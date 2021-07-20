Сформировано обновление uMatrix 1.4.2, несмотря на прекращение разработки проекта

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|2.16, Аноним (16), 11:07, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В версии 1.4.2 есть проблемы. Спустя несколько часов (внезапно) уже отрабатывается версия 1.4.3b.0.
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|1.2, nebularia (ok), 09:32, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уря! It's (half) alive! Жаль, что в таком виде полуживом, альтернатив не видно, разве что обвешаться NoScript и несколькими другими тулзами сразу
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|2.8, Аноним (8), 10:25, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на каком из пятнадцати мобильных файрфоксов? они сами не запутались ещё в своих версиях?
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|2.11, Аноним (11), 10:30, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На мобильный можно установить любое расширение, в Nightly можно свою коллекцию добавить. Или в форк Iceraven Browser без ограничений установить. Но там не все api расширений поддерживается, так возможны неожиданности. Но лично у меня например расширение SingleFile нормально работает в Nightly не смотря на то что официально установить на обычный Firefox нельзя. И Violentmonkey тоже работает.
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|2.14, Rubik (ok), 10:32, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я раньше ставил, но в мобильном фаерфоксе есть серьезная проблема - как взаимодейсмтвовать с расширениями? их иконок нет
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|3.17, nebularia (ok), 11:08, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть, прямо в меню пункт "Дополнения". uBlock Origin, во всяком случае, обитает там. Такая же кнопка, открывающая панельку, только не всплывающую, а полноэкранную.
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|1.5, Корец (?), 10:05, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Сразу видно, что автор подходит ответственно к своим разработка. Респект и уважуха.
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|2.24, Аноним (16), 11:28, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Сказал прекратил поддержку, значит прекратил. Семь пятниц на неделе? Наврал?!
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|1.6, Аноним (6), 10:15, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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есть достойные альтернативы этому расширению, желательно на расте написанные?
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|2.9, Аноним (9), 10:28, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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согласен, всякие скушные сишные (и не только) программы пора на свалку
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|2.13, Аноним (11), 10:32, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Расширение на расте? В смысле хотите скомпилированное в WebAssembly? Кажется uBlock Origin частично компилирован в WebAssembly.
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|2.18, nebularia (ok), 11:09, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В новом выпуске устранена общая с uBlock Origin уязвимость, позволяющая добиться краха или исчерпания памяти при навигации по специально оформленному URL.
Чукча не читатель...
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|2.20, Аноним (20), 11:14, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это закономерное действие, автор же не самоустранился от разработки и потом выпилился (см. Byuu) чтобы рассматривать ситуацию как что-то неожиданное. Нашёл полчаса времени чтобы исправить критическую ошибку в известном месте, молодец.
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|4.22, Аноним (21), 11:19, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>has passed away following an overdose of prescription medication. Their death follows a period of prolonged harassment by members of the website KiwiFarms.
Столлмана видимо тоже пытались довести, но он крепким орешком оказался.
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|2.27, iPony129412 (?), 11:56, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что исправление в три строчки. Тем более что суть та же из uBlock.
Трудозатраты минимальны.
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|1.19, Аноним (21), 11:11, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> имя_аддона could not be verified for use in Firefox and has been disabled.
Это в firefox на Ubuntu, ghb xpinstall.signatures.required=false.
Раньше в Дебиане и Убунту накладывали патчи, чтобы отменить этот беспредел. Возможно, что что на них Мозилла надавила "либо прекращайте использовать торговую марку, либо убирайте этот патч", или очередную подлянку в код всунула, может ещё какой-нибудь переключатель теперь нужен, или например флаг запуска или переменная окружения - не знаю.
Я покопался в GitLab дебиана и так и не смог найти нужный патч, код на searchfox выглядит как будто ничего не изменилось.
Кто-нибудь что-нибудь знает об этом?
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|1.25, Аноним (25), 11:34, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Он то прекращает разработку и передаёт проект, то ему что-то не нравиться и он возвращается, потом опять все бросает.
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