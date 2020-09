Утверждён стандарт C++20

2.35 , Аноним ( 18 ), 10:56, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хорошо что в C++ это не так, как в вашем любимом языке. С каждым релизом становится всё проще писать C++ код

3.41 , Tita_M ( ok ), 11:13, 07/09/2020
>С каждым релизом становится всё проще писать C++ код This is what c++ programmers actually believe!

4.46 , Аноним ( 18 ), 11:27, 07/09/2020
То ли дело любой другой язык програмирования: public static void NotNull < T > (T argument,

[CallerArgumentExpression("argument")] string argumentExpression = null)

where T: class {

if (argument == null) throw new ArgumentNullException(paramName: argumentExpression);

}

5.51 , Dzen Python ( ok ), 11:31, 07/09/2020
Уж явно читаемей, чем код на джаве, который позиционируется как копроративный язык для самых маленьких.

Для полного познания дзена рекомендую открыть любой коммунити код у гугла или джет-брейнс.

6.92 , h65eyh5 ( ? ), 12:46, 07/09/2020
>джаве, который позиционируется как копроративный язык для самых маленьких С Go спутали.

6.118 , Аноним ( 118 ), 14:08, 07/09/2020
На джаве все вполне читаемо. Многословно, но это другая проблема.

5.77 , Аноним ( 18 ), 12:17, 07/09/2020
public static void NotNull < T > (T argument,

[CallerArgumentExpression("argument")] string argumentExpression = null)

where T: class {

if (argument == null) throw new ArgumentNullException(paramName: argumentExpression);

}

Это вообще что за язык ^

Swift?

6.78 , Аноним ( 18 ), 12:18, 07/09/2020
C#

3.155 , Аноним ( 150 ), 17:21, 07/09/2020
> С каждым релизом становится всё проще писать C++ код …и всё сложнее — понимать его.

2.38 , Аноним ( 38 ), 11:04, 07/09/2020
> никто не мешает не пользоваться мешать-то не мешает, но если в 2020 писать код на С++98 или С++03 (последние стандарты, с которыми я имел дело), смотреть будут странно.

И опять же всю эту мутотень один хрен изучать, потому что какой-нибудь Вася Пупкин будет-таки пихать 17 или даже 20 стандарт. Я вот в одном коде увидел эти лямбды и нихрена не понял, что там написано.

Как же хорошо, что я давно соскочил с этого монстра...

3.45 , Аноним ( 18 ), 11:25, 07/09/2020
Зато в ругих языках лямбды предельно просто понять, и их синтаксис загуглить </sarcasm>

4.47 , Аноним ( 38 ), 11:27, 07/09/2020
В Erlang, например, все элементарно:

fun (Arg) ->

4.48 , Аноним ( 38 ), 11:28, 07/09/2020
Зараза, отправился случайно. fun(Arg) ->

some code

end Все просто и понятно.

4.53 , Аноним ( 38 ), 11:33, 07/09/2020
и даже в Расте ламбда определяется проще, чем в плюсах.

5.65 , Аноним ( 59 ), 11:54, 07/09/2020
Почему "даже"?) Вообще, C++20 всё больше мотивирует изучать Хруст

6.72 , Аноним ( 38 ), 12:03, 07/09/2020
Ну так я так и сделал. Посмотрел на стандарт С++17 (а там 2000 страниц) и решил, что ну его нафиг. Вспомнил еще все заморочки ООП с паттернами и прочей хренотой и решил, что лучше уж я выучу Rust, который оказался очень даже неплохим языком. И даже местами похож на Erlang.

4.56 , Аноним ( 38 ), 11:36, 07/09/2020
но вот это же вот: [=]() { return n; }

это пипец. У меня первый вопрос был: "А что это за = в квадратных скобках и нафига оно нужно?"

5.126 , Аноним ( 122 ), 14:52, 07/09/2020
У лямбды ключего свойство — область видимости переменных внутри. Очевидно что символ равно какое-то отношение к этому имеет.

6.139 , Аноним ( 139 ), 15:29, 07/09/2020
не всем это очевидно. В языках с "более простым и понятным" синтаксисом может не быть возможности управлять областью видимости переменных, а значит те, кто на них пишут уже привыкли не думать об этом

7.151 , 128293 ( ? ), 17:11, 07/09/2020
Языки с "более простым и понятным" синтаксисом минимум в несколько раз тормознее плюсов

4.57 , Аноним ( 38 ), 11:43, 07/09/2020
В лиспе тоже просто: (lambda (arg) body).

Других языков не знаю.

Ну и нахрена такие сложности в плюсах?

5.61 , имя_ ( ? ), 11:49, 07/09/2020
ну какие там сложности? я хоть и знаком с языком только по книжке страуструпа, но ничего сложного в лямдбах крестов не вижу

https://en.cppreference.com/w/cpp/language/lambda

https://en.cppreference.com/w/cpp/language/lambda

6.71 , Аноним ( 38 ), 12:01, 07/09/2020
А теперь представьте, что последний раз вы писали на плюсах, когда там еще этой пакости не было. И тут вам попался вот такой код:

return {

[](take_atom) -> result<taken_atom, bool> {

return {taken_atom_v, false};

},

[=](put_atom) {

if (self->current_sender() == user)

self->become(available_chopstick(self));

},

}; и поскольку это не ваш основной язык, вам лень гуглить, лезть в талмуд Страуструпа (который тоже надо нагуглить).

Нафига вот эти [] и [=]? Почему бы не сделать кейворд lambda, как в Лиспе, или fun, как в Erlang, или как в Расте: let add_one_v2 = |x: u32| -> u32 { x + 1 };?

Нет, надо такое, чтоб позаковыристей, чтоб враг не догадался.

7.88 , Аноним ( 69 ), 12:39, 07/09/2020
выше если что, ссылка на справкупо лямбдам лямбд с примерами использования, открыл ее - прочитал и уже все понятней стало.

8.90 , Аноним ( 38 ), 12:42, 07/09/2020
Все гораздо проще - не надо писать на плюсах
9.101 , Аноним ( 69 ), 13:01, 07/09/2020
А на чем мне написать кросплатформеную десктопную программу требующую кучу ресур...
10.109 , Аноним ( 38 ), 13:07, 07/09/2020
Я бы писал С или Rust для него вроде есть GUI-либы , но пишу серверный софт и р...
7.91 , имя_ ( ? ), 12:44, 07/09/2020
в общем согласен, с наскоку можно не понять. Но есть пара уточнений:

> талмуд Страуструпа я имел в виду его последний дайджест по языку - там всего 200 с чем-то страниц, по большей части просто разжевывание старого с советами по применению нового, а не искусство программирования на >1000 >в Расте: let add_one_v2 = |x: u32| -> u32 { x + 1 } признаюсь, если бы не в контексте лямбд, я бы не сразу понял эту запись (|bla-bla| чем-то похоже на руби)

8.95 , Аноним ( 38 ), 12:50, 07/09/2020
именно поэтому я привел более простые примеры из Эрланга и Лиспа Почему в С н...
9.98 , Аноним ( 69 ), 12:59, 07/09/2020
РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ ССЫЛКИ И УКАЗАТЕЛИ, ИЗБЕГАНИЕ КОПИРОВАНИЯ Вы сравнивае...
10.106 , Аноним ( 38 ), 13:04, 07/09/2020
Я сравниваю синтаксис Или что, все вышеперечисленное не дает в плюсах сделать н...
11.127 , Аноним ( 122 ), 14:56, 07/09/2020
Не даёт, вы должны явно указать компилятору какие переменные будут доступны в за...
7.93 , Аноним ( 139 ), 12:46, 07/09/2020
> А теперь представьте, что последний раз вы писали на плюсах, когда там еще этой пакости не было. а если вы ни на чем, не писали, то ни на чем писать и не начнете, ведь вам лень гуглить. Вот приходится иногда ковыряться и в джаве, и в жс, и в питоне, и в еще нескольких языках и ни один из них не мой основной. Чем C++ в этом варианте хуже?

8.94 , Аноним ( 38 ), 12:49, 07/09/2020
Ну а мне 99 времени приходится ковыряться в Эрланге, который по совместительств...
9.103 , Аноним ( 139 ), 13:01, 07/09/2020
а я вот пока с ним не сталкивался в эрланге объекты переменные для лямбд захваты...
3.68 , iPony129412 ( ? ), 11:56, 07/09/2020
> Я вот в одном коде увидел эти лямбды и нихрена не понял, что там написано. Да как-то связи особой нет...

На любом стандарте можно такое понаписать.

Теми же макросами только так можно лютую штуку сделать, что от неё радугой всё блевать будет.

4.74 , Аноним ( 38 ), 12:05, 07/09/2020
Проблема в том, что тут это стандарт и общепринятая практика, а не говнокод отдельно взятого индивида, которого можно просто напинать в курилке.