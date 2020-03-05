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В ночных сборках Firefox появилась возможность установки сайтов как приложений

05.03.2020 09:56

В ночные сборки Firefox, на основе которых будет сформирован выпуск Firefox 75, добавлена возможность установки и открытия сайтов в форме приложений (Apps), позволяющих организовать работу с сайтом как с обычной настольной программой. Для включения в about:config необходимо добавить настройку "browser.ssb.enabled=true", после чего в контекстном меню действий со страницей (многоточие в адресной строке) появится пункт "Install Website as App", позволяющий разместить на рабочем столе или в меню приложений ярлык для обособленного открытия текущего сайта.

Разработка продолжает развитие концепции "Site Specific Browser" (SSB), подразумевающей открытие сайта в отдельном окне без меню, адресной строки и прочих элементов интерфейса браузера. В текущем окне открываются только ссылки на страницы активного сайта, а переход по внешним ссылкам приводит к созданию отдельного окна с обычным браузером.

  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2020/03/f...)
  2. OpenNews: Проект Mozilla Prism закрыт в пользу Chromeless
  3. OpenNews: Началось бета-тестирование проекта Mozilla Prism 1.0
  4. OpenNews: В Firefox добавлена поддержка работы в режиме киоска
  5. OpenNews: В Firefox 73 появится режим браузера одного сайта. Усиление защиты аккаунтов разработчиков дополнений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ssb, prism, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 09:58, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Объясните мне, тупому: это как-то связано с PWA или нет?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:04, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    ни как.

    Или ВЫ думаете он что и весь бакенд с БД к вам притащит ? ;)

     
     
  • 3.16, Аноним (1), 10:56, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    При чём тут вообще "весь бакенд с БД"? Если не знаете, что такое PWA, то и не отвечайте.
     
  • 2.18, Аноним (1), 10:59, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поясню свой вопрос подробнее: если некий сайт поддерживает PWA, то будет ли в этом свежайшем десктопном Firefox поведение, аналогичное мобильной версии Firefox'a?
     
     
  • 3.20, Аноним (-), 11:03, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вроде как именно это и пытаются сделать. Только непонятно, будет ли оно в поведении как-то отличаться для сайтов реализованных как PWA.
     
     
  • 4.26, Аноним (1), 11:11, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, PWA подразумевает возможность скачать себе клиентскую часть (там вроде для этого в каждом приложении есть конфиг manifest.json, если ничего не путаю), и соответственно приложение может функционировать и без подключения к интернету (предвидя вопросы "а зачем тебе офлайновое веб-приложение" - там таки можно локально сохранять данные, то есть мы можем обеспечить работу с офлайновым кэшем ранее загруженных данных, к примеру). А вот эта вот новая фича "SSB" поддерживает все эти фишки, или же всё ограничивается значком, в котором просто записан URL?
     
     
  • 5.34, хотел спросить (?), 12:16, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Накой хрен оно вообще надо это PWA?
    Уже лучше в плей маркет или в эпл стор засунуть приложение.
     
     
  • 6.39, Аноним (-), 12:26, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для того чтобы не тащить каждый раз движок браузера, как в случае с электроном, а использовать системный браузер. Каждая электронщина - это от 300 МБ памяти и выше. На PWA как на обычную вкладку, в среднем по 70 МБ.
     
     
  • 7.53, А (??), 14:21, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не. Всё время версия лэйтест и никаких капризов пользователя про не обновляться.

    Хотят - дали на заманивание. Хотят - без денег запретили.

    Чёткая потребность.

     
  • 5.57, Аноним (57), 14:31, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так называемый PWA - это не какая то фича браузера - это просто набор технологий
    для огранизации работы сайта в режиме оффлайн

    > А вот эта вот новая фича "SSB" поддерживает все эти фишки, или же всё ограничивается значком, в котором просто записан URL?

    это просто открытие браузера в специальном режиме (без браузерной строки и кнопок в панели и тп) - то что оно может открыть и PWA-сайт или обычный сайт открыть или локальную страницу html - вообще без разницы

     
  • 3.56, Аноним (57), 14:27, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > возможность установки и открытия сайтов
    > организовать работу с сайтом

    PWA - это набор технологий (которые поддерживаются во всех современных браузерах) для возможности работы сайта в оффлайн режиме

    так что ответ - ДА

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:59, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    почти что PWA ?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:05, 05/03/2020 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
  • 2.58, Аноним (57), 14:33, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    очередная js-макака?

    это совершенно про другое - можно открывать PWA сайты и обычные сайты просто без лишних элементов интерфейса типа браузерной строки и т п

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:08, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мурзилла, может всё-таки делать просто браузер, а?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:10, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты что, как так можно-то?!
     
  • 2.30, 1 (??), 11:59, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Аноним может все таки сидеть и молчать?
     
  • 2.32, Анон им (?), 12:12, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сейчас это не модно. Чем больше хитровые...анных ненужных шняг насовать, тем круче.
     
  • 2.36, Анон им (?), 12:18, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто браузер кончился у мурзилы уж много лет назад.
    "С тех пор все тянутся перед нею кривые, глухие окольные тропы..." (с) А.С. и Б.С.
     
  • 2.59, Аноним (57), 14:35, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эти фичи были еще во времена XUL

    просто их обработно постепенно возвращают - спрос если есть, почему бы не реализовать

    "webassembly, pwa, firefox - в светлое будущее!"

     
  • 2.77, В (?), 17:33, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К успеху, в смысле, на кладбище, идут, не мешайте им!
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:08, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Развитие концепции SSB - Sam Sebe Buratino
     
     
  • 2.82, бедный буратино (ok), 18:15, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а говорят, о пользователях не заботятся. Вот, специально для меня сделали. :)
     

  • 1.7, Аноним (57), 10:19, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    круто
    make firefox for desktopapps great again
    и пусть electron умрет
     
     
  • 2.9, j (??), 10:26, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    gmake если что
     

  • 1.8, Анонимус154 (?), 10:24, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ээээ... оно и в текущем релизе есть. Вы из какой криокамеры?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:33, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В текущем релизе есть "Launch Site Specific Browser", а появилось  "Install Website as App". Они SSB допиливают понемногу в каждом выпуске.
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:27, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока что мусор бесполезный т.к. в этих окнах реклама не блокируется.
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 10:30, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они их каким-то особым образом обрабатывают? В хроме и в мобильном файфоксе все дополнения работают при этом.
     
     
  • 3.15, Аноним (10), 10:47, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю. Просто на рабочий стол ярлык добавился и ютуб со всей рекламой в отдельном окне открылся.
     
     
  • 4.19, Аноним (-), 11:00, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока для Launch Site Specific Browser открывается отдельное окно и адблок там работает. Но кнопок дополнений нет.
     

  • 1.11, Аноним (-), 10:28, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то. Еще бы оно нормально интегриловалось в линуксе в меню, а не как хром, который просто срет .dektop файлами в ~/Desktop.
     
  • 1.14, Аноним (14), 10:39, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы FF браузер нормальный сделали. Нужна альтернатива хрому.
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 10:58, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но хром как раз то DesktopPWA давно умеет, плюс Native API. Файрфокс догоняет.
     
     
  • 3.52, Аноним (57), 14:20, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > плюс Native API.

    это уже легаси - никому не нужное

     
  • 2.78, Аноним (78), 17:45, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > браузер нормальный

    Из нормальных олдфажных есть Pale Moon.

     

  • 1.21, ДмитрийСССР (?), 11:04, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Хватит в браузер запихивать всё что только можно. Когда мы свернули не туда, и почему браузеры начали обрастать функциями ОС? Сайт есть сайт, программа есть программа *картинка из суперсемейки*.
     
     
  • 2.23, Аноним (-), 11:08, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Телефон есть звонилка, а для сообщений есть телеграф. Для чтения новостей - газеты. Но все сошли с ума и полезли с телефонов в интернеты постить. А к новостям еще и комментарии писать. Отсюда все и идет.
     
     
  • 3.28, Аноним (24), 11:14, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    теплое != длинное
    "  - Угу, - молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом, - а  где
    же я должен принимать пищу?
         - В спальне, - хором ответили все четверо.
         Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.
         - В  спальне  принимать  пищу,  -  заговорил  он  слегка  придушенным
    голосом, - в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате
    прислуги, а в столовой осматривать. Очень возможно,  что  Айседора  Дункан
    так и делает. Может быть, она в  кабинете  обедает,  а  кроликов  режет  в
    ванной. Может быть. Но я не  Айседора  Дункан!..  -  вдруг  рявкнул  он  и
    багровость его стала желтой. - Я буду обедать в столовой, а оперировать  в
    операционной! "
     
     
  • 4.43, Анон им (?), 12:30, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это тёплое и длинное уже давно тут.
     
  • 4.66, Анон им (?), 15:20, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К сожалению, сейчас время перекуса на ходу. И инструментов а-ля-всё-в-одном.
    Время гаджетов и соцсетей. Сетевого эксгибиционизма и онанизма пузомерок.
     
  • 4.69, nonaguibg (?), 16:20, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поди еще и очки носить ... интегентишка
     
  • 3.31, Аноним (31), 12:02, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что-то я вот сейчас не понял. Это вы сейчас что - соизволили брякнуть что смартфоны - это хорошо?
     
     
  • 4.37, Анон им (?), 12:22, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Смартфоны - это вэри бэд!
    Для разговров изобретен телефон! Для остального онанизма - смартфон.
     
  • 2.61, Аноним (57), 14:37, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наоборот - теперь можно  убрать ненужные  элементы - браузерную строку и кнопки
     

  • 1.22, Аноним (22), 11:06, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    а что раньше ярлыки с url внутри не работали?
     
     
  • 2.25, Аноним (-), 11:11, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Desktop-файлы? В AppStream их официально только недавно внесли. Но ничто не мешало прописывать запуск браузера с параметрами, и так скорее оно и будет реализовано. Но сам desktop файл сейчас можешь вручную написать, разве что.
     

  • 1.27, Аноним (27), 11:11, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Чем это лучше (на самом деле хуже) просто сохранённой веб страницы? Тем, что привязано к браузеру - пользователь не сможет взять и перейти на хромого. Так держать Mozilla, скоро по некоторым показателям M$ перегонишь.
     
     
  • 2.29, Аноним (-), 11:18, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хром это давно умеет.
     

  • 1.33, Анон им (?), 12:14, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мурзила не пробовала делать просто браузер?!
    Вот без этого всего оперения с хохолками, мля!
     
     
  • 2.38, Урри (?), 12:25, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Браузер у мурзилы не получается делать. Вот и пытаются свистоперделками добирать.
     
     
  • 3.41, Анон им (?), 12:27, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да уж... А ведь так хорошо начинала... Когда-то...
    И так... кончила (пардон) погано.
     
  • 2.42, Аноним (-), 12:29, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вам сделали просто браузер, Dillo, но вы им что-то не пользуетесь. Выже хотите не просто сайты смотреть, а всякие ютубы.
     
     
  • 3.45, Анон им (?), 12:35, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не всякие ютубы. А всякие сайты. Браузер - это инструмент, чтобы правильно отобразить вэб-страницу в сети.        С доступным, на сегодняшний день, контентом. Не более того.
     
  • 3.48, Анон им (?), 13:09, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот из Dildo? :-)
     
  • 3.63, Аноним (63), 14:52, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вам сделали просто браузер, Dillo, но вы им что-то не пользуетесь. Выже хотите не просто сайты смотреть, а всякие ютубы.

    Уж лучше Arachne

     
  • 2.54, Аноним (57), 14:22, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    firefox - хороший браузер
    пользуюсь только им
     
  • 2.55, А (??), 14:26, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А мурзила не пробовала делать просто браузер?!

    Вот без этого всего оперения с хохолками,

    Закончились браузеры. Теперь новое. Как когда-то соц. сети родились. Теперь родилась суть этой новости.

     
     
  • 3.68, Анон им (?), 15:47, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Классический вэб умер. Началась эра мобильного непотребства.
     
  • 2.70, nonaguibg (?), 16:24, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хохолки, свистопукалки бл уже давно убрали остался так сказать рафинированый натив продакт
     

  • 1.35, Аноним (35), 12:16, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >позволяющий разместить на рабочем столе или в меню приложений ярлык для обособленного открытия текущего сайта

    но ведь уже сейчас можно... "firefox https://www.opennet.ru"

     
     
  • 2.44, Аноним (-), 12:31, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Молодец. А теперь добавь опции, чтобы оно запускалось в отдельном окне без панелей и вкладок.
     

  • 1.40, Аноним (40), 12:27, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "Изобрели' ярлыки. Лучше бы нормальный браузер делали.
     
     
  • 2.72, nonaguibg (?), 16:33, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чеб понимал(а) ты радиус скругления видел(а) ... а ... то тоже ... так то
     

  • 1.46, zhart (ok), 12:37, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что с контейнерами? Надеюсь, он эти самые отдельные окна открывает в отдельных контейнерах? Ну и сохраняются ли данные между сессиями такого приложения?

    P.S.: Если вдруг кто не понимает, о чем речь: https://support.mozilla.org/ru/kb/kontejnery

     
  • 1.47, Анон им (?), 12:37, 05/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.49, Аноним (49), 14:08, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    what goeth around cometh around
     
     
  • 2.67, анонимусище (?), 15:29, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Починил, не благодари.
    what go eth0 around com eth1 around
     

  • 1.50, Аноним (50), 14:12, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    шо только не прейдумают лишь бы нативные проги не пейсать
     
     
  • 2.60, Аноним (60), 14:36, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А на чем? Тулкитов то нет.
     
     
  • 3.62, Аноним (62), 14:42, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qt есть же. Моя первая мысль о сабже была "этого ещё не хватало…", хех.
     
     
  • 4.65, Анон им (?), 15:16, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Браузеры на кутэ тот ещё отстой. Примеры есть.
     

  • 1.51, Анон им (?), 14:15, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас попасть в финал конкурса можно только переспав с гуглом.
     
  • 1.64, анонимчик (?), 15:08, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    джва года ждал! теперь gmail будет открыт как апликуха
     
     
  • 2.71, nonaguibg (?), 16:26, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    fix* апликаха
     
  • 2.81, НяшМяш (ok), 18:14, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже лет 10 gmail как аппликуху гоняю. Thunderbird называется.
     

  • 1.73, Annoynymous (ok), 16:40, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > возможность установки и открытия сайтов в форме приложений (Apps), позволяющих организовать работу с сайтом как с обычной настольной программой.

    Ubuntu, Unity, 2014-й год.

    Инновации, которые мы заслужили.

     
  • 1.74, Ilya Indigo (ok), 16:48, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это можно будет skype через firefox запускать?
    firefox --app=https://web.skype.com
     
     
  • 2.79, Аноним (78), 17:54, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Skype не нужен ни в каком виде.
     

  • 1.75, Аноним (75), 17:08, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Полезная функция. Приходилось использовать для этой цели хром(иум)
     
  • 1.76, Аноним (76), 17:15, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот например http://fintank.ru:8080/
     
  • 1.80, Аноним (-), 17:59, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >открытие сайта в отдельном окне без меню, адресной строки и прочих элементов интерфейса браузера.

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