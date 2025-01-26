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Релиз дистрибутива Solus 4.7

26.01.2025 12:35

Опубликован релиз Linux-дистрибутива Solus 4.7, не основанного на пакетах других дистрибутивов и развивающего собственный установщик, пакетный менеджер и конфигуратор. Ранее в составе дистрибутива развивался рабочий стол Budgie, но теперь он выделен в независимый проект. Следующую ветку Solus 5 решено развивать на технологиях дистрибутива SerpentOS. Код наработок проекта распространяется под лицензией GPLv2, для разработки используются языки Си и Vala. Предоставляются сборки с рабочими столами Budgie, GNOME, KDE Plasma и Xfce. Размер iso-образов 2.6-2.9 ГБ (x86_64).

Для управления пакетами задействован пакетный менеджер eopkg (форк PiSi из Pardus Linux), предоставляющий привычные средства для установки/удаления пакетов, поиска в репозитории и управления репозиториями. Пакеты могут выделяться в тематические компоненты, которые в свою очередь образуют категории и подкатегории. Например, Firefox отнесён к компоненту network.web.browser, входящему в категорию сетевых приложений и подкатегорию приложений для Web. Для установки из репозитория предлагается более 2000 пакетов.

Дистрибутив придерживается гибридной модели разработки, в соответствии с которой периодически выпускаются значительные выпуски, в которых предлагаются новые технологии и значительные улучшения, а в промежутке между значительными выпусками дистрибутив развивается с применением rolling-модели обновления пакетов.

Окружение Budgie базируется на технологиях GNOME и собственной реализации оболочки GNOME Shell (в следующей ветке Budgie 11 планируют отделить функциональность рабочего стола от слоя, обеспечивающего визуализацию и вывод информации). Для управления окнами задействован оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус.

Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы. Для воспроизведения музыки в редакциях с рабочими столами Budgie и GNOME предложен проигрыватель Rhythmbox c расширением Alternate Toolbar, предлагающим интерфейс с компактной панелью, реализованной с применением декорирования окон на стороне клиента (CSD). Для воспроизведения видео в редакциях Budgie и GNOME задействован Celluloid. В редакции с KDE для воспроизведения музыки доступен Elisa, а для видео - Haruna. В редакции с Xfce для воспроизведения мультимедийных файлов использован плеер Parole.

Основные изменения:

  • Обновлены системные компоненты и пользовательские программы, например, предложено ядро Linux 6.12.9 (в качестве опции доступны пакеты с LTS-ядром 6.6.70 и дополнительными патчами для AppArmor), Mesa 24.3.3, Firefox 134.0.2, LibreOffice 24.8.4.2, Thunderbird 128.6.0.
  • Предложен для тестирования новый центр установки приложений (Software Center), поддерживающий пакеты в формате Flatpaks и метаданные Appstream. Дополнительно предоставлена возможность использования менеджеров приложений GNOME Software и KDE Discover для установки и обновления программ из репозиториев Solus, а также управления пакетами в формате Flatpak, устанавливаемыми из каталога Flathub.
  • В iso-образы включены дополнительные прошивки для GPU NVIDIA.
  • В сборках с рабочим столом Budgie продолжает поставляться версия 10.9.2.
  • Рабочий стол GNOME обновлён до выпуска GNOME 47.3, в котором предложен новый стиль диалоговых окон, улучшена работа на системах с низким разрешением экрана, задействовано аппаратное ускорение кодирования видео при записи скринкастов, полностью переработаны диалоги открытия и сохранения файлов.
  • Сборка на базе KDE обновлена до выпусков KDE Plasma 6.2.5, KDE Gear 24.12.1, KDE Frameworks 6.10.0, Qt 6.8.1 и sddm 0.21.0.
  • В сборках с Xfce задействована ветка 4.20 с экспериментальной поддержкой Wayland. Обновлены Mousepad 0.6.3, Parole 4.18.2, Ristretto 0.13.2, Thunar 4.20.1 и Whiskermenu 2.8.3.


  1. Главная ссылка к новости (https://getsol.us/2025/01/26/s...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Solus 4.6
  3. OpenNews: Дистрибутив Solus 5 будет построен на технологиях SerpentOS
  4. OpenNews: Проект Solus Linux сменил команду разработчиков
  5. OpenNews: Джошуа Стробл ушёл из проекта Solus и будет отдельно развивать рабочий стол Budgie
  6. OpenNews: Дистрибутив Serpent OS перешёл на стадию альфа-тестирвания
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62619-solus
Ключевые слова: solus
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, dullish (ok), 12:42, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну... По крайней мере, скрины приятно удивляют отсутствием васянских свистоперделок.
     
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 13:03, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –12 +/
    Так они пустые, скрины-то. Там всего-то огромная картинка-обоина, серая полоса и десяток пиктограмм.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:23, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В наше время наличие иконок на рабочем столе это признак жёсткого кастома.
     
  • 3.12, Анонимусс (?), 13:48, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Так они пустые, скрины-то. Там всего-то огромная картинка-обоина, серая полоса и десяток
    > пиктограмм.

    ну это дефолт, тебе что нужно то и поставишь по ходу пользования

     
     
  • 4.13, A.Stahl (ok), 13:53, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Ты не понял контекста разговора.
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 14:24, 26/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:43, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой там инит?
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:52, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Solus 5 решено развивать на технологиях дистрибутива SerpentOS

    А SerpentOS разрабатывает Ikey Doherty, который создал Solus, а потом его бросил. Ставить Solus на постоянку - ну такое.

     
     
  • 2.8, Аноним (2), 13:20, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы потом в резюме написать "btw I use Solus", рачиком уже никого не удивишь.
     
     
  • 3.36, Уникум (?), 17:01, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Место арча уже занял nixos
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:11, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем плодить сущности?
     
     
  • 2.19, Карлос Сношайтилис (ok), 14:24, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Таков путь
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:56, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И правда, переводи зарплату на мой счёт, зачем плодить сущности? Давай кто-то один богатеть будет.
     

  • 1.9, Аноним (10), 13:22, 26/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.11, Аноним (11), 13:40, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Compiz так и не починили
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 15:44, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    compiz - это прошлый век, помню в середине нулевых линукс хакиры им хвастались.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 15:54, 26/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.14, Nochi (?), 13:55, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, какой будет Budgie 11, и по идее должен быть 11 версия, должна быть конкурентом Ubuntu и Pop_OS
     
  • 1.15, mos87 (ok), 13:56, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >форк PiSi

    .

     
  • 1.16, mos87 (ok), 13:57, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для воспроизведения видео в редакциях Budgie и GNOME задействован Celluloid.

    ипанаты

     
     
  • 2.17, Аноним (28), 14:20, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> mos87

    ипанат

     
     
  • 3.21, Аноним (24), 14:42, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> mos87
    > ипанат
    >>> mos87
    > ипанат

    лол ;)

     
     
  • 4.30, Аноним (-), 16:02, 26/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.20, Аноним (20), 14:39, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://getsol.us/solus/about/
    > Built for people like you, by people like you
    > Solus is empowered by the shared vision of a strong community working for a common goal. All developments and improvements to Solus are by people who want to use their computers just like you do.
    > Solus stands strong on an open platform, powered by industry-proven technologies, including GNU/Linux*.

    ...
    > For content creators
    > Whether animating in Synfig Studio, producing music with Musescore or Mixxx, graphic design with GIMP or Inkscape

    Как обычно, море пафоса и ...
    https://getsol.us/imgs/panels/support-us.jpg
    <exif:Software>Adobe Photoshop CC 2014 (Macintosh)</exif:Software>


     
  • 1.22, Аноним (26), 14:43, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Достойный дистр для нетакусиков, наравне с манджарой и поп ос!
     

  • 1.25, Аноним (25), 15:26, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Linux-дистрибутива Solus 4.7
    >Solus 5 решено развивать на технологиях дистрибутива SerpentOS

    Скоро закончатся номера поинт-релизов.
    А SerpentOS не видно.

     
  • 1.27, Аноним (25), 15:52, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Создалось впечатление, что комментарии пишут критики, не пользующиеся (или не пользовавшиеся) дистрибутивом.
    Есть не опеннете пользователи солуса?
    Отпишитесь, что оно такое.
     
     
  • 2.29, Аноним (28), 15:57, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    привет

    накатил сабж в конце 2019 на домашний комп в дуалбут к десятке


    всё до сих пор летает как тогда, учитывая, что с ним мигрировал пару раз на разные ssd и менял область под swap

    было неприятный момент где-то на месяца три-четыре когда перестали приходить обновления пакетов, из-за того, что они не могли новый сервак организовать своим "сообществом", но в итоге разобрались

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 16:31, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо
     
  • 2.32, Аноним (-), 16:04, 26/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.35, Аноним (10), 16:40, 26/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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