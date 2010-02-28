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Первый выпуск фреймворка для создания сетевых сервисов Pingora

08.04.2024 20:42

Компания Cloudflare опубликовала первый выпуск фреймворка Pingora, предназначенного для разработки защищённых высокопроизводительных сетевых сервисов на языке Rust. Построенный при помощи Pingora прокси около года используется в сети доставки контента Cloudflare вместо nginx и обрабатывает более 40 млн запросов в секунду. Код написан на языке Rust и опубликован под лицензией Apache 2.0.

Основные возможности:

  • Поддержка HTTP/1 и HTTP/2 (в планах HTTP/3), а также возможности для создания сервисов, использующих свои протоколы или UDP/TCP.
  • Возможность многопоточной обработки запросов в асинхронном режиме.
  • Поддержка прикрепления callback-обработчиков и фильтров, позволяющих управлять различными стадиями обработки запроса, а также изменять, перенаправлять, блокировать и журналировать запросы и ответы.
  • Проксирование gRPC и WebSocket.
  • Подключаемые балансировщики нагрузки.
  • Возможность изменения конфигурации без перезапуска.
  • Поддержка обновления кода приложения без разрыва соединений.
  • Средства для переключения нагрузки в случае сбоя (failover).
  • Интеграция с различными системами мониторинга и ведения логов (Syslog, Prometheus, Sentry, OpenTelemetry).
  • Поддержка TLS-шифрования (применяется OpenSSL или BoringSSL).
  • Готовые Rust-пакеты для создания HTTP-прокси, работы с сетевыми протоколами, разбора заголовков HTTP, учёта и ограничения трафика, балансировки нагрузки, работы с распределённой хэш-таблицей Ketama, поддержания кэша в оперативной памяти и асинхронной обработки таймаутов.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/cloudflare/...)
  2. OpenNews: Cloudflare перешёл с NGINX на собственный прокcи Pingora, написанный на языке Rust
  3. OpenNews: Компания Cloudflare открыла код Pingora, инструментария для создания сетевых сервисов
  4. OpenNews: Релиз Tokio 1.13.0, платформы для создания асинхронных приложений на языке Rust
  5. OpenNews: Представлена библиотека Aya для создания eBPF-обработчиков на языке Rust
  6. OpenNews: Выпуск библиотеки libuv 1.45.0 с поддержкой подсистемы io_uring
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60953-pingora
Ключевые слова: pingora, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:46, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему не го?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:48, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    gc? нафик...
    Спасибо, что не ждава или пухтон.
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:52, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Памяти го все таки поболя жрет, особенно если попадаешь на плохой для ГЦ паттерн использование памяти. Но как язык в сто раз проще и приятней, да и комьюнити не клуб ненависти
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 20:55, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть какие-нибудь вменяемые статьи\сравнения? не просто уровень первого результата google rust vs go
     
     
  • 4.6, Аноним (3), 20:58, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть только опыт c++ VS go. На мой взгляд можно аппроксимировать и rust VS go.
     
  • 4.7, Аноним (3), 21:00, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если в теории - часто и много выделять память в го больно. ГЦ не успевает очищать память, т.к. освобожденное нельзя переиспользовать сразу. В плюсах подобное приводит в дефрагментации, но оно лечится кастомными аллокаторами, меморипулами и т.д.
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 21:37, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В плюсах нет гц, ты о чем? Память там удаляется тогда, когда ты сказал ее удалить
     
     
  • 6.22, Аноним (3), 21:50, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я про частые и множественные выделения памяти в го и плюсах. ессно в плюсах штатного гц нет (хотя можно сделать :) )
     
  • 2.14, Карлос Сношайтилис (ok), 21:19, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому что го непредсказуем из-за гц
     
  • 2.28, Минона (ok), 22:34, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему не эрланг?
     

  • 1.5, пох. (?), 20:57, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А где ж обещаный сервер на базе этого чудо-фреймворка?
    Товарищ уходил думать концпетьюальный дизигн - так и не вернулся?

     
     
  • 2.13, Карлос Сношайтилис (ok), 21:18, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это фреймворк из которого сервер и делается. Соединяешь трейтики-кирпичики – получаешь нужный сервис.
    Смекаешь?
     
     
  • 3.26, нах. (?), 22:22, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это фреймворк из которого сервер и делается.

    и как, много ты серверов из него уже понаделал?

    Пока что это бесполезный фреймворк, на котором вообще никакого сервера не существует. (сказания что внутри мордокниги вот этот самый код собран вместе с волшебным сервером, который вот только...нельзя никому показать - можешь свернуть трубочкой и засунуть себе в то место которым думаешь)

    Зато есть восторженные отзывы о невидимых узбеках. Ну ок...

     
     
  • 4.29, Минона (ok), 22:34, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не мордокниги а Cloudflare.
     
     
  • 5.33, Аноним (-), 22:44, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это ж Нах))
    Ему что мордокнига, что клаудфаря.
    Сейчас еще немного набухается и будет про рабов и кнутователей рассказывать.
     
  • 5.34, пох. (?), 22:44, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не мордокниги а Cloudflare.

    один хрен. Обе уже славны выкладыванием того что не собирается, не работает, и нахрен никому в таком виде не нужно.

    "Но зато в сто раз луччше nginx!"

     
  • 4.32, Карлос Сношайтилис (ok), 22:43, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Правильно! Кто такие Cloudflare, чтобы им верить?

    То ли дело эксперт нах. с опеннета, что видит всех насквозь! Не скрыть от него правду, не обмануть сладкими речами!

     
     
  • 5.35, пох. (?), 22:46, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Правильно! Кто такие Cloudflare, чтобы им верить?

    распространители скама, fud, а в прошлом просто крышеватели ддосеров. А может и не только в прошлом.

    Действительно, чего это им не верить! Не по делам же их судить (когда пообещали что выделили целого чувака показать всем как нада писать сервер, но... он почему-то где-то прое...лся)

    Вот и местный эксперт, считающий что собрать из недоделка выкинутого на шитхаб рабочее нечто - как два пальца - подтверждает. Жаль собрать только ничего никогда не соберется.

     

  • 1.8, Анонин (-), 21:03, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Крутой проект.

    Во-первых, проверенный в проде и именно на нормальных нагрузках, а не на подкроватном серваке каким-то васяном.
    Во-вторых, правильная лицензия. Правда тут с nginx паритет.
    В-третих, тут соседи посчитали, что на 30k всего 61 unsafe, из которых минимум 22 - FFI с сишными либами, вроде OpenSSL, а остальные лень смотреть.

    Ну и самое большое достоинство - современный язык, который помогает программистам писать с меньшим количеством ошибок.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 21:17, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> язык, который помогает программистам писать с меньшим количеством ошибок.

    больше думать эти "погромисты" не пробовали?

     
     
  • 3.15, Аноним (-), 21:24, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>> язык, который помогает программистам писать с меньшим количеством ошибок.
    > больше думать эти "погромисты" не пробовали?

    Любители дыряшки уже почти 30 лет в ядре учатся, но святая троица ошибок after-free, double-free и out-of-bounds живее всех живых.
    Так что очевидно, что думать они нифига не научились)

    Я уже молчу про отсутствие культуры автотестов, санитайзеров и прочих проверок.
    Эти люди даже патчи принимают по почте, и в ядро попадает некомпилящийся код.

     
     
  • 4.17, scriptkiddis (?), 21:29, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно пример некомпилящегося в ядре?
     
     
  • 5.24, Аноним (-), 21:56, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Легко!
    https://lore.kernel.org/dri-devel/CAHk-=wgPJttFz8yrdpPTN-ypMmDXHOKw9yi1nZSEq+7+tGftZA@mail.gmail.com/

    Торвальдс решил потыкать палочкой драйвер для Intel Xe и оказалось что оно даже не собирается.
    Your testing is seriously lacking. This doesn't even build.

     
  • 3.16, scriptkiddis (?), 21:29, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думать это вредно для здоровья и тягостно для кармана
     
  • 3.23, Анонин (-), 21:50, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думанье, как и внимание, ресурс лимитированный.
    Его нужно тратить с максимальной пользой.
    И просчитывание владения в уме для тысяч переменных - явно не входит в эту категорию.

    Вот сишники 30+ лет пытаются думать, но что-то не выходит каменный цветок.
    То use-after-free (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60891), то за пределы буфера (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60927).
    И живут же по десятку лет!

     

  • 1.19, Аноним (21), 21:34, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > вместо nginx и обрабатывает более 40 млн запросов в секунду. Код написан на языке Rust

    Это, кстати, все благодаря линуксу и его сетевой подсистеме, написанной на C

     
     
  • 2.25, Аноним (-), 22:06, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> вместо nginx и обрабатывает более 40 млн запросов в секунду. Код написан на языке Rust
    > Это, кстати, все благодаря линуксу и его сетевой подсистеме, написанной на C

    На том самом которому можно сказать спасибо за такие отвратительные уязвимости

    "Удалённо эксплуатируемая уязвимость в драйвере NVMe-oF/TCP из состава ядра Linux"
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59940
    приводит к обращению к уже освобождённой области памяти (use-after-free) и двойному освобождению памяти (double-free)

    "Уязвимость в драйвере NTFS-3G, потенциально позволяющая выполнить код с правами root"
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58016
    переполнению буфера ... при монтировании пользователем образа или накопителя, подготовленного атакующим, или при подключении к компьютеру USB Flash

    "Уязвимость в Linux-драйвере exFAT, позволяющая поднять привилегии в системе"
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59664
    .... и тд

    Дырявые адепты СИшки даже строку сплитнуть без уязвимости не могут
    https://opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60490

     
     
  • 3.27, Аноним (27), 22:33, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Use *BSD
     
     
  • 4.31, Минона (ok), 22:41, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они тоже написаны на си.
     
  • 2.30, Минона (ok), 22:40, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее вопреки.
     
  • 2.36, Карлос Сношайтилис (ok), 22:49, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благодаря С приходится использовать unsafe, ибо ядро со своей сишкой нифига не гарантирует
     

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