В ночных сборках Firefox появилась возможность установки сайтов как приложений

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|2.3, Аноним (3), 10:04, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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ни как.
Или ВЫ думаете он что и весь бакенд с БД к вам притащит ? ;)
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|3.16, Аноним (1), 10:56, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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При чём тут вообще "весь бакенд с БД"? Если не знаете, что такое PWA, то и не отвечайте.
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|2.18, Аноним (1), 10:59, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поясню свой вопрос подробнее: если некий сайт поддерживает PWA, то будет ли в этом свежайшем десктопном Firefox поведение, аналогичное мобильной версии Firefox'a?
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|3.20, Аноним (-), 11:03, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да вроде как именно это и пытаются сделать. Только непонятно, будет ли оно в поведении как-то отличаться для сайтов реализованных как PWA.
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|4.26, Аноним (1), 11:11, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, PWA подразумевает возможность скачать себе клиентскую часть (там вроде для этого в каждом приложении есть конфиг manifest.json, если ничего не путаю), и соответственно приложение может функционировать и без подключения к интернету (предвидя вопросы "а зачем тебе офлайновое веб-приложение" - там таки можно локально сохранять данные, то есть мы можем обеспечить работу с офлайновым кэшем ранее загруженных данных, к примеру). А вот эта вот новая фича "SSB" поддерживает все эти фишки, или же всё ограничивается значком, в котором просто записан URL?
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|5.34, хотел спросить (?), 12:16, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Накой хрен оно вообще надо это PWA?
Уже лучше в плей маркет или в эпл стор засунуть приложение.
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|6.39, Аноним (-), 12:26, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для того чтобы не тащить каждый раз движок браузера, как в случае с электроном, а использовать системный браузер. Каждая электронщина - это от 300 МБ памяти и выше. На PWA как на обычную вкладку, в среднем по 70 МБ.
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|7.53, А (??), 14:21, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да не. Всё время версия лэйтест и никаких капризов пользователя про не обновляться.
Хотят - дали на заманивание. Хотят - без денег запретили.
Чёткая потребность.
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|5.57, Аноним (57), 14:31, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так называемый PWA - это не какая то фича браузера - это просто набор технологий
для огранизации работы сайта в режиме оффлайн
> А вот эта вот новая фича "SSB" поддерживает все эти фишки, или же всё ограничивается значком, в котором просто записан URL?
это просто открытие браузера в специальном режиме (без браузерной строки и кнопок в панели и тп) - то что оно может открыть и PWA-сайт или обычный сайт открыть или локальную страницу html - вообще без разницы
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|3.56, Аноним (57), 14:27, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> возможность установки и открытия сайтов
> организовать работу с сайтом
PWA - это набор технологий (которые поддерживаются во всех современных браузерах) для возможности работы сайта в оффлайн режиме
так что ответ - ДА
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|2.58, Аноним (57), 14:33, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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очередная js-макака?
это совершенно про другое - можно открывать PWA сайты и обычные сайты просто без лишних элементов интерфейса типа браузерной строки и т п
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|2.32, Анон им (?), 12:12, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сейчас это не модно. Чем больше хитровые...анных ненужных шняг насовать, тем круче.
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|2.36, Анон им (?), 12:18, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Просто браузер кончился у мурзилы уж много лет назад.
"С тех пор все тянутся перед нею кривые, глухие окольные тропы..." (с) А.С. и Б.С.
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|2.59, Аноним (57), 14:35, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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эти фичи были еще во времена XUL
просто их обработно постепенно возвращают - спрос если есть, почему бы не реализовать
"webassembly, pwa, firefox - в светлое будущее!"
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|2.77, В (?), 17:33, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К успеху, в смысле, на кладбище, идут, не мешайте им!
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|1.7, Аноним (57), 10:19, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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круто
make firefox for desktopapps great again
и пусть electron умрет
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|2.13, Аноним (13), 10:33, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В текущем релизе есть "Launch Site Specific Browser", а появилось "Install Website as App". Они SSB допиливают понемногу в каждом выпуске.
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|2.12, Аноним (-), 10:30, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они их каким-то особым образом обрабатывают? В хроме и в мобильном файфоксе все дополнения работают при этом.
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|3.15, Аноним (10), 10:47, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю. Просто на рабочий стол ярлык добавился и ютуб со всей рекламой в отдельном окне открылся.
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|4.19, Аноним (-), 11:00, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока для Launch Site Specific Browser открывается отдельное окно и адблок там работает. Но кнопок дополнений нет.
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|1.11, Аноним (-), 10:28, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Наконец-то. Еще бы оно нормально интегриловалось в линуксе в меню, а не как хром, который просто срет .dektop файлами в ~/Desktop.
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|2.17, Аноним (-), 10:58, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но хром как раз то DesktopPWA давно умеет, плюс Native API. Файрфокс догоняет.
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|1.21, ДмитрийСССР (?), 11:04, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Хватит в браузер запихивать всё что только можно. Когда мы свернули не туда, и почему браузеры начали обрастать функциями ОС? Сайт есть сайт, программа есть программа *картинка из суперсемейки*.
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|2.23, Аноним (-), 11:08, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Телефон есть звонилка, а для сообщений есть телеграф. Для чтения новостей - газеты. Но все сошли с ума и полезли с телефонов в интернеты постить. А к новостям еще и комментарии писать. Отсюда все и идет.
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|3.28, Аноним (24), 11:14, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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теплое != длинное
" - Угу, - молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом, - а где
же я должен принимать пищу?
- В спальне, - хором ответили все четверо.
Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.
- В спальне принимать пищу, - заговорил он слегка придушенным
голосом, - в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате
прислуги, а в столовой осматривать. Очень возможно, что Айседора Дункан
так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в
ванной. Может быть. Но я не Айседора Дункан!.. - вдруг рявкнул он и
багровость его стала желтой. - Я буду обедать в столовой, а оперировать в
операционной! "
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|4.66, Анон им (?), 15:20, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К сожалению, сейчас время перекуса на ходу. И инструментов а-ля-всё-в-одном.
Время гаджетов и соцсетей. Сетевого эксгибиционизма и онанизма пузомерок.
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|3.31, Аноним (31), 12:02, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что-то я вот сейчас не понял. Это вы сейчас что - соизволили брякнуть что смартфоны - это хорошо?
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|4.37, Анон им (?), 12:22, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Смартфоны - это вэри бэд!
Для разговров изобретен телефон! Для остального онанизма - смартфон.
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|2.61, Аноним (57), 14:37, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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наоборот - теперь можно убрать ненужные элементы - браузерную строку и кнопки
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|2.25, Аноним (-), 11:11, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Desktop-файлы? В AppStream их официально только недавно внесли. Но ничто не мешало прописывать запуск браузера с параметрами, и так скорее оно и будет реализовано. Но сам desktop файл сейчас можешь вручную написать, разве что.
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|1.27, Аноним (27), 11:11, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Чем это лучше (на самом деле хуже) просто сохранённой веб страницы? Тем, что привязано к браузеру - пользователь не сможет взять и перейти на хромого. Так держать Mozilla, скоро по некоторым показателям M$ перегонишь.
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|1.33, Анон им (?), 12:14, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А мурзила не пробовала делать просто браузер?!
Вот без этого всего оперения с хохолками, мля!
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|2.38, Урри (?), 12:25, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Браузер у мурзилы не получается делать. Вот и пытаются свистоперделками добирать.
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|3.41, Анон им (?), 12:27, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да уж... А ведь так хорошо начинала... Когда-то...
И так... кончила (пардон) погано.
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|2.42, Аноним (-), 12:29, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вам сделали просто браузер, Dillo, но вы им что-то не пользуетесь. Выже хотите не просто сайты смотреть, а всякие ютубы.
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|3.45, Анон им (?), 12:35, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не всякие ютубы. А всякие сайты. Браузер - это инструмент, чтобы правильно отобразить вэб-страницу в сети. С доступным, на сегодняшний день, контентом. Не более того.
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|3.63, Аноним (63), 14:52, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вам сделали просто браузер, Dillo, но вы им что-то не пользуетесь. Выже хотите не просто сайты смотреть, а всякие ютубы.
Уж лучше Arachne
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|2.55, А (??), 14:26, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А мурзила не пробовала делать просто браузер?!
Вот без этого всего оперения с хохолками,
Закончились браузеры. Теперь новое. Как когда-то соц. сети родились. Теперь родилась суть этой новости.
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|2.70, nonaguibg (?), 16:24, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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хохолки, свистопукалки бл уже давно убрали остался так сказать рафинированый натив продакт
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|2.44, Аноним (-), 12:31, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Молодец. А теперь добавь опции, чтобы оно запускалось в отдельном окне без панелей и вкладок.
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|3.62, Аноним (62), 14:42, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Qt есть же. Моя первая мысль о сабже была "этого ещё не хватало…", хех.
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|2.81, НяшМяш (ok), 18:14, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я уже лет 10 gmail как аппликуху гоняю. Thunderbird называется.
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|1.73, Annoynymous (ok), 16:40, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> возможность установки и открытия сайтов в форме приложений (Apps), позволяющих организовать работу с сайтом как с обычной настольной программой.
Ubuntu, Unity, 2014-й год.
Инновации, которые мы заслужили.
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|1.80, Аноним (-), 17:59, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>открытие сайта в отдельном окне без меню, адресной строки и прочих элементов интерфейса браузера.
F11
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