Выпуск Pingora 0.2, фреймворка для создания сетевых сервисов

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|2.3, Аноним (3), 11:10, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Программа на Rust показала намного большую производительность при вычислении членов возвратной последовательности, чем программа на Go: 367 млн. итераций в секунду против 44 млн.
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|3.6, Аноним (6), 13:10, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверняка gc изо всех сил молотил. Если суметь написать без его постоянных вызовов, то скорость от C не отличается, но это надо уметь.
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|5.14, Аноним (14), 13:48, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению, на трёх самых популярных сегодня языках >95% писать не умеет.
С — каждый день новые переполнения буфера.
Java — все труЪ ынтерпрайз приложения, с которыми мне приходилось сталкиваться страдают либо исчерпанием пула потоков (потому что лень таймауты ставить), либо бесконтрольным потреблением памяти с последующим ООМ.
JavaScript — ну, наверное, все видели тромозящие и жрущие память/проц сайты, а также electron-ные изделия.
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|4.8, Аноним (14), 13:33, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Наверняка gc изо всех сил молотил. Если суметь написать без его постоянных вызовов, то скорость от C не отличается, но это надо уметь.
Будет даже быстрее, чем в С. Потому что в С есть вызовы free(), которые по сути являются тем же GC.
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|3.10, Аноним (14), 13:39, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Программа на Rust показала намного большую производительность при вычислении членов возвратной последовательности
Можно было ещё сравнить скорость sleep().
И тот, и другой тесты ничего не говорят о скорости проксирования.
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|3.20, gdg (??), 15:39, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И унизительно проигрывает сишным энжинэксу и хапрокси
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|4.28, Аноним (28), 18:12, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это говорит лишь о том, что решают алгоритмы и оптимизации, а не ЯП.
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|4.31, Аноним (14), 22:38, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Плюс-минус один и тот же класс. Traefik — тоже навороченный комбайн, который дофига всего умеет.
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|1.9, Аноним (9), 13:36, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Читаю такие новости и не понимаю сабж можно использовать для стартапа, как на нём заработать?
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|2.11, Аноним (14), 13:40, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Совсем ленивые стартаперы пошли, хотят, чтобы им ещё и идею на блюдечке принесли.
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|3.17, Аноним (17), 14:08, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну потому что это не стартап в прямом смысле. Авторы сабжа уже его используют, но не пойму для чего. Кому хуже если на рынке появится ещё один игрок? Конкуренция это плохо?
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|3.30, Аноним (17), 18:59, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В моём понимании Клаудфаре харабатывает на ДДОС устойчивом хостинге. У меня конечно есть 5 серверов дома, но на хостиг я ещё не готов.
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|1.18, Аноним (18), 14:36, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чо-т так себе маркетинг, сплэш клаудфлары буквально самое бесячее, что есть в нынешнем вебе. Лучше б анонимно выложили.
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|2.29, Аноним (28), 18:13, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Клаудфлара как раз таки контора с хорошей репутацией, много чего сделали для опенсорса и технологий.
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