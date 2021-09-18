Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.38.0

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|1.1, InuYasha (??), 18:24, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–14 +/–
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> отличается высокой производительностью и экономным расходованием памяти
но меню при этом лагает, дёргается и открывается 3-4 секунды...
Интерфейс реально user-unfriendly. Даже здоровая пимпа "1/0" (он/офф) сбивает с толку ВСЕХ, кто этим при мне пользовался. Ну, реально - когда синее - оно включено или это надо включить? Редактор фильтров - это простой текстовик. Посмотреть отработавшие на странице правила? Фигушки. По удобству ему до AdBlock 2007го года как пешком до острова Пасхи. Грустнота.
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|2.4, Аноним (4), 18:41, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Посмотреть отработавшие на странице правила? Фигушки.
Кнопку logger не нашел?
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|2.7, BeePolar (?), 19:03, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> По удобству ему до AdBlock 2007го года как пешком до острова Пасхи.
А какое удобство должно быть у блокировщика, который один раз настроил и забыл?
> Редактор фильтров - это простой текстовик.
А должно быть облако тегов, подсветка синтаксиса и лексический анализ?
> Ну, реально - когда синее - оно включено или это надо включить?
Предыдущие два вопроса снимаются.
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|2.11, Dzen Python (ok), 19:34, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты реально странный. Поясняю:
- не разобраться в ублоковском междумордии - надо быть клиническим (поясняю для простых имбецилов - тем человеком из спецучреждения, у кого поврежден мозг) имбецилом с уровнем развития четырёхлетки.
- требовать от редактора фильтров чего-то большего функционала блокнота может или больной, или составитель этих правил. Но что-то мне подсказывает, что для формирования таких правил есть более специализированный софт, а это поле нужно для кастомных правилах и используется оно очень редко - есть же элемент-пикер (который для адблок-плюса как плагин отдельно идет. Доннер веттер: плагин для экстеншна!), делающий всю работу за юзера.
- При каком сценарии нужно смотреть отработавшие на странице правила нормальному человеку? Я не имею ввиду веб-макакеров, которым за это в плошку риса даже подливки сыпанут.
> По удобству ему до AdBlock 2007го года как пешком до острова Пасхи.
Таки да. Далеко. Он по умолчанию не бандлится с вайтлистом т.н. "приемлемой" рекламы, которую еще надо и отключать вручную после инсталла, а иных версиях - разбирать xpi и выпиливать вручную. Неудобно. Хочешь бывалоча коммерсу помочь и посмотреть его "Пенобетон. Гвозди. Сиськи. Качество!" посеред статьи, а не получается.
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|2.13, Аноним (13), 19:36, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>когда синее - оно включено или это надо включить?
Абсолютно согласен, иконки в интерфейсе вместо кнопок с надписями - лютое зло, большинство пользователей программ либо воспринимает их как картинку, часть интерфейса, либо совершенно не понимает, что они означают. Кнопки с тектом рулят. Желательно мигающие. Причем больше 3-х кнопок с текстом делать тоже нельзя, чтобы не запутать пользователя.
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|3.16, Dzen Python (ok), 19:48, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чува-а-а-ак, чтобы не запутать пользователя (который ракеты учился строить или баланс сводить) нужны
а) одна кнопка "зделоть п*здато!", одна кнопка "зделоть ваааще ох*енно!" и тумблер как на стене
ИЛИ
б) расстрельная айнзацкоманда сзади, мотивирующая юзера не экономить на мыслительном процессе.
Все остальное - хрень и полумеры. Которые нерабочие, потому что полумеры.
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|1.2, kissmyass (?), 18:26, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Для всех браузеров за исключением Firefox для Android убрана настройка для отключения WebRTC ("Prevent WebRTC from leaking local IP addresses"), которая потеряла смысл после устранения в браузерах проблемы, приводящей к утечке информации о внутренних IP-адресах (в Firefox для Android проблема пока не устранена).
Это неправда, многие форки до сих пор этим грешат.
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|2.9, Sluggard (ok), 19:21, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Меньшее потребление ресурсов, отсутствие зашкваров с «приемлемой» рекламой (у ABP после продажи, насколько я помню, даже собственная рекламная сеть появилась).
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|2.10, Аноним (10), 19:21, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет "белого списка" по умолчанию, с которого можно покушать "ненавязчивой рекламы". В плюсе вроде было.
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|3.12, Аноним (5), 19:35, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это всё отключается, хотелось бы знать существенные отличия. Там тоже EasyList используется?
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|4.15, Dzen Python (ok), 19:44, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не на всех версиях, иногда "из-за бага" галка не работает, надо разбирать и прописывать насильно false.
Ну а так - движок разбора правил быстрее и код для исключения веток DOM надежнее. Ну и, что лично для меня плюс - много предустановленных ссылок на списки правил, удобный пикер и рефлоу, который реально убирает пустоты от рекламных div'ов даже на сложной верстке.
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