На соревновании Pwn2Own 2024 продемонстрированы взломы Ubuntu, Firefox, Chrome, Docker и VirtualBox

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|1.1, Аноним (1), 23:46, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Три эксплоита универсальны и работают не только в Chrome, но и в Edge.
Только не списывай точь-в-точь
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|2.3, Аноним (3), 23:47, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Зачем. Движок общий - Хромиум.
Теперь, небось, ещё сотни приложений на Электроне, заботливо упакованные с браузером в блобы, уязвимы.
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|1.2, Аноним (3), 23:46, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И выходит, что современный компьютер больше для какой-нибудь ерунды, а не для важных в быту сервисов. Увы и ах.
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|2.16, Аноним (-), 02:45, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И выходит, что современный компьютер больше для какой-нибудь ерунды,
> а не для важных в быту сервисов. Увы и ах.
Чем больше г-на ты запускаешь - тем больше там багов, часть из которых окажется вулнами, ибо позволят атакующему что-то получить.
А так ты Sci-Fi не смотрел чтоли? Где удачно пущеный вирус - вырубает нахрен бортовые системы звездолета, и вот грозный капец-всему уже так, тировая мишенька и кусок металла в космосе.
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|3.24, Аноним (3), 04:12, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не. Задумчиво поглядываю на рекламу приложений банка и цифровые подписи на Услугах.
Навеяло, что-то.
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|1.4, Аноним (1), 23:48, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Пять атак на Microsoft Windows 11, позволивших повысить свои привилегии (три премии 15 тысяч долларов, и по одной премии в 30 тысяч и 7500 долларов). Уязвимости были вызваны состоянием гонки, целочисленным переполнением, неверным подсчётом ссылок и некорректной проверкой входных данных.
И это даже без наличия исходников ОС у исследователей. А с исходниками там такое решетище дырявое будет
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|1.5, Аноним (5), 23:53, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Подключаешься к разработке опенсорс-проекта, вносишь уязвимость, приезжаешь на CanSecWest, получаешь бабки.
Через год повторить.
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|2.7, Chromium (ok), 00:06, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Логично. Каким бы ты не был качественным программистом, попробуй в сжатое время не то что найти уязвимости, а познакомиться в детали работы системы. Это делают люди, имеющие непосредственное отношение к разработке продукта.
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|3.8, Аноним (8), 00:19, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Логично. Каким бы ты не был качественным программистом, попробуй в сжатое время
> не то что найти уязвимости, а познакомиться в детали работы системы.
> Это делают люди, имеющие непосредственное отношение к разработке продукта.
узнаю эту логику. вижу её буквально каждый день в h1 у mail.ru, vkontakte, etc. Если ты понимаешь о чем я.
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|1.11, Аноним (11), 01:21, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Попытки взлома Microsoft SharePoint и VMware ESXi не увенчались успехом.
увенчались. Полнейшим. Просто вмварь рассчиталась в гардеробе, чтоб поменьше светить бабло.
А у cloudmts видимо оказался не тот паспорт, и им апдейт не перепал.
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|1.13, Аноним (13), 01:40, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"самые свежие стабильные выпуски приложений, браузеров и операционных систем"
Отсюда вывод надо использовать самые старые выпуски, с обновлениеями а не гнаться за сважатиной
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|1.14, Аноним (14), 02:10, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Уязвимость вызвана ошибкой, позволившей прочитать и записать данные в область за границей буфера, выделенного для объекта JavaScript
А у меня он отключён! Шах и мат, GitLab, GitHub, Twitter и прочему дерьму.
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|2.23, Аноним (1), 03:45, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если у тебя js выключен,то можно ваще какой нить netsurf или dillo взять вместо фаерфокса, разницы никакой
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|1.19, Kuromi (ok), 02:59, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"По горячим следам разработчики из Mozilla оперативно опубликовали обновление Firefox 124.0.1 с устранением выявленных проблем."
При этом баги в которых патчили выявленные дырки все еще закрыты для публичного доступа, а значит хорошие были дыры, широкие и глубокие.
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