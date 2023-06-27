Опубликован Wasmer 4.0, инструментарий для создания приложений на базе WebAssembly

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|2.11, Chromium (ok), 00:11, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причём .NET показал себя не только словом, но и делом. Используется он не только у каких-то заумных фирм с недосягаемыми сеньор-разработчиками, но и у земных тварей.
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|3.6, Аноним (2), 23:37, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Мне не нужна баш-портянка, я её даже открывать не буду. Если нет нативного пакета для дистра, то софт либо не нужен и идёт мимо и я его даже пробовать не буду, либо софт настолько нужен, что пакет делаю я. Данный софт мне не нужен, так что это они должны предоставлять нативные пакеты в составе дистров, а не кусок дерьма, который они предлагают выполнить не глядя.
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|4.7, Анонин (?), 23:43, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну так ты тоже иди мимо. Зачем пришел сюда и наложил кучу? Высказать свое невероятно ценное мнение?
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|3.14, AKTEON (?), 00:55, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1) Соединение рвется, после чего приходится вручную выковыривать полуустановленное поделие и переустанавливать.
2) С этого самого get.wasmer.io для российского пользователя прилетает малварь. Для разнообразия она прилетает с каждой 10000 загрузки ...
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|4.21, Аноним (21), 01:34, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот тебе идеальный случай показали как работает, для своих сложностей чай допетришь как допилить.
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|3.16, AKTEON (?), 01:02, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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PS Почитал, все предсказуемо заканчивается тем
wasmer_download_file() {
url="$1"
destination="$2"
# echo "Fetching $url.."
if test -x "$(command -v curl)"; then
if [ "$WASMER_INSTALL_LOG" = "$WASMER_VERBOSE" ]; then
code=$(curl --progress-bar -w '%{http_code}' -L "$url" -o "$destination")
printf "\033[K\n\033[1A"
else
code=$(curl -s -w '%{http_code}' -L "$url" -o "$destination")
fi
elif test -x "$(command -v wget)"; then
if [ "$WASMER_INSTALL_LOG" = "$WASMER_VERBOSE" ]; then
code=$(wget --show-progress --progress=bar:force:noscroll -q -O "$destination" --server-response "$url" 2>&1 | awk '/^ HTTP/{print $2}' | tail -1)
printf "\033[K\n\033[1A"
else
code=$(wget --quiet -O "$destination" --server-response "$url" 2>&1 | awk '/^ HTTP/{print $2}' | tail -1)
fi
else
wasmer_error "Neither curl nor wget was available to perform http requests."
return 1
fi
if [ "$code" = 404 ]; then
wasmer_error "Your platform is not yet supported ($OS-$ARCH).$reset\nPlease open an issue on the project if you would like to use wasmer in your project: https://github.com/wasmerio/wasmer"
return 1
elif [ "$code" != 200 ]; then
wasmer_error "File download failed with code $code"
return 1
fi
return 0
}
Что В конце все равно тебе прилетает блоб. Немного предсказуемо,бгг
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|1.3, Аноним (2), 23:27, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем этот костыль, если программу, скомпилированную в LLVM-биткод можно выполнить на GraalVM?
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|3.17, Аноним (2), 01:02, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А разве wasm POSIX-программы умеют запускаться в браузере? Вот-вот. Только в браузере posix-программы не нужны без POSIX-операционной системы. То есть по любому извращения.
Просто когда есть молоток - то всё выглядит как гвозди. вот и пытаются свой васм везде приткнуть, надо это или нет. Как раньше пытались яву, флеш и дотнет приткнуть, и таки приткнули.
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|1.5, Аноним (2), 23:33, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Также напоминаю всем: давно есть Java и .Net. И в них тоже есть AoT. У кого-то NiH-синдром. То впиливаем в браузеры ActiveX, Java, Flash и Silverlight, то выпиливаем "небезопасно!", потом впиливаем asm.js
и wasm, а потом городим к ним API, чтобы был доступ. Нельзя ли было у Java и Silverlight лишние API обрезать и не городить зоопарк?
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|2.9, beck (??), 23:58, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> давно есть Java и .Net
У них есть фатальный недостаток.
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|1.10, Kuromi (ok), 00:07, 28/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А потом самым известный примером использования WASM оказывается аддон для ФФ чтобы JPEG XL в релизных сборках смотреть, и то отзывы - "тормозит адово".
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|2.12, Анонимусс (?), 00:21, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Figma используем WASM. И вполне шустро работает даже на больших холстах. Acrobat JS тоже и норм.
Так что делу в кривых ручках, а не в WASM.
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|1.13, Аноним (13), 00:35, 28/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Главное в новости — Wasmer Edge, прямой конкурент CloudFlare Workers и AWS Lambda, без ограничений API и без привязки к SDK. Кто пользуется — поймёт, чем это годно. Остальные могут дальше бухтеть про неправославные языки, как в браузере что тормозит, и как надо было выбирать .Net и Java
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|1.15, Аноним (15), 00:57, 28/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это было очень очевидно с выхода стандарта WASM, что его кто-то захочет проталкивать наряду с JVM и .Net. Чуйка не подвела :-)
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|1.20, Аноним (20), 01:29, 28/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А кто-то в курсах, что там с интерфейс типами/компонент модел? Есть какие-то подвижки, что в этом проекте и у других, что вообще в стандарте васма? А то wit форкнули, сделали wai и оно висит не живое.
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