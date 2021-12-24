Опубликован децентрализованный коммуникационный клиент Jami "Taranis"

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|1.1, Аноним (1), 10:03, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Что там с переименованием контактов? Его по-прежнему нет?
Это просто смешно!
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|2.5, Аноним (5), 10:47, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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На самом деле сырое.
Некоторые сообщения не удалить. Написать самому себе с одного устройства на другое, переслать файлы - лютый костыль. Плодить профили - хаха.
Ещё интерфейс/функционал разный на пк и телефоне.
Ещё крашится на окнах7, а поменять ос нет возможности.
top показывает неадекватное потребление ресурсов, даже такая децентрализация не оправдает такие затраты.
Клиенты убогие по юзабилити, все.
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|3.40, Аноним (40), 14:08, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пересылать файлы с одного своего устройства на другое через месенджер, предназначенный для общения между разными людьми - вот что костыль.
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|2.13, uis (ok), 11:20, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Его по-прежнему нет?
Если лень делать самому, то не полентсь попросить других
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|2.28, Аноним (28), 13:11, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что там с переименованием контактов? Его по-прежнему нет?
Переименование - это давно и широко известный вектор атаки на безопасность.
> Это просто смешно!
Да, смешно, что некоторые пользователи ориентированных на безопасность мессенжеров такого не знают.
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|3.47, Аноним (1), 14:37, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но этот конкретный мессенджер не ориентирован на безопасность. Он ориентирован на устойчивую работу без серверов, полностью p2p. И речь идет о локальном переименовани на твоем устройстве. Но конечно же, "специалистам по безопасности" удобнее отличать людей по идентификатлрам, а не по именам.
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|4.58, Аноним (58), 14:51, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Проект нацелен на создание системы коммуникаций... c предоставлением высокого уровня конфиденциальности и безопасности.
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|2.6, Автор (?), 10:56, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а в чём проблема с dc++? как юзали его 20 лет назад на хардах в 20 гб, так и юзают
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|2.29, Аноним (28), 13:14, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> сколько гигабайт на диске нужно для работы?
Пару сотен МЕГАбайт, а не ГИГАбайт.
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|1.7, КО (?), 10:57, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Херня с блокчейном напрягает.
А так нужно больше мессенджеров без привязки к опсосным номерам
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|3.30, Аноним (30), 13:33, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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утопический идеал, названный в честь древнегреческой исторической области; концепция недостижимой гармонии человека и природы
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|2.63, Аноним (58), 14:55, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ему дали
> мессенджеров без привязки к опсосным номерам
а он в ответ
> Херня с блокчейном напрягает.
Общие базы нужно где-то хранить, или кто угодно может представится тобой.
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|1.8, anonymous (??), 11:12, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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У них сайт нечитабельно говно, а чтобы в исходниках порыться нужна регистрация.
На какой технологии оно работает? Случаем не на электроне?
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|2.11, uis (ok), 11:17, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>На какой технологии оно работает? Случаем не на электроне?
Лично я использую клиент на qt. Их всего два с половиной: один на qt, один на электроне и половина на жабе для ведроида
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|3.25, uis (ok), 12:35, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Их всего два с половиной: один на qt, один на электроне и половина на жабе для ведроида
Поправлю: три с половиной на линь. Ещё один на GTK.
На гейось есть ещё два.
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|2.20, Аноним (28), 12:06, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ... а чтобы в исходниках порыться нужна регистрация
Чушь. Всё открыто лежит на gitlab-е, без SMS и регистрации.
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|1.9, uis (ok), 11:13, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прикольная штука, как tox.
Ещё у них на гитхабе(а теперь ихнем гитлабе) есть либа opendht.
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|2.12, Аноним (-), 11:18, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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У tox'а кор как-то сильно компактнее, и свой бот на коленке перепиливается на сях за 10 минут. А этот жирный какой-то, еще и блокчейн притащили зачем-то. А там извините майнить надо как не в себя, или это как вариант - POS с непонятным бенефициаром, который тихой сапой потом наварится?
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|3.15, uis (ok), 11:34, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> У tox'а кор как-то сильно компактнее
Это да, ядро токса на однопоточном ppc, ЕМНИП, с учётом распаковки собирается за пол минуты, а на ix86 snb в 4 потока за секунд 10-16 секунд. Короче, tox тоже годный.
> А этот жирный какой-то, еще и блокчейн притащили зачем-то.
Хз что за блокчейн, во времена названия CX Ring был обычный dht, да скорее всего и остался сейчас.
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|4.37, Аноним (-), 14:04, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да он на чем угодно собирается в момент, и бот жрет несколько мегов. Еще и апи крутое, достаточно зарегать колбеки на интересное и забить на остальное, через 10 минут бот из вики уже делает осмысленные вещи. С таким апи и на сях его можно приделать к всему что шевелится, что народ и сделал. Ну вон какой-то охранник дачи на гитхабе. Живет на малине. Мониторит движение, если замечает, звонит по видео хозяину. А с сабжем реально такой бот сделать и не спятить при этом?
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|3.16, Аноним (18), 11:34, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Погугли, что такое блокчейн, и не задавай глупых вопросов. Подсказка: это не про криптовалюты.
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|4.36, Аноним (-), 13:56, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я в курсе что есть блокчейн, но не понимаю как его процессить без ломового трафа и жора ресурсов, и как обеспечить децентрализацию без всего этого. Абсолютно все реально распределенные дико жрут траф, грузят проц на валидацию нефиговой цепочки и надо хранить нефиового размера базу сети. Без этого оно просто не децентрализованое - надо довериться кому-то другому.
Далее защита от подделки. Есть PoW. Это просто, честно, понятно, но ресурсы кушает так что вон то покажется ерундой. Есть PoS но это на грани фрода: дает godlike преимущества создателям над всеми остальными и это никак не децентрализация. Есть идеи лучше? Например какие?
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|5.46, Аноним (-), 14:30, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пора переходить на современное железо.
А не сидеть на ХР под пентиумом-2 с 1997 года
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|7.56, Аноним (53), 14:46, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Внучок, проц с 1997 и твоя любимая винда с 2001
это все старая ветошь, которую нужно было выбросить сразу
А не выжимать из нее по капле
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|6.64, Аноним (-), 14:56, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пора переходить на современное железо.
Апгрейдить железо под месенжер? Ну даже не знаю...
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|5.55, Аноним (1), 14:46, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Емнип, в блокчейне тут хранятся только публичные ключи аккаунтов. Чтобы избежать возможности повторной регистрации одного и того же id.
Сами сообщения хранятся в git-репозиториях на конечных устройствах.
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|6.62, Аноним (-), 14:54, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Емнип, в блокчейне тут хранятся только публичные ключи аккаунтов.
Так они там должны храниться на всю сетку, с начала времен, вместе со служебной информацией блокчейна. И со временем эта база у блокчейнов становится БОЛЬШОЙ. После этого полную версию для честной децентрализации становится туго.
> Сами сообщения хранятся в git-репозиториях на конечных устройствах.
Ух, а это еще зачем? И сколько вся эта хренота весит в результате, если ей активно пользоваться и дать ей поработать?
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|3.24, Аноним (28), 12:33, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> блокчейн притащили зачем-то
Блокчейн там используется в качестве распределённой базы данных, в которой хранится соответсвие короткого юзернейма/никнейма и JamiID (40-символьного хеша, ЕМНИП). Юзернеймы/никнеймы можно вообще не использовать, но тогда дружбанам придётся передавать свой 40-символьный JamiID.
Фишка блокчейна в том, что подменить соответсвие юзернейма и JamiID практически невозможно. Т.е. никнейму твоего дружбана будет соответствовать JamiID твоего дружбана, а не JamiID товарища мойора.
Это в общих чертах, на пальцах.
Майнить тебе вообще ничего не нужно.
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|4.33, Аноним (33), 13:49, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Заодно если у тебя в нике будет конфиденциальная информацию её узнают сразу все. Например решил ты ФИО, номер паспорта и номер кредитной карты вписать в ник. И про это узнали сразу все совсем все.
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|5.44, Аноним (-), 14:25, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Побольше!! Побольше личной информации в ник
Так тарищ майор? Правильно понято?
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|5.61, Аноним (30), 14:53, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если всю информацию впишут все, абсолютно все, потому что нечего скрывать, тогда наступит коммунизм!
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|4.35, Аноним (-), 13:52, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слишком оверинженернуто выглядит и технически - либо тяжеловесно, если на себе блокчейн гонять, либо нет децентрализации если доверить кому-то другому. Меня устроит и возможность задать свое имя контакту чтобы он его не мог потом сменить без моего ведома, а короткий ключ как у токса я так и быть 1 раз сверю.
> Фишка блокчейна в том, что подменить соответсвие юзернейма и JamiID практически невозможно.
В теории. На практике - думаю что есть море способов это обмануть. У них уникод там поддерживается?
> Майнить тебе вообще ничего не нужно.
Ок, а как обеспечивается децентрализация всего этого?
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|5.45, Аноним (-), 14:27, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ок, а как обеспечивается децентрализация всего этого?
Прочесть внимательно маны. А не пытаться что то выяснить у анонимов
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|4.60, Аноним (1), 14:53, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не так, никнейм не хранится в блокчейне, а лежит на сервере-каталоге имен. Но пользоваться этими именами не обязательно. Реально в блокчейне лежит соответствие jami id - публичный ключ.
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|2.22, Аноним (28), 12:09, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ещё у них на гитхабе(а теперь ихнем гитлабе) есть либа opendht
А ещё эта либа давным-давно доступна чуть ли не во всех популярных дистрибутивах, прямо из коробки.
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|1.21, Аноним (21), 12:08, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Изначально проект развивался как программный телефон на базе протокола SIP, но уже давно вышел за эти рамки в пользу модели P2P, сохранив при этом совместимость с SIP и возможность совершения звонков при помощи данного протокола.
Как оно, когда оба собеседника за NAT, да ещё и двойным: провайдера и домашнего роутера?
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|2.39, Аноним (-), 14:08, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В токсе есть. Правда самое крутое что там есть - опциональность всего этого. Можно выпилить к черту если нет намерений пользоваться. Все бы так. А то вывалят 20 метров суперкрапа, нате, дескать, с лопаты, от щедрот, на все оказии...
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|3.59, Аноним (30), 14:51, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не видел клиента для токса этим финкционалом. Токс мертв же, не?
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|2.43, Аноним (-), 14:23, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так заводы нужно сначало построить
Кругом торговые центры вместо них
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|1.42, Аноним (-), 14:22, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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SIP с операторами связи не настроить.
Может свой какой то сервер, но не sip-провайдеры
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|1.65, Аноним (65), 14:58, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена поддержка платформы Windows 11.
То есть теперь у майкрософта надо просить разрешения, чтобы там запустить приложение Win32/64?
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