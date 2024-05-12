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Выпуск Pingora 0.2, фреймворка для создания сетевых сервисов

12.05.2024 09:11

Компания Cloudflare опубликовала второй выпуск фреймворка Pingora, предназначенного для разработки защищённых высокопроизводительных сетевых сервисов на языке Rust. Построенный при помощи Pingora прокси около года используется в сети доставки контента Cloudflare вместо nginx и обрабатывает более 40 млн запросов в секунду. Код написан на языке Rust и опубликован под лицензией Apache 2.0.

Основные возможности Pingora:

  • Поддержка HTTP/1 и HTTP/2 (в планах HTTP/3), а также возможности для создания сервисов, использующих свои протоколы или UDP/TCP.
  • Возможность многопоточной обработки запросов в асинхронном режиме.
  • Поддержка прикрепления callback-обработчиков и фильтров, позволяющих управлять различными стадиями обработки запроса, а также изменять, перенаправлять, блокировать и журналировать запросы и ответы.
  • Проксирование gRPC и WebSocket.
  • Подключаемые балансировщики нагрузки.
  • Возможность изменения конфигурации без перезапуска.
  • Поддержка обновления кода приложения без разрыва соединений.
  • Средства для переключения нагрузки в случае сбоя (failover).
  • Интеграция с различными системами мониторинга и ведения логов (Syslog, Prometheus, Sentry, OpenTelemetry).
  • Поддержка TLS-шифрования (применяется OpenSSL или BoringSSL).
  • Готовые Rust-пакеты для создания HTTP-прокси, работы с сетевыми протоколами, разбора заголовков HTTP, учёта и ограничения трафика, балансировки нагрузки, работы с распределённой хэш-таблицей Ketama, поддержания кэша в оперативной памяти и асинхронной обработки таймаутов.

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлена поддержка установки фильтров для дополнительных заголовков HTTP/2.
  • Добавлена возможность изменения размера буфера входящих пакетов для TCP.
  • Добавлена функция body_bytes_read().
  • Добавлен фильтр cache_not_modified_filter.
  • Добавлена возможность ведения лога TLS-ключей.
  • Добавлена callback-функция purge_response.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/cloudflare/...)
  2. OpenNews: Первый выпуск фреймворка для создания сетевых сервисов Pingora
  3. OpenNews: Компания Cloudflare открыла код Pingora, инструментария для создания сетевых сервисов
  4. OpenNews: Cloudflare перешёл с NGINX на собственный прокcи Pingora, написанный на языке Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61158-pingora
Ключевые слова: pingora
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, tcpip (??), 10:47, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему не на Golang?
     
     
  • 2.2, YetAnotherOnanym (ok), 11:05, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нужен на Golang? Почему не на Rust?
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 15:43, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нужен на C++.
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:10, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Программа на Rust показала намного большую производительность при вычислении членов возвратной последовательности, чем программа на Go: 367 млн. итераций в секунду против 44 млн.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 13:10, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверняка gc изо всех сил молотил. Если суметь написать без его постоянных вызовов, то скорость от C не отличается, но это надо уметь.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 13:18, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Обобщу: если суметь <ааа>, то <bbb>, но это надо уметь.
     
     
  • 5.14, Аноним (14), 13:48, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, на трёх самых популярных сегодня языках >95% писать не умеет.

    С — каждый день новые переполнения буфера.

    Java — все труЪ ынтерпрайз приложения, с которыми мне приходилось сталкиваться страдают либо исчерпанием пула потоков (потому что лень таймауты ставить), либо бесконтрольным потреблением памяти с последующим ООМ.

    JavaScript — ну, наверное, все видели тромозящие и жрущие память/проц сайты, а также electron-ные изделия.

     
  • 4.8, Аноним (14), 13:33, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Наверняка gc изо всех сил молотил. Если суметь написать без его постоянных вызовов, то скорость от C не отличается, но это надо уметь.

    Будет даже быстрее, чем в С. Потому что в С есть вызовы free(), которые по сути являются тем же GC.

     
  • 3.10, Аноним (14), 13:39, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Программа на Rust показала намного большую производительность при вычислении членов возвратной последовательности

    Можно было ещё сравнить скорость sleep().

    И тот, и другой тесты ничего не говорят о скорости проксирования.

     
  • 2.4, Аноним (4), 12:41, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На golang тоже есть, не переживай.
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:05, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    не всем нравиться жрать goвно с gc.
     
  • 2.13, Аноним (14), 13:43, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К вопросу о производительности: вот в этом тесте https://github.com/gaplo917/load-balancer-benchmark
    go-шный traefik показывает такую же производительность, что и сишный апач.
     
     
  • 3.20, gdg (??), 15:39, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И унизительно проигрывает сишным энжинэксу и хапрокси
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 18:12, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это говорит лишь о том, что решают алгоритмы и оптимизации, а не ЯП.
     
     
  • 5.32, Аноним (14), 22:39, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну хоть кто-то понял намёк.
     
  • 3.21, Аноним (21), 15:39, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это говорит о херовой реализации апача
     
  • 3.26, Tron is Whistling (?), 16:57, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там с фичами? Так-то легковуху с комбайном сравнить можно, но вопрос в задачах :)
     
     
  • 4.31, Аноним (14), 22:38, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюс-минус один и тот же класс. Traefik — тоже навороченный комбайн, который дофига всего умеет.
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:36, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Читаю такие новости и не понимаю сабж можно использовать для стартапа, как на нём заработать?
     
     
  • 2.11, Аноним (14), 13:40, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Совсем ленивые стартаперы пошли, хотят, чтобы им ещё и идею на блюдечке принесли.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:53, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    какие ещё идеи, сразу деньги неси!
     
     
  • 4.19, YetAnotherOnanym (ok), 15:36, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И черешню заодно тоже неси!
     
  • 4.25, Аноним (22), 15:51, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это ж и есть идея ;) Не новая идея, но спасибо Мавроди.
     
  • 3.17, Аноним (17), 14:08, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну потому что это не стартап в прямом смысле. Авторы сабжа уже его используют, но не пойму для чего. Кому хуже если на рынке появится ещё один игрок? Конкуренция это плохо?
     
  • 2.23, Аноним (23), 15:44, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CloudFlare же как-то зарабатывает. Что тебе мешает?
     
     
  • 3.30, Аноним (17), 18:59, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В моём понимании Клаудфаре харабатывает на ДДОС устойчивом хостинге. У меня конечно есть 5 серверов дома, но на хостиг я ещё не готов.
     

  • 1.18, Аноним (18), 14:36, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чо-т так себе маркетинг, сплэш клаудфлары буквально самое бесячее, что есть в нынешнем вебе. Лучше б анонимно выложили.
     
     
  • 2.29, Аноним (28), 18:13, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клаудфлара как раз таки контора с хорошей репутацией, много чего сделали для опенсорса и технологий.
     

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