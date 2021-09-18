Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.38.0

2.4 , Аноним ( 4 ), 18:41, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Посмотреть отработавшие на странице правила? Фигушки. Кнопку logger не нашел?

2.7 , BeePolar ( ? ), 19:03, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > По удобству ему до AdBlock 2007го года как пешком до острова Пасхи. А какое удобство должно быть у блокировщика, который один раз настроил и забыл? > Редактор фильтров - это простой текстовик. А должно быть облако тегов, подсветка синтаксиса и лексический анализ? > Ну, реально - когда синее - оно включено или это надо включить? Предыдущие два вопроса снимаются.

2.11 , Dzen Python ( ok ), 19:34, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ты реально странный. Поясняю: - не разобраться в ублоковском междумордии - надо быть клиническим (поясняю для простых имбецилов - тем человеком из спецучреждения, у кого поврежден мозг) имбецилом с уровнем развития четырёхлетки.

- требовать от редактора фильтров чего-то большего функционала блокнота может или больной, или составитель этих правил. Но что-то мне подсказывает, что для формирования таких правил есть более специализированный софт, а это поле нужно для кастомных правилах и используется оно очень редко - есть же элемент-пикер (который для адблок-плюса как плагин отдельно идет. Доннер веттер: плагин для экстеншна!), делающий всю работу за юзера.

- При каком сценарии нужно смотреть отработавшие на странице правила нормальному человеку? Я не имею ввиду веб-макакеров, которым за это в плошку риса даже подливки сыпанут. > По удобству ему до AdBlock 2007го года как пешком до острова Пасхи. Таки да. Далеко. Он по умолчанию не бандлится с вайтлистом т.н. "приемлемой" рекламы, которую еще надо и отключать вручную после инсталла, а иных версиях - разбирать xpi и выпиливать вручную. Неудобно. Хочешь бывалоча коммерсу помочь и посмотреть его "Пенобетон. Гвозди. Сиськи. Качество!" посеред статьи, а не получается.

2.13 , Аноним ( 13 ), 19:36, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >когда синее - оно включено или это надо включить? Абсолютно согласен, иконки в интерфейсе вместо кнопок с надписями - лютое зло, большинство пользователей программ либо воспринимает их как картинку, часть интерфейса, либо совершенно не понимает, что они означают. Кнопки с тектом рулят. Желательно мигающие. Причем больше 3-х кнопок с текстом делать тоже нельзя, чтобы не запутать пользователя.

3.16 , Dzen Python ( ok ), 19:48, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чува-а-а-ак, чтобы не запутать пользователя (который ракеты учился строить или баланс сводить) нужны

а) одна кнопка "зделоть п*здато!", одна кнопка "зделоть ваааще ох*енно!" и тумблер как на стене

ИЛИ

б) расстрельная айнзацкоманда сзади, мотивирующая юзера не экономить на мыслительном процессе. Все остальное - хрень и полумеры. Которые нерабочие, потому что полумеры.

