Опубликован Wasmer 4.0, инструментарий для создания приложений на базе WebAssembly

# echo "Fetching $url.."

if test -x "$(command -v curl)"; then

if [ "$WASMER_INSTALL_LOG" = "$WASMER_VERBOSE" ]; then

code=$(curl --progress-bar -w '%{http_code}' -L "$url" -o "$destination")

printf "\033[K

\033[1A"

else

code=$(curl -s -w '%{http_code}' -L "$url" -o "$destination")

fi

elif test -x "$(command -v wget)"; then

if [ "$WASMER_INSTALL_LOG" = "$WASMER_VERBOSE" ]; then

code=$(wget --show-progress --progress=bar:force:noscroll -q -O "$destination" --server-response "$url" 2>&1 | awk '/^ HTTP/{print $2}' | tail -1)

printf "\033[K

\033[1A"

else

code=$(wget --quiet -O "$destination" --server-response "$url" 2>&1 | awk '/^ HTTP/{print $2}' | tail -1)

fi

else

wasmer_error "Neither curl nor wget was available to perform http requests."

return 1

fi

if [ "$code" = 404 ]; then

wasmer_error "Your platform is not yet supported ($OS-$ARCH).$reset

Please open an issue on the project if you would like to use wasmer in your project: https://github.com/wasmerio/wasmer"

return 1

elif [ "$code" != 200 ]; then

wasmer_error "File download failed with code $code"

return 1

fi

return 0

}

