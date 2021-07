Сформировано обновление uMatrix 1.4.2, несмотря на прекращение разработки проекта

2.18 , nebularia ( ok ), 11:09, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > В новом выпуске устранена общая с uBlock Origin уязвимость, позволяющая добиться краха или исчерпания памяти при навигации по специально оформленному URL. Чукча не читатель...

2.20 , Аноним ( 20 ), 11:14, 20/07/2021
Это закономерное действие, автор же не самоустранился от разработки и потом выпилился (см. Byuu) чтобы рассматривать ситуацию как что-то неожиданное. Нашёл полчаса времени чтобы исправить критическую ошибку в известном месте, молодец.

3.21 , Аноним ( 21 ), 11:17, 20/07/2021
>(см. Byuu) https://old.reddit.com/r/retrogaming/comments/o91umv/rip_byuunear_creator_of_h

4.22 , Аноним ( 21 ), 11:19, 20/07/2021
>has passed away following an overdose of prescription medication. Their death follows a period of prolonged harassment by members of the website KiwiFarms. Столлмана видимо тоже пытались довести, но он крепким орешком оказался.

2.27 , iPony129412 ( ? ), 11:56, 20/07/2021
Потому что исправление в три строчки. Тем более что суть та же из uBlock.

Трудозатраты минимальны.