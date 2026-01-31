Выпуск Pingora 0.7, фреймворка для создания сетевых сервисов

2.4 , Аноним ( 4 ), 19:15, 31/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > При том судя по тому что я вижу - кроме клаудспайвари никто их нечто особо и не юзает. А у нас много компаний такого уровня как клоудфларь?

У скольких из них свои наработки или просто NIH-синдром? Вот то-то и оно) 3.15 , Аноним ( 15 ), 20:55, 31/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > много компаний такого уровня как клоудфларь? Конечно нет, мало у кого есть комплекс тотального MITM-а

2.5 , Аноним ( 5 ), 19:17, 31/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что это низкоуровневый продукт, нужный далеко не всем. Это как взять nginx и выкинуть из него всё, кроме reverse proxy, а потом ещё чуть-чуть - сразу можно считать на пальцах кому такой продукт будет нужен.

3.11 , нах. ( ? ), 20:22, 31/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Потому что это низкоуровневый продукт, нужный далеко не всем. Это как взять

> nginx и выкинуть из него всё, кроме reverse proxy, а потом

> ещё чуть-чуть - сразу можно считать на пальцах кому такой продукт

> будет нужен. он даже после этого не перестанет запускаться. А "фреймворк" запустить нельзя. Когда Сысоеву понадобился прокси - он что написал? Правильно - прокси. А не "фреймворк".

(более того, изначально им написанное было mod_accel для апача, т.е. наоборот - деталька для существовавшего и использовавшегося веб-сервера. И только когда стало ясно что одним прокси не обойтись и нужно еще и сам веб-сервер - появился nginx. Опять готовая программа а не "фреймворк". Которую любой желающий мог взять и запустить у себя - в том же точно виде, в котором ее запускал автор.) Что там на самом деле за закрытыми дверями запускает клаудшмара, и какая часть от этого "фреймворк", и есть ли он там вообще и в каких масштабах - она признаваться не хочет, выводы в общем напрашиваются очевидные. 2.10 , нах. ( ? ), 20:15, 31/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > При том судя по тому что я вижу - кроме клаудспайвари никто

> их нечто особо и не юзает так ЭТО недоразумение и невозможно юзать. Это "фреймворк", б....!!! Как ты его "юзать" собрался?

Вот попробуй поюзай, я не знаю - gtk ? > Очередной театр одного актера, да причем кукольный. Чья там рука в ... э... за ширмой - не показывают. Вот ты бы, если бы вздумал косплейнуть клаудшмару - "фреймворк" бы написал? Очевидно - нет. Ты бы написал прокси-вебсервер. Но вот ЭТУ часть клаудшмара показывать почему-то не хочет. Может, ее там и нет вовсе? Ну то есть очевидно что-то там есть, но запросто может оказаться nginx'ом при внимательном рассмотрении. 3.13 , Аноним ( 13 ), 20:54, 31/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сабж такая же фикция и показуха как и опенсорс, ядра макос от эпл. Если кто-то этоиму и радуется то только по причине недалёкого ума.

