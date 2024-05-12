Выпуск Pingora 0.2, фреймворка для создания сетевых сервисов

3.6 , Аноним ( 6 ), 13:10, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Наверняка gc изо всех сил молотил. Если суметь написать без его постоянных вызовов, то скорость от C не отличается, но это надо уметь.

4.7 , Аноним ( 7 ), 13:18, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Обобщу: если суметь <ааа>, то <bbb>, но это надо уметь.

5.14 , Аноним ( 14 ), 13:48, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – К сожалению, на трёх самых популярных сегодня языках >95% писать не умеет. С — каждый день новые переполнения буфера. Java — все труЪ ынтерпрайз приложения, с которыми мне приходилось сталкиваться страдают либо исчерпанием пула потоков (потому что лень таймауты ставить), либо бесконтрольным потреблением памяти с последующим ООМ. JavaScript — ну, наверное, все видели тромозящие и жрущие память/проц сайты, а также electron-ные изделия.

4.8 , Аноним ( 14 ), 13:33, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Наверняка gc изо всех сил молотил. Если суметь написать без его постоянных вызовов, то скорость от C не отличается, но это надо уметь. Будет даже быстрее, чем в С. Потому что в С есть вызовы free(), которые по сути являются тем же GC.

3.10 , Аноним ( 14 ), 13:39, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Программа на Rust показала намного большую производительность при вычислении членов возвратной последовательности Можно было ещё сравнить скорость sleep(). И тот, и другой тесты ничего не говорят о скорости проксирования.

