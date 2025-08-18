Выпуск Pingora 0.6, фреймворка для создания сетевых сервисов

The OpenNET Project / Index page

Компания Cloudflare опубликовала выпуск фреймворка Pingora 0.6, предназначенного для разработки защищённых высокопроизводительных сетевых сервисов на языке Rust. Построенный при помощи Pingora прокси уже более двух лет используется в сети доставки контента Cloudflare вместо nginx и обрабатывает более 40 млн запросов в секунду. Код написан на языке Rust и опубликован под лицензией Apache 2.0.

Основные возможности Pingora:

  • Поддержка HTTP/1 и HTTP/2 (в планах HTTP/3), а также возможность создания сервисов, использующих свои протоколы или UDP/TCP.
  • Поддержка многопоточной обработки запросов в асинхронном режиме.
  • Возможность прикрепления callback-обработчиков и фильтров, позволяющих управлять различными стадиями обработки запроса, а также изменять, перенаправлять, блокировать и журналировать запросы и ответы.
  • Проксирование gRPC и WebSocket.
  • Подключаемые балансировщики нагрузки.
  • Возможность изменения конфигурации без перезапуска.
  • Поддержка обновления кода приложения без разрыва соединений.
  • Средства для переключения нагрузки в случае сбоя (failover).
  • Интеграция с различными системами мониторинга и ведения логов (Syslog, Prometheus, Sentry, OpenTelemetry).
  • Поддержка TLS-шифрования (применяется OpenSSL, BoringSSL или Rustls).
  • Готовые Rust-пакеты для создания HTTP-прокси, работы с сетевыми протоколами, разбора заголовков HTTP, учёта и ограничения трафика, балансировки нагрузки, работы с распределённой хэш-таблицей Ketama, поддержания кэша в оперативной памяти и асинхронной обработки таймаутов.

Среди изменений в новой версии:

  • Во время завершения работы обеспечено сохранение в логе имён runtime-компонентов для упрощения диагностики проблем, вызванных отсутствием runtime-компонентов и приводящих к задержкам во время завершения работы.
  • Включено отслеживание фаз исполнения сервера, информация о которых может быть полезна для мониторинга или обеспечения отказоустойчивости. При смене фазы исполнения генерируется сообщение ExecutionPhase, которое можно перехватить через API Server::watch_execution_phase.
  • Разрешено размещение в памяти сжатых словарей.
  • В реализации http-сервера и http-прокси добавлены директивы HttpServerOptions и H2Options.
  • Реализована защита от атаки MadeYouReset, позволяющей вызвать отказ в обслуживании через манипуляцию управляющими кадрами HTTP/2.


