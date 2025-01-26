Релиз дистрибутива Solus 4.7

Опубликован релиз Linux-дистрибутива Solus 4.7, не основанного на пакетах других дистрибутивов и развивающего собственный установщик, пакетный менеджер и конфигуратор. Ранее в составе дистрибутива развивался рабочий стол Budgie, но теперь он выделен в независимый проект. Следующую ветку Solus 5 решено развивать на технологиях дистрибутива SerpentOS. Код наработок проекта распространяется под лицензией GPLv2, для разработки используются языки Си и Vala. Предоставляются сборки с рабочими столами Budgie, GNOME, KDE Plasma и Xfce. Размер iso-образов 2.6-2.9 ГБ (x86_64). Для управления пакетами задействован пакетный менеджер eopkg (форк PiSi из Pardus Linux), предоставляющий привычные средства для установки/удаления пакетов, поиска в репозитории и управления репозиториями. Пакеты могут выделяться в тематические компоненты, которые в свою очередь образуют категории и подкатегории. Например, Firefox отнесён к компоненту network.web.browser, входящему в категорию сетевых приложений и подкатегорию приложений для Web. Для установки из репозитория предлагается более 2000 пакетов. Дистрибутив придерживается гибридной модели разработки, в соответствии с которой периодически выпускаются значительные выпуски, в которых предлагаются новые технологии и значительные улучшения, а в промежутке между значительными выпусками дистрибутив развивается с применением rolling-модели обновления пакетов. Окружение Budgie базируется на технологиях GNOME и собственной реализации оболочки GNOME Shell (в следующей ветке Budgie 11 планируют отделить функциональность рабочего стола от слоя, обеспечивающего визуализацию и вывод информации). Для управления окнами задействован оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы. Для воспроизведения музыки в редакциях с рабочими столами Budgie и GNOME предложен проигрыватель Rhythmbox c расширением Alternate Toolbar, предлагающим интерфейс с компактной панелью, реализованной с применением декорирования окон на стороне клиента (CSD). Для воспроизведения видео в редакциях Budgie и GNOME задействован Celluloid. В редакции с KDE для воспроизведения музыки доступен Elisa, а для видео - Haruna. В редакции с Xfce для воспроизведения мультимедийных файлов использован плеер Parole. Основные изменения: Обновлены системные компоненты и пользовательские программы, например, предложено ядро Linux 6.12.9 (в качестве опции доступны пакеты с LTS-ядром 6.6.70 и дополнительными патчами для AppArmor), Mesa 24.3.3, Firefox 134.0.2, LibreOffice 24.8.4.2, Thunderbird 128.6.0.

Предложен для тестирования новый центр установки приложений (Software Center), поддерживающий пакеты в формате Flatpaks и метаданные Appstream. Дополнительно предоставлена возможность использования менеджеров приложений GNOME Software и KDE Discover для установки и обновления программ из репозиториев Solus, а также управления пакетами в формате Flatpak, устанавливаемыми из каталога Flathub.

В iso-образы включены дополнительные прошивки для GPU NVIDIA.

В сборках с рабочим столом Budgie продолжает поставляться версия 10.9.2.

Рабочий стол GNOME обновлён до выпуска GNOME 47.3, в котором предложен новый стиль диалоговых окон, улучшена работа на системах с низким разрешением экрана, задействовано аппаратное ускорение кодирования видео при записи скринкастов, полностью переработаны диалоги открытия и сохранения файлов.

Сборка на базе KDE обновлена до выпусков KDE Plasma 6.2.5, KDE Gear 24.12.1, KDE Frameworks 6.10.0, Qt 6.8.1 и sddm 0.21.0.

В сборках с Xfce задействована ветка 4.20 с экспериментальной поддержкой Wayland. Обновлены Mousepad 0.6.3, Parole 4.18.2, Ristretto 0.13.2, Thunar 4.20.1 и Whiskermenu 2.8.3.



