Опубликован децентрализованный коммуникационный клиент Jami "Taranis"

2.12 , Аноним ( - ), 11:18, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – У tox'а кор как-то сильно компактнее, и свой бот на коленке перепиливается на сях за 10 минут. А этот жирный какой-то, еще и блокчейн притащили зачем-то. А там извините майнить надо как не в себя, или это как вариант - POS с непонятным бенефициаром, который тихой сапой потом наварится?

3.15 , uis ( ok ), 11:34, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > У tox'а кор как-то сильно компактнее Это да, ядро токса на однопоточном ppc, ЕМНИП, с учётом распаковки собирается за пол минуты, а на ix86 snb в 4 потока за секунд 10-16 секунд. Короче, tox тоже годный. > А этот жирный какой-то, еще и блокчейн притащили зачем-то. Хз что за блокчейн, во времена названия CX Ring был обычный dht, да скорее всего и остался сейчас.

4.37 , Аноним ( - ), 14:04, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да он на чем угодно собирается в момент, и бот жрет несколько мегов. Еще и апи крутое, достаточно зарегать колбеки на интересное и забить на остальное, через 10 минут бот из вики уже делает осмысленные вещи. С таким апи и на сях его можно приделать к всему что шевелится, что народ и сделал. Ну вон какой-то охранник дачи на гитхабе. Живет на малине. Мониторит движение, если замечает, звонит по видео хозяину. А с сабжем реально такой бот сделать и не спятить при этом?

3.16 , Аноним ( 18 ), 11:34, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Погугли, что такое блокчейн, и не задавай глупых вопросов. Подсказка: это не про криптовалюты.

4.36 , Аноним ( - ), 13:56, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я в курсе что есть блокчейн, но не понимаю как его процессить без ломового трафа и жора ресурсов, и как обеспечить децентрализацию без всего этого. Абсолютно все реально распределенные дико жрут траф, грузят проц на валидацию нефиговой цепочки и надо хранить нефиового размера базу сети. Без этого оно просто не децентрализованое - надо довериться кому-то другому. Далее защита от подделки. Есть PoW. Это просто, честно, понятно, но ресурсы кушает так что вон то покажется ерундой. Есть PoS но это на грани фрода: дает godlike преимущества создателям над всеми остальными и это никак не децентрализация. Есть идеи лучше? Например какие?

5.46 , Аноним ( - ), 14:30, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пора переходить на современное железо.

А не сидеть на ХР под пентиумом-2 с 1997 года

6.50 , Аноним ( 1 ), 14:41, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Windows XP вышел в 2001-ом, ты верно все забыл, дедушка!

7.56 , Аноним ( 53 ), 14:46, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Внучок, проц с 1997 и твоя любимая винда с 2001

это все старая ветошь, которую нужно было выбросить сразу

А не выжимать из нее по капле

6.64 , Аноним ( - ), 14:56, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пора переходить на современное железо. Апгрейдить железо под месенжер? Ну даже не знаю...

5.55 , Аноним ( 1 ), 14:46, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Емнип, в блокчейне тут хранятся только публичные ключи аккаунтов. Чтобы избежать возможности повторной регистрации одного и того же id.

Сами сообщения хранятся в git-репозиториях на конечных устройствах.

6.62 , Аноним ( - ), 14:54, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Емнип, в блокчейне тут хранятся только публичные ключи аккаунтов. Так они там должны храниться на всю сетку, с начала времен, вместе со служебной информацией блокчейна. И со временем эта база у блокчейнов становится БОЛЬШОЙ. После этого полную версию для честной децентрализации становится туго. > Сами сообщения хранятся в git-репозиториях на конечных устройствах. Ух, а это еще зачем? И сколько вся эта хренота весит в результате, если ей активно пользоваться и дать ей поработать?

3.23 , Аноним ( 23 ), 12:11, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Про блокчейн фигня полная, но tox действительно лучше.

3.24 , Аноним ( 28 ), 12:33, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > блокчейн притащили зачем-то Блокчейн там используется в качестве распределённой базы данных, в которой хранится соответсвие короткого юзернейма/никнейма и JamiID (40-символьного хеша, ЕМНИП). Юзернеймы/никнеймы можно вообще не использовать, но тогда дружбанам придётся передавать свой 40-символьный JamiID. Фишка блокчейна в том, что подменить соответсвие юзернейма и JamiID практически невозможно. Т.е. никнейму твоего дружбана будет соответствовать JamiID твоего дружбана, а не JamiID товарища мойора.

Это в общих чертах, на пальцах. Майнить тебе вообще ничего не нужно.

4.33 , Аноним ( 33 ), 13:49, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Заодно если у тебя в нике будет конфиденциальная информацию её узнают сразу все. Например решил ты ФИО, номер паспорта и номер кредитной карты вписать в ник. И про это узнали сразу все совсем все.

5.44 , Аноним ( - ), 14:25, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Побольше!! Побольше личной информации в ник

Так тарищ майор? Правильно понято?

5.61 , Аноним ( 30 ), 14:53, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если всю информацию впишут все, абсолютно все, потому что нечего скрывать, тогда наступит коммунизм!

4.35 , Аноним ( - ), 13:52, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Слишком оверинженернуто выглядит и технически - либо тяжеловесно, если на себе блокчейн гонять, либо нет децентрализации если доверить кому-то другому. Меня устроит и возможность задать свое имя контакту чтобы он его не мог потом сменить без моего ведома, а короткий ключ как у токса я так и быть 1 раз сверю. > Фишка блокчейна в том, что подменить соответсвие юзернейма и JamiID практически невозможно. В теории. На практике - думаю что есть море способов это обмануть. У них уникод там поддерживается? > Майнить тебе вообще ничего не нужно. Ок, а как обеспечивается децентрализация всего этого?

5.45 , Аноним ( - ), 14:27, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ок, а как обеспечивается децентрализация всего этого? Прочесть внимательно маны. А не пытаться что то выяснить у анонимов

4.60 , Аноним ( 1 ), 14:53, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не так, никнейм не хранится в блокчейне, а лежит на сервере-каталоге имен. Но пользоваться этими именами не обязательно. Реально в блокчейне лежит соответствие jami id - публичный ключ.

2.22 , Аноним ( 28 ), 12:09, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ещё у них на гитхабе(а теперь ихнем гитлабе) есть либа opendht А ещё эта либа давным-давно доступна чуть ли не во всех популярных дистрибутивах, прямо из коробки.

