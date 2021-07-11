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Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 6.0

11.07.2021 12:23

После двух месяцев работы вышел новый выпуск платформы для построения децентрализованных социальных сетей Hubzilla 6.0. Проект предоставляет коммуникационный сервер, интегрируемый с системами web-публикации, снабжённый прозрачной системой идентификации и средствами управления доступом в децентрализованных сетях Fediverse. Код проекта написан на PHP и JavaScript и распространяется под лицензией MIT, в качестве хранилища данных поддерживаются СУБД MySQL и его форки, а также PostgreSQL.

Hubzilla имеет единую систему аутентификации для работы в качестве социальной сети, форумов, дискуссионных групп, Wiki, систем для публикации статей и веб-сайтов. Федеративное взаимодействие осуществляется на базе собственного протокола Zot, который реализует концепцию WebMTA для передачи контента через WWW в децентрализованных сетях и обеспечивает ряд уникальных функций, в частности, прозрачную сквозную аутентификацию "Nomadic Identity" внутри сети Zot, а также функцию клонирования для обеспечения полностью идентичных точек входа и наборов пользовательских данных на различных узлах сети. Поддерживается обмен с другими сетями Fediverse используя протоколы ActivityPub, Diaspora, DFRN и OStatus. Файловое хранилище Hubzilla доступно также и по протоколу WebDAV. Помимо этого, система поддерживает работу с событиями и календарями CalDAV, а также записные книжки CardDAV.

Ключевым изменением стал отказ от поддержки предыдущей версии протокола Zot в пользу поддержки текущей версии Zot VI. Среди других значимых изменений, помимо традиционных исправлений и улучшений, следует отметить:

  • Отказ от поддержки личных сообщений посредством соответствующего приложения и переход к использованию ставшего стандартным механизма прямых сообщений аналогичному используемому в протоколе Activitypub. Так же теперь работает и обмен сообщениями с Diaspora.
  • Переработан пользовательский интерфейс HQ, который является теперь основным по умолчанию. В отличие от традиционных представлений в виде потока активности, он позволяет отображать данные с разбивкой по темам, что облегчает просмотр обновлений.
  • Добавлена возможность получения уведомлений о новой активности через соответствующий механизм браузера.

Большая часть работы выполнена основным разработчиком Mario Vavti при поддержке фонда NGI Zero open source funding.

  1. Главная ссылка к новости (https://hub.somaton.com/item/6...)
Автор новости: xm
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55472-hubilla
Ключевые слова: hubilla
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 13:55, 11/07/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    - Как вы относитесь к социальным сетям?
    - Социальные... Это что-то для бедных?
     
  • 4, Аноним (4), 14:10, 11/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    >Hubzilla имеет единую систему аутентификации для работы в качестве социальной сети, форумов, дискуссионных групп, Wiki, систем для публикации статей и веб-сайтов

    Хорошо что не только для социальных сетей. Есть польза.

     
  • 5, Аноним (5), 14:42, 11/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    >Код проекта написан на PHP и JavaScript

    Ну вы поняли

     

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