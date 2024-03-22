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На соревновании Pwn2Own 2024 продемонстрированы взломы Ubuntu, Firefox, Chrome, Docker и VirtualBox

22.03.2024 22:55

Подведены итоги двух дней соревнований Pwn2Own 2024, ежегодно проводимых в рамках конференции CanSecWest в Ванкувере. Рабочие техники эксплуатации ранее неизвестных уязвимостей были разработаны для Ubuntu Desktop, Windows 11, Docker, Oracle VirtualBox, VMWare Workstation, Adobe Reader, Firefox, Chrome, Edge и автомобиля Tesla. Всего были продемонстрированы 23 успешные атаки, эксплуатирующие 29 ранее неизвестных уязвимостей.

При проведении атак использовались самые свежие стабильные выпуски приложений, браузеров и операционных систем со всеми доступными обновлениями и в конфигурации по умолчанию. Суммарный размер выплаченных вознаграждений составил 1,132,500 долларов США. За взлом Tesla дополнительно вручён автомобиль Tesla Model 3. Размер выплаченных вознаграждений за три последние соревнования Pwn2Own составил 3,494,750 долларов. Команда, набравшая наибольшее число очков, получила 202 тысячи долларов.

Осуществлённые атаки:

  • Четыре успешные атаки на Ubuntu Desktop, позволившие непривилегированному пользователю получить права root (по одной премии в 20 и 10 тысяч долларов, две премии в 5 тысяч долларов). Уязвимости вызваны состоянием гонки и переполнением буфера.
  • Атака на Firefox, позволившая обойти sandbox-изоляцию и выполнить код в системе при открытии специально оформленной страницы (премия 100 тысяч долларов). Уязвимость вызвана ошибкой, позволившей прочитать и записать данные в область за границей буфера, выделенного для объекта JavaScript, а также возможностью подстановки обработчика события в привилегированный JavaScript-объект. По горячим следам разработчики из Mozilla оперативно опубликовали обновление Firefox 124.0.1 с устранением выявленных проблем.
  • Четыре атаки на Chrome, позволившие выполнить код в системе при открытии специально оформленной страницы (по одной премии в 85 и 60 тысяч долларов, две премии 42.5 тысячи). Уязвимости вызваны обращением к памяти после освобождения, чтением из области вне буфера и некорректной проверкой входных данных. Три эксплоита универсальны и работают не только в Chrome, но и в Edge.
  • Атака на Apple Safari, позволившая выполнить код в системе при открытии специально оформленной страницы (премия 60 тысяч долларов). Уязвимость вызвана целочисленным переполнением.
  • Четыре взлома Oracle VirtualBox, позволивших выйти из гостевой системы и выполнить код на стороне хост-окружения (одна премия 90 тысяч долларов и три премии по 20 тысяч долларов). Атаки были совершены с использование уязвимостей, вызванных переполнением буфера, состоянием гонки и обращением к памяти после освобождения.
  • Атака на Docker, позволившая выйти из изолированного контейнера (премия 60 тысяч долларов). Уязвимость вызвана обращением к памяти после освобождения.
  • Две атаки на VMWare Workstation, позволившие выйти из гостевой системы и выполнить код на стороне хост-окружения. В атаках использованы обращение к памяти после освобождения, переполнение буфера и неинициализированная переменная (премии 30 и 130 тысяч долларов).
  • Пять атак на Microsoft Windows 11, позволивших повысить свои привилегии (три премии 15 тысяч долларов, и по одной премии в 30 тысяч и 7500 долларов). Уязвимости были вызваны состоянием гонки, целочисленным переполнением, неверным подсчётом ссылок и некорректной проверкой входных данных.
  • Выполнение кода при обработке контента в Adobe Reader (премия 50 тысяч долларов). Для атаки использовалась уязвимость, позволившая обойти ограничения API, и ошибка, допускавшая подстановку команд.
  • Атака на информационную систему автомобиля Tesla, проведённая через манипуляцию с шиной CAN BUS и позволившая добиться целочисленного переполнения и получить доступ к ECU (electronic control unit). Размер премии составил 200 тысяч долларов и автомобиль Tesla Model 3.
  • Попытки взлома Microsoft SharePoint и VMware ESXi не увенчались успехом.

В каких именно компонентах проблемы пока не сообщается, в соответствии с условиями конкурса детальная информация о всех продемонстрированных 0-day уязвимостях будет опубликована только через 90 дней, которые даются на подготовку производителями обновлений с устранением уязвимостей.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zerodayinitiative....)
  2. OpenNews: Итоги соревнования Pwn2Own Automotive, посвящённого взлому автомобильных систем
  3. OpenNews: На соревновании Pwn2Own в Торонто продемонстрированы эксплоиты для 58 новых уязвимостей
  4. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2023 продемонстрировано 5 взломов Ubuntu
  5. OpenNews: Pwnie Awards 2021: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
  6. OpenNews: Pwnie Awards 2023: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60830-pwn2own
Ключевые слова: pwn2own, ubuntu, firefox, chrome, docker, virtualbox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:46, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Три эксплоита универсальны и работают не только в Chrome, но и в Edge.

    Только не списывай точь-в-точь

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:47, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Зачем. Движок общий - Хромиум.

    Теперь, небось, ещё сотни приложений на Электроне, заботливо упакованные с браузером в блобы, уязвимы.

     

  • 1.2, Аноним (3), 23:46, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И выходит, что современный компьютер больше для какой-нибудь ерунды, а не для важных в быту сервисов. Увы и ах.
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 02:45, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И выходит, что современный компьютер больше для какой-нибудь ерунды,
    > а не для важных в быту сервисов. Увы и ах.

    Чем больше г-на ты запускаешь - тем больше там багов, часть из которых окажется вулнами, ибо позволят атакующему что-то получить.

    А так ты Sci-Fi не смотрел чтоли? Где удачно пущеный вирус - вырубает нахрен бортовые системы звездолета, и вот грозный капец-всему уже так, тировая мишенька и кусок металла в космосе.

     
     
  • 3.24, Аноним (3), 04:12, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не. Задумчиво поглядываю на рекламу приложений банка и цифровые подписи на Услугах.

    Навеяло, что-то.

     

  • 1.4, Аноним (1), 23:48, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Пять атак на Microsoft Windows 11, позволивших повысить свои привилегии (три премии 15 тысяч долларов, и по одной премии в 30 тысяч и 7500 долларов). Уязвимости были вызваны состоянием гонки, целочисленным переполнением, неверным подсчётом ссылок и некорректной проверкой входных данных.

    И это даже без наличия исходников ОС у исследователей. А с исходниками там такое решетище дырявое будет

     
     
  • 2.17, Слава Линуксу (?), 02:49, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому это и проприетарщина, чтобы шаловливые ручки не лазели
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:53, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Подключаешься к разработке опенсорс-проекта, вносишь уязвимость, приезжаешь на CanSecWest, получаешь бабки.
    Через год повторить.
     
     
  • 2.7, Chromium (ok), 00:06, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логично. Каким бы ты не был качественным программистом, попробуй в сжатое время не то что найти уязвимости, а познакомиться в детали работы системы. Это делают люди, имеющие непосредственное отношение к разработке продукта.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 00:19, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Логично. Каким бы ты не был качественным программистом, попробуй в сжатое время
    > не то что найти уязвимости, а познакомиться в детали работы системы.
    > Это делают люди, имеющие непосредственное отношение к разработке продукта.

    узнаю эту логику. вижу её буквально каждый день в h1 у mail.ru, vkontakte, etc. Если ты понимаешь о чем я.

     

  • 1.6, Аноним (-), 23:56, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SELinux мог бы спасти Firefox и Ubuntu.
     
     
  • 2.9, похнапоха (?), 00:23, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наверное, по умолчанию он в режиме permissive
     

  • 1.10, Аноним (10), 00:53, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В целом - взаимовыгодный обмен денег на знания.
     
  • 1.11, Аноним (11), 01:21, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Попытки взлома Microsoft SharePoint и VMware ESXi не увенчались успехом.

    увенчались. Полнейшим. Просто вмварь рассчиталась в гардеробе, чтоб поменьше светить бабло.

    А у cloudmts видимо оказался не тот паспорт, и им апдейт не перепал.

     
  • 1.12, pic (?), 01:31, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Fedora Silverblue пытались?
     
  • 1.13, Аноним (13), 01:40, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "самые свежие стабильные выпуски приложений, браузеров и операционных систем"

    Отсюда вывод надо использовать самые старые выпуски, с обновлениеями а не гнаться за сважатиной

     
  • 1.14, Аноним (14), 02:10, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Уязвимость вызвана ошибкой, позволившей прочитать и записать данные в область за границей буфера, выделенного для объекта JavaScript

    А у меня он отключён! Шах и мат, GitLab, GitHub, Twitter и прочему дерьму.

     
     
  • 2.15, 128557 (?), 02:22, 23/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.23, Аноним (1), 03:45, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у тебя js выключен,то можно ваще какой нить netsurf или dillo взять вместо фаерфокса, разницы никакой
     

  • 1.18, Слава Линуксу (?), 02:51, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Потому что на расте писать надо было!
     
  • 1.19, Kuromi (ok), 02:59, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "По горячим следам разработчики из Mozilla оперативно опубликовали обновление Firefox 124.0.1 с устранением выявленных проблем."

    При этом баги в которых патчили выявленные дырки все еще закрыты для публичного доступа, а значит хорошие были дыры, широкие и глубокие.

     

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