Утверждён стандарт C++20

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|1.2, Alex (??), 09:43, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+53 +/–
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К C++40 многие разработчики уже не заметят как плавно стали brainfuckerами.
Язык уже настолько мутировал что для не посвящённого программиста из других языков будет выглядеть все как случайный набор символов...
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|2.6, anonimm (?), 09:49, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Уже давно проводятся конкурсы по написанию максимально непонятного кода на c и c++, любителям стрелять себе в ногу не нужно ждать ещё 20 лет.
С другой стороны, почти на любом ЯП можно написать хорошо читаемый код.
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|4.29, Аноним (-), 10:43, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Си/Си++
Скажи ему пусть определится или Си или Си плюс-плюс.
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|4.128, Lex (??), 15:01, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну кстати Романов - неплохой тип, хотя сайт кнчн тот ещё.
По настоящему желание отпадало, когда вместо проги семак-другой-третий требовалось рисовать всевозможные диаграммы и барахло вроде Пролога..
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|2.14, asdasd (?), 10:09, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Для "непосвященного" тарабарщиной будут выглядеть только особая магия на template'ах (где смесь изи SFINAE и прочего constexpr). Все остальное интуитивно понятно.
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|3.18, Аноним (18), 10:23, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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При том SFINAE тарабарщина с C++20 заменяется Концептами, которые более читаемые. Так что все конструкции C++ должны быть понятны программисту другого высокоуровнего языка программирования (в отличие от большинства конструкций некоторых эзотерических языков).
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|4.150, Аноним (150), 17:10, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Представления комитета C++:
> SFINAE тарабарщина с C++20 заменяется Концептами, которые более читаемые
Реальность: к тарабарщине SFINAE добавляется ещё и тарабарщина концептов.
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|3.122, Аноним (122), 14:36, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Прекращена поддержка большинства операций с переменными, объявленными с ключевым словом volatile, в том числе запрещены операции "++" и "--" со стандартными типами
и это?
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|2.80, CAE (ok), 12:21, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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При этом по-прежнему ругать за это принято perl :)
Хотя он, объективности ради, в среднем уже давно понятнее современного C++
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|2.59, Аноним (59), 11:46, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пока на них основная масса либ перейдет, уже C++32 выйдет :(
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|1.4, eee (??), 09:46, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+22 +/–
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мляяяяя, хочу обратно в 1989 год, когда плюсы были простым и понятным языком
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|2.5, Аноним (5), 09:48, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не обязательно так далеко, достаточно просто в до-C++11 времена.
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|3.9, anonimm (?), 09:53, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Что вам мешает писать код, ограничиваясь старыми возможностями? А многие из нововведений c++-профессионалы долго ждали.
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|4.50, Аноним (50), 11:29, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Иногда код надо еще и читать, и уже читаемый код может быть написан с применением "нововведений"
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|5.89, Аноним (87), 12:42, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Новведения" позволяют избегать накруток этих "нововведений" сверху-сбоку языка самими программистами.
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|6.120, Аноним (50), 14:16, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Из-за чего язык становится непростым и непонятным, об этом было исходное сообщение
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|2.7, мимокрок (?), 09:51, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Возвращаться в 89 не надо, ведь и сегодня ещё есть ламповая сишечка
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|4.131, Какер (?), 15:05, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, там ООП на уровне C++, только синтаксис корявее. Другое дело, что в C++ ООП не сказать что образцовое :)
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|3.23, Аноним (18), 10:32, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Действительно, в нём же всё очень понятно и на него огромное количество вакансий </sarcasm>
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|4.81, Аноним (22), 12:26, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Другими словами ты хочешь получать деньги, не изучаю новые технологии. Тогда становись менеджером. Или шлюхой.
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|2.30, ДмитрийСССР (?), 10:48, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А если допустим писать на С++11, то можно ли будет собрать софт под современные ОС? И можно ли будет собрать софт на С++11 под современную ОС через лет 10?
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|3.60, Аноним (59), 11:49, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лучше минимум 14. Уже не все либы поддерживают C++ ниже 14. Плюс 14 более вкусные лямбды
В идеале - минимум 17, как Qt 6
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|4.73, Michael Shigorin (ok), 12:04, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Правило опытного админа: "не тяни в рот каждую новую блестяшку".
Правило зелёного разработчика: "ой, блестяшечки!!1".
Как вы мне дороги...
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|5.82, Аноним (82), 12:28, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Правило опытного админа: "не тяни в рот каждую новую блестяшку".
> Правило зелёного разработчика: "ой, блестяшечки!!1".
> Как вы мне дороги...
Именно поэтому, Михаил, ваша команда и притянула новую блестяшку (systemd) в свой дистрибутив, дефолтом, хотя прежний вариант очень хорошо работал, причём как притянули?!... освежите пожалуйста в памяти!
И судя по тому, какое сейчас положение вещей, то воз будет ехать по заданной колее, "Just as planned".
Вы нам тоже дороги, хотя вот, за державу обидно!
|
|5.142, Аноним (59), 15:43, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Правило опытного разработчика: "блестяшки желательно с аппетитом рассасывать, изучать, тестировать и постепенно внедрять, если достаточно притягательно блестит"
На текущий момент блестяшка - C++20. С ним надо аккуратно, есть пока даже не до конца реализован.
А вот C++17 - уже актуальный для использования стандарт, меньше 14 не имеет смысла в новых/актуальных проектах, и во многих юзкейсах просто неудобно.
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|6.152, Аноним (150), 17:15, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Осторожнее, у него сейчас начнёт подгорать, ведь его любимый lcc до сих пор не научился C++17.
|
|3.69, Аноним (69), 11:58, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Можно и С++ 98 использовать и да оно соберется... Но зачем ?.
Есть даже специальные библиотеки, которые переносят новые возможности стандартной библиотеки на старые стандарты языка.
|
|3.110, Аноним (87), 13:10, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>И можно ли будет собрать софт на С++11 под современную ОС через лет 10?
Если не выкинут опцию -std=c++11 или -std=gnu++11.
|
|3.153, Аноним (153), 17:17, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> если допустим писать на С++11, то можно ли будет собрать софт под современные ОС?
avxsynth под debian-buster не собирался (нужны патчи), а в ubuntu-xenial норм. Как раз какие-то конструкции стали запрещены.
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|2.67, Аноним (69), 11:56, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, да. Без работы с пмятью, статического анализа, итераторов, стандартных колекций, модулей и вообще без всего. ДЛя этого есть С.
Для с++ нужно прочитать 2-3 книги и посидесть с примерами... иначе да... все "сложнанипанятна" так-то многие старые вещи стараются не использовать, например с-шные масивы - они конечно есть, но std::array<> лучше (с концептами - еще лучше).
Мне не хватает только метаклассов, но они еще сырые, надеемся на 23-й год. Такое кол-во хаков и макросов с автогенераторами можно будет объявить легаси... ух.
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|3.124, Аноним (122), 14:41, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В C RAII нет. Вот был бы язык как C только с RAII, а так призодится с C++ мучиться :-)
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|2.146, Аноним (146), 16:05, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>мляяяяя, хочу обратно в 1989 год, когда плюсы были простым и понятным языком
Плюсы никогда не были простым и понятным языком.
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|2.20, Аноним (18), 10:25, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Эту концепцию должен применять и разработчик ПО, никто её за вас не применит
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|1.11, Онаним (?), 09:56, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Спейсшип добавили наконец, лол.
А так да, множество расширений, которые уже активно использовались, наконец-то стандарт.
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|2.70, Аноним (69), 12:00, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вагон дыр закрывают в шаблонах. Теперь в правильно написанный шаблон нельзя запихнуть то что в нем не должно быть - компилятор не даст.
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|1.16, Аноним (18), 10:16, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ура! Улучшили язык, на котором написана треть повседневного софта
Мои поздравления всем C++никам! Вы молодцы, на вас всё держится
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|1.17, Аноним (17), 10:21, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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В с++ каждый фреймворк все ещё изобретает строки или спустя 20 лет все же перешли на std::string?
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|2.63, Аноним (59), 11:51, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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После 11 плюсов многие компании отказались от кастомных строк в пользу std::string
Но тот же QString всё ещё удобнее и функциональнее
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|1.26, Grunman (ok), 10:38, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Особую пикантность новости придает то, что модули, которые все так ждали, ни одним из перечисленных компиляторов не поддерживаются.
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|2.113, Аноним (87), 13:26, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может формально какими-то и поддерживаются, только толку пока мало. STL-то пока совсем не в модулях.
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|1.28, Аноним (-), 10:39, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Любого кто скажет что язык Си является подмножеством языка Си плюс-плюс - сразу бить в морду.
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|2.104, К (?), 13:01, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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мамин суп покушали уже? Боец вы наш интернетовский.
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|1.33, Аноним (33), 10:54, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Когда за синтаксисом кода не видно логики программы, это плохо. Всё дальше уходят от ключевой особенности Си - простоты. Хотя, как уже намекнул коллега выше, никто не мешает не пользоваться.
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|2.35, Аноним (18), 10:56, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хорошо что в C++ это не так, как в вашем любимом языке. С каждым релизом становится всё проще писать C++ код
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|3.41, Tita_M (ok), 11:13, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>С каждым релизом становится всё проще писать C++ код
This is what c++ programmers actually believe!
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|4.46, Аноним (18), 11:27, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То ли дело любой другой язык програмирования:
public static void NotNull < T > (T argument,
[CallerArgumentExpression("argument")] string argumentExpression = null)
where T: class {
if (argument == null) throw new ArgumentNullException(paramName: argumentExpression);
}
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|5.51, Dzen Python (ok), 11:31, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уж явно читаемей, чем код на джаве, который позиционируется как копроративный язык для самых маленьких.
Для полного познания дзена рекомендую открыть любой коммунити код у гугла или джет-брейнс.
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|6.92, h65eyh5 (?), 12:46, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>джаве, который позиционируется как копроративный язык для самых маленьких
С Go спутали.
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|5.77, Аноним (18), 12:17, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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public static void NotNull < T > (T argument,
[CallerArgumentExpression("argument")] string argumentExpression = null)
where T: class {
if (argument == null) throw new ArgumentNullException(paramName: argumentExpression);
}
Это вообще что за язык ^
Swift?
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|3.155, Аноним (150), 17:21, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> С каждым релизом становится всё проще писать C++ код
…и всё сложнее — понимать его.
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|2.38, Аноним (38), 11:04, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> никто не мешает не пользоваться
мешать-то не мешает, но если в 2020 писать код на С++98 или С++03 (последние стандарты, с которыми я имел дело), смотреть будут странно.
И опять же всю эту мутотень один хрен изучать, потому что какой-нибудь Вася Пупкин будет-таки пихать 17 или даже 20 стандарт. Я вот в одном коде увидел эти лямбды и нихрена не понял, что там написано.
Как же хорошо, что я давно соскочил с этого монстра...
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|3.45, Аноним (18), 11:25, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зато в ругих языках лямбды предельно просто понять, и их синтаксис загуглить </sarcasm>
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|4.48, Аноним (38), 11:28, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зараза, отправился случайно.
fun(Arg) ->
some code
end
Все просто и понятно.
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|5.65, Аноним (59), 11:54, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему "даже"?) Вообще, C++20 всё больше мотивирует изучать Хруст
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|6.72, Аноним (38), 12:03, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну так я так и сделал. Посмотрел на стандарт С++17 (а там 2000 страниц) и решил, что ну его нафиг. Вспомнил еще все заморочки ООП с паттернами и прочей хренотой и решил, что лучше уж я выучу Rust, который оказался очень даже неплохим языком. И даже местами похож на Erlang.
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|4.56, Аноним (38), 11:36, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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но вот это же вот: [=]() { return n; }
это пипец. У меня первый вопрос был: "А что это за = в квадратных скобках и нафига оно нужно?"
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|5.126, Аноним (122), 14:52, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У лямбды ключего свойство — область видимости переменных внутри. Очевидно что символ равно какое-то отношение к этому имеет.
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|6.139, Аноним (139), 15:29, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не всем это очевидно. В языках с "более простым и понятным" синтаксисом может не быть возможности управлять областью видимости переменных, а значит те, кто на них пишут уже привыкли не думать об этом
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|7.151, 128293 (?), 17:11, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Языки с "более простым и понятным" синтаксисом минимум в несколько раз тормознее плюсов
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|4.57, Аноним (38), 11:43, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В лиспе тоже просто: (lambda (arg) body).
Других языков не знаю.
Ну и нахрена такие сложности в плюсах?
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|6.71, Аноним (38), 12:01, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А теперь представьте, что последний раз вы писали на плюсах, когда там еще этой пакости не было. И тут вам попался вот такой код:
return {
[](take_atom) -> result<taken_atom, bool> {
return {taken_atom_v, false};
},
[=](put_atom) {
if (self->current_sender() == user)
self->become(available_chopstick(self));
},
};
и поскольку это не ваш основной язык, вам лень гуглить, лезть в талмуд Страуструпа (который тоже надо нагуглить).
Нафига вот эти [] и [=]? Почему бы не сделать кейворд lambda, как в Лиспе, или fun, как в Erlang, или как в Расте: let add_one_v2 = |x: u32| -> u32 { x + 1 };?
Нет, надо такое, чтоб позаковыристей, чтоб враг не догадался.
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|7.88, Аноним (69), 12:39, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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выше если что, ссылка на справкупо лямбдам лямбд с примерами использования, открыл ее - прочитал и уже все понятней стало.
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|7.91, имя_ (?), 12:44, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в общем согласен, с наскоку можно не понять. Но есть пара уточнений:
> талмуд Страуструпа
я имел в виду его последний дайджест по языку - там всего 200 с чем-то страниц, по большей части просто разжевывание старого с советами по применению нового, а не искусство программирования на >1000
>в Расте: let add_one_v2 = |x: u32| -> u32 { x + 1 }
признаюсь, если бы не в контексте лямбд, я бы не сразу понял эту запись (|bla-bla| чем-то похоже на руби)
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|8.95, Аноним (38), 12:50, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
именно поэтому я привел более простые примеры из Эрланга и Лиспа Почему в С н... текст свёрнут, показать
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|9.98, Аноним (69), 12:59, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ ССЫЛКИ И УКАЗАТЕЛИ, ИЗБЕГАНИЕ КОПИРОВАНИЯ Вы сравнивае... текст свёрнут, показать
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|7.93, Аноним (139), 12:46, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А теперь представьте, что последний раз вы писали на плюсах, когда там еще этой пакости не было.
а если вы ни на чем, не писали, то ни на чем писать и не начнете, ведь вам лень гуглить.
Вот приходится иногда ковыряться и в джаве, и в жс, и в питоне, и в еще нескольких языках и ни один из них не мой основной. Чем C++ в этом варианте хуже?
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|8.94, Аноним (38), 12:49, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну а мне 99 времени приходится ковыряться в Эрланге, который по совместительств... текст свёрнут, показать
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|9.103, Аноним (139), 13:01, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
а я вот пока с ним не сталкивался в эрланге объекты переменные для лямбд захваты... текст свёрнут, показать
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|3.68, iPony129412 (?), 11:56, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я вот в одном коде увидел эти лямбды и нихрена не понял, что там написано.
Да как-то связи особой нет...
На любом стандарте можно такое понаписать.
Теми же макросами только так можно лютую штуку сделать, что от неё радугой всё блевать будет.
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|4.74, Аноним (38), 12:05, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема в том, что тут это стандарт и общепринятая практика, а не говнокод отдельно взятого индивида, которого можно просто напинать в курилке.
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|1.39, Аноним (39), 11:06, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> { a == b } -> std::boolean;
{ a != b } -> std::boolean;
Ну почему это должно выглядеть так непонятно и непоследовательно?
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|2.66, Аноним (59), 11:55, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так Раст в большинстве случаев не очень сложный
Но иногда бывают эпохальные лингвистические повороты, да. Впрочем, как и в любом языке
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|3.97, Аноним (97), 12:57, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Он не очень сложный. Он просто излишне сложный так где не надо.
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|1.43, Аноним (43), 11:17, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Так, а где Networking?
Они его ещё с C++14 обещают (если не раньше), говорят что ещё чуть-чуть, всё почти готово, реализация уже есть в бусте/асио нужно только в стандарт прописать, добавим в следующем мажорном релизе, мамойклянусь! А воз и ныне там, в C++23 вообще про Networking ни слова.
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|3.100, Аноним (43), 13:01, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так с подключением внешней зависимостью какого-нибудь буста или закидыванием в дерево какого-нибудь асио проблем нет.
Проблема в том что в крестах ВООБЩЕ нет никакого кросплатформенного способа взаимодействия с сокетами искаропки. И не будет минимум до 2026 года, ибо в C++20 их перенесли на хз когда, а судя по тому что в C++23 это даже не планируют обсуждать то только к C++26 может и запилят.
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|2.85, Аноним (69), 12:36, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он зависит от Executors а с ними не сложилось. Добавят в с++ 23
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|1.58, Z (??), 11:45, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А потом эти люди еще удивляются почему так стремительно растёт популярно GO
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|2.83, Аноним (38), 12:31, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Не, ну вот из крайности в крайность не надо Да, современный С перегружен и пе... большой текст свёрнут, показать
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|3.102, h65eyh5 (?), 13:01, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>слишком многословно
Язык для оборонки создавался же. Многословность, чтобы меньше было возможности не заметить мелкую опечатку. Что скажете про Dlang и Nim?
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|3.140, Аноним (140), 15:37, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Но и Go слишком прост, чтобы на нем делать серьезные проекты. Быстро накидать прототип или что-то несложное - да, можно. Но что-то сложнее нескольких файлов и нескольких сотен LoC - уже начинаются проблемы с построением архитектуры и чистотой кода.
Так и скажи, что у тебя руки растут не с того места.
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|4.164, Аноним (38), 18:08, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, на нормальных языках из того места, а на Go внезапно не из того. Ну да, ну да, конечно, проблема во мне, а в Гугле говно создать не могут по определению.
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|1.75, Аноним5487547 (?), 12:06, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никак не дождусь автозаполнения аргументов, когда функцию объявленную как:
foo(int a, int b = 10, int c = 20);
можно использовать:
foo(1, , 5); // foo(1, 10, 5);
foo(1, int, 5); // если есть перегруза вроде foo(int a, double b = 15, int c = 20);
Неужели так сложно?
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|2.76, Анонимчик (?), 12:09, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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до сих пор стараюсь не писать на с++ из-за отсутствии такой важной возможности
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|3.137, Аноним5487547 (?), 15:19, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Увы, но заменить c++ нечем. Если те же задачи решать на C то запутанность кода превысит запутанность синтаксиса современного c++
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|1.84, Аноним (69), 12:36, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Оу, все фигня. Они добавили reflection в TS А значит можно ожитать их реализации в gcc и clang. А там и метаклассы и генераторы кода...
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|5.147, fsb4000 (?), 16:13, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Visual Studio пока требуется отдельный флаг: /await
Но с версии 16.8(пока доступна лишь Preview) будет работать уже без флага.
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|1.123, Аноним (123), 14:38, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Общаясь с плюсовиками, понял примерно то что народ пишет на одиннадцатых и посматривает на 14.
Эти все нововведения нужны наверное 10% разрабов.
А новые версии плюсов выпускают что бы выпускать.
Кстати, вы знали что плюсы должны быть совместимы с совершенно чудовищными вычислительными машинам с недвоичной логикой.
В результате хорошие дополнения не вводятся из-за ужасного легаси языка.
Теперь понятно почему стрельнули GOLANG и RUST
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|3.136, Tita_M (ok), 15:15, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>а не то что они пытаются решить какие-то проблемы?
Ага. Проблемы порождённые предыдущими решениями проблем.
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|2.135, vitalif (ok), 15:13, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В результате хорошие дополнения не вводятся из-за ужасного легаси языка.
Вводяцца, лямбды вон ввелись, теперь ещё async/await. Круто же)
> Теперь понятно почему стрельнули GOLANG и RUST
...но и это конечно да, маразма там тоже хватает.
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|1.125, Аноним (125), 14:45, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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аутисты из яндекса испортили язык. где ж те времена, когда к компьютерам подпускали людей только с прямыми руками
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|2.129, Anonimous (?), 15:02, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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есть сомнения, что Яндекс даже свои мобильные приложения под android не могут нормально сделать(негативные отзывы от пользователей), не говоря о том, что в C++ что-то предлагать.
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|2.141, Аноним (18), 15:42, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем испортили то? Предложением не дублировать все контейнеры, или добавлением stacktrace?
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|2.143, Аноним (18), 15:47, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут всё зависит от middle-end компилятора. Как доработают middle-end, так сразу для всех языков компилятора и заработает, в том числе и для Rust
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|1.144, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 15:47, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Аффтар новости, ты вообще хоть немного понимаешь что переводишь?
> Возможность лямбда-захвата выражений "*this".
this всегда можно было захватывать, сделали устаревшим автоматический захват this при использовании [=]
> Классам разрешено использование параметры шаблона без типа.
В качестве параметра шаблона-значения можно использовать классы для типа, раньше можно было только POD типы. Из-за этого нельзя было делать строковые литералы параметрами шаблонов.
> Возможность использования диапазонов для инициализации значений переменной в цикле "for"
Возможность указывать в конструкциях for(...) локальные переменные, которые дальше можно использовать в range части. К возможности использовать диапазоны это вообще не имеет никакого отношения, делать аналоги питоновского range() в range-based for можно было начиная с c++11.
> Атрибут "[[no_unique_address]]" при котором переменные без данных не занимают места.
Вообще ничего близкого по смыслу, полная чушь.
> Поддержка быстрых (immediate) функций, которые могут работать только с константами.
Поддержка функций, которые могут использоваться только на этапе компиляции.
Это совсем адовые ляпы, в половине пунктов вообще не понятно о каком нововведении пишешь.
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|1.154, Аноним (154), 17:19, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В GCC поддерживают драфты или релизные версии?
Если драфты, то насколько они уверены в совпадении и откуда у них такая информация?
Если релизы, то где скачать документацию по этим версиям языка?
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|1.157, Аноним (157), 17:37, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Боже ш мой, сколько бреда!!! Неужели это кому-нибудь нужно и кто-то пользуется этим?! В C++11/14 ещё были полезные нововведения, но в 17/20 - безсмыслица какая-то уже. В рефлексии как не было так и нет, токмо Qt-м и спасаемся.
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