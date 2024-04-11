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Доступен OpenZiti 1.0, инструментарий для встраивания оверлейных сетей в приложения

11.04.2024 11:47

Представлен выпуск инструментария OpenZiti 1.0, позволяющего интегрировать в приложения средства для распределённого сетевого взаимодействия и обращения к сервисам в изолированном сетевом окружении. OpenZiti даёт возможность развернуть специфичную для разрабатываемых приложений оверлейную сеть, работающую поверх обычного интернета и использующую mesh-маршрутизацию, при которой каждая точка сети связывается через соседние точки. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0. Предоставляются обвязки для языков C, Go, Python, Swift, Java, Node.js и C# (.NET), а также инструментарий для интеграции с приложениями для платформы Android.

Система OpenZiti изначально рассчитана на построение сетей, гарантирующих защиту и изоляцию трафика в условиях работы в незащищённых окружениях, узлы в которых могут быть скомпрометированы (архитектура с нулевым доверием - Zero Trust). Технология может применяться для организации связи c приложениями вместо VPN. Работа сети обеспечивается через использование процесса-контроллера, управляющего конфигурацией сети, аутентификацией и настройкой сервисов, а также узлов, которым разрешено выступать в роли маршрутизаторов, образующих mash-сеть и выполняющих передачу через себя транзитного трафика. Возможно добавление сервисов для балансировки нагрузки и обеспечения отказоустойчивости.

Доступ к оверлейной сети реализуется при помощи специальных edge-клиентов, позволяющих обращаться из внешней сети к оверлейной сети, построенной при помощи OpenZiti. Возможно создание туннелей и прокси, позволяющих пробрасывать трафик из обычной сети в оверлейную и наоборот, чтобы из внешней сети взаимодействовать с работающими в оверлейной сети приложениями и обращаться к существующим приложениям, в которых не встроена поддержка оверлейной сети.

Обращение к сети и получение данных с серверов DNS возможно только после прохождения обязательной авторизации и аутентификации - без наличия полномочий клиент не сможет определить наличие сервиса и подключиться к нему. Весь трафик защищается при помощи mTLS (взаимная аутентификация, при которой клиент и сервер аутентифицируют друг друга) и сквозного шифрования (ChaCha20-Poly1305), т.е. компрометация узлов сети не позволит просматривать трафик приложений. Для шифрования задействованы функции библиотеки libsodium.

Из популярных приложений, использующих OpenZiti, можно отметить платформу совместного доступа к данным Zrok и экосистему browZer для развёртывания сайтов в оверлейной сети. Кроме создания распределённых сетевых приложений OpenZiti также подходит для построения частных сетей для организации доступа к закрытым API, сайтам или БД, скрытия в оверлейной сети инфраструктур на базе Kubernetes, а также удалённого управления внешними системами и устройствами без настройки межсетевых экранов и задействования VPN.

В выпуске OpenZiti 1.0 обеспечена стабильность API для маршрутизаторов и контроллеров (для клиентов стабильность API гарантировалась и раньше). Начиная с данного выпуска в API и интерфейсе командной строки будет поддерживаться обратная совместимость, а при необходимости удаления возможностей будет применяться процесс предварительного перевода их в разряд устаревших и фактического удаления только при значительном смене номера версии. В новой версии также проведено дополнительное тестирование с симуляцией различных сбоев компонентов сети (chaos testing), позволяющее убедиться в устойчивости сети в случае возникновения нештатных ситуаций и способности возвращения к нормальной работе после возобновления работы сбойных компонентов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.openziti.io/annou...)
  2. OpenNews: Meshtastic - реализация самодостаточной mesh-сети на базе передатчиков LoRa
  3. OpenNews: Выпуск Commotion 1.0, свободной платформы для удобного развёртывания mesh-сетей
  4. OpenNews: Проект Darknet по созданию свободного интернета с помощью беспроводных mesh-сетей
  5. OpenNews: Первый выпуск проекта Weron, развивающего VPN на базе протокола WebRTC
  6. OpenNews: Выпуск Nebula 1.5, системы для создания оверлейных P2P-сетей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60971-openziti
Ключевые слова: openziti, mesh
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:18, 11/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    И сколько будет дыр в безопасности на один узел?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:31, 11/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.6, дыра в безопастносте (?), 12:57, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну зато хоть что-то у вас будет в безопасности.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:45, 11/04/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    Как показывает практика, все продукты в названиях которых название фреймворка на котором они сделаны оказываются мусором.
     
     
  • 2.8, 12yoexpert (ok), 13:16, 11/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы сказал не "все продукты", а "все проекты". Правда, такие проекты почему-то обычно оказываются продуктами
     

  • 1.5, 12yoexpert (ok), 12:49, 11/04/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    сетевой код на тормознутом вендорлокнутом golang это даже не смешно
     
  • 1.7, Аноним (7), 13:13, 11/04/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, наконец-то жизнь упростили - ботнет-фреймворк сделали!
     
  • 1.9, Аноним (9), 13:40, 11/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    И как доступ к контроллеру осуществляется, если ты не аутентифицирован?

    PSK? Или TLS?

     

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