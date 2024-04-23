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Обновление Firefox 125.0.2. Проблема с появлением вкладки с адресом 0.0.0.1

23.04.2024 17:18

Доступен корректирующий выпуск Firefox 125.0.2, в котором отключена представленная в ветке Firefox 125 функция блокировки загрузки файлов с URL, не заслуживающих доверия. В некоторых ситуациях указанная функциональность приводила к загрузке других файлов, вместо запрошенных (например, при включённой настройке "dom.block_download_insecure" попытка загрузки CSV-файла приводила к загрузке файла с HTML-текстом страницы). Режим блокировки опасных загрузок планируют доработать и повторно активировать в одном из следующих выпусков.

В примечании к выпуску также отмечена ещё одна неординарная проблема, которую планируют устранить в следующем обновлении Firefox 125.0.3, намеченном на 30 апреля. Суть проблемы в том, что после обновления до Firefox 125 у некоторых пользователей периодически самопроизвольно стали открываться новые вкладки с URL "https://0.0.0.1" в адресной строке. Эффект проявлялся только на платформе Windows. Разбор ситуации показал, что вкладки возникают при попытке запуска ещё одной копии Firefox из командной строки, когда Firefox уже запущен. Пользователям, которые столкнулись с данной проблемой, если они сами не запускали новых копий Firefox, рекомендуется проверить свои системы антивирусным ПО, так как подобная активность может быть следствием работы вредоносных программ.

Появление вкладки с адресом "https://0.0.0.1" вызвано ошибкой в обработчике "Application Launch Prefetcher". В ветке Firefox 125 при запуске дополнительного процесса используется метод nsWinRemoteClient::SendCommandLine с добавлением опции "/prefetch:1" к командной строке, которая во время разбора параметров преобразуется в "-prefetch 1". В дальнейшем параметр "-prefetch" игнорируется, а оставшаяся единица воспринимается как URL для открытия (эквивалент запуска "firefox.exe 1"), что и приводит к попытке открытия сайта "https://0.0.0.1".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Mozilla начала формирование ночных сборок Firefox для Linux-систем на архитектуре ARM64
  3. OpenNews: Релиз Firefox 125
  4. OpenNews: В Firefox добавлена поддержка машинного перевода выделенных фрагментов текста
  5. OpenNews: Планы в отношении поддержки в Firefox второй и третьей версий манифеста Chrome
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61053-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 17:23, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну что-то QA мозилы не очень, мог бы быть и лучше, пусть у RedHat'a людей переманят
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 19:07, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Неа. Вебня - она такая вебня.

    Талантливым трудно хорошо делать работу, соревнуясь с талантливой халтурой. Т.к. у халтуры на коротком сроке всегда результат на продажу раньше. Но опытные смотрят на долгий срок и тогда-то халтура тускнет.

    В попытке обогнать, видимо, ошибка. Но, Мозилла давно не вызывает чувства радости.

    :)

     
  • 2.26, Аноним (26), 20:20, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ну что-то QA мозилы не очень

    QA у мозилы это юзер

     

  • 1.2, Аноним (2), 17:28, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    И какой крендель с аутизмом придумал эти безопасные загрузки в браузерах не понятно. На нормальных системах антивирусы стоят для этого.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 17:30, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +21 +/
    В нормальных системах в антивирусах нужды нет.
     
     
  • 3.8, Анонус (?), 18:00, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    конечно, там нормальная все вредоносы в официальных сторах, и практики вроде sudo bash -e https://** считаются нормой

    в таких условиях антивирус действительно не нужен

     
     
  • 4.16, Аноним (-), 18:59, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    сторы - это где деньги платят, какое отношение они имеют к ОС?

    > практики вроде sudo bash -e https://** считаются нормой

    кем считаются, тобой?

     
  • 3.12, Аноним (12), 18:11, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, там xz специально доработанный прямо из официальных реп ставится.
     
  • 2.22, Аноним (21), 19:10, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И какой крендель ...

    Молодой, желающий, чтоб его заметили и похвалили.

    Их таких ... ууууу как много. Идеи генерят, но по неопытности молодого - много дурацких.

     
  • 2.25, Аноним (25), 20:02, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Антивирус не защитит тебя от подмены загруженного файла одним из промежуточных узлов.

    Например, вместо легитимного биткоин-кошелька ты скачаешь точно такой же, но пересобранный злоумышленником с добавлением кода, отправляющего твои битки на адрес злоумышленника.

    такой кошелек не стирает файлы, не майнит без спроса, не рассылает спам и с точки зрения антивируса ведёт себя как легитимный.

     
     
  • 3.28, Аноним (2), 21:09, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тут ты кому так доверяешь, где  тебе рассказывают о том что это вот теперь не доверенный файл? Лучше уж тотал секюрити поставить,всяко надежнее.
     

  • 1.4, 1 (??), 17:31, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    странный какой-то URL ...
    Почему не https://2130706433/ ?
     
  • 1.6, Аноним (6), 17:48, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё это испортила ночная сборка, зря собрали!
     
  • 1.11, Аноним (11), 18:07, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Эффект проявлялся только на платформе Windows
    >возникают при попытке запуска ещё одной копии Firefox из командной строки, когда Firefox уже запущен

    кто и как это обнаружил? виндузятники вообще вкуссе что такое "командная строка"?!

     
     
  • 2.18, Аноним (-), 19:02, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они уже не в курсе, забыли. мало было им cmd, теперь новая забава "PowerShell"

    кто-то решил по приколу потренировать мизинцы на shift-ах, но microsoft взяли это в ос

     
  • 2.23, Аноним (21), 19:11, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тестировщики под Вин всегда были в курсе.
     
  • 2.24, Аноним (12), 19:51, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Принадлежность к Linux Gnu Bash Terminal - не то, чем стоит гордиться в приличном обществе.
     

  • 1.17, Аноним (17), 19:02, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    лол
    Таким макаром эту версию лучше вообще убрать
    Да и вообще всё, начиная с фотона или как его там
     

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