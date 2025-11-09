The OpenNET Project / Index page

Выпуск среды рабочего стола Budgie 10.9.4

09.11.2025 23:02

Опубликован релиз среды рабочего стола Budgie 10.9.4. Пользовательское окружение образуют поставляемые раздельно компоненты с реализацией рабочего стола Budgie Desktop, набором пиктограмм Budgie Desktop View, интерфейсом для настройки системы Budgie Control Center (форк GNOME Control Center) и хранителем экрана Budgie Screensaver (форк gnome-screensaver). Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Для ознакомления с Budgie можно использовать такие дистрибутивы, как Ubuntu Budgie, Fedora Budgie, Solus, GeckoLinux и EndeavourOS.

Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы.

Новый выпуск примечателен добавлением поддержки библиотеки libpeas2, позволяющей создавать плагины на языках Си, Python и Vala, используя GObject. Прекращена поддержка написанных на языке Python плагинов для панели Raven (поддержка использования Python для панельных вижетов сохранена). Добавлена поддержка библиотеки girepository-2.0 (GObject Introspection Repository), обеспечивающей доступ к typelib‑файлам и данным интроспекции, определяющих C API.



  • 1.1, Аноним (1), 23:13, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько лет они уже обещают революционный Budgie 11?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:20, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-budgie/releases/25.10/release/
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 23:30, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > We have uplifted to a new version of budgie-desktop, v10.9.3 which is compatible with GNOME 49.

    Я даже не знаю что тут ещё комментировать.

     
     
  • 4.6, Аноним (2), 23:57, 09/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.10, Аноним (10), 01:10, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Buddgie  самое лучшее DE.
     
  • 2.3, Анонимный Конь (?), 23:23, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Воистину. Оно до сих пор оч сырое, все приколочено гвоздями почти как в винде и также миллиарды пунктов настроек и подпунктов от которых рябит в глазах хотя все можно было сделать компактнее и добавить полезные настройки в собсна настройки... И все же все равно надо будет потыкать, все таки блевотно медленно но они эволюционируют и примерноцельное что то пытаются вылепить
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 23:37, 09/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, Аноним (7), 00:21, 10/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ждем cosmic от POP_OS!
    Он затмит половину DE включая Budgie
     
     
  • 2.8, Медведь (ok), 00:24, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ждем cosmic от POP_OS!
    > Он затмит половину DE включая Budgie

    Да уже затмевает так, что только держись: https://lunduke.substack.com/p/massive-memory-leaks-in-system76s

     
     
  • 3.9, 12yoexpert (ok), 00:37, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так это безопасные утечки, никто ж не умер
     
  • 3.11, Аноним (10), 01:11, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >плагины на языках Си, Python и Vala

    Ох, как круто.

     

