Выпуск Pingora 0.6, фреймворка для создания сетевых сервисов

2.2 , Аноним ( 2 ), 09:57, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Во многих сценариях тупого бекпрокси лучше использовать haproxy - быстрее и надёжнее.

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:32, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скорее даже - разнообразие. И тут у тебя есть 2 основных варианта:

- Продолжать юзоть нжинкс или его форки. Они ещё долго существовать будут. Пользователи апачана до сих пор его юзают, хоть он уже в разы медленнее нжинкса, но апачану всё ещё не Копец(замок в Кракове).

- Заблаговременно пробовать всё самое интересное. HAProxy(балансировка и healthchecks - намного лучше нжинкса), H2O - простой и быстрый отдающий статику, Caddy/libcaddy(не рекомендую, на гоповском GC может вогнать сервак в несколько сотен LA и потребовать ресета. Но зато в режиме совместимости понимает nginx.conf. Также этот прекрасный веб-сервер привёл одну контору к серьёзным убыткам, ибо на нём сделали основной продукт компании) и многое другое. То есть, зависит только от тебя и того чего тебе надо.

3.7 , Роман ( ?? ), 11:10, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Также этот прекрасный веб-сервер привёл одну контору к серьёзным убыткам, ибо на нём сделали основной продукт компании) тут интересно - накиньте деталей если не сложно или ссылкой поделитесь, спасибо!

4.8 , Аноним ( 8 ), 11:31, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нет, неинтересно

3.9 , Аноним ( 9 ), 11:49, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Caddy/libcaddy(не рекомендую, на гоповском GC может вогнать сервак в несколько сотен LA и потребовать ресета Любитель поесть коричневого парящего ароматом продукта. > апачана до сих пор его юзают, хоть он уже в разы медленнее нжинкса Чтобы ты знал, с появлением MPM Event там разницы на обработке статики совсем немного.

Апач на нжинкс заменяют не чтобы быстрее, а чтобы предсказуемо работало под нагрузкой. Оно конечно и быстрее, но важна и корректность работы. Высиралку в сокет, реализующую 10% стандарта HTTP, написать может любой дурак. Будет очень быстро. Это как раз твои Н2О. Печально, что судя по предрассудкам ты уже укоренился в отрасли и воспроизводишь таких же.

3.16 , Аноним ( 16 ), 14:19, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – caddy хорош для всякого testing-staging и корп-внутрянки: написал Caddyfile в три строчки и всё готово из коробки с вменяемыми дефолтами. В прод, конечно, не стоит.

2.12 , Карлос Сношайтилис ( ok ), 12:55, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конечно нет. У них сильно разные ЦА. Nginx – это взял и работает. И для 99% юзеров производительности хватит за глаза и им не нужны всякие Quick, альтернативные TLS и прочие особенности. А pingora это фреймворк, который позволяет тонко настроить функциональную часть и оптимизировать производительность. Плюс требует знания Rust.

3.14 , User ( ?? ), 13:38, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про "производительность" - да, обычно хватает, а про "взял и работает" - скорее нет.

acme они вот "уже-почти-но-еще-не-совсем", autodiscovery для бэкенда - нет или эпичными костылями, healthcheck'и для бэкенда - костыликом, экспорт метрик - аж джвумя, управление логами - отдельным ъ-unix костылем и т.д.

И вот все вроде бы подкрутить чтоб работало можно - но чем дальше, тем меньше понимаешь, "зОчем?!".

4.15 , Аноним ( - ), 14:01, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Про "производительность" - да, обычно хватает, а про "взял и работает" - скорее нет. возможно он "взял и работает" для тех кому autodiscovery и healthcheck не нужны - у профи и так все отлично работает))

метрики и логи? но зачем?!! что вообще может пойти не так?