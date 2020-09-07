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Утверждён стандарт C++20

07.09.2020 08:21

Комитет ISO по стандартизации языка C++ утвердил международный стандарт "C++20". Представленные в спецификации возможности, за исключением единичных случаев, поддерживаются в компиляторах GCC, Clang и Microsoft Visual C++. Поддерживающие C++20 стандартные библиотеки реализованы в рамках проекта Boost.

В следующие два месяца утверждённая спецификация будет находиться на стадии подготовки документа к публикации, на которой будет проведена работа по редакторской правке орфографических ошибок и опечаток. В начале ноября результирующий вариант документа будет направлен в ISO для публикации под формальным именем ISO/IEC 14882:2020. Тем временем, комитет уже приступил к работе над следующим стандартом C++23 (C++2b) и на ближайшем виртуальном совещании рассмотрит возможные новшества.

Основные особенности C++20 (примеры кода):

  • Добавлены "концепции", расширения шаблонов, позволяющие определить набор требований к параметрам шаблона, которые во время компиляции ограничивают набор аргументов, которые могут приниматься в качестве параметров шаблона. Концепции можно применять для того, чтобы избежать логических несоответствий между свойствами типов данных, используемых внутри шаблона, и свойствами типов данных входных параметров. 
    
   template<typename T>
   concept EqualityComparable = requires(T a, T b) {
       { a == b } -> std::boolean;
       { a != b } -> std::boolean;
   };
  • В состав приняты расширения для работы с модулями, которые можно использовать вместо заголовочных файлов. Модули предоставляют новый способ организации исходных текстов на основании определения границ компонентов, без подключаемых через "#include" заголовочных файлов.
  • Макрос __VA_OPT__ для адаптивного раскрытия вариативных макросов в зависимости от наличия токенов в вариативном аргументе.
  • Поддержка оператора "<=>" для трехстороннего сравнения.
  • Поддержка инициализаторов элементов по умолчанию для битовых полей.
  • Возможность лямбда-захвата выражений "*this". 
    
   struct int_value {
     int n = 0;
     auto getter_fn() {
       // BAD:
       // return [=]() { return n; };

       // GOOD:
       return [=, *this]() { return n; };
     }
   };
  • Вызов элементов по указателю (Pointer-to-member), используя определённые через выражение "const &" указатели на временные объекты.
  • Оператор delete с деструктором, описанный в документе P0722R1.
  • Классам разрешено использование параметры шаблона без типа. 
    
   struct foo {
     foo() = default;
     constexpr foo(int) {}
   };

   template <foo f>
   auto get_foo() {
     return f;  
   }

   get_foo(); // uses implicit constructor
   get_foo<foo{123}>();
  • Не сохраняемые лямбда-выражения с конструктором.
  • Допустимость использования синтаксиса шаблонов для ламбда-выражений ("auto f = []<typename T>(std::vector<T> v)").
  • Возможность использования строковых литералов в параметрах шаблона.
  • Поддержка синтаксиса инициализации в стиле Си - явно не перечисленные в списке инициализации поля, инициализируются по умолчанию. 
    
   struct A {
     int x;
     int y;
     int z = 123;
   };

   A a {.x = 1, .z = 2}; // a.x == 1, a.y == 0, a.z == 2
  • Поддержка пустых членов структур данных.
  • Поддержка атрибутов likely и unlikely для информирования оптимизатора о вероятности срабатывания условной конструкции ("[[likely]] if (random > 0) {").
  • Возможность использования диапазонов для инициализации значений переменной в цикле "for" 
    
   for (auto v = std::vector{1, 2, 3}; auto& e : v) {
  • Автоматическое вычисление размера массива в new ("new double[]{1,2,3}");
  • Атрибут "[[no_unique_address]]" при котором переменные без данных не занимают места.
  • Атомарные указатели (std::atomic<shared_ptr<T>> и std::atomic<weak_ptr<T>>).
  • Возможность вызова виртуальных функций в условных выражениях.
  • Поддержка быстрых (immediate) функций, которые могут работать только с константами. 
    

   consteval int sqr(int n) {
     return n * n;
   }

   constexpr int r = sqr(100); // OK
   int x = 100;
   int r2 = sqr(x); // ERROR:  'x' не может использоваться как константа
  • Возможность применения constexpr с виртуальными функциями ("constexpr virtual int f() const { return 2; }").
  • В стандартной библиотеке:
    • Добавлена поддержка типа char8_t для строк UTF-8.
    • Добавлены заголовочные файлы bit (битовые операции) и version.
    • Появилась возможность проверки префикса и суффикса строк (starts_with, ends_with).
    • Добавлены типажи std::remove_cvref, std::unwrap_reference, std::unwrap_decay_ref, std::is_nothrow_convertible и std::type_identity.
    • Добавлены функции std::midpoint, std::lerp, std::bind_front, std::source_location, std::visit, std::is_constant_evaluated и std::assume_aligned.
    • В std::make_shared добавлена поддержка массивов.
    • Добавлена функция std::to_array для преобразования похожих на массив объектов в std::array.
  • Более удобный синтаксис перечислений: 
    
   enum class rgba_color_channel { red, green, blue, alpha };

   std::string_view to_string(rgba_color_channel my_channel) {
     switch (my_channel) {
       using enum rgba_color_channel;
       case red:   return "red";
       case green: return "green";
       case blue:  return "blue";
       case alpha: return "alpha";
    }
   }
  • В индексах из-за неопределённого поведения запрещено использование операции "," ("a[b,c]"). Прекращена поддержка большинства операций с переменными, объявленными с ключевым словом volatile, в том числе запрещены операции "++" и "--" со стандартными типами.
  • Сокращено число ситуаций, в которых требуется указание "typename" для информировании о наличии типа.


  1. Главная ссылка к новости (https://herbsutter.com/2020/09...)
  2. OpenNews: Утверждён стандарт C++17
  3. OpenNews: Спецификация C++0X принята в качестве международного стандарта C++11
  4. OpenNews: Опубликован новый международный стандарт для языка Си (C1X/C11)
  5. OpenNews: Объявлено о готовности международного стандарта C++14
  6. OpenNews: W3C придал WebAssembly статус рекомендованного стандарта
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53670-cpp
Ключевые слова: cpp, standard
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, Alex (??), 09:43, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +53 +/
    К C++40 многие разработчики уже не заметят как плавно стали brainfuckerами.
    Язык уже настолько мутировал что для не посвящённого программиста из других языков будет выглядеть все как случайный набор символов...
     
     
  • 2.6, anonimm (?), 09:49, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Уже давно проводятся конкурсы по написанию максимально непонятного кода на c и c++, любителям стрелять себе в ногу не нужно ждать ещё 20 лет.
    С другой стороны, почти на любом ЯП можно написать хорошо читаемый код.
     
     
  • 3.21, m.makhno (ok), 10:26, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://ermak.cs.nstu.ru/cprog/html/

    у нас вот такой в НГТУ сайт был и остается по сей день - сам чёрт ногу сломит, всякое желание пропадало учить сишки, хех

     
     
  • 4.29, Аноним (-), 10:43, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Си/Си++

    Скажи ему пусть определится или Си или Си плюс-плюс.

     
     
  • 5.64, Сишник (?), 11:52, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    сиси плюс-плюс
     
  • 5.107, Аноним (107), 13:05, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Какая разница? Тогда уж UB и UB++
     
  • 4.128, Lex (??), 15:01, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну кстати Романов - неплохой тип, хотя сайт кнчн тот ещё.

    По настоящему желание отпадало, когда вместо проги семак-другой-третий требовалось рисовать всевозможные диаграммы и барахло вроде Пролога..

     
  • 2.14, asdasd (?), 10:09, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для "непосвященного" тарабарщиной будут выглядеть только особая магия на template'ах (где смесь изи SFINAE и прочего constexpr). Все остальное интуитивно понятно.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 10:23, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При том SFINAE тарабарщина с C++20 заменяется Концептами, которые более читаемые. Так что все конструкции C++ должны быть понятны программисту другого высокоуровнего языка программирования (в отличие от большинства конструкций некоторых эзотерических языков).
     
     
  • 4.150, Аноним (150), 17:10, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Представления комитета C++:
    > SFINAE тарабарщина с C++20 заменяется Концептами, которые более читаемые

    Реальность: к тарабарщине SFINAE добавляется ещё и тарабарщина концептов.

     
  • 3.122, Аноним (122), 14:36, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Прекращена поддержка большинства операций с переменными, объявленными с ключевым словом volatile, в том числе запрещены операции "++" и "--" со стандартными типами

    и это?

     
  • 2.80, CAE (ok), 12:21, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    При этом по-прежнему ругать за это принято perl :)
    Хотя он, объективности ради, в среднем уже давно понятнее современного C++
     

  • 1.3, trolleybus (?), 09:44, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Основные особенности C++20

    А что, модули больше не основная особенность?

     
     
  • 2.59, Аноним (59), 11:46, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пока на них основная масса либ перейдет, уже C++32 выйдет :(
     

  • 1.4, eee (??), 09:46, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +22 +/
    мляяяяя, хочу обратно в 1989 год, когда плюсы были простым и понятным языком
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:48, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не обязательно так далеко, достаточно просто в до-C++11 времена.
     
     
  • 3.9, anonimm (?), 09:53, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что вам мешает писать код, ограничиваясь старыми возможностями? А многие из нововведений c++-профессионалы долго ждали.
     
     
  • 4.15, Sw00p aka Jerom (?), 10:09, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Как же они долго ждут динамической типизации :)
     
     
  • 5.87, Аноним (87), 12:38, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В компилируемом языке?
     
  • 5.99, anon345634758 (?), 13:00, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего ждать собственно?
    Все кому надо было, давно нагородили собственные аллокаторы.
     
  • 4.50, Аноним (50), 11:29, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Иногда код надо еще и читать, и уже читаемый код может быть написан с применением "нововведений"
     
     
  • 5.89, Аноним (87), 12:42, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Новведения" позволяют избегать накруток этих "нововведений" сверху-сбоку языка самими программистами.
     
     
  • 6.120, Аноним (50), 14:16, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из-за чего язык становится непростым и непонятным, об этом было исходное сообщение
     
  • 2.7, мимокрок (?), 09:51, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Возвращаться в 89 не надо, ведь и сегодня ещё есть ламповая сишечка
     
     
  • 3.108, Аноним (87), 13:06, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В компании с GObject?
     
     
  • 4.131, Какер (?), 15:05, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, там ООП на уровне C++, только синтаксис корявее. Другое дело, что в C++ ООП не сказать что образцовое :)
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:29, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тогда пиши на Rust
     
     
  • 3.23, Аноним (18), 10:32, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Действительно, в нём же всё очень понятно и на него огромное количество вакансий </sarcasm>
     
     
  • 4.81, Аноним (22), 12:26, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Другими словами ты хочешь получать деньги, не изучаю новые технологии. Тогда становись менеджером. Или шлюхой.
     
  • 4.130, Lex (??), 15:05, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имхо, таки понятней, чем на свеженьких плюсах или жабе
     
  • 4.165, 0x2A (?), 18:10, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видел вакансию с++ и/или Rust - 450k деревянных
     
  • 2.30, ДмитрийСССР (?), 10:48, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если допустим писать на С++11, то можно ли будет собрать софт под современные ОС? И можно ли будет собрать софт на С++11 под современную ОС через лет 10?
     
     
  • 3.44, Аноним (18), 11:23, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да и да
     
  • 3.60, Аноним (59), 11:49, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше минимум 14. Уже не все либы поддерживают C++ ниже 14. Плюс 14 более вкусные лямбды
    В идеале - минимум 17, как Qt 6
     
     
  • 4.73, Michael Shigorin (ok), 12:04, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Правило опытного админа: "не тяни в рот каждую новую блестяшку".
    Правило зелёного разработчика: "ой, блестяшечки!!1".

    Как вы мне дороги...

     
     
  • 5.82, Аноним (82), 12:28, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Правило опытного админа: "не тяни в рот каждую новую блестяшку".
    > Правило зелёного разработчика: "ой, блестяшечки!!1".
    > Как вы мне дороги...

    Именно поэтому, Михаил, ваша команда и притянула новую блестяшку (systemd) в свой дистрибутив, дефолтом, хотя прежний вариант очень хорошо работал, причём как притянули?!... освежите пожалуйста  в памяти!
    И судя по тому, какое сейчас положение вещей, то воз будет ехать по заданной колее, "Just as planned".

    Вы нам тоже дороги, хотя вот, за державу обидно!

     
  • 5.142, Аноним (59), 15:43, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Правило опытного разработчика: "блестяшки желательно с аппетитом рассасывать, изучать, тестировать и постепенно внедрять, если достаточно притягательно блестит"

    На текущий момент блестяшка - C++20. С ним надо аккуратно, есть пока даже не до конца реализован.

    А вот C++17 - уже актуальный для использования стандарт, меньше 14 не имеет смысла в новых/актуальных проектах, и во многих юзкейсах просто неудобно.

     
     
  • 6.152, Аноним (150), 17:15, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осторожнее, у него сейчас начнёт подгорать, ведь его любимый lcc до сих пор не научился C++17.
     
  • 3.69, Аноним (69), 11:58, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно и С++ 98 использовать и да оно соберется... Но зачем ?.
    Есть даже специальные библиотеки, которые переносят новые возможности стандартной библиотеки на старые стандарты языка.
     
  • 3.110, Аноним (87), 13:10, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И можно ли будет собрать софт на С++11 под современную ОС через лет 10?

    Если не выкинут опцию -std=c++11 или -std=gnu++11.

     
  • 3.153, Аноним (153), 17:17, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если допустим писать на С++11, то можно ли будет собрать софт под современные ОС?

    avxsynth под debian-buster не собирался (нужны патчи), а в ubuntu-xenial норм. Как раз какие-то конструкции стали запрещены.

     
  • 2.67, Аноним (69), 11:56, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, да. Без работы с пмятью, статического анализа, итераторов, стандартных колекций, модулей и вообще без всего. ДЛя этого есть С.
    Для с++ нужно прочитать 2-3 книги и посидесть с примерами... иначе да... все "сложнанипанятна" так-то многие старые вещи стараются не использовать, например с-шные масивы - они конечно есть, но std::array<> лучше (с концептами - еще лучше).
    Мне не хватает только метаклассов, но они еще сырые, надеемся на 23-й год. Такое кол-во хаков и макросов с автогенераторами можно будет объявить легаси... ух.
     
     
  • 3.124, Аноним (122), 14:41, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В C RAII нет. Вот был бы язык как C только с RAII, а так призодится с C++ мучиться :-)
     
  • 2.146, Аноним (146), 16:05, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >мляяяяя, хочу обратно в 1989 год, когда плюсы были простым и понятным языком

    Плюсы никогда не были простым и понятным языком.

     

  • 1.8, Аноним (8), 09:53, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Добавлены "концепции"

    А когда наконец добавят концепцию KISS?

     
     
  • 2.20, Аноним (18), 10:25, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Эту концепцию должен применять и разработчик ПО, никто её за вас не применит
     

  • 1.10, anonimm (?), 09:53, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Мои поздравления коллегам-плюсовикам!
     
  • 1.11, Онаним (?), 09:56, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Спейсшип добавили наконец, лол.
    А так да, множество расширений, которые уже активно использовались, наконец-то стандарт.
     
  • 1.12, имя_ (?), 10:01, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    концепты выглядят интересно
     
     
  • 2.70, Аноним (69), 12:00, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вагон дыр закрывают в шаблонах. Теперь в правильно написанный шаблон нельзя запихнуть то что в нем не должно быть - компилятор не даст.  
     

  • 1.13, Fracta1L (ok), 10:03, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Дырени наличествуют?
     
     
  • 2.62, Аноним (59), 11:49, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Конечно, это же C++, он весь состоит из UB
     
  • 2.145, Odalist (?), 15:58, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Дырени наличествуют?

    Шире и глубже твоей нет, мой милый фрактул.

     

  • 1.16, Аноним (18), 10:16, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ура! Улучшили язык, на котором написана треть повседневного софта

    Мои поздравления всем C++никам! Вы молодцы, на вас всё держится

     
  • 1.17, Аноним (17), 10:21, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В с++ каждый фреймворк все ещё изобретает строки или спустя 20 лет все же перешли на std::string?
     
     
  • 2.63, Аноним (59), 11:51, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    После 11 плюсов многие компании отказались от кастомных строк в пользу std::string
    Но тот же QString всё ещё удобнее и функциональнее
     
     
  • 3.158, Аноним (158), 17:42, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. всё ещё велосипедят...
     

  • 1.19, lockywolf (ok), 10:24, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он всё ещё строгое надмножестао с++? Или всё?
     
     
  • 2.105, anon345634758 (?), 13:03, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну судя по тому что выкинули volatile, уже скорее нет.
    Но мне кажется это и к лучшему
     
  • 2.111, Аноним (87), 13:23, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Давно нет.
     

  • 1.25, Аноним (25), 10:35, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Или вы не верите в автокомпилит ?
     
  • 1.26, Grunman (ok), 10:38, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Особую пикантность новости придает то, что модули, которые все так ждали, ни одним из перечисленных компиляторов не поддерживаются.
     
     
  • 2.112, anonymous (??), 13:24, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    clang & msvc экспериментально давно поддерживают модули.
     
  • 2.113, Аноним (87), 13:26, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может формально какими-то и поддерживаются, только толку пока мало. STL-то пока совсем не в модулях.
     
     
  • 3.114, anonymous (??), 13:29, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А этого и не было в стандарте пока. Такие дела.
     

  • 1.27, Аноним (27), 10:38, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ничёси! Летающая тарелка прям как в Perl'е!
     
  • 1.28, Аноним (-), 10:39, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Любого кто скажет что язык Си является подмножеством языка Си плюс-плюс - сразу бить в морду.
     
     
  • 2.104, К (?), 13:01, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    мамин суп покушали уже? Боец вы наш интернетовский.
     

  • 1.31, Аноним (31), 10:52, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Dlang лучше.
     
     
  • 2.32, Аноним (31), 10:52, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Nim лучше.
     
     
  • 3.34, Аноним (18), 10:54, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хаскель наше всё!
     
     
  • 4.52, Dzen Python (ok), 11:32, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Фу. Только F#, только дотнет, только молодость, только Мытищи, только хардкор!
     
     
  • 5.55, Аноним (31), 11:34, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только F*
     
  • 3.159, Аноним (87), 17:43, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может Nim и хорош, но у D знакомый C-подобный синтаксис.
     

  • 1.33, Аноним (33), 10:54, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Когда за синтаксисом кода не видно логики программы, это плохо. Всё дальше уходят от ключевой особенности Си - простоты. Хотя, как уже намекнул коллега выше, никто не мешает не пользоваться.
     
     
  • 2.35, Аноним (18), 10:56, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо что в C++ это не так, как в вашем любимом языке. С каждым релизом становится всё проще писать C++ код
     
     
  • 3.41, Tita_M (ok), 11:13, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >С каждым релизом становится всё проще писать C++ код

    This is what c++ programmers actually believe!

     
     
  • 4.46, Аноним (18), 11:27, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То ли дело любой другой язык програмирования:

        public static void NotNull < T > (T argument,  
            [CallerArgumentExpression("argument")] string argumentExpression = null)  
        where T: class {  
            if (argument == null) throw new ArgumentNullException(paramName: argumentExpression);  
        }

     
     
  • 5.51, Dzen Python (ok), 11:31, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уж явно читаемей, чем код на джаве, который позиционируется как копроративный язык для самых маленьких.
    Для полного познания дзена рекомендую открыть любой коммунити код у гугла или джет-брейнс.
     
     
  • 6.92, h65eyh5 (?), 12:46, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >джаве, который позиционируется как копроративный язык для самых маленьких

    С Go спутали.

     
  • 6.118, Аноним (118), 14:08, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На джаве все вполне читаемо. Многословно, но это другая проблема.
     
  • 5.77, Аноним (18), 12:17, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
        public static void NotNull < T > (T argument,  
            [CallerArgumentExpression("argument")] string argumentExpression = null)  
        where T: class {  
            if (argument == null) throw new ArgumentNullException(paramName: argumentExpression);  
        }


    Это вообще что за язык ^
    Swift?

     
     
  • 6.78, Аноним (18), 12:18, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C#
     
  • 3.155, Аноним (150), 17:21, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > С каждым релизом становится всё проще писать C++ код

    …и всё сложнее — понимать его.

     
  • 2.38, Аноним (38), 11:04, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >  никто не мешает не пользоваться

    мешать-то не мешает, но если в 2020 писать код на С++98 или С++03 (последние стандарты, с которыми я имел дело), смотреть будут странно.
    И опять же всю эту мутотень один хрен изучать, потому что какой-нибудь Вася Пупкин будет-таки пихать 17 или даже 20 стандарт. Я вот в одном коде увидел эти лямбды и нихрена не понял, что там написано.
    Как же хорошо, что я давно соскочил с этого монстра...

     
     
  • 3.45, Аноним (18), 11:25, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зато в ругих языках лямбды предельно просто понять, и их синтаксис загуглить </sarcasm>
     
     
  • 4.47, Аноним (38), 11:27, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Erlang, например, все элементарно:
    fun (Arg) ->
     
  • 4.48, Аноним (38), 11:28, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зараза, отправился случайно.

    fun(Arg) ->
    some code
    end

    Все просто и понятно.

     
  • 4.53, Аноним (38), 11:33, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и даже в Расте ламбда определяется проще, чем в плюсах.
     
     
  • 5.65, Аноним (59), 11:54, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему "даже"?) Вообще, C++20 всё больше мотивирует изучать Хруст
     
     
  • 6.72, Аноним (38), 12:03, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так я так и сделал. Посмотрел на стандарт С++17 (а там 2000 страниц) и решил, что ну его нафиг. Вспомнил еще все заморочки ООП с паттернами и прочей хренотой и решил, что лучше уж я выучу Rust, который оказался очень даже неплохим языком. И даже местами похож на Erlang.
     
  • 4.56, Аноним (38), 11:36, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    но вот это же вот: [=]() { return n; }
    это пипец. У меня первый вопрос был: "А что это за = в квадратных скобках и нафига оно нужно?"
     
     
  • 5.126, Аноним (122), 14:52, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У лямбды ключего свойство — область видимости переменных внутри. Очевидно что символ равно какое-то отношение к этому имеет.
     
     
  • 6.139, Аноним (139), 15:29, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не всем это очевидно. В языках с "более простым и понятным" синтаксисом может не быть возможности управлять областью видимости переменных, а значит те, кто на них пишут уже привыкли не думать об этом
     
     
  • 7.151, 128293 (?), 17:11, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Языки с "более простым и понятным" синтаксисом минимум в несколько раз тормознее плюсов
     
  • 4.57, Аноним (38), 11:43, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В лиспе тоже просто: (lambda (arg) body).
    Других языков не знаю.
    Ну и нахрена такие сложности в плюсах?
     
     
  • 5.61, имя_ (?), 11:49, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну какие там сложности? я хоть и знаком с языком только по книжке страуструпа, но ничего сложного в лямдбах крестов не вижу
    https://en.cppreference.com/w/cpp/language/lambda
     
     
  • 6.71, Аноним (38), 12:01, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А теперь представьте, что последний раз вы писали на плюсах, когда там еще этой пакости не было. И тут вам попался вот такой код:
    return {
        [](take_atom) -> result<taken_atom, bool> {
          return {taken_atom_v, false};
        },
        [=](put_atom) {
          if (self->current_sender() == user)
            self->become(available_chopstick(self));
        },
      };

    и поскольку это не ваш основной язык, вам лень гуглить, лезть в талмуд Страуструпа (который тоже надо нагуглить).
    Нафига вот эти [] и [=]? Почему бы не сделать кейворд lambda, как в Лиспе, или fun, как в Erlang, или как в Расте: let add_one_v2 = |x: u32| -> u32 { x + 1 };?
    Нет, надо такое, чтоб позаковыристей, чтоб враг не догадался.

     
     
  • 7.88, Аноним (69), 12:39, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    выше если что, ссылка на справкупо лямбдам лямбд с примерами использования, открыл ее - прочитал и уже все понятней стало.
     
     
  • 8.90, Аноним (38), 12:42, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все гораздо проще - не надо писать на плюсах ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.101, Аноним (69), 13:01, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на чем мне написать кросплатформеную десктопную программу требующую кучу ресур... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.109, Аноним (38), 13:07, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы писал С или Rust для него вроде есть GUI-либы , но пишу серверный софт и р... текст свёрнут, показать
     
  • 7.91, имя_ (?), 12:44, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в общем согласен, с наскоку можно не понять. Но есть пара уточнений:
    > талмуд Страуструпа

    я имел в виду его последний дайджест по языку - там всего 200 с чем-то страниц, по большей части просто разжевывание старого с советами по применению нового, а не искусство программирования на >1000

    >в Расте: let add_one_v2 = |x: u32| -> u32 { x + 1 }

    признаюсь, если бы не в контексте лямбд, я бы не сразу понял эту запись (|bla-bla| чем-то похоже на руби)

     
     
  • 8.95, Аноним (38), 12:50, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    именно поэтому я привел более простые примеры из Эрланга и Лиспа Почему в С н... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.98, Аноним (69), 12:59, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ ССЫЛКИ И УКАЗАТЕЛИ, ИЗБЕГАНИЕ КОПИРОВАНИЯ Вы сравнивае... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.106, Аноним (38), 13:04, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сравниваю синтаксис Или что, все вышеперечисленное не дает в плюсах сделать н... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.127, Аноним (122), 14:56, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не даёт, вы должны явно указать компилятору какие переменные будут доступны в за... текст свёрнут, показать
     
  • 7.93, Аноним (139), 12:46, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А теперь представьте, что последний раз вы писали на плюсах, когда там еще этой пакости не было.

    а если вы ни на чем, не писали, то ни на чем писать и не начнете, ведь вам лень гуглить.

    Вот приходится иногда ковыряться и в джаве, и в жс, и в питоне, и в еще нескольких языках и ни один из них не мой основной. Чем C++ в этом варианте хуже?

     
     
  • 8.94, Аноним (38), 12:49, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а мне 99 времени приходится ковыряться в Эрланге, который по совместительств... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.103, Аноним (139), 13:01, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а я вот пока с ним не сталкивался в эрланге объекты переменные для лямбд захваты... текст свёрнут, показать
     
  • 3.68, iPony129412 (?), 11:56, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я вот в одном коде увидел эти лямбды и нихрена не понял, что там написано.

    Да как-то связи особой нет...
    На любом стандарте можно такое понаписать.
    Теми же макросами только так можно лютую штуку сделать, что от неё радугой всё блевать будет.

     
     
  • 4.74, Аноним (38), 12:05, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том, что тут это стандарт и общепринятая практика, а не говнокод отдельно взятого индивида, которого можно просто напинать в курилке.
     

     ....большая нить свёрнута, показать (37)

  • 1.37, Анонимчик (?), 10:59, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    если есть выбор, то использую c++, как c++ без классов - pod + stl + templates
     
     
  • 2.161, Аноним (87), 17:47, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    STL без классов? ;)
     

  • 1.39, Аноним (39), 11:06, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>       { a == b } -> std::boolean;

           { a != b } -> std::boolean;
    Ну почему это должно выглядеть так непонятно и непоследовательно?

     
     
  • 2.160, Аноним (158), 17:44, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сплюснутые же придумывали, нормальные люди так бы не сделали.
     

  • 1.40, Кульпрогер хеловорлда (?), 11:08, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Полезно, одобряю
     
  • 1.42, Иваня (?), 11:13, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    То чувство, когда плюсы сложнее раста...😭
     
     
  • 2.49, аноним12345 (?), 11:28, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ждем, когда в теме появятся растоманы
     
  • 2.66, Аноним (59), 11:55, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так Раст в большинстве случаев не очень сложный
    Но иногда бывают эпохальные лингвистические повороты, да. Впрочем, как и в любом языке
     
     
  • 3.97, Аноним (97), 12:57, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он не очень сложный. Он просто излишне сложный так где не надо.
     

  • 1.43, Аноним (43), 11:17, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Так, а где Networking?
    Они его ещё с C++14 обещают (если не раньше), говорят что ещё чуть-чуть, всё почти готово, реализация уже есть в бусте/асио нужно только в стандарт прописать, добавим в следующем мажорном релизе, мамойклянусь! А воз и ныне там, в C++23 вообще про Networking ни слова.
     
     
  • 2.54, Иваня (?), 11:34, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я юзаю https://github.com/ValveSoftware/GameNetworkingSockets
     
     
  • 3.100, Аноним (43), 13:01, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так с подключением внешней зависимостью какого-нибудь буста или закидыванием в дерево какого-нибудь асио проблем нет.
    Проблема в том что в крестах ВООБЩЕ нет никакого кросплатформенного способа взаимодействия с сокетами искаропки. И не будет минимум до 2026 года, ибо в C++20 их перенесли на хз когда, а судя по тому что в C++23 это даже не планируют обсуждать то только к C++26 может и запилят.
     
  • 2.85, Аноним (69), 12:36, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он зависит от Executors а с ними не сложилось. Добавят в с++ 23
     
     
  • 3.86, Аноним (69), 12:37, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Модули то ждали к С++17 а выкатили только к с++20
     

  • 1.58, Z (??), 11:45, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А потом эти люди еще удивляются почему так стремительно растёт популярно GO
     
     
  • 2.79, Аноним (18), 12:19, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и PHP
     
  • 2.83, Аноним (38), 12:31, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не, ну вот из крайности в крайность не надо Да, современный С перегружен и пе... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.102, h65eyh5 (?), 13:01, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >слишком многословно

    Язык для оборонки создавался же. Многословность, чтобы меньше было возможности не заметить мелкую опечатку. Что скажете про Dlang и Nim?

     
     
  • 4.115, Аноним (115), 13:40, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пробовал, не знаю.
     
  • 3.140, Аноним (140), 15:37, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Но и Go слишком прост, чтобы на нем делать серьезные проекты. Быстро накидать прототип или что-то несложное - да, можно. Но что-то сложнее нескольких файлов и нескольких сотен LoC - уже начинаются проблемы с построением архитектуры и чистотой кода.

    Так и скажи, что у тебя руки растут не с того места.

     
     
  • 4.164, Аноним (38), 18:08, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, на нормальных языках из того места, а на Go внезапно не из того. Ну да, ну да, конечно, проблема во мне, а в Гугле говно создать не могут по определению.
     

  • 1.75, Аноним5487547 (?), 12:06, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никак не дождусь автозаполнения аргументов, когда функцию объявленную как:
    foo(int a, int b = 10, int c = 20);
    можно использовать:
    foo(1, , 5); // foo(1, 10, 5);
    foo(1, int, 5); // если есть перегруза вроде foo(int a, double b = 15, int c = 20);
    Неужели так сложно?
     
     
  • 2.76, Анонимчик (?), 12:09, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    до сих пор стараюсь не писать на с++ из-за отсутствии такой важной возможности
     
     
  • 3.137, Аноним5487547 (?), 15:19, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Увы, но заменить c++ нечем. Если те же задачи решать на C то запутанность кода превысит запутанность синтаксиса современного c++
     

  • 1.84, Аноним (69), 12:36, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оу, все фигня. Они добавили reflection в TS А значит можно ожитать их реализации в gcc и clang. А там и метаклассы и генераторы кода...
     
  • 1.96, Аноним (97), 12:55, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну все Раст больше не нужен
     
  • 1.116, Аноним (116), 13:54, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Комитет по раздувательству С++ работает, не покладая рук.
     
  • 1.117, vitalif (ok), 14:00, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так, стопэ! А корутины-то допилили?

    // Всё остальное в основном накур - да

     
     
  • 2.119, fsb4000 (?), 14:11, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Допилили. И уже поддерживается в текущих компиляторах.

    Смотри табличку: https://en.cppreference.com/w/cpp/compiler_support

     
     
  • 3.134, vitalif (ok), 15:12, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Допилили. И уже поддерживается в текущих компиляторах.
    > Смотри табличку: https://en.cppreference.com/w/cpp/compiler_support

    О, точно, в Gcc допилили. В LLVM не до конца. Маладцы! Это по-моему главная киллерфича C++20. Единственно надо посмотреть какой оверхед от них будет

     
     
  • 4.138, anonymous (??), 15:20, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не допилили, оно в экспериментальном режиме и требует отдельный флаг.
     
     
  • 5.147, fsb4000 (?), 16:13, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Visual Studio пока требуется отдельный флаг: /await

    Но с версии 16.8(пока доступна лишь Preview) будет работать уже без флага.

     

  • 1.121, Вкусная водочка (ok), 14:22, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Кто хочет выучить современные плюсы, следуйте на learncpp.com 👈
     
  • 1.123, Аноним (123), 14:38, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Общаясь с плюсовиками, понял примерно то что народ пишет на одиннадцатых и посматривает на 14.
    Эти все нововведения нужны наверное 10% разрабов.
    А новые версии плюсов выпускают что бы выпускать.

    Кстати, вы знали что плюсы должны быть совместимы с совершенно чудовищными вычислительными машинам с недвоичной логикой.

    В результате хорошие дополнения не вводятся из-за ужасного легаси языка.

    Теперь понятно почему стрельнули GOLANG и RUST

     
     
  • 2.132, anonymous (??), 15:10, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.reddit.com/r/cpp/comments/ik7bwt/which_c_version_do_you_use/

    знакомые плюсовики выборка очень плохая.

    И по вашему новые версии выпускают потому что людям скучно, а не то что они пытаются решить какие-то проблемы?

     
     
  • 3.136, Tita_M (ok), 15:15, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а не то что они пытаются решить какие-то проблемы?

    Ага. Проблемы порождённые предыдущими решениями проблем.

     
  • 2.135, vitalif (ok), 15:13, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В результате хорошие дополнения не вводятся из-за ужасного легаси языка.

    Вводяцца, лямбды вон ввелись, теперь ещё async/await. Круто же)

    > Теперь понятно почему стрельнули GOLANG и RUST

    ...но и это конечно да, маразма там тоже хватает.

     

  • 1.125, Аноним (125), 14:45, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    аутисты из яндекса испортили язык. где ж те времена, когда к компьютерам подпускали людей только с прямыми руками
     
     
  • 2.129, Anonimous (?), 15:02, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть сомнения, что Яндекс даже свои мобильные приложения под android не могут нормально сделать(негативные отзывы от пользователей), не говоря о том, что в C++ что-то предлагать.
     
     
  • 3.162, Аноним (158), 17:50, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в яндексе одни макаки сидят
     
  • 2.141, Аноним (18), 15:42, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем испортили то? Предложением не дублировать все контейнеры, или добавлением stacktrace?
     
  • 2.148, Аноним (148), 16:28, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рабы из Яндекса ничего хорошего сделать не смогут.
     

  • 1.133, Аноним (133), 15:11, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну как, для квантовых вычислений-то С++ уже готов?
     
     
  • 2.143, Аноним (18), 15:47, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут всё зависит от middle-end компилятора. Как доработают middle-end, так сразу для всех языков компилятора и заработает, в том числе и для Rust
     
     
  • 3.163, Аноним (87), 17:56, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пытаюсь представить себе квантовые указатели :)
     

  • 1.144, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 15:47, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Аффтар новости, ты вообще хоть немного понимаешь что переводишь?

    > Возможность лямбда-захвата выражений "*this".

    this всегда можно было захватывать, сделали устаревшим автоматический захват this при использовании [=]

    > Классам разрешено использование параметры шаблона без типа.

    В качестве параметра шаблона-значения можно использовать классы для типа, раньше можно было только POD типы. Из-за этого нельзя было делать строковые литералы параметрами шаблонов.

    > Возможность использования диапазонов для инициализации значений переменной в цикле "for"

    Возможность указывать в конструкциях for(...) локальные переменные, которые дальше можно использовать в range части. К возможности использовать диапазоны это вообще не имеет никакого отношения, делать аналоги питоновского range() в range-based for можно было начиная с c++11.

    > Атрибут "[[no_unique_address]]" при котором переменные без данных не занимают места.

    Вообще ничего близкого по смыслу, полная чушь.

    > Поддержка быстрых (immediate) функций, которые могут работать только с константами.

    Поддержка функций, которые могут использоваться только на этапе компиляции.


    Это совсем адовые ляпы, в половине пунктов вообще не понятно о каком нововведении пишешь.

     
  • 1.149, Аноним (149), 16:54, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    та ну нафик... на ассемблере писать стало проще.
     
  • 1.154, Аноним (154), 17:19, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В GCC поддерживают драфты или релизные версии?

    Если драфты, то насколько они уверены в совпадении и откуда у них такая информация?

    Если релизы, то где скачать документацию по этим версиям языка?

     
  • 1.156, Аноним (-), 17:27, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ненужно! Ведь уже есть rust !
     
  • 1.157, Аноним (157), 17:37, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Боже ш мой, сколько бреда!!! Неужели это кому-нибудь нужно и кто-то пользуется этим?! В C++11/14 ещё были полезные нововведения, но в 17/20 - безсмыслица какая-то уже. В рефлексии как не было так и нет, токмо Qt-м и спасаемся.
     

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