Сформировано обновление uMatrix 1.4.2, несмотря на прекращение разработки проекта

Рэймонд Хилл (Raymond Hill), автор системы блокирования нежелательного контента uBlock Origin, опубликовал новый выпуск браузерного дополнения uMatrix 1.4.2, которое предоставляет возможности для блокировки внешних ресурсов, похожие на межсетевой экран. Обновление выпущено в качестве исключения, несмотря на то, что разработка дополнения была прекращена в прошлом году. Формирование нового выпуска не означает возобновление разработки - после публикации uMatrix 1.4.2 репозиторий опять возвращён в режим архива.

В новом выпуске устранена общая с uBlock Origin уязвимость, позволяющая добиться краха или исчерпания памяти при навигации по специально оформленному URL. Кроме того, из списка ресурсов удалён уже несуществующий сервис hpHosts и изменена ссылка на загрузку списка хостов MVPS (http заменён на https).



