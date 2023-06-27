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Опубликован Wasmer 4.0, инструментарий для создания приложений на базе WebAssembly

27.06.2023 22:41

Доступен выпуск проекта Wasmer 4.0, развивающего runtime для выполнения модулей WebAssembly, который можно использовать для создания универсальных приложений, способных выполняться в разных операционных системах, а также для изолированного выполнения кода, не заслуживающего доверия. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией MIT.

Возможность запуска одного приложения на разных платформах обеспечивается благодаря компиляции кода в низкоуровневый промежуточный код WebAssembly, который может запускаться в любых ОС или встраиваться в программы на других языках программирования. Программы представляют собой легковесные контейнеры, в которых выполняется псевдокод WebAssembly. Данные контейнеры не привязаны к операционной системе и могут включать код, изначально написанный на любом языке программирования. Для компиляции в WebAssembly может использоваться инструментарий Emscripten. Для трансляции WebAssembly в машинный код текущей платформы поддерживается подключение разных бэкендов компиляции (Singlepass, Cranelift, LLVM) и движков (задействование JIT или генерация машинного кода).

Приложения изолированы от основной системы в sandbox-окружении и имеют доступ только к заявленной функциональности (механизм безопасности на основе управления возможностями - для действий с каждым из ресурсов (файлы, каталоги, сокеты, системные вызовы и т.п.) приложению должны быть даны соответствующие полномочия). Управление доступом и взаимодействие с системой обеспечивается при помощи API WASI (WebAssembly System Interface), предоставляющем программные интерфейсы для работы с файлами, сокетами и другими функциями, предоставляемыми операционной системой.

Платформа позволяет добиться производительности выполнения приложений, близкой к выполнению родных сборок. При помощи Native Object Engine для WebAssembly-модуля можно сгенерировать машинный код ("wasmer compile --native" для генерации предкомпилированных объектных файлов .so, .dylib и .dll), для запуска которого требуется минимальный runtime, но сохраняются все возможности sandbox-изоляции. Возможна поставка предкомпилированных программ со встроенным Wasmer. Для создания надстроек и дополнений предлагаются Rust API и Wasm-C-API.

Для запуска WebAssembly-контейнера достаточно установить в системе runtime Wasmer, который поставляется без внешних зависимостей ("curl https://get.wasmer.io -sSfL | sh"), и запустить необходимый файл ("wasmer test.wasm"). Программы распространяются в форме обычных WebAssembly-модулей, для управления которыми можно использовать пакетный менеджер WAPM. Wasmer также доступен в форме библиотеки, которую можно использовать для встраивания кода WebAssembly в программы на языках Rust, С/C++, C#, D, Python, JavaScript, Go, PHP, Ruby, Elixir и Java.

Основные новшества Wasmer 4.0:

  • Добавлена поддержка API WASIX, дополняющего интерфейс WASI средствами для полной совместимости с POSIX. При помощи WASIX в Wasmer могут запускаться приложения, использующие многопоточность, сетевые сокеты, ответвление дочерних процессов и другие расширенные возможности. Например, теперь можно скомпилировать в представление на WebAssembly такие приложения, как curl, bash, CPython и static-web-server, и запускать их с sandbox-изоляцией на любых платформах при помощи Wasmer.
  • Реализована новая архитектура runner-ов, позволяющая выполнять любые типы приложений на WebAssembly и расширять ABI без выпуска новых версий runtime. В настоящее время поддерживаются три runner-а: WASIX (поддержка ABI WASIX), Emscripten (запуска программ, скомпилированных в Emscripten) и WCGI (позволяет создавать CGI-скрипты на WebAssembly).
  • Интегрирована функциональность пакетного менеджера WAPM - все команды утилиты wapm для публикации и сопровождения пакетов теперь встроены в интерфейс командной строки wasmer, например, теперь можно выполнять команды "wasmer login", "wasmer whoami" и "wasmer publish".
  • Интегрирована поддержка Wasmer Edge, позволяющая взаимодействовать с Wasmer Edge напрямую через интерфейс командной строки wasmer. Например, для создания и размещения приложения в Wasmer Edge можно использовать команды "wasmer deploy" и "wasmer app create".


  1. Главная ссылка к новости (https://wasmer.io/posts/wasmer...)
  2. OpenNews: Доступен Wasmer 3.0, инструментарий для создания приложений на базе WebAssembly
  3. OpenNews: Представлен Lucet, компилятор для WebAssembly
  4. OpenNews: Доступен Emscripten 3.0, компилятор из C/C++ в WebAssembly
  5. OpenNews: Доступен предварительный вариант стандарта WebAssembly 2.0
  6. OpenNews: Mozilla развивает WASI для использования WebAssembly вне браузера
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59350-wasmer
Ключевые слова: wasmer, webassembly
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:22, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чё б ни изобретали, лишь бы .NET не пользоваться! :)
     
     
  • 2.11, Chromium (ok), 00:11, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём .NET показал себя не только словом, но и делом. Используется он не только у каких-то заумных фирм с недосягаемыми сеньор-разработчиками, но и у земных тварей.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:24, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >curl https://get.wasmer.io -sSfL | sh

    Неправильная команда. Вот правильная:

    curl https://get.nsa.gov -sSfL | sudo sh

     
     
  • 2.4, Анонин (?), 23:29, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А в чем проблема открыть его https://raw.githubusercontent.com/wasmerio/wasmer-install/master/install.sh и прочитать? Компетентности не хватит? Или не хочется в башпортянку лезть?
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 23:37, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Мне не нужна баш-портянка, я её даже открывать не буду. Если нет нативного пакета для дистра, то софт либо не нужен и идёт мимо и я его даже пробовать не буду, либо софт настолько нужен, что пакет делаю я. Данный софт мне не нужен, так что это они должны предоставлять нативные пакеты в составе дистров, а не кусок дерьма, который они предлагают выполнить не глядя.
     
     
  • 4.7, Анонин (?), 23:43, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну так ты тоже иди мимо. Зачем пришел сюда и наложил кучу? Высказать свое невероятно ценное мнение?
     
  • 3.14, AKTEON (?), 00:55, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) Соединение рвется, после чего  приходится вручную выковыривать полуустановленное поделие и переустанавливать.
    2) С этого самого get.wasmer.io для российского пользователя прилетает малварь. Для разнообразия она прилетает с каждой 10000 загрузки ...
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 01:34, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот тебе идеальный случай показали как работает, для своих сложностей чай допетришь как допилить.
     
  • 3.16, AKTEON (?), 01:02, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PS Почитал, все предсказуемо заканчивается тем
    wasmer_download_file() {
      url="$1"
      destination="$2"

      # echo "Fetching $url.."
      if test -x "$(command -v curl)"; then
        if [ "$WASMER_INSTALL_LOG" = "$WASMER_VERBOSE" ]; then
          code=$(curl --progress-bar -w '%{http_code}' -L "$url" -o "$destination")
          printf "\033[K\n\033[1A"
        else
          code=$(curl -s -w '%{http_code}' -L "$url" -o "$destination")
        fi
      elif test -x "$(command -v wget)"; then
        if [ "$WASMER_INSTALL_LOG" = "$WASMER_VERBOSE" ]; then
          code=$(wget --show-progress --progress=bar:force:noscroll -q -O "$destination" --server-response "$url" 2>&1 | awk '/^  HTTP/{print $2}' | tail -1)
          printf "\033[K\n\033[1A"
        else
          code=$(wget --quiet -O "$destination" --server-response "$url" 2>&1 | awk '/^  HTTP/{print $2}' | tail -1)
        fi
      else
        wasmer_error "Neither curl nor wget was available to perform http requests."
        return 1
      fi

      if [ "$code" = 404 ]; then
        wasmer_error "Your platform is not yet supported ($OS-$ARCH).$reset\nPlease open an issue on the project if you would like to use wasmer in your project: https://github.com/wasmerio/wasmer"
        return 1
      elif [ "$code" != 200 ]; then
        wasmer_error "File download failed with code $code"
        return 1
      fi
      return 0
    }
    Что В конце все равно тебе  прилетает блоб.   Немного предсказуемо,бгг

     
     
  • 4.19, Аноним (2), 01:04, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сблевал с портянки. Стирать надо было.
     

  • 1.3, Аноним (2), 23:27, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем этот костыль, если программу, скомпилированную в  LLVM-биткод можно выполнить на GraalVM?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:47, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве GraalVM умеет запускаться в браузере?
     
     
  • 3.17, Аноним (2), 01:02, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве wasm POSIX-программы умеют запускаться в браузере? Вот-вот. Только в браузере posix-программы не нужны без POSIX-операционной системы. То есть по любому извращения.

    Просто когда есть молоток - то всё выглядит как гвозди. вот и пытаются свой васм везде приткнуть, надо это или нет. Как раньше пытались яву, флеш и дотнет приткнуть, и таки приткнули.

     

  • 1.5, Аноним (2), 23:33, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Также напоминаю всем: давно есть Java и .Net. И в них тоже есть AoT. У кого-то NiH-синдром. То впиливаем в браузеры ActiveX, Java, Flash и Silverlight, то выпиливаем "небезопасно!", потом впиливаем asm.js
    и wasm, а потом городим к ним API, чтобы был доступ. Нельзя ли было у Java и Silverlight лишние API обрезать и не городить зоопарк?
     
     
  • 2.9, beck (??), 23:58, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > давно есть Java и .Net

    У них есть фатальный недостаток.

     
     
  • 3.18, Аноним (2), 01:03, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я же и написал - "NIH-синдром".
     

  • 1.10, Kuromi (ok), 00:07, 28/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А потом самым известный примером использования WASM оказывается аддон для ФФ чтобы JPEG XL в релизных сборках смотреть, и то отзывы - "тормозит адово".
     
     
  • 2.12, Анонимусс (?), 00:21, 28/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Figma используем WASM. И вполне шустро работает даже на больших холстах. Acrobat JS тоже и норм.
    Так что делу в кривых ручках, а не в WASM.
     

  • 1.13, Аноним (13), 00:35, 28/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное в новости — Wasmer Edge, прямой конкурент CloudFlare Workers и AWS Lambda, без ограничений API и без привязки к SDK. Кто пользуется — поймёт, чем это годно. Остальные могут дальше бухтеть про неправославные языки, как в браузере что тормозит, и как надо было выбирать .Net и Java
     
  • 1.15, Аноним (15), 00:57, 28/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это было очень очевидно с выхода стандарта WASM, что его кто-то захочет проталкивать наряду с JVM и .Net. Чуйка не подвела :-)
     
  • 1.20, Аноним (20), 01:29, 28/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто-то в курсах, что там с интерфейс типами/компонент модел? Есть какие-то подвижки, что в этом проекте и у других, что вообще в стандарте васма? А то wit форкнули, сделали wai и оно висит не живое.
     
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