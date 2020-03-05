В ночных сборках Firefox появилась возможность установки сайтов как приложений

2.3 , Аноним ( 3 ), 10:04, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –10 + / – ни как. Или ВЫ думаете он что и весь бакенд с БД к вам притащит ? ;)

3.16 , Аноним ( 1 ), 10:56, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – При чём тут вообще "весь бакенд с БД"? Если не знаете, что такое PWA, то и не отвечайте.

2.18 , Аноним ( 1 ), 10:59, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поясню свой вопрос подробнее: если некий сайт поддерживает PWA, то будет ли в этом свежайшем десктопном Firefox поведение, аналогичное мобильной версии Firefox'a?

3.20 , Аноним ( - ), 11:03, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да вроде как именно это и пытаются сделать. Только непонятно, будет ли оно в поведении как-то отличаться для сайтов реализованных как PWA.

4.26 , Аноним ( 1 ), 11:11, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну, PWA подразумевает возможность скачать себе клиентскую часть (там вроде для этого в каждом приложении есть конфиг manifest.json, если ничего не путаю), и соответственно приложение может функционировать и без подключения к интернету (предвидя вопросы "а зачем тебе офлайновое веб-приложение" - там таки можно локально сохранять данные, то есть мы можем обеспечить работу с офлайновым кэшем ранее загруженных данных, к примеру). А вот эта вот новая фича "SSB" поддерживает все эти фишки, или же всё ограничивается значком, в котором просто записан URL?

5.34 , хотел спросить ( ? ), 12:16, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Накой хрен оно вообще надо это PWA?

Уже лучше в плей маркет или в эпл стор засунуть приложение.

6.39 , Аноним ( - ), 12:26, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Для того чтобы не тащить каждый раз движок браузера, как в случае с электроном, а использовать системный браузер. Каждая электронщина - это от 300 МБ памяти и выше. На PWA как на обычную вкладку, в среднем по 70 МБ.

7.53 , А ( ?? ), 14:21, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да не. Всё время версия лэйтест и никаких капризов пользователя про не обновляться. Хотят - дали на заманивание. Хотят - без денег запретили. Чёткая потребность.

5.57 , Аноним ( 57 ), 14:31, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – так называемый PWA - это не какая то фича браузера - это просто набор технологий

для огранизации работы сайта в режиме оффлайн > А вот эта вот новая фича "SSB" поддерживает все эти фишки, или же всё ограничивается значком, в котором просто записан URL? это просто открытие браузера в специальном режиме (без браузерной строки и кнопок в панели и тп) - то что оно может открыть и PWA-сайт или обычный сайт открыть или локальную страницу html - вообще без разницы

3.56 , Аноним ( 57 ), 14:27, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > возможность установки и открытия сайтов

> организовать работу с сайтом PWA - это набор технологий (которые поддерживаются во всех современных браузерах) для возможности работы сайта в оффлайн режиме так что ответ - ДА

