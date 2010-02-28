Первый выпуск фреймворка для создания сетевых сервисов Pingora

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|2.3, Аноним (3), 20:52, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Памяти го все таки поболя жрет, особенно если попадаешь на плохой для ГЦ паттерн использование памяти. Но как язык в сто раз проще и приятней, да и комьюнити не клуб ненависти
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|3.4, Аноним (1), 20:55, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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есть какие-нибудь вменяемые статьи\сравнения? не просто уровень первого результата google rust vs go
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|4.6, Аноним (3), 20:58, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть только опыт c++ VS go. На мой взгляд можно аппроксимировать и rust VS go.
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|4.7, Аноним (3), 21:00, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если в теории - часто и много выделять память в го больно. ГЦ не успевает очищать память, т.к. освобожденное нельзя переиспользовать сразу. В плюсах подобное приводит в дефрагментации, но оно лечится кастомными аллокаторами, меморипулами и т.д.
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|5.21, Аноним (21), 21:37, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В плюсах нет гц, ты о чем? Память там удаляется тогда, когда ты сказал ее удалить
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|6.22, Аноним (3), 21:50, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я про частые и множественные выделения памяти в го и плюсах. ессно в плюсах штатного гц нет (хотя можно сделать :) )
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|1.5, пох. (?), 20:57, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А где ж обещаный сервер на базе этого чудо-фреймворка?
Товарищ уходил думать концпетьюальный дизигн - так и не вернулся?
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|2.13, Карлос Сношайтилис (ok), 21:18, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это фреймворк из которого сервер и делается. Соединяешь трейтики-кирпичики – получаешь нужный сервис.
Смекаешь?
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|3.26, нах. (?), 22:22, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это фреймворк из которого сервер и делается.
и как, много ты серверов из него уже понаделал?
Пока что это бесполезный фреймворк, на котором вообще никакого сервера не существует. (сказания что внутри мордокниги вот этот самый код собран вместе с волшебным сервером, который вот только...нельзя никому показать - можешь свернуть трубочкой и засунуть себе в то место которым думаешь)
Зато есть восторженные отзывы о невидимых узбеках. Ну ок...
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|5.33, Аноним (-), 22:44, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это ж Нах))
Ему что мордокнига, что клаудфаря.
Сейчас еще немного набухается и будет про рабов и кнутователей рассказывать.
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|5.34, пох. (?), 22:44, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не мордокниги а Cloudflare.
один хрен. Обе уже славны выкладыванием того что не собирается, не работает, и нахрен никому в таком виде не нужно.
"Но зато в сто раз луччше nginx!"
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|4.32, Карлос Сношайтилис (ok), 22:43, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Правильно! Кто такие Cloudflare, чтобы им верить?
То ли дело эксперт нах. с опеннета, что видит всех насквозь! Не скрыть от него правду, не обмануть сладкими речами!
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|5.35, пох. (?), 22:46, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Правильно! Кто такие Cloudflare, чтобы им верить?
распространители скама, fud, а в прошлом просто крышеватели ддосеров. А может и не только в прошлом.
Действительно, чего это им не верить! Не по делам же их судить (когда пообещали что выделили целого чувака показать всем как нада писать сервер, но... он почему-то где-то прое...лся)
Вот и местный эксперт, считающий что собрать из недоделка выкинутого на шитхаб рабочее нечто - как два пальца - подтверждает. Жаль собрать только ничего никогда не соберется.
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|1.8, Анонин (-), 21:03, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Крутой проект.
Во-первых, проверенный в проде и именно на нормальных нагрузках, а не на подкроватном серваке каким-то васяном.
Во-вторых, правильная лицензия. Правда тут с nginx паритет.
В-третих, тут соседи посчитали, что на 30k всего 61 unsafe, из которых минимум 22 - FFI с сишными либами, вроде OpenSSL, а остальные лень смотреть.
Ну и самое большое достоинство - современный язык, который помогает программистам писать с меньшим количеством ошибок.
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|2.12, Аноним (12), 21:17, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> язык, который помогает программистам писать с меньшим количеством ошибок.
больше думать эти "погромисты" не пробовали?
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|3.15, Аноним (-), 21:24, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>> язык, который помогает программистам писать с меньшим количеством ошибок.
> больше думать эти "погромисты" не пробовали?
Любители дыряшки уже почти 30 лет в ядре учатся, но святая троица ошибок after-free, double-free и out-of-bounds живее всех живых.
Так что очевидно, что думать они нифига не научились)
Я уже молчу про отсутствие культуры автотестов, санитайзеров и прочих проверок.
Эти люди даже патчи принимают по почте, и в ядро попадает некомпилящийся код.
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|1.19, Аноним (21), 21:34, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> вместо nginx и обрабатывает более 40 млн запросов в секунду. Код написан на языке Rust
Это, кстати, все благодаря линуксу и его сетевой подсистеме, написанной на C
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|2.25, Аноним (-), 22:06, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> вместо nginx и обрабатывает более 40 млн запросов в секунду. Код написан на языке Rust
> Это, кстати, все благодаря линуксу и его сетевой подсистеме, написанной на C
На том самом которому можно сказать спасибо за такие отвратительные уязвимости
"Удалённо эксплуатируемая уязвимость в драйвере NVMe-oF/TCP из состава ядра Linux"
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59940
приводит к обращению к уже освобождённой области памяти (use-after-free) и двойному освобождению памяти (double-free)
"Уязвимость в драйвере NTFS-3G, потенциально позволяющая выполнить код с правами root"
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58016
переполнению буфера ... при монтировании пользователем образа или накопителя, подготовленного атакующим, или при подключении к компьютеру USB Flash
"Уязвимость в Linux-драйвере exFAT, позволяющая поднять привилегии в системе"
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59664
.... и тд
Дырявые адепты СИшки даже строку сплитнуть без уязвимости не могут
https://opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60490
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