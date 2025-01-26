Релиз дистрибутива Solus 4.7

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|1.1, dullish (ok), 12:42, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну... По крайней мере, скрины приятно удивляют отсутствием васянских свистоперделок.
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|2.5, A.Stahl (ok), 13:03, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–12 +/–
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Так они пустые, скрины-то. Там всего-то огромная картинка-обоина, серая полоса и десяток пиктограмм.
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|3.10, Аноним (10), 13:23, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В наше время наличие иконок на рабочем столе это признак жёсткого кастома.
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|3.12, Анонимусс (?), 13:48, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Так они пустые, скрины-то. Там всего-то огромная картинка-обоина, серая полоса и десяток
> пиктограмм.
ну это дефолт, тебе что нужно то и поставишь по ходу пользования
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|1.3, Аноним (3), 12:52, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Solus 5 решено развивать на технологиях дистрибутива SerpentOS
А SerpentOS разрабатывает Ikey Doherty, который создал Solus, а потом его бросил. Ставить Solus на постоянку - ну такое.
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|2.8, Аноним (2), 13:20, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы потом в резюме написать "btw I use Solus", рачиком уже никого не удивишь.
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|2.23, Аноним (23), 14:56, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И правда, переводи зарплату на мой счёт, зачем плодить сущности? Давай кто-то один богатеть будет.
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|2.26, Аноним (26), 15:44, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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compiz - это прошлый век, помню в середине нулевых линукс хакиры им хвастались.
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|1.14, Nochi (?), 13:55, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, какой будет Budgie 11, и по идее должен быть 11 версия, должна быть конкурентом Ubuntu и Pop_OS
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|1.16, mos87 (ok), 13:57, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для воспроизведения видео в редакциях Budgie и GNOME задействован Celluloid.
ипанаты
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|1.20, Аноним (20), 14:39, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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https://getsol.us/solus/about/
> Built for people like you, by people like you
> Solus is empowered by the shared vision of a strong community working for a common goal. All developments and improvements to Solus are by people who want to use their computers just like you do.
> Solus stands strong on an open platform, powered by industry-proven technologies, including GNU/Linux*.
...
> For content creators
> Whether animating in Synfig Studio, producing music with Musescore or Mixxx, graphic design with GIMP or Inkscape
Как обычно, море пафоса и ...
https://getsol.us/imgs/panels/support-us.jpg
<exif:Software>Adobe Photoshop CC 2014 (Macintosh)</exif:Software>
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|1.25, Аноним (25), 15:26, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Linux-дистрибутива Solus 4.7
>Solus 5 решено развивать на технологиях дистрибутива SerpentOS
Скоро закончатся номера поинт-релизов.
А SerpentOS не видно.
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|1.27, Аноним (25), 15:52, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Создалось впечатление, что комментарии пишут критики, не пользующиеся (или не пользовавшиеся) дистрибутивом.
Есть не опеннете пользователи солуса?
Отпишитесь, что оно такое.
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|2.29, Аноним (28), 15:57, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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привет
накатил сабж в конце 2019 на домашний комп в дуалбут к десятке
всё до сих пор летает как тогда, учитывая, что с ним мигрировал пару раз на разные ssd и менял область под swap
было неприятный момент где-то на месяца три-четыре когда перестали приходить обновления пакетов, из-за того, что они не могли новый сервак организовать своим "сообществом", но в итоге разобрались
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