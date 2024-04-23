Обновление Firefox 125.0.2. Проблема с появлением вкладки с адресом 0.0.0.1

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|1.1, Аноним (1), 17:23, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ну что-то QA мозилы не очень, мог бы быть и лучше, пусть у RedHat'a людей переманят
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|2.21, Аноним (21), 19:07, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Неа. Вебня - она такая вебня.
Талантливым трудно хорошо делать работу, соревнуясь с талантливой халтурой. Т.к. у халтуры на коротком сроке всегда результат на продажу раньше. Но опытные смотрят на долгий срок и тогда-то халтура тускнет.
В попытке обогнать, видимо, ошибка. Но, Мозилла давно не вызывает чувства радости.
:)
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|1.2, Аноним (2), 17:28, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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И какой крендель с аутизмом придумал эти безопасные загрузки в браузерах не понятно. На нормальных системах антивирусы стоят для этого.
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|3.8, Анонус (?), 18:00, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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конечно, там нормальная все вредоносы в официальных сторах, и практики вроде sudo bash -e https://** считаются нормой
в таких условиях антивирус действительно не нужен
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|4.16, Аноним (-), 18:59, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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сторы - это где деньги платят, какое отношение они имеют к ОС?
> практики вроде sudo bash -e https://** считаются нормой
кем считаются, тобой?
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|3.12, Аноним (12), 18:11, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, там xz специально доработанный прямо из официальных реп ставится.
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|2.22, Аноним (21), 19:10, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И какой крендель ...
Молодой, желающий, чтоб его заметили и похвалили.
Их таких ... ууууу как много. Идеи генерят, но по неопытности молодого - много дурацких.
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|2.25, Аноним (25), 20:02, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Антивирус не защитит тебя от подмены загруженного файла одним из промежуточных узлов.
Например, вместо легитимного биткоин-кошелька ты скачаешь точно такой же, но пересобранный злоумышленником с добавлением кода, отправляющего твои битки на адрес злоумышленника.
такой кошелек не стирает файлы, не майнит без спроса, не рассылает спам и с точки зрения антивируса ведёт себя как легитимный.
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|3.28, Аноним (2), 21:09, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А тут ты кому так доверяешь, где тебе рассказывают о том что это вот теперь не доверенный файл? Лучше уж тотал секюрити поставить,всяко надежнее.
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|1.11, Аноним (11), 18:07, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Эффект проявлялся только на платформе Windows
>возникают при попытке запуска ещё одной копии Firefox из командной строки, когда Firefox уже запущен
кто и как это обнаружил? виндузятники вообще вкуссе что такое "командная строка"?!
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|2.18, Аноним (-), 19:02, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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они уже не в курсе, забыли. мало было им cmd, теперь новая забава "PowerShell"
кто-то решил по приколу потренировать мизинцы на shift-ах, но microsoft взяли это в ос
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|2.24, Аноним (12), 19:51, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Принадлежность к Linux Gnu Bash Terminal - не то, чем стоит гордиться в приличном обществе.
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|1.17, Аноним (17), 19:02, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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лол
Таким макаром эту версию лучше вообще убрать
Да и вообще всё, начиная с фотона или как его там
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