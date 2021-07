Уязвимость в uBlock Origin, приводящая к краху или исчерпанию ресурсов

ok

Итак, удя по вот этому коммиту - https://github.com/gorhill/uBlock/commit/b75921c2fd0a704e7c3fc35453aa6223c0c91

Фикс - пару строчек заменить в /js/document-blocked.js

Смотрим внутряк uMatrix@raymondhill.net.xpi - видим там /js/main-blocked.js с сходным кодом в строке 89: let renderParams = function(parentNode, rawURL) {

let a = document.createElement('a');

a.href = rawURL;

if ( a.search.length === 0 ) { return false; } и 111:

if ( reURL.test(value) ) {

let ul = document.createElement('ul');

renderParams(ul, value); Вот здесь сосбтвенно и надо патчить, я так понимаю.