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Сформировано обновление uMatrix 1.4.2, несмотря на прекращение разработки проекта

20.07.2021 09:23

Рэймонд Хилл (Raymond Hill), автор системы блокирования нежелательного контента uBlock Origin, опубликовал новый выпуск браузерного дополнения uMatrix 1.4.2, которое предоставляет возможности для блокировки внешних ресурсов, похожие на межсетевой экран. Обновление выпущено в качестве исключения, несмотря на то, что разработка дополнения была прекращена в прошлом году. Формирование нового выпуска не означает возобновление разработки - после публикации uMatrix 1.4.2 репозиторий опять возвращён в режим архива.

В новом выпуске устранена общая с uBlock Origin уязвимость, позволяющая добиться краха или исчерпания памяти при навигации по специально оформленному URL. Кроме того, из списка ресурсов удалён уже несуществующий сервис hpHosts и изменена ссылка на загрузку списка хостов MVPS (http заменён на https).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/gorhill/uMa...)
  2. OpenNews: Прекращена разработка проекта uMatrix
  3. OpenNews: Уязвимость в uBlock Origin, приводящая к краху или исчерпанию ресурсов
  4. OpenNews: Сопротивление внедрению API FLoC, продвигаемого Google вместо отслеживающих Cookie
  5. OpenNews: Выпуск uBlock Origin 1.25 с защитой от обхода блокировки через манипуляции с DNS
  6. OpenNews: Для Firefox портирована система блокирования нежелательного контента uMatrix
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55517-umatrix
Ключевые слова: umatrix
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  • 1.1, Аноним (1), 09:30, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Почти воскрес,вот это магия...)
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:07, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В версии 1.4.2 есть проблемы. Спустя несколько часов (внезапно) уже отрабатывается версия 1.4.3b.0.
     
     
  • 3.32, TormoZilla (?), 12:24, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот это его в могиле раскрутило!
     
  • 2.31, TormoZilla (?), 12:23, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто в могиле перевернулся.
     

  • 1.2, nebularia (ok), 09:32, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Уря! It's (half) alive! Жаль, что в таком виде полуживом, альтернатив не видно, разве что обвешаться NoScript и несколькими другими тулзами сразу
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:33, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Классная штука жад что на мобильный firefox нету
     
     
  • 2.7, Твоя совесть (?), 10:17, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Должно ставиться вроде, как и юБлок.
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:25, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на каком из пятнадцати мобильных файрфоксов? они сами не запутались ещё в своих версиях?
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:30, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На мобильный можно установить любое расширение, в Nightly можно свою коллекцию добавить. Или в форк Iceraven Browser без ограничений установить. Но там не все api расширений поддерживается, так возможны неожиданности. Но лично у меня например расширение SingleFile нормально работает в Nightly не смотря на то что официально установить на обычный Firefox нельзя. И Violentmonkey тоже работает.
     
  • 2.14, Rubik (ok), 10:32, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я раньше ставил, но в мобильном фаерфоксе есть серьезная проблема - как взаимодейсмтвовать с расширениями? их иконок нет
     
     
  • 3.17, nebularia (ok), 11:08, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Есть, прямо в меню пункт "Дополнения". uBlock Origin, во всяком случае, обитает там. Такая же кнопка, открывающая панельку, только не всплывающую, а полноэкранную.
     

  • 1.5, Корец (?), 10:05, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Сразу видно, что автор подходит ответственно к своим разработка. Респект и уважуха.
     
     
  • 2.24, Аноним (16), 11:28, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Сказал прекратил поддержку, значит прекратил. Семь пятниц на неделе? Наврал?!
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:15, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    есть достойные альтернативы этому расширению, желательно на расте написанные?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:28, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    согласен, всякие скушные сишные (и не только) программы пора на свалку
     
     
  • 3.10, Аноним (9), 10:29, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    скучные* пардон ужас
     
  • 2.13, Аноним (11), 10:32, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Расширение на расте? В смысле хотите скомпилированное в WebAssembly? Кажется uBlock Origin частично компилирован в WebAssembly.
     
  • 2.33, Урри (ok), 12:56, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на какой из версий раста?
     

  • 1.12, псевдонимус (?), 10:31, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Хороший, добросовестный разработчик. Вот бы смузихлебы взяли с него пример.
     
  • 1.15, Аноним (16), 11:06, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И почему же это произошло, несмотря на...?
     
     
  • 2.18, nebularia (ok), 11:09, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > В новом выпуске устранена общая с uBlock Origin уязвимость, позволяющая добиться краха или исчерпания памяти при навигации по специально оформленному URL.

    Чукча не читатель...

     
  • 2.20, Аноним (20), 11:14, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это закономерное действие, автор же не самоустранился от разработки и потом выпилился (см. Byuu) чтобы рассматривать ситуацию как что-то неожиданное. Нашёл полчаса времени чтобы исправить критическую ошибку в известном месте, молодец.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 11:17, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >(см. Byuu)

    https://old.reddit.com/r/retrogaming/comments/o91umv/rip_byuunear_creator_of_h

     
     
  • 4.22, Аноним (21), 11:19, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >has passed away following an overdose of prescription medication. Their death follows a period of prolonged harassment by members of the website KiwiFarms.

    Столлмана видимо тоже пытались довести, но он крепким орешком оказался.

     
  • 2.27, iPony129412 (?), 11:56, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что исправление в три строчки. Тем более что суть та же из uBlock.
    Трудозатраты минимальны.
     

  • 1.19, Аноним (21), 11:11, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > имя_аддона could not be verified for use in Firefox and has been disabled.

    Это в firefox на Ubuntu, ghb xpinstall.signatures.required=false.

    Раньше в Дебиане и Убунту накладывали патчи, чтобы отменить этот беспредел. Возможно, что что на них Мозилла надавила "либо прекращайте использовать торговую марку, либо убирайте этот патч", или очередную подлянку в код всунула, может ещё какой-нибудь переключатель теперь нужен, или например флаг запуска или переменная окружения - не знаю.

    Я покопался в GitLab дебиана и так и не смог найти нужный патч, код на searchfox выглядит как будто ничего не изменилось.

    Кто-нибудь что-нибудь знает об этом?

     
  • 1.25, Аноним (25), 11:34, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Он то прекращает разработку и передаёт проект, то ему что-то не нравиться и он возвращается, потом опять все бросает.
     
  • 1.28, pashev.me (?), 12:11, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > репозиторий опять возвращён в режим архива.

    Закон что дышло.

     

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