Выпуск Pingora 0.7, фреймворка для создания сетевых сервисов

1.1, Аноним (-), 19:12, 31/01/2026
При том судя по тому что я вижу - кроме клаудспайвари никто их нечто особо и не юзает. Очередной театр одного актера, да еще занимающегося TLS Bumping.
2.4, Аноним (4), 19:15, 31/01/2026
+2
|
> При том судя по тому что я вижу - кроме клаудспайвари никто их нечто особо и не юзает.
А у нас много компаний такого уровня как клоудфларь?
У скольких из них свои наработки или просто NIH-синдром?
Вот то-то и оно)
3.15, Аноним (15), 20:55, 31/01/2026
+/–
|
> много компаний такого уровня как клоудфларь?
Конечно нет, мало у кого есть комплекс тотального MITM-а
2.5, Аноним (5), 19:17, 31/01/2026
+/–
|
Потому что это низкоуровневый продукт, нужный далеко не всем. Это как взять nginx и выкинуть из него всё, кроме reverse proxy, а потом ещё чуть-чуть - сразу можно считать на пальцах кому такой продукт будет нужен.
3.11, нах. (?), 20:22, 31/01/2026
+1
|
> Потому что это низкоуровневый продукт, нужный далеко не всем. Это как взять
> nginx и выкинуть из него всё, кроме reverse proxy, а потом
> ещё чуть-чуть - сразу можно считать на пальцах кому такой продукт
> будет нужен.
он даже после этого не перестанет запускаться. А "фреймворк" запустить нельзя.
Когда Сысоеву понадобился прокси - он что написал? Правильно - прокси. А не "фреймворк".
(более того, изначально им написанное было mod_accel для апача, т.е. наоборот - деталька для существовавшего и использовавшегося веб-сервера. И только когда стало ясно что одним прокси не обойтись и нужно еще и сам веб-сервер - появился nginx. Опять готовая программа а не "фреймворк". Которую любой желающий мог взять и запустить у себя - в том же точно виде, в котором ее запускал автор.)
Что там на самом деле за закрытыми дверями запускает клаудшмара, и какая часть от этого "фреймворк", и есть ли он там вообще и в каких масштабах - она признаваться не хочет, выводы в общем напрашиваются очевидные.
2.10, нах. (?), 20:15, 31/01/2026
+2
|
> При том судя по тому что я вижу - кроме клаудспайвари никто
> их нечто особо и не юзает
так ЭТО недоразумение и невозможно юзать. Это "фреймворк", б....!!! Как ты его "юзать" собрался?
Вот попробуй поюзай, я не знаю - gtk ?
> Очередной театр одного актера, да
причем кукольный. Чья там рука в ... э... за ширмой - не показывают.
Вот ты бы, если бы вздумал косплейнуть клаудшмару - "фреймворк" бы написал? Очевидно - нет. Ты бы написал прокси-вебсервер. Но вот ЭТУ часть клаудшмара показывать почему-то не хочет. Может, ее там и нет вовсе?
Ну то есть очевидно что-то там есть, но запросто может оказаться nginx'ом при внимательном рассмотрении.
3.13, Аноним (13), 20:54, 31/01/2026
+/–
|
Сабж такая же фикция и показуха как и опенсорс, ядра макос от эпл. Если кто-то этоиму и радуется то только по причине недалёкого ума.
1.2, Аноним (2), 19:12, 31/01/2026
+1
|
> приводящей к аварийному завершению из-за срабатывания проверки
> заимствования переменных (borrow checker)
Ого, он таки работает.
И всего лишь крешится, а не выполняет произвольный код.
Неплохо, неплохо. Будет наблюдать за их прогрессом.
2.8, Аноним (-), 19:29, 31/01/2026
+/–
|
> всего лишь крешится, а не выполняет произвольный код.
А что так можно было?! (с)
Но такой код очень расстраивает товарищей майоров.
2.7, Анонимусс (?), 19:22, 31/01/2026
+/–
|
Интересные цифры, спасибо.
У клаудфари хорошая динамика.
По этой статистике он уже обогнала nginx в категории
Market share: active sites и Market share: top busiest.
И видно как падает market share у nginx и Apache.
3.17, Аноним (13), 20:58, 31/01/2026
+/–
|
Доля nginx и apache падает из-за графы others. Своевременные вебчнрверы их вытесняют. Сабж ваше непричем тут.
4.20, Аноним (3), 21:10, 31/01/2026
+/–
|
Внимательнее посмотрите, долю в активных сайтах и самых посещаемых.
1.9, Мемоним (?), 20:09, 31/01/2026
+1
|
Интересно бы посмотреть статистику сбоев КФ. Как-то по субъективным ощущениям густо пошло в последнее время. При Энжинксе такого не было!
1.16, Аноним (16), 20:58, 31/01/2026
+1
|
Пиар раста как пиар проституток, порезвится можно, но женишься на нормальной
1.18, Аноним (13), 20:59, 31/01/2026
+/–
|
Клаудфлер уже перестал падать перед тем как учить как надо трафик через себя пропускать?
1.19, FSA (ok), 21:10, 31/01/2026
+/–
|
> Поддержка HTTP/1 и HTTP/2 (в планах HTTP/3),
Было бы интересно, но у меня на nginx уже HTTP/3.
