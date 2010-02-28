Первый выпуск фреймворка для создания сетевых сервисов Pingora

2.13 , Карлос Сношайтилис ( ok ), 21:18, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это фреймворк из которого сервер и делается. Соединяешь трейтики-кирпичики – получаешь нужный сервис.

Смекаешь?

3.26 , нах. ( ? ), 22:22, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это фреймворк из которого сервер и делается. и как, много ты серверов из него уже понаделал? Пока что это бесполезный фреймворк, на котором вообще никакого сервера не существует. (сказания что внутри мордокниги вот этот самый код собран вместе с волшебным сервером, который вот только...нельзя никому показать - можешь свернуть трубочкой и засунуть себе в то место которым думаешь) Зато есть восторженные отзывы о невидимых узбеках. Ну ок... 4.29 , Минона ( ok ), 22:34, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не мордокниги а Cloudflare.

5.33 , Аноним ( - ), 22:44, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так это ж Нах))

Ему что мордокнига, что клаудфаря.

Сейчас еще немного набухается и будет про рабов и кнутователей рассказывать.

5.34 , пох. ( ? ), 22:44, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не мордокниги а Cloudflare. один хрен. Обе уже славны выкладыванием того что не собирается, не работает, и нахрен никому в таком виде не нужно. "Но зато в сто раз луччше nginx!"

4.32 , Карлос Сношайтилис ( ok ), 22:43, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Правильно! Кто такие Cloudflare, чтобы им верить? То ли дело эксперт нах. с опеннета, что видит всех насквозь! Не скрыть от него правду, не обмануть сладкими речами!

5.35 , пох. ( ? ), 22:46, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Правильно! Кто такие Cloudflare, чтобы им верить? распространители скама, fud, а в прошлом просто крышеватели ддосеров. А может и не только в прошлом. Действительно, чего это им не верить! Не по делам же их судить (когда пообещали что выделили целого чувака показать всем как нада писать сервер, но... он почему-то где-то прое...лся) Вот и местный эксперт, считающий что собрать из недоделка выкинутого на шитхаб рабочее нечто - как два пальца - подтверждает. Жаль собрать только ничего никогда не соберется.