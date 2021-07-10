Выпуск jsii 1.31, генератора кода C#, Go, Java и Python из TypeScript

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Компания Amazon опубликовала компилятор jsii 1.31, представляющий собой модификацию компилятора TypeScript, позволяющую извлечь из компилируемых модулей информацию об API и сгенерировать универсальное представление данного API для обращения к JavaScript-классам из приложений на различных языках программирования. Код проекта написан на TypeScript и распространяется под лицензией Apache 2.0.
Jsii даёт возможность создавать на языке TypeScript библиотеки классов, которые могут использоваться в проектах на языках C#, Go, Java и Python, благодаря трансляции в родные для этих языков модули, предоставляющие тот же самый API. Инструментарий используется в AWS Cloud Development Kit для поставки библиотек для разных языков программирования, формируемых из одной кодовой базы.
Новый выпуск примечателен добавлением команды "jsii-rosetta transliterate", позволяющий провести транслитерацию файлов ".jsii"c промежуточным представлением кода в один или несколько целевых языков программирования.
Например, на основе JavaScript/TypeScript-кода:
export class HelloWorld {
public sayHello(name: string) {
return `Hello, ${name}`;
}
public fibonacci(num: number) {
let array = [0, 1];
for (let i = 2; i < num + 1; i++) {
array.push(array[i - 2] + array[i - 1]);
}
return array[num];
}
}
jsii сгенерирует Python-код:
class HelloWorld:
def say_hello(self, name):
return 'Hello, ' + name
def fibonacci(self, n):
table = [0, 1]
for i in range(2, n + 1):
table.append(table[i - 2] + table[i - 1])
return table[n]