Уязвимость в uBlock Origin, приводящая к краху или исчерпанию ресурсов

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|1.1, Аноним (1), 21:36, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Уязвимости на уязвимости, уязвимостью погоняет. Даже я стал уязвим. Если раньше от такой новости смеялся, то сейчас если бы я прекратил ржать, я бы заплакал.
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|1.2, Аноним (2), 21:41, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Молодцы. Уделали. Смогли. Серьезно, очень круто. Надеюсь им дадут премии.
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|1.3, Kuromi (ok), 21:42, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"В ηMatrix, форке uMatrix от проекта Pale Moon, уязвимость устранена в выпуске 4.4.9." Вот только это форк XUL версии, для ФФ не подходит. Чертовски жаль что Юматрикс бросили, ибо возвращаться на куда менее функциональный (по сути) НоСкрипт не хочется.
Теоретически раз Юблок и Юматрикс развивались параллельнои в них настолько много общего кода что и уязвимости идентичны, то возможно можно закрыть дырку портированием туда фикса, руками. Разве что подписи поломаются, так что только в ночнушке.
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|2.16, пох. (?), 22:53, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> можно закрыть дырку портированием туда фикса, руками
для этого надо уметь кодить, это не про аудиторию опеннета.
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|1.5, Аноним (5), 21:56, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Забавно конечно, однако ublock реже нужен чем umatrix. Чё делать, альтернатив то нет?
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|2.6, Аноним (6), 22:02, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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удваиваю вопрос. Очень странно что у такой нужной штуки не завелось популярного форка
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|2.7, InuYasha (??), 22:06, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Таки, с ублоком больше шансов увидеть говносайт, а не рандомный набор кусков элементов или "уупс, вы устарели, переходите на могилу". А уматрикс - надо оооооооооооооооооо(skipped 1024 bytes)ооочень долго настраивать (так же как в своё время RequestPolicy, PoliceMan).
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|3.9, Аноним (5), 22:09, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Таки, с ублоком больше шансов увидеть говносайт, а не рандомный набор кусков
> элементов или "уупс, вы устарели, переходите на могилу". А уматрикс -
> надо оооооооооооооооооо(skipped 1024 bytes)ооочень долго настраивать (так же как в своё
> время RequestPolicy, PoliceMan).
В среднем пару скриптов и медиафайлов с цнд разрешить, редко когда больше. Буквально пара кликов. Все эти сотни левых запросов на левые сайты это реклама и телеметрия.
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|4.12, InuYasha (??), 22:12, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Вот и сидишь часами, разбирая, где телеметрия, а где 4 разных 1С-цдн-а у очередного сраного магазина, которому ещё нужен goolag-api, xepnЯ-maps, sber-anal-rape и облачный битрикс.
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|4.18, Аноним (18), 23:05, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Двачую.
Те, кто "вот и сидишь часами" по видимому от страха даже пробовать не будут, и даже не узнают, как там на самом деле. Если они боятся, что им может быть гипотетически необходимо сидеть часами, для себя любимого, значит они недостойны защиты. Значит если разрабу нужного им сайта станет костью в горле umatrix и он сделает так, чтобы при нём ничего не работало, наворотит обфусцированного кода, то они просто прогнутся, вместо того чтобы посидеть часами, всё разреверсить, наваять обход и проучить м**илу.
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|2.26, Kuromi (ok), 00:31, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Забавно конечно, однако ublock реже нужен чем umatrix. Чё делать, альтернатив то
> нет?
Вообще конечно разраб поступает нехорошо, он хоть формально и не обязан, но вообще хорошим тоном считается дырку все таки закрыть, даже в заброшенном аддоне.
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|2.13, Аноним (13), 22:22, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну так кол-во ещё нужного мусора становится слишком много
и всё, капут
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|2.34, username (??), 01:30, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что за глупости? Сборщик мусора занимается освобождением неиспользуемых ресурсов, а тут о таком речи не идёт, только рекурсия. То есть все эти данные мусором не являются с точки зрения движка, потому что используются
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|1.10, InuYasha (??), 22:10, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Любите рекурсию? Тогда мы идём к вам.
Хотя, наверное, рекламу хеbнR без рекурсивных регулярных выражений и не урежешь... (а раньше хватало простого ЭдБлока со звёздочками и вопросиками)
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|2.23, пох. (?), 00:20, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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_любая_ рекурсия может быть переписана в виде цикла.
А уж когда речь о разборе информации с сайта, который нам сказали _заблокировать_нахрен_...
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|1.11, Аноним (11), 22:10, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>В ηMatrix, форке uMatrix от проекта Pale Moon
>Pale Moon
Бррр, кокой ужос.
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|2.20, НяшМяш (ok), 23:27, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сразу видно пользователя, который хотя бы раз офсайт открывал
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|1.14, Гоша7778 (?), 22:35, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Обновлю ublock. Делов то. А так все равно все заблочено на роутере по dns. Хрен какая дичь откроется даже если кто в гости придёт и я раздам ему wifi. Многие удивляются типо как так, в приложениях нет рекламы и в браузере.
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|1.19, Аноним (19), 23:16, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Народ а как его обновить? не настройках не нашел нечего подобного. Ну кроме как удалить и заново поставить
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|2.21, НяшМяш (ok), 23:38, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В лисе на странице дополнений кнопка с шестерёнкой -> проверить наличие дополнений. По-умолчанию там автообновление из магазина стоит.
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|1.22, Аноним (22), 00:11, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неправильно сформулирована новость.
Правильно было бы - разработчики системе блокирования нежелательного контента uBlock Origin выявили уязвимость в браузерах, позволяющую расширению добиться краха или исчерпания памяти в Chrome и Firefox.
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|2.24, Total Anonimus (?), 00:20, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Многие тысячи других расширений , в том числе и блокировщиков , подобного не вызывают . А сама новость имеет подтекст : додумались что взламывать можно не только браузеры ...
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|3.32, Имя (?), 01:20, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как и многие миллионы страниц в интернете ничего подобного не вызывают. Что ни о чем не говорит.
По-нормальному, возможностей закрашить браузер у расширения должно быть не больше, чем у какого-нибудь криворуко слепленого говносайта.
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|4.35, Total Anonimus (?), 01:36, 17/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть , это браузеры виноваты , что в одном расширение намертво зависает , а другой мусором забивает ? Понятненько .
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|1.28, Kuromi (ok), 00:43, 17/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Итак, удя по вот этому коммиту - https://github.com/gorhill/uBlock/commit/b75921c2fd0a704e7c3fc35453aa6223c0c91
Фикс - пару строчек заменить в /js/document-blocked.js
Смотрим внутряк uMatrix@raymondhill.net.xpi - видим там /js/main-blocked.js с сходным кодом в строке 89:
let renderParams = function(parentNode, rawURL) {
let a = document.createElement('a');
a.href = rawURL;
if ( a.search.length === 0 ) { return false; }
и 111:
if ( reURL.test(value) ) {
let ul = document.createElement('ul');
renderParams(ul, value);
Вот здесь сосбтвенно и надо патчить, я так понимаю.
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