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Представлен Caliptra, открытый IP-блок для создания заслуживающих доверия чипов

23.10.2022 09:21

Компании Google, AMD, NVIDIA и Microsoft в рамках совместного проекта Caliptra разработали открытый блок проектирования микросхем (IP-блок) для встраивания в чипы средств для создания заслуживающих доверия аппаратных компонентов (RoT, Root of Trust). Caliptra представляет собой отдельный аппаратный блок со своей памятью, процессором и реализацией криптографических примитивов, обеспечивающий верификацию процесса загрузки, используемых прошивок и хранимой в энергонезависимой памяти конфигурации устройства.

Caliptra может применяться для интеграции в различные чипы независимого аппаратного блока, осуществляющего проверку целостности и гарантирующего использование в устройстве проверенных и авторизированных производителем прошивок. Caliptra может существенно упростить и унифицировать интеграцию встроенных аппаратных механизмов криптографической верификации в CPU, GPU, SoC, ASIC, сетевые адаптеры, SSD-накопители и другое оборудование.

Предоставляемые платформой средства криптографической верификации целостности и подлинности позволят защитить аппаратные компоненты от внедрения вредоносных изменений в прошивки и обезопасить процесс загрузки и хранения конфигурации, чтобы не допустить компрометации основной системы в результате атак на аппаратные компоненты или подстановки вредоносных изменений в цепочках поставки чипов. В Caliptra также предусмотрена возможность проверки подлинности обновлений прошивок и связанных с платформой данных (RTU, Root of Trust for Update), выявления повреждения прошивок и критических данных (RTD, Root of Trust for Detection), восстановления повреждённых прошивок и данных (RTRec, Root of Trust for Recovery).

Разработка Caliptra ведётся на площадке совместного проекта Open Compute, нацеленного на развитие открытых спецификаций оборудования для оснащения датацентров. Связанные с Caliptra спецификации распространяются с использованием соглашения Open Web Foundation Agreement (OWFa), разработанного для распространения открытых стандартов (подобие СПО-лицензии для спецификаций). Применение OWFa даёт возможнлость создавать на базе спецификации свои продукты и производные реализации без отчисления роялти и позволяет любым организациям принимать участие в развитии спецификации.

Базовая реализация IP-блока построена на базе открытого RISC-V процессора SWeRV EL2 и оснащена 384КБ ОЗУ (128КБ DCCM, 128КБ ICCM0 и 128КБ SRAM) и 32КБ ПЗУ. Среди поддерживаемых криптоалгоритмов заявлены SHA256, SHA384, SHA512 ECC Secp384r1, HMAC-DRBG, HMAC SHA384, AES256-ECB, AES256-CBC и AES256-GCM.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.opencompute.org/bl...)
  2. OpenNews: Google представил открытый проект OpenTitan для создания заслуживающих доверия чипов
  3. OpenNews: Google открыл код защищённой операционной системы KataOS
  4. OpenNews: Facebook запустил проект по созданию открытого оборудования для сотовых сетей
  5. OpenNews: Google и Rackspace разрабатывают открытую архитектуру серверов на базе CPU POWER9
  6. OpenNews: Facebook разработал открытую PCIe-карту с атомными часами
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57962-caliptra
Ключевые слова: caliptra, opencompute, crypt, boot, hardware
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:50, 23/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    > …обеспечивающий верификацию процесса загрузки, используемых прошивок и хранимой в энергонезависимой памяти конфигурации устройства.

    DRM, вендорлок и прочие богоугодные фичи?

     
  • 2, Аноним (2), 10:53, 23/10/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    +
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56660
     
  • 3, Аноним (3), 11:16, 23/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    >Google, AMD, NVIDIA и Microsoft
    >для создания заслуживающих доверия аппаратных компонентов

    нет

     
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