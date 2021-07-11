Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 6.0

После двух месяцев работы вышел новый выпуск платформы для построения децентрализованных социальных сетей Hubzilla 6.0. Проект предоставляет коммуникационный сервер, интегрируемый с системами web-публикации, снабжённый прозрачной системой идентификации и средствами управления доступом в децентрализованных сетях Fediverse. Код проекта написан на PHP и JavaScript и распространяется под лицензией MIT, в качестве хранилища данных поддерживаются СУБД MySQL и его форки, а также PostgreSQL. Hubzilla имеет единую систему аутентификации для работы в качестве социальной сети, форумов, дискуссионных групп, Wiki, систем для публикации статей и веб-сайтов. Федеративное взаимодействие осуществляется на базе собственного протокола Zot, который реализует концепцию WebMTA для передачи контента через WWW в децентрализованных сетях и обеспечивает ряд уникальных функций, в частности, прозрачную сквозную аутентификацию "Nomadic Identity" внутри сети Zot, а также функцию клонирования для обеспечения полностью идентичных точек входа и наборов пользовательских данных на различных узлах сети. Поддерживается обмен с другими сетями Fediverse используя протоколы ActivityPub, Diaspora, DFRN и OStatus. Файловое хранилище Hubzilla доступно также и по протоколу WebDAV. Помимо этого, система поддерживает работу с событиями и календарями CalDAV, а также записные книжки CardDAV. Ключевым изменением стал отказ от поддержки предыдущей версии протокола Zot в пользу поддержки текущей версии Zot VI. Среди других значимых изменений, помимо традиционных исправлений и улучшений, следует отметить: Отказ от поддержки личных сообщений посредством соответствующего приложения и переход к использованию ставшего стандартным механизма прямых сообщений аналогичному используемому в протоколе Activitypub. Так же теперь работает и обмен сообщениями с Diaspora.

Переработан пользовательский интерфейс HQ, который является теперь основным по умолчанию. В отличие от традиционных представлений в виде потока активности, он позволяет отображать данные с разбивкой по темам, что облегчает просмотр обновлений.

Добавлена возможность получения уведомлений о новой активности через соответствующий механизм браузера. Большая часть работы выполнена основным разработчиком Mario Vavti при поддержке фонда NGI Zero open source funding.



