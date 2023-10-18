Google открыл технологию передачи данных Falcon

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|1.1, anonymous (??), 19:01, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А вот и практический результат перехода разработчиков codel cake из bufferbloat.net в гугол.
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|2.39, OpenEcho (?), 21:21, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Скоро надо будет голову иметь как у инопланетян ))
Не парьтесь, ИИ разберется, а человечество скорей всего в утиль или как музейные живые экспонаты :)
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|1.5, Аноним (8), 19:21, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я ничего не понял. Какой-то слой сопоставления ... они что TCP/UDP пакеты в свои перекраивают и обратно?
>PSP Security Protocol
На канальном уровне?! Может ещё TEE-воизацию с аттестацией завезут, чтобы совсем копирасты и vendor lockinщики от счастья плясали ... недолго, пока не поймут, что их подвинули и с их оборудованием оборудование Главного Вендора работать не будет.
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|2.26, Kuromi (ok), 20:17, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так в этом весь смысл! Старые протоколы мало того что открытые, они же все из сказочных времен когда все ходили в белых шляпах и вообще были джентельменами - за за женщинами не подглядвали и пароли не использовали.
Возмутительная архаика! У нас тут не 20-ый век в конце концов уже.
Теперь шифрование должно быть на каждом уровне, обмен ключами, аппаратные меры защиты, TPM, анклавы безопасности, авторизация на каждый чих!
Каждый слой и каждый участок сети, каждый девайс должен быть фортифицирован, защищен и зашифрован. Главное чтобы все пароли и ключи у кого надо дублировались...
А как это все прекрасно ложится на фантазии всяких эээ....властолюбивых режимов...
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|2.42, Аноним (42), 21:45, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Может ещё TEE-воизацию с аттестацией завезут, чтобы совсем копирасты и vendor lockinщики от счастья плясали ...
Задача в работе
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|1.6, Аноним (13), 19:22, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно как оно всё будет тормозить? Похоже что корпорасты продвигают очередной повод обновить железо а то так бы все и сидели на третьих пнях.
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|2.17, onanim (?), 19:30, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> очередной повод обновить железо
> 100 Gbps
согласен, для дома достаточно 10 гигабит с карточкой десятилетней давности.
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|3.22, Аноним (13), 19:32, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> 10 гигабит
Зачем? Что ты собрался качать на таких скоростях, учитывая что основные тормоза это пинг. У меня тариф 10 мегабит и я даже не знаю зачем мне больше.
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|4.23, Аноним (23), 19:50, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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И кино ты онлайн не смотришь, торренты своего любимого дистра не качаешь и не раздаешь?
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|5.24, Аноним (24), 19:58, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для всего перечисленного хватает 100 Mb.
Сабж не для дома, а для датацентров. По крайней мере, на данном этапе.
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|6.28, Анонин (?), 20:26, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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100 Mb это жалкие 12 MB/s. А автор вообще говорит про 10Mb.
Это ж сколько у тебя будет копироваться фильм гигов на 20-30? Про блюрей вообще молчу.
Вообще не понятно зачем себя ограничивать, если 1Mb ставят чуть ли в самые дешевые роутеры.
А гигабитная оптика есть даже в селах.
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|1.25, Kuromi (ok), 20:11, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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ЛОЛ, я только на днях писал что "а вот не удивлюст что скоро Гугл представит собственный сетевой протокол" - и вот он.
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|2.27, Аноним (27), 20:25, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То, что, в своё время, не прокатило у Microsoft. Если кто помнит про MSTCP/MSIP в 1990-х.
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|3.32, Аноним (31), 20:42, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может напомнить идеи Билла Гейтса о сетях? Чем ближе к центру (в СГА) и меньше посредников, тем меньше платить. В целом в сёлах как-то так и есть — чем меньше посредников к высокоскоростному интернету, тем меньше платить.
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|3.37, Имя (?), 21:16, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно ссылку какую-нибудь на про это?
Я погуглил но не нашел.
Интересно просто, не слышал о таком.
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|1.46, Аноньимъ (ok), 22:15, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Falcon преподносится как Ethernet следующего поколения
> увеличить эффективность передачи данных в существующих стандартных сетях на базе Ethernet и TCP/IP
Что за херню я читаю? Эзернет нового поколения повышающий эффективность сетей Эзернет?
> На картинке эта хрень работает поверх ip (или udp?)
Я так понимаю нескучеая замена TCP/http(по аналогии с UDP/IP на иллюстрации) для датацентров.
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