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Выпуск jsii 1.31, генератора кода C#, Go, Java и Python из TypeScript

10.07.2021 21:09

Компания Amazon опубликовала компилятор jsii 1.31, представляющий собой модификацию компилятора TypeScript, позволяющую извлечь из компилируемых модулей информацию об API и сгенерировать универсальное представление данного API для обращения к JavaScript-классам из приложений на различных языках программирования. Код проекта написан на TypeScript и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Jsii даёт возможность создавать на языке TypeScript библиотеки классов, которые могут использоваться в проектах на языках C#, Go, Java и Python, благодаря трансляции в родные для этих языков модули, предоставляющие тот же самый API. Инструментарий используется в AWS Cloud Development Kit для поставки библиотек для разных языков программирования, формируемых из одной кодовой базы.

Новый выпуск примечателен добавлением команды "jsii-rosetta transliterate", позволяющий провести транслитерацию файлов ".jsii"c промежуточным представлением кода в один или несколько целевых языков программирования.

Например, на основе JavaScript/TypeScript-кода: 


   export class HelloWorld {
       public sayHello(name: string) {
           return `Hello, ${name}`;
       }

       public fibonacci(num: number) {
           let array = [0, 1];
           for (let i = 2; i < num + 1; i++) {
               array.push(array[i - 2] + array[i - 1]);
           }
           return array[num];
       }
   }

jsii сгенерирует Python-код: 


   class HelloWorld:
       def say_hello(self, name):
           return 'Hello, ' + name

       def fibonacci(self, n):
           table = [0, 1]

           for i in range(2, n + 1):
                table.append(table[i - 2] + table[i - 1])

           return table[n]


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/aws/jsii/re...)
  2. OpenNews: Доступен язык TypeScript 2.0, продвигаемый Microsoft в качестве дополнения к JavaScript
  3. OpenNews: Реализация языка Python на JavaScript и транслятор кода Python в JavaScript
  4. OpenNews: Facebook открыл код транслятора из языка Hack в PHP. Обновление PHP 5.6.3, 5.5.19 и 5.4.35
  5. OpenNews: Google выпустил J2ObjC 1.0, транслятор из Java в Objective-C
  6. OpenNews: Google представил фреймворк Flutter 2 и язык Dart 2.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55466-jsii
Ключевые слова: jsii, typescript, javascript
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.10, Аноним (10), 21:51, 10/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне бы не помешало наоборот. Из Го и Си генерить TypeScript или сразу JS, ибо в последнем вообще беспредел мозга.
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 21:54, 10/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя если перевод API, то скорее их действительно никто не понимает.
     
  • 2.28, Аноним (28), 22:25, 10/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их конструкции на ts не переводятся так просто.
    С common lisp ещё попроси :)
    А вот ts штука примитивная, хоть во что и без проблем.
     
     
  • 3.101, Аноним (101), 01:08, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тс примитивный?
    Посмотрю я, как ты транспилируешь зависимые типы в любой язык, кроме хаскеля.
    Ну и это ещё не учитывая, что тс включает в себя ecmascript со всеми прототипами.

    Там, конечно же, поддерживается только подмножество языка.

     
  • 2.33, лолшто (?), 22:28, 10/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я конеш хз что за кейс, но можно сгенерить WASM, а его уже дергать на [jt]s.
     
  • 2.82, Аноним (82), 22:43, 10/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть же Emscripten. Компилятор из борщехлебной сишечки в смузихлебный typescript
     

  • 1.24, Аноним (24), 22:08, 10/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понял. Зачем транспонировать в медленный код из быстрого?
     
     
  • 2.35, economist (?), 22:29, 10/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Быстрый - Медленный
    Мутный - Ясный
    Незнакомый - Знакомый
    Старый - Новый
    Из Top10 - из Top3

    Причин может быть много, у каждого - свои.

     
     
  • 3.99, Аноним (99), 00:47, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    свои - чужие
    хорошие - плохие
    добрые - злые
    грязные - чистые
    золотые - серебристые

    А какая именно причина у создателя jsii?

     
     
  • 4.100, Аноним (101), 01:01, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них же там английским по белому написано.

    Чтобы автоматически генерировать код AWS sdk на всех поддерживаемых языках из единой кодовой базы на одном языке.

     
     
  • 5.102, Аноним (99), 01:11, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто я не восприимчив к тексту написанному на белом фоне
     

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