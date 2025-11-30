Релиз дистрибутива Solus 4.8

Опубликован релиз Linux-дистрибутива Solus 4.8, не основанного на пакетах других дистрибутивов и развивающего собственный установщик, пакетный менеджер и конфигуратор. Ранее в составе дистрибутива развивался рабочий стол Budgie, но теперь он выделен в независимый проект. Следующую ветку Solus 5 решено развивать на технологиях дистрибутива AerynOS. Код наработок проекта распространяется под лицензией GPLv2, для разработки используются языки Си и Vala. Предоставляются сборки с рабочими столами Budgie, GNOME, KDE Plasma и Xfce. Размер iso-образов 2.6-2.9 ГБ (x86_64). Для управления пакетами задействован пакетный менеджер eopkg (форк PiSi из Pardus Linux), предоставляющий привычные средства для установки/удаления пакетов, поиска в репозитории и управления репозиториями. Пакеты могут выделяться в тематические компоненты, которые в свою очередь образуют категории и подкатегории. Например, Firefox отнесён к компоненту network.web.browser, входящему в категорию сетевых приложений и подкатегорию приложений для Web. Для установки из репозитория предлагается более 2000 пакетов. Дистрибутив придерживается гибридной модели разработки, в соответствии с которой периодически выпускаются значительные выпуски, в которых предлагаются новые технологии и значительные улучшения, а в промежутке между значительными выпусками дистрибутив развивается с применением rolling-модели обновления пакетов. Для воспроизведения музыки в редакциях с рабочими столами Budgie и GNOME предложен проигрыватель Decibel, а для воспроизведения видео задействован Celluloid. В редакции с KDE для воспроизведения музыки доступен Elisa, а для видео - Haruna. В редакции с Xfce для воспроизведения мультимедийных файлов использован плеер Parole. Основные изменения: Завершён проект по переносу всех исполняемых файлов и библиотек из корневых каталогов в раздел /usr. Каталоги /bin, /sbin и /lib* теперь унифицированы с соответствующими каталогами внутри /usr и оформлены через символические ссылки на них. Подобная реструктуризация избавила от путаницы с размещением файлов и привела дистрибутив к соответствию требованиям systemd, в котором начиная с выпуска 255 прекращена поддержка раздельных иерархий каталогов. Под кодовым именем Polaris предложен новый репозиторий пакетов, содержащий изменения, позволившие удалить из пакетов символические ссылки для совместимости с новой схемой размещения исполняемых файлов и библиотек.

Собственный центр установки приложений (Software Center), написанный на языке Python 2, заменён на использование типовых менеджеров приложений GNOME Software и KDE Discover. Изменение позволило реализовать поддержку управления пакетами в формате Flatpak, устанавливаемыми из каталога Flathub.

Удалены пакеты для поддержки Python 2. Все используемые в дистрибутиве утилиты переписаны на Python 3.

По умолчанию при загрузке задействована заставка на базе пакета Plymouth.

Во всех редакциях по умолчанию задействованы Firefox 145.0.1, LibreOffice 25.2.6 и Thunderbird 140.5.0.

Добавлена поддержка библиотеки girepository-2.0 (GObject Introspection Repository), обеспечивающей доступ к typelib‑файлам и данным интроспекции, определяющих C API.

Обновлены системные компоненты и пользовательские программы, например, предложено ядро Linux 6.17.8 (в качестве опции доступны пакеты с LTS-ядром 6.12.58 и дополнительными патчами для AppArmor), systemd 257.10 и Mesa 25.2.6.

В сборках с GNOME и KDE прекращена поставка сеанса X11 по умолчанию, но те, кому необходим X11, могут установить пакеты gnome-session-shell-x11 и plasma-x11 из репозитория.

Сборка с рабочим столом Budgie обновлена до версии Budgie 10.9.4, в которой выполнена синхронизация c изменениями в GNOME 49 и появилась поддержка библиотеки libpeas2, позволяющей создавать плагины на языках Си, Python и Vala, используя GObject. Прекращена поддержка написанных на языке Python плагинов для панели Raven (поддержка использования Python для панельных вижетов сохранена). По умолчанию задействована GTK-тема Pocillo Dark.

Рабочий стол GNOME обновлён до выпуска GNOME 49.1. По умолчанию предложены тема пиктограмм MoreWaita, музыкальный проигрыватель Decibel, PDF-просмотрщик Papers и эмулятор терминала Ptyxis.

Сборка на базе KDE обновлена до выпусков KDE Plasma 6.5.3, KDE Frameworks 6.19.0 и KDE Gear 25.08.3.

Объявлена стабильной и полностью поддерживаемой сборка со средой рабочего стола Xfce, которая ранее была отмечена как экспериментальная. Пользователям предложен выпуск Xfce 4.20.



