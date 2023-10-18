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Google открыл технологию передачи данных Falcon

18.10.2023 18:27

Компания Google объявила об открытии технологии передачи данных Falcon (hardware transport, аппаратно ускоренный транспортный уровень) и перевода её дальнейшей разработки в проект Open Compute, нацеленный на совместное развитие открытых спецификаций оборудования для оснащения датацентров. Falcon преподносится как Ethernet следующего поколения, способный повысить пропускную способность и увеличить эффективность передачи данных в существующих стандартных сетях на базе Ethernet и TCP/IP, критичных к пропускной способности и задержкам, таких как сети для систем высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта.

Протокол масштабируется до сетей датацентров и спроектирован для обеспечения предсказуемой высокой производительности, низких задержек, гибкости и расширяемости. Поддержка Falcon первой будет обеспечена в сетевых ускорителях серии Intel IPU E2000 (Infrastructure Processing Unit), сочетающих Ethernet-адаптер с программируемым процессором, на который можно выносить операции, обычно выполняемые на стороне сетевого стека или системы, такие как управление трафиком, контроль перегрузки и разбор высокоуровневых протоколов.

Для достижения низких задержек в высокоскоростных сетях Ethernet, допускающих потери пакетов, в Falcon используется три принципа: детальное измерение задержек между отправкой запроса и получением ответа (RTT, round-trip time), аппаратно реализованное урезание трафика в привязке к отдельным потокам и быстрая и точная повторная передача пакетов. Указанные свойства дополнены средствами для одновременного обращения по нескольким каналам (Multipath) и поддержкой шифрования соединений.

В реализации Falcon задействованы следующие технологии:

  • Carousel - механизм ограничения трафика (Traffic Shaping), позволяющий регулировать пропускную способность и интенсивность потока пакетов в разрезе отдельных хостов.
  • Snap - сетевая подсистема на основе микроядра, расширяемая при помощи модулей, через которые можно добавлять расширенную функциональность, например, добавлять функции сетевой виртуализации, ограничения трафика и доставки сообщений.
  • Swift - механизм управления перегрузкой (Congestion Control) для сетей уровня датацентров, позволяющий добиться задержек менее 50 микросекунд для коротких RPC-сообщений в условиях поддержания пропускной способности 100Gbps на сервер при нагрузке близкой к 100%.
  • RACK-TLP - алгоритм определения потери пакетов для TCP.
  • PLB - механизм балансировки нагрузки, использующий сигналы о перегрузке. После внедрения PLB в сетях Google дизбаланс нагрузки на коммутаторы снизился на 60%, потери пакетов уменьшились на 33%, а задержки в доставке коротких RPC-сообщений снизились на 25%.
  • CSIG (Congestion Signaling) - протокол обмена телеметрией, используемый для отправки сигналов о перегрузке и при управлении трафиком.
  • PSP (PSP Security Protocol) - протокол шифрования трафика.

Falcon использует в качестве протоколов верхнего уровня RDMA и NVM Express, но также позволяет добавлять поддержку дополнительных протоколов верхнего уровня в форме расширений. Функциональность Falcon определена тремя уровнями: уровень для сопоставления с протоколами верхнего уровня (ULP Mapping), уровень транзакций и уровень доставки пакетов. На первом уровне выполняется управление потоком, обработка сообщений и сопоставление с верхними уровнями. На втором уровне осуществляется планирование, управление ресурсами и упорядочивание. На третьем уровне производится управление перегрузкой, ограничение трафика, поддержание надёжности и одновременное использование разных каналов (Multipathing).



  1. Главная ссылка к новости (https://cloud.google.com/blog/...)
  2. OpenNews: AMD опубликовал прототип openSIL, платформы для создания открытых прошивок
  3. OpenNews: Представлен Caliptra, открытый IP-блок для создания заслуживающих доверия чипов
  4. OpenNews: Facebook разработал открытую PCIe-карту с атомными часами
  5. OpenNews: Операционная система OpenSwitch перешла под крыло Linux Foundation
  6. OpenNews: Huawei развивает протокол NEW IP, нацеленный на использование в сетях будущего
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59949-falcon
Ключевые слова: falcon, network, google, opencompute
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, anonymous (??), 19:01, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А вот и практический результат перехода  разработчиков codel cake из bufferbloat.net в гугол.
     
  • 1.2, rvs2016 (ok), 19:17, 18/10/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –8 +/
     
     
  • 2.4, kusb (?), 19:20, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.7, microcoder (ok), 19:22, 18/10/2023 Скрыто модератором
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  • 2.8, Аноним (8), 19:22, 18/10/2023 Скрыто модератором
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  • 2.11, momo (??), 19:24, 18/10/2023 Скрыто модератором
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  • 2.13, Аноним (13), 19:26, 18/10/2023 Скрыто модератором
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  • 2.18, Оруэл (?), 19:30, 18/10/2023 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.3, microcoder (ok), 19:19, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Всё усложняют и усложняют. Скоро надо будет голову иметь как у инопланетян ))
     
     
  • 2.39, OpenEcho (?), 21:21, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Скоро надо будет голову иметь как у инопланетян ))

    Не парьтесь, ИИ разберется, а человечество скорей всего в утиль или как музейные живые экспонаты :)

     

  • 1.5, Аноним (8), 19:21, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я ничего не понял. Какой-то слой сопоставления ...  они что TCP/UDP пакеты в свои перекраивают и обратно?

    >PSP Security Protocol

    На канальном уровне?! Может ещё TEE-воизацию с аттестацией завезут, чтобы совсем копирасты и vendor lockinщики от счастья плясали ... недолго, пока не поймут, что их подвинули и с их оборудованием оборудование Главного Вендора работать не будет.

     
     
  • 2.26, Kuromi (ok), 20:17, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так в этом весь смысл! Старые протоколы мало того что открытые, они же все из сказочных времен когда все ходили в белых шляпах и вообще были джентельменами - за за женщинами не подглядвали и пароли не использовали.
    Возмутительная архаика! У нас тут не 20-ый век в конце концов уже.
    Теперь шифрование должно быть на каждом уровне, обмен ключами, аппаратные меры защиты, TPM, анклавы безопасности, авторизация на каждый чих!

    Каждый слой и каждый участок сети, каждый девайс должен быть фортифицирован, защищен и зашифрован. Главное чтобы все пароли и ключи у кого надо дублировались...

    А как это все прекрасно ложится на фантазии всяких эээ....властолюбивых режимов...

     
  • 2.31, Аноним (31), 20:35, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот же вопрос — какой уровень OSI этот Falcon Layer?
     
     
  • 3.33, Атон (?), 21:02, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    5 +6 +7 (и _частично_ 4).
     
  • 2.42, Аноним (42), 21:45, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может ещё TEE-воизацию с аттестацией завезут, чтобы совсем копирасты и vendor lockinщики от счастья плясали ...

    Задача в работе

     

  • 1.6, Аноним (13), 19:22, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно как оно всё будет тормозить? Похоже что корпорасты продвигают очередной повод обновить железо а то так бы все и сидели на третьих пнях.
     
     
  • 2.10, Аноним (8), 19:24, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да засунешь карту PCI Express ... вместо видеокарты.
     
  • 2.17, onanim (?), 19:30, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > очередной повод обновить железо
    > 100 Gbps

    согласен, для дома достаточно 10 гигабит с карточкой десятилетней давности.

     
     
  • 3.22, Аноним (13), 19:32, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > 10 гигабит

    Зачем? Что ты собрался качать на таких скоростях, учитывая что основные тормоза это пинг. У меня тариф 10 мегабит и я даже не знаю зачем мне больше.

     
     
  • 4.23, Аноним (23), 19:50, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И кино ты онлайн не смотришь, торренты своего любимого дистра не качаешь и не раздаешь?
     
     
  • 5.24, Аноним (24), 19:58, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для всего перечисленного хватает 100 Mb.

    Сабж не для дома, а для датацентров. По крайней мере, на данном этапе.

     
     
  • 6.28, Анонин (?), 20:26, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    100 Mb это жалкие 12 MB/s. А автор вообще говорит про 10Mb.
    Это ж сколько у тебя будет копироваться фильм гигов на 20-30? Про блюрей вообще молчу.

    Вообще не понятно зачем себя ограничивать, если 1Mb ставят чуть ли в самые дешевые роутеры.
    А гигабитная оптика есть даже в селах.

     
     
  • 7.30, Анонин (?), 20:35, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если 1Mb ставят чуть

    Опечатка, гигибит.

     

  • 1.12, kusb (?), 19:25, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это же не аналог TCP/IP, а Angara, InfiniBand?
     
  • 1.25, Kuromi (ok), 20:11, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ЛОЛ, я только на днях писал что "а вот не удивлюст что скоро Гугл представит собственный сетевой протокол" - и вот он.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 20:25, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То, что, в своё время, не прокатило у Microsoft. Если кто помнит про MSTCP/MSIP в 1990-х.
     
     
  • 3.32, Аноним (31), 20:42, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может напомнить идеи Билла Гейтса о сетях? Чем ближе к центру (в СГА) и меньше посредников, тем меньше платить. В целом в сёлах как-то так и есть — чем меньше посредников к высокоскоростному интернету, тем меньше платить.
     
  • 3.37, Имя (?), 21:16, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно ссылку какую-нибудь на про это?
    Я погуглил но не нашел.
    Интересно просто, не слышал о таком.
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 21:21, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://g.co/bard/share/144dee6f8ff8
     
     
  • 5.45, Имя (?), 22:04, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    :(
     
  • 2.29, Аноним (27), 20:27, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но у нас будет своё отечесьвенное https://www.cnews.ru/news/top/2023-05-02_v_rossii_poyavitsya_suverennyj
     
  • 2.35, Атон (?), 21:05, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты про QUIC ?
     
     
  • 3.38, Аноним (40), 21:18, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gopher
     
     
  • 4.49, Атон (?), 22:36, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Gopher

    его гугл придумал?

     

  • 1.46, Аноньимъ (ok), 22:15, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Falcon преподносится как Ethernet следующего поколения
    > увеличить эффективность передачи данных в существующих стандартных сетях на базе Ethernet и TCP/IP

    Что за херню я читаю? Эзернет нового поколения повышающий эффективность сетей Эзернет?

    > На картинке эта хрень работает поверх ip (или udp?)

    Я так понимаю нескучеая замена TCP/http(по аналогии с UDP/IP на иллюстрации) для датацентров.

     

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