архива эксплоитов АНБ вскрыла большой пласт старых уязвимостей
  4. OpenNews: Возможный сценарий успешной атаки АНБ на алгоритм Диффи-Хеллмана
  5. OpenNews: Серия уязвимостей в продуктах Cisco, выявленных после публикации эксплоитов АНБ
  6. OpenNews: Утечка документов из АНБ свидетельствует о взломе крупнейшего поставщика SIM-карт
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58111-nsa
Ключевые слова: nsa, gcc, cpp, csharp, go, java, ruby, rust, swift
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (142) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:29, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Неосиляторы
     
     
  • 2.62, Жироватт (ok), 11:32, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Тут скорее похоже на хитрый план. Особенно если эту "рекомендацию" АНБ включат в список требований к государственным закупкам штатов для штатовских контор, после чего эта "рекомендация" перейдёт в стандарт де-факто. Все просто: хочешь, чтобы закупили твой софт - пиши на контролируемых (не тобой, а АНБ через прикормленных core-team) языках, где компилятор один или один из нескольких и код генерирует с требуемыми АНБ добавками и при этом не мешает дампать и обрабатывать/подменять аллоцированное.
     
     
  • 3.87, Аноним (87), 11:59, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Вы хоть какие-то пруфы прилагайте что ли...
    Компиляторы открытые, может на конкретные строчки? Или на асм-листинги с evil-code?
    А то это РенТВ какое-то
     
     
  • 4.93, Уходящий (?), 12:03, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А у него нет под рукой соответствующего кода и софта. Это же не косынку встраивают.
     
  • 4.99, Жироватт (ok), 12:06, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ой-вэй., не делайте мне мозг, парниша. Ну таки сейчас я сбегаю до штаб-квартирки АНБ, у меня там таки дядя Кульман работает. За длинный шекель он вам что угодно достанет, хоть саму Кондолизовну.

    А если по делу: ты так за них не переживай, дай им сначала подготовительную работу до конца довести: поправочки к поправочкам провести, поставщиков собрать и во фрунт построить, потом период охлаждения подождать, пока минимальная масса ПО на "их" языках не наберётся. После чего и будет тебе, и ёvil-code, и странные правила генерации выходного бинарника, и непонятные зависимости в стандартной либе, и разделение либ "по странам".

     
     
  • 5.143, Уходящий (?), 13:00, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мы же не в цирке. Можно внятно в паре предложений, поддающихся обсуждению. )
     
     
  • 6.178, y (??), 14:24, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что тут обсуждать, есть куски кода которые часто выполняются, есть которые не часто, в одних случаях надо заморачиваться на производительность в других опционально, а есть дурачки, которые считают, что все можно писать на одном, ява уже 20+ лет обещает догнать си, и чета все никак.

     
  • 4.121, keydon (ok), 12:22, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Компиляторы открытые

    Когда это останавливало?
    >А то это РенТВ какое-то

    Пока вы смотрели рентв, по другим каналам показывали Сноудена.

     
     
  • 5.137, Аноним (87), 12:44, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Когда это останавливало?

    Вот я и спрашиваю - когда? Где пример закладки с встраиванием чужого кода в gcc? Или в clang?
    Ниже вспомнили про студию2015, но это совсем не то - код закрыт, они там хоть сокобан могут в аппу добавлять.

     
     
  • 6.159, Аноним (159), 13:42, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> Когда это останавливало?
    > Вот я и спрашиваю - когда? Где пример закладки с встраиванием чужого
    > кода в gcc? Или в clang?
    > Ниже вспомнили про студию2015, но это совсем не то - код закрыт,
    > они там хоть сокобан могут в аппу добавлять.

    И главный влпрос: кто им мешает делать всё то же самое с C/C++?

     
  • 6.179, Уходящий (?), 14:25, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так в gcc поддержка только для go. Зачем Вы качестве примера его выбрали? И неизвестно насколько строго проект gcc строго относится к реализации плагинов.
     
  • 3.130, 1 (??), 12:28, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно - с ADA наигрались уже ?
     
  • 3.174, Аноним (174), 14:20, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственный адекватный коммент.
    В утечках Ассанжа что-то вроде было про дизассемблеры, восстанавливающие код для популярных языков.
    Очевидно что они используют подобные подходы.
     

  • 1.3, Аноним (-), 10:31, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > Агентство национальной безопасности США
    > Организациям рекомендовано по возможности уйти от использования языков программирования, таких как Си и Си++

    кушать подано, господа)

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:33, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    в этом свете идея о включении Rust в ядро linux.. выглядит в совсем другом свете.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:40, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А если они еще рекомендуют вовремя патчить системы, и ставить SELinux, тоже подвох увидел?
     
     
  • 4.58, Аноним (58), 11:28, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти товарищи майоры безопаснее? D
     
  • 4.100, Аноним (-), 12:06, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуголь в ведре даже поюзал это. Ну и чо, сильно тебе лучше с этого стало? Как был кусок спайвари так и остался, и чем тебе селинукс анбшный помог, спрашивается?  
     
  • 4.139, Аноним (6), 12:51, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    подвох в том что если товарищи смогли продавить такое решение, то недавние баги в ядре которые никто "не нашел" много лет, выглядят очень забавно.
     
  • 3.32, Аноним (32), 11:06, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    АНБ принесло сладкий хлеб
     
  • 2.40, Аноним (32), 11:17, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    это все потому что еще компилятор неполного стандарта, вот и утечки всякие.

    Пруфаю Евгением Зуевым

    https://youtu.be/NVUZ-U2QAbc?t=2573

     
     
  • 3.66, Аноним (32), 11:42, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    Еще немного пруфов https://youtu.be/NVUZ-U2QAbc?t=1048
     
  • 3.135, Уходящий (?), 12:40, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть защита от повторного включения .h файлов в один проект. ПССЗБ
     
  • 2.49, Исчезающий (?), 11:23, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучше сразу АНБ-бейсик и АНБ-ява.
     

  • 1.4, Иваня (?), 10:33, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Go и Java мой выбор!
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 10:47, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а ты большой мастак переобуваться, в прошлых тредах, помнится, ты за сишку топил
     

  • 1.5, th3m3 (ok), 10:33, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сейчас бы с Си переходить на Ruby.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:38, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря для чего. Где-то это будет неплохим выбором, а где-то, например... на D 😎
     
     
  • 3.55, _dz (?), 11:26, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >например... на D

    Оно еще живо?

     
     
  • 4.140, Аноним (140), 12:52, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уже нет
    сейчас в моде братья-близнецы zig, jai и odin
     
  • 2.50, . (?), 11:23, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А оно само разве не на Си написано?
     
  • 2.97, Аноним (-), 12:05, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейчас бы с Си переходить на Ruby.

    Сразу после того как про эту хайпоту все забыли, самое время. Конечно это не про си.

     

  • 1.8, Массоны Рептилоиды (?), 10:38, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ruby есть, а Python не попал?
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 10:45, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дефолтный CPython же на дырявой сишке
     
     
  • 3.14, Массоны Рептилоиды (?), 10:49, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Ruby?
     
  • 3.43, Alex (??), 11:18, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Java?
     
  • 2.51, Аноним (51), 11:24, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Some examples of memory safe languages are

    Перечислены лишь некоторые языки.

     
     
  • 3.68, Аноним (68), 11:42, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С какой целью перечислены лишь конкретно эти языки? Потому что АНБ их курирует и там все бекдоры учтены?
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:45, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Всё гораздо проще: нужно просто научить-заставить Сишников тестировать свой код.
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 10:49, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    заставить пользоваться исключительно умными указателями
     
     
  • 3.144, НяшМяш (ok), 13:11, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    АНБ аплодирует - достаточно будет только код умных указателей пропатчить )
     
  • 2.26, Жироватт (ok), 10:59, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Зачем? Тут пчелы против мёда.
    Думается мне, что просто готовят аудиторию перед внедрением через год-джва в компилятор кода, порождающего при компиляции специальный бэкдор. Ну или не совсем бэкдор, но комплиментарный к какому-нибудь Pegasus, который позволит перехватывать сисколлы и делать сырые дампы аллоцированной памяти, без геморроя с сишными указателями.

    Естественно - изменения будут размазаны во времени, а чтобы тысячигласс не увидели - их делать будут существа с правильной гендерной идентичностью и правильным расовыми данными, которые, в случае чего, самые внимательные из глазиков и подвыколят. Заодно и их носителей отменят, как страшных расистов и ххх-фобов.

     
     
  • 3.69, Аноним (69), 11:43, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я не понимаю почему хомячки минусуют этот комментарий. Как бы "шизово" эт оне звучало, но часть правды в этом есть.
    Алсо, смешно, что под новостью с отечественным тов.майором все комментарии негативные, а когда тов.майор западный, то это другое, нужно понимать, он ничего плохого никогда не делал(нет).
     
     
  • 4.82, Аноним (87), 11:56, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Потому что западный майор где-то там на западе и заставить его заинтересоваться тобой... ну, это нужно уж очень постараться.
    А отечественный майор через пару кварталов и радостно тебя набутылит за неправильный коммент в инете.
    Вот и подумай кого стоит опасаться больше.
     
     
  • 5.116, Аноним (69), 12:20, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Потому что западный майор где-то там на западе и заставить его заинтересоваться тобой... ну, это нужно уж очень постараться.

    И? А почему его нужно защищать и отмазывать от обвинений?

     
  • 5.133, Аноним (133), 12:31, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У отечественного майора есть очень квалифицированные и не в меру позитивные ребята, которые его обеспечат инструментами для использования закладки западного майора.
     
  • 5.136, Аноним (136), 12:44, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я просто оставлю это здесь:

    https://www.cnews.ru/news/top/2022-11-03_izvestnyj_razrabotchik_kriptovalyut

     
     
  • 6.157, Аноним (87), 13:41, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ты просто подтверждаешь этот тезис: если ты разраб очередного криптоскама и находишься в "государстве, ассоциированном с США", то тебе стоит больше опасаться западного майора, чем родного.
    Но вот сколько комментаторов опенька в Пуерто-Рико, а сколько в Москве или Новосибе?
     
  • 4.83, Аноним (-), 11:57, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    то что не понимаешь твои проблемы
     
  • 3.102, Аноним (32), 12:09, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пруфы Пруфы Пруфы.

    Вижуалка 15я, без предупреждений встраивала код в проги, для последующей телеметрии.

    https://xakep.ru/2016/06/11/visual-studio-telemetry/

     
     
  • 4.106, Аноним (87), 12:13, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фу... Это же виндовая аппа... Чур тебя!
     
  • 2.27, Аноним (10), 11:00, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет реально, Я как-то встречал на гитхабе код strlen, который работает не так как нужно:), а весь тест выглядил как-то так: int main() { // TODO } 🤦
     
  • 2.30, Аноним (30), 11:03, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы таки хотите сказать покрыть код 100% доказательством ненарушения инвариантов и отсутствия UB? Да тогда проще и быстрее будет на каком-нибудь Идрисе писать
     
     
  • 3.53, Аноним (10), 11:24, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Вы таки хотите сказать покрыть код 100% доказательством ненарушения инвариантов и отсутствия UB? <<<

    Да, к этому нужно стремиться (как пример seL4)!

     
     
  • 4.60, Анонн (?), 11:29, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком долго и дорого.
    Проблема же не только в ядре - есть же еще куча прикладного софта.
    Если тебя хакнут через дыру в почтовике через "особое" письмо, или через браузер прислав специальную картинку, то легче тебе не станет. А формально верифицированный месседжер... это нужно быть ну очень богатым, у АНБ таких денег нет))
     
  • 3.70, Аноним (70), 11:43, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тестирование и доказательства -- это два совершенно разных подхода. Тестирование ничего не доказывает, оно лишь повышает вероятность того, что баг будет детектирован если чо.
     
     
  • 4.85, Аноним (30), 11:58, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И поэтому оно полезно только если доказать 100% полноту покрытия тестами (в идеале с учётом аппаратных косяков вроде реордеринга или даже meltdown).

    В остальных случаях разраб пишет кривой код и покрывает его кривым тестом исходящим из тех же неполных или вовсе ошибочных предположений

     
  • 2.63, Анончик (?), 11:36, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вы лумаете что это поможет вы явно на си не писали. Даже адрес-санитайзеры не спасают полностью.
     

  • 1.11, Жироватт (ok), 10:45, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > АНБ рекомендует.

    Нет, ребяты, спасибо. Я еще их "рекомендованные" EllipticCurve помню, с бэкдором.

     
     
  • 2.24, Аноним (9), 10:57, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, они прям во все эти языки бекдоры повтыкали, прямо в компилятор, а вот С/С++, за 40
    лет так и не осилили.
     
     
  • 3.36, Жироватт (ok), 11:12, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Миром правит не тайная ложа, а полная лажа.
    Вполне может быть, что они просто не успели вовремя взять под контроль нарождающуюся индустрию, не без оснований полагая, что смогут контролировать её через людей. А когда спохватилсь - само понятие опенсорца среди академических кругов и нарождающегося коммунити мешало просто так взять и вставить. Без скандалов. Ты сам видел, сколько вони поднялось из-за эллиптических кривых.
     
     
  • 4.120, Аноним (133), 12:21, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Миром правит не тайная ложа, а полная лажа.

    Именно. Зачем втыкать бэкдоры в сами языки, если разрабы этих языков спроектировали языки так, что бэкдоры можно втыкать в зависимости? А уязвимые языки просто популяризировать, стандартами и грантами.

    Все забыли про скандал с конкурсом постквантовой криптографии, где NIST просто порекомендовал уязвимую схему от сторонних разработчиков?

     
  • 2.150, Аноним (150), 13:27, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я еще их "рекомендованные" EllipticCurve помню, с бэкдором.

    Заявление в лучших традициях "учёный изнасиловал журналиста" :facepalm:
    Бэкдор не связана с эллиптическими кривыми, а с ГПЧ, использующим EC в своей основе:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Dual_EC_DRBG

     

  • 1.16, Аноним (16), 10:52, 14/11/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 10:54, 14/11/2022 Скрыто модератором
    		• +5 +/
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:56, 14/11/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.75, Аноним (75), 11:50, 14/11/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.17, pashev.ru (?), 10:54, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Лисп, Кобол? https://git.pashev.ru/gcd/tree/gcd.cob
     
     
  • 2.22, Анонн (?), 10:57, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Где ж ты столько пенсионеров найдешь?
     

  • 1.28, n00by (ok), 11:00, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    По сути, они объявили использование Linux и *BSD нежелательным. XNU, Fuchsia - используют «более безопасные» микроядра и Windows как бы тоже (по заявлениям производителя).
     
     
  • 2.104, Уходящий (?), 12:10, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Винда писалась на Си и асме. Потом появились включения на Сипипи.
     
     
  • 3.177, n00by (ok), 14:24, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не играет роли, на чём писалось ядро NT когда-то. Вон в Википедии написано, что там гибридное микроядро. ;) Анонимные эксперты утверждают, что микроядро безопаснее. Стало быть требование АНБ выполняется. Отныне Linux безопасно только в WSL. Чем больше боты налепят минусов - тем WSL безопаснее. ;)
     
  • 2.110, Уходящий (?), 12:17, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сама попытка защитится от сегменташен фол смешна. Процесс - смесь статического кода, динамических подгрузок и данных. Доказательства - ошибки сегментации и эскалация привилегий при вводе соответствующих данных. То есть переход на правильный компилятор не решаетпроблему, хотя в формальных организациях может уменьшить количество.
     

  • 1.29, Аноним (29), 11:03, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нужно просто всем начать писать код без ошибок и тогда будет неважно какой ЯП ты используешь.
     
     
  • 2.31, Аноним (30), 11:04, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Как же мы сразу не додумались то?
     
     
  • 3.176, Аноним (29), 14:22, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От коллег регулярно слышу "умные указатели для дураков, что я, не смогу free() вызвать что-ли!?"
    Так что многие уже дошли до написания идеального кода с первой попытки, правда только в своём воображении.
     
  • 2.74, GrNa (?), 11:50, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всем чистых функций и вменяемых названий переменных в этом треде!
     

  • 1.33, mumu (ok), 11:07, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ada всё? Оно вообще ещё применяется для новых проектов? Просто интересно
     
     
  • 2.119, Cradle (?), 12:21, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://learn.adacore.com

    - живет и вполне себе развивается, используется в автопроме. И хорошо что авторы из АНБ об это не знают.

     

  • 1.38, iPony129412 (?), 11:15, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Я из-за Opennet выучил Rust 🤨
    Просто тут обычно всегда. Если что ругают, значит хорошая вещь.
     
     
  • 2.45, Аноним (69), 11:20, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Тут ещё Windows и тяжёлые наркотики ругают. Советую попробовать.
     
     
  • 3.67, Аноним (75), 11:42, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Не ругают здесь windows, здесь её хвалят
     
  • 2.57, . (?), 11:28, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В одном старом советском фильме была аналогичная история про женские сапоги.
     
  • 2.96, Аноним (-), 12:04, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я из-за Opennet выучил Rust 🤨

    Че, реально? И мозг не вспух?

     
  • 2.123, Уходящий (?), 12:23, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну что, судя по статистики популярности ЯП, работодателей у Вас немного.
     
  • 2.148, Уходящий (?), 13:19, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Язык в котором a=b может быть одной сущностью а может оставаться разными и который говорит если что-то идет не так не надо сопротивляться. А глубокая динамическая типизация? Кстати, по-моему, рекомендованные языки объединяет динамическая типизация.  
     
     
  • 3.152, trolleybus (?), 13:30, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати, по-моему, рекомендованные языки объединяет динамическая типизация.  

    Динамическая типизация в расте, в яве? Где она там?

     
     
  • 4.165, Уходящий (?), 14:14, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен с раст. В яве хоть статическая типизация зато ява-машина дает простор для внедрения и поддерживается корпорацией.
     
  • 4.167, Уходящий (?), 14:15, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По раст можно посмотреть реализацию полиморфизма в языке на предмет уязвимостей.
     
  • 2.164, Аноним (164), 13:59, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё можно задуматься : с КАКОЙ ЦЕЛЬЮ тролли так активничают против повышения устойчивости софта к "посторонним воздействиям" .
     
     
  • 3.173, Уходящий (?), 14:18, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда что-то в конечном коде контролируешь не ты, а кто-то "честный", то это вызывает настороженность.
     

  • 1.59, yet another anonymous (?), 11:28, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    С олдскульными уязвимосями очень трудно работать. А квалификация персонала падает, сноудены уезжают. Для повышения эффективности и надёжности сбора информации и внедрения бэкдоров cairo-подобная методика выглядит весьма перспективно. Экономит бюджет опять же. Упрощает логистику доставки мэлвари. Прямо сплошной profit!
     
     
  • 2.64, Жироватт (ok), 11:40, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты забыл про API к Pegasus, автоматический дамп подозрительных внешних данных, автоматическую предварительную их обработку на железе юзера и потоковую передачу прямиком на ЦОДы АНБ с занесением мыслепреступления в личное дело. Автоматизация нужна.
     
     
  • 3.73, Аноним (9), 11:46, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Каким боком Pegasus к АНБ то относился? Это обычный тулкит, продавался Израильской NSO даже странам вроде Эритреи. Или настолько одарённый что перепутал NSO и NSA?
     
     
  • 4.76, Аноним (69), 11:52, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Каким боком Pegasus к АНБ то относился? Это обычный тулкит, продавался Израильской NS

    Хочу напомнить, что АНБ и Израиль плотно сотрудничают друг с другом минимум со времен кибератаки на Иранскую ядерную программу. Поэтому ничего удивительного нет.

     
  • 4.78, Аноним (87), 11:52, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они даже смещение для указателя правильно вычислить не могут чтобы не выходить за границы массива...
    А ты тут про настолько сложные аббревиатуры спрашиваешь!
     

  • 1.65, Аноним (68), 11:41, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это новости оказывается Ruby безопасно работает с памятью, а Python нет. Чего только этот ваш АНБ не придумает.
     
     
  • 2.108, Аноним (108), 12:16, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    АНБ знает, на какие языки должны перейти другие, удобные для АНБ ;)
     

  • 1.71, Аноним (75), 11:44, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    АНБ советует переходить на смузи-любные языки-скриптухи
    В ответ на это все эксперты-программисты с опеннет будут переходить на ANSI C
     
     
  • 2.81, Аноним (69), 11:56, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Западный тов майор начал замечать, что все больше и больше комментаторов Opennet... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.88, Аноним (68), 12:00, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всю эту твою воображаемую магию раст делает только в дев сборке, а не в продакшн сборке, так что ненужен.  
     
     
  • 4.105, Анонн (?), 12:11, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не правда. В проде отключается только проверка переполнений, а проверка границ остается.
    Поэтому даже получив переполнение ты не попортишь память.
     
     
  • 5.180, Аноним (180), 14:27, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переполнение и не должно портить память оно просто неправильные данные выдает, а это небезопасно, так что в помойку ваш ненужный раст.
     
  • 2.122, Аноним (133), 12:23, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я лучше на Hare перейду.
     
     
  • 3.134, Аноним (108), 12:32, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Небезопасный совсем жеж
     
     
  • 4.181, Аноним (180), 14:28, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не руби же переходить. Лол. Они бы ещё Перл посоветовали.
     

  • 1.77, fuggy (ok), 11:52, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А как же Ada. Язык создавался минобороны как раз с целью безопасности и строгости работы с типами. Когда-то они думали что на этом языке будут писаться все новые программы, а теперь даже посоветовать в рекомендации забыли.
     
     
  • 2.89, Аноним (68), 12:00, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем всем знать язык для военных? Его должны знать только военные.
     
     
  • 3.151, Старший аноним (?), 13:29, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Военные и первую годную сеть, ставшую прообразом интернет изобрели. Ты ею пользуешься и даже не жужжишь.
    Компилятор языка ADA - это один из компиляторов, поддерживаемых GNU: https://www.gnu.org/software/gnat/
     
  • 2.90, Аноним (30), 12:01, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому, что ононимам с опеннета даже до диез слишком сложный, куда им Аду
     
  • 2.95, Анонн (?), 12:04, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что ты не будешь на Ада писать прикладной софт - это слишком долго/дорого.
    А она как была в своей нише, так и осталась.
     
     
  • 3.145, Старший аноним (?), 13:18, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего это ты решил, что писать прикладной софт на ADA - это дорого и долго?
    Я тебе тут одну умную вещь скажу, только ты не обижайся на свои бесцельно прожитые годы, но одна из самых больших систем управления предприятием и сопутствующими направлениями, написана на диалекте языка Ada - языке PL/SQL. Эта система называется - Oracle e-Business Suite (а ее клон - Oracle Fusion Applications Suite). И пишется там бизнес-логика намного быстрее чем на богомерзских Java, C#, не говоря уже о вызывающем отвращение своим синтаксисом Rust.
     
     
  • 4.162, Анонн (?), 13:50, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь посмотри сколько стоит час работы спеца по PL/SQL и С#.
    А потом сколько есть на рынке людей, которых ты можешь нанять в разумное время.
    Сравнивать узкоспециализированное расширения для SQL с языками общего назначения немного странно.
     
     
  • 5.175, Старший аноним (?), 14:20, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По твоему ответу видно, что ты совсем не в теме, но что-то пытаешься изобразить.
    1. PL/SQL - это не "расширение SQL". PL/SQL - это реализация языка Ada фирмой Oracle применительно к базе данных Oracle DB с бесшовной интеграцией в этот язык выражений языка SQL там, где в таких, типа "высокоуровневых" язычках как Java, C# требуется тонны неэффективного обвеса. Есть и другие языки с бесшовной интеграцией выражений SQL, например z-язык в Босс-Кадровике.  PL-SQL - это язык общего применения и выполняется в своей среде выполнения. А язык SQL - выполняется в отдельном движке. PL/SQL компилирует как в коды виртуальной машины PL/SQL, так и в native код процессоров. PL-SQL был внутренним языком для таких GUI- инструментов как Oracle Forms, Oracle Reports. На нем из коробки можно было работать с файлами, папками, с Excel, Word, отправлять электронную почту, делать таймеры и т.д., а через интерфейс с языком С - и со всеми остальными фичами ОС. Был еще один проект, где делали неоракловую реализацию виртуальной машины для написания логики на стороне веб-сервера.  PL-SQL вполне себе ООП-шный язычок, но не все могут не нем это делать.
    2. Если Java и C# по твоему утверждению "языки общего назначения", то не мог бы ты привести написанные на этих язычках, например, ОС реального времени. На С/С++/Ada такие системы, например, есть.
    3. Зарплата PL/SQL разработчика одинакова или ниже зарплаты C# разработчика, не говоря уже о Java разработчиках. Другое дело что разработчиков на PL/SQL будет во-первых меньше так как Oracle - недешевое удовольствие и не стоит у каждого Васяна, а во вторых junior-разработчики на PL/SQL меньше востребованы - туда предпочитают брать уже людей с опытом.
     
  • 2.138, Аноним (138), 12:48, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ребята, которые выбирают Аду и так достаточно компетентны, чтобы не нуждаться в чужих рекомендациях. Например, та же Nvidia уже несколько лет как успешно перекатывается на SPARK, а не на Раст (в презентации написано, мочему):

    https://www.slideshare.net/AdaCore/securing-the-future-of-safety-and-security-

    https://www.adacore.com/uploads/techPapers/222559-adacore-nvidia-case-study-v5

     
     
  • 3.153, Старший аноним (?), 13:32, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По теме статьи, эти ссылки будут более полезными:
      https://www.adacore.com/uploads/techPapers/Safe-Dynamic-Memory-Management-in-A
      https://www.adacore.com/uploads/techPapers/DynamicMemoryManagement.pdf
     
  • 2.156, yet another anonymous (?), 13:41, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ada'у делали инженеры для инженеров (хоть и с военным уклоном). А сабж --- это для практических т.н. спецопераций.
     

  • 1.92, Аноним (-), 12:03, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > названы C#, Go, Java, Ruby, Rust и Swift.

    ...развиваемые корпорациями до которых удалось дотянуться АНБ? Так что вулны будут сразу в огромных рантаймах или репках компонентов? А, еше правильное крипто надо через репы всем всучить :)

     
     
  • 2.117, Жироватт (ok), 12:20, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ...развиваемые корпорациями до которых удалось дотянуться АНБ?

    Развиваемые корпорациями, в которых уже много лет есть неприметные кабинетики с еще более неприметными сотрудниками очень ботанически-инженерного вида, но с крайне убойными документиками внутри засаленных пиджачком и заношенных жилеток.

     
     
  • 3.126, Аноним (133), 12:25, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А случаем ты не один из них, раз так хорошо знаешь всю внутреннюю кухню и замечаешь всех неприметных, и даже содержимое их карманов знаешь?
     
     
  • 4.129, Жироватт (ok), 12:28, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не-а. Просто иногда достаточно регулярно почитывать англонет и вращаться в англоязычных инженерных сообществах. Сами амеры от такого далеко не в восторге
     

  • 1.98, beck (??), 12:05, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где же Ada?
     
     
  • 2.107, Аноним (108), 12:13, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит, на Ada точно можно переходить, раз его не упомянуло АНБ.
     
     
  • 3.131, Уходящий (?), 12:30, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто Ада родилась и ушла на пенсию до появления АНБ.
     

  • 1.109, Аноним (133), 12:17, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >C#, Go, Java, Ruby, Rust

    Все с помойными вендоризующими менеджерами зависимостей, в лучшем случае просто превращающими проект в раздутую жрущую память необновляемую помойку, а в худшем - подтягивающими бэкдоры.

     
  • 1.124, keydon (ok), 12:24, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > C#, Go, Java, Ruby, Rust и Swift

    "Опубликован список презираемых языков" :)

     
     
  • 2.128, Аноним (133), 12:26, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *предохраняющих языков
     
     
  • 3.132, Аноним (108), 12:30, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От нежелательной беременности.
     
  • 2.141, КО (?), 12:53, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чёрный список.
    Спасибо, АНБ.
     

  • 1.125, Аноним (108), 12:24, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    АНБ: Советы постороннего.
     
  • 1.142, Маняним (?), 12:56, 14/11/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
  • 1.154, Аноним (154), 13:35, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Агентство национальной безопасности США
    > Microsoft и Google

    Из петушатни прозвучал вскукарек:
    Товарищ разраб, поешь наш сладкий хлеб!
    Но знает любой, секретов тут нет,
    Что сишник хоть раз = сишник навек!

     
     
  • 2.158, Аноним (158), 13:42, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Что сишник хоть раз = сишник навек!

    И что ты сделаешь, когда линукс перепишут на раст?

     
     
  • 3.161, Аноним (161), 13:48, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не осилят ближайшие лет 30, а там уж и всраст помрёт.
     

  • 1.155, Аноним (136), 13:40, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Русским можно не беспокоиться: у них как не было своего языка программирования, так и нет по сей день. Что на богомерзком Западе примут, тем и будут пользоваться...
     
     
  • 2.160, Аноним (158), 13:42, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же эль-76?
     
  • 2.163, Ваноним (?), 13:57, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ниправда!!111 У нас есть ДРАКОН! И Рапира! А еще есть 1С!
    Это мало?? У нас еще есть РЯП и КуМир!
    Так что все у нас прекрасно. Нинужен нам никакой запад!
     
     
  • 3.169, Аноним (136), 14:17, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что на них написано / пишется в настоящее время? Поддерживаются ли они Эльбрусом?
     
  • 2.168, Аноним (69), 14:17, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Русским можно не беспокоиться

    А жителям других национальностей, проживающих на территории РФ нужно?

    > у них как не было своего языка программирования, так и нет по сей день

    За закрытыми дверьми НИИ используется свой диалект Си и языки отголоски советской эпохи. А бизнесу РУССКИЙ яп не нужен.

     
     
  • 3.171, Аноним (136), 14:18, 14/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На территории РФ нет других национальностей.
     

  • 1.166, Анонн (?), 14:15, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бедные АНБшники задолбались обновлять OpenSSL на всех своих серверах и решили выпустить новые рекомендации про языки.
     
  • 1.170, Аноним (170), 14:18, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше на Scheme.
     
  • 1.172, Аноним (-), 14:18, 14/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Статья о том какие плохие АНБ висит на сайте уже 3 часа, а Мишани в комментах все еще нет! Подозрительно...
     

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