Выпуск HTTP/TCP-балансировщика HAProxy 3.0

В каком смысле "tlsproxy"?

Если с целью подмены сертификата с целью раскрытия TLS-трафика, то нет. Вам нужен прямой прокси, а это обратный прокси. Это разные вещи у обратной прокси такого функционала не заложено.

Если с целью терминирования соединений, и просовывания на другие TLS-бекенды, то можно. Но вот с хранением сертификатов у вас будут проблемы. HAproxy хранит свои сертификаты исключительно в оперативной памяти. При запуске она их подгружает с диска или внешней шары, которую вы примонтировали. Дальше она их обновляет по запросу на сокет или после перегрузки конфигурации (reload). Она подбирает сертификаты по заголовкам из хранилища сама, но ей нужно дать это хранилище. Если подключить внешнюю шару к паре своих проксей с pem-файлами это не считается за "хранение у себя", то так можно. Если вам нужно, чтобы она "магически" работала без сертификатов, то так не бывает. Терминирование TLS обязывает иметь не только открытый но и закрытый ключ на любом обратном прокси сервере. Если речь идёт про SNI на самой проксе. То есть, если вы хотите собрать трафик на один и тот же HTTPS IP:порт фронтенда с нескольких бекендов, вы обязаны дать прокси серверу доступ к каким-то валидным сертификатам, которые вы туда вешаете и не важно один SAN-сертификат там или несколько для SNI. Если вам нужно, чтобы балансировщик ничего не знал о сертификатах вообще, вы используете mode tcp c включенным TPROXY, если везде Linux (IP-адрес источника запроса передается с фронтенда на бекенд в заголовках TCP) или без TPROXY (информация об IP клиента есть на прокси, но она не приходит на бекенд). Но у вас тогда нет SNI, вы вообще тогда один бекенд на 1 IP:порт кладете. И еще в этом случае вы потеряете возможность вмешаться в запросы на HTTP-уровне. И никакого SNI-у вас нет. Вы рулите TCP-сессиями, которые радостно терминируете.

