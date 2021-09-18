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Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.38.0

18.09.2021 17:44

Доступен новый выпуск блокировщика нежелательного контента uBlock Origin 1.38, обеспечивающего блокирование рекламы, вредоносных элементов, кода для отслеживания перемещения, JavaScript-майнеров и других мешающих нормальной работе элементов. Дополнение uBlock Origin отличается высокой производительностью и экономным расходованием памяти, и позволяет не только избавиться от назойливых элементов, но и сократить потребление ресурсов и ускорить загрузку страниц.

Основные изменения:

  • Началась публикация пакета для Node.js, который позволяет импортировать и использовать в Node.js-приложениях движки для статической и динамической фильтрации контента.
  • Добавлена поддержка оператора ":matches-path(...)" для исключения ложных срабатываний при применении модификатора $path.
  • Для всех браузеров за исключением Firefox для Android убрана настройка для отключения WebRTC ("Prevent WebRTC from leaking local IP addresses"), которая потеряла смысл после устранения в браузерах проблемы, приводящей к утечке информации о внутренних IP-адресах (в Firefox для Android проблема пока не устранена).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/gorhill/uBl...)
  2. OpenNews: Анализ влияния на производительность дополнений к Chrome
  3. OpenNews: Сформировано обновление uMatrix 1.4.2, несмотря на прекращение разработки проекта
  4. OpenNews: Уязвимость в uBlock Origin, приводящая к краху или исчерпанию ресурсов
  5. OpenNews: Mozilla обобщила планы по поддержке в Firefox третьей версии манифеста Chrome
  6. OpenNews: Сопротивление внедрению API FLoC, продвигаемого Google вместо отслеживающих Cookie
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55823-ublock
Ключевые слова: ublock, adv
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  • 1.1, InuYasha (??), 18:24, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –14 +/
    > отличается высокой производительностью и экономным расходованием памяти

    но меню при этом лагает, дёргается и открывается 3-4 секунды...

    Интерфейс реально user-unfriendly. Даже здоровая пимпа "1/0" (он/офф) сбивает с толку ВСЕХ, кто этим при мне пользовался. Ну, реально - когда синее - оно включено или это надо включить? Редактор фильтров - это простой текстовик. Посмотреть отработавшие на странице правила? Фигушки. По удобству ему до AdBlock 2007го года как пешком до острова Пасхи. Грустнота.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:41, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Посмотреть отработавшие на странице правила? Фигушки.

    Кнопку logger не нашел?

     
  • 2.7, BeePolar (?), 19:03, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > По удобству ему до AdBlock 2007го года как пешком до острова Пасхи.

    А какое удобство должно быть у блокировщика, который один раз настроил и забыл?

    > Редактор фильтров - это простой текстовик.

    А должно быть облако тегов, подсветка синтаксиса и лексический анализ?

    > Ну, реально - когда синее - оно включено или это надо включить?

    Предыдущие два вопроса снимаются.

     
  • 2.11, Dzen Python (ok), 19:34, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты реально странный. Поясняю:

    - не разобраться в ублоковском междумордии - надо быть клиническим (поясняю для простых имбецилов - тем человеком из спецучреждения, у кого поврежден мозг) имбецилом с уровнем развития четырёхлетки.
    - требовать от редактора фильтров чего-то большего функционала блокнота может или больной, или составитель этих правил. Но что-то мне подсказывает, что для формирования таких правил есть более специализированный софт, а это поле нужно для кастомных правилах и используется оно очень редко - есть же элемент-пикер (который для адблок-плюса как плагин отдельно идет. Доннер веттер: плагин для экстеншна!), делающий всю работу за юзера.
    - При каком сценарии нужно смотреть отработавшие на странице правила нормальному человеку? Я не имею ввиду веб-макакеров, которым за это в плошку риса даже подливки сыпанут.

    > По удобству ему до AdBlock 2007го года как пешком до острова Пасхи.

    Таки да. Далеко. Он по умолчанию не бандлится с вайтлистом т.н. "приемлемой" рекламы, которую еще надо и отключать вручную после инсталла, а иных версиях - разбирать xpi и выпиливать вручную. Неудобно. Хочешь бывалоча коммерсу помочь и посмотреть его "Пенобетон. Гвозди. Сиськи. Качество!" посеред статьи, а не получается.

     
  • 2.13, Аноним (13), 19:36, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >когда синее - оно включено или это надо включить?

    Абсолютно согласен, иконки в интерфейсе вместо кнопок с надписями - лютое зло, большинство пользователей программ либо воспринимает их как картинку, часть интерфейса, либо совершенно не понимает, что они означают. Кнопки с тектом рулят. Желательно мигающие. Причем больше 3-х кнопок с текстом делать тоже нельзя, чтобы не запутать пользователя.

     
     
  • 3.16, Dzen Python (ok), 19:48, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чува-а-а-ак, чтобы не запутать пользователя (который ракеты учился строить или баланс сводить) нужны
    а) одна кнопка "зделоть п*здато!", одна кнопка "зделоть ваааще ох*енно!" и тумблер как на стене
    ИЛИ
    б) расстрельная айнзацкоманда сзади, мотивирующая юзера не экономить на мыслительном процессе.

    Все остальное - хрень и полумеры. Которые нерабочие, потому что полумеры.

     

  • 1.2, kissmyass (?), 18:26, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Для всех браузеров за исключением Firefox для Android убрана настройка для отключения WebRTC ("Prevent WebRTC from leaking local IP addresses"), которая потеряла смысл после устранения в браузерах проблемы, приводящей к утечке информации о внутренних IP-адресах (в Firefox для Android проблема пока не устранена).

    Это неправда, многие форки до сих пор этим грешат.

     
     
  • 2.3, Total Anonimus (?), 18:29, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для форков на музейных движках - версия legacy .
     

  • 1.5, Аноним (5), 18:41, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Чем он лучше Adblock Plus?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 18:48, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Всем?
     
  • 2.8, Корец (?), 19:15, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чем Adblock Plus.
     
  • 2.9, Sluggard (ok), 19:21, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меньшее потребление ресурсов, отсутствие зашкваров с «приемлемой» рекламой (у ABP после продажи, насколько я помню, даже собственная рекламная сеть появилась).
     
  • 2.10, Аноним (10), 19:21, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет "белого списка" по умолчанию, с которого можно покушать "ненавязчивой рекламы". В плюсе вроде было.
     
     
  • 3.12, Аноним (5), 19:35, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всё отключается, хотелось бы знать существенные отличия. Там тоже EasyList используется?
     
     
  • 4.15, Dzen Python (ok), 19:44, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не на всех версиях, иногда "из-за бага" галка не работает, надо разбирать и прописывать насильно false.

    Ну а так - движок разбора правил быстрее и код для исключения веток DOM надежнее. Ну и, что лично для меня плюс - много предустановленных ссылок на списки правил, удобный пикер и рефлоу, который реально убирает пустоты от рекламных div'ов даже на сложной верстке.

     
     
  • 5.17, Аноним (5), 20:18, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на lenta.ru отключает рекламу?
     
  • 2.14, Dzen Python (ok), 19:41, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем грузины.
     
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