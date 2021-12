Опубликован децентрализованный коммуникационный клиент Jami "Taranis"

2.11 , uis ( ok ), 11:17, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >На какой технологии оно работает? Случаем не на электроне? Лично я использую клиент на qt. Их всего два с половиной: один на qt, один на электроне и половина на жабе для ведроида

3.14 , Аноним ( 14 ), 11:32, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А GTK куда делся?

4.19 , Аноним ( - ), 11:45, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Deprecated.

4.26 , uis ( ok ), 12:35, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://git.jami.net/savoirfairelinux/jami-client-gnome

3.25 , uis ( ok ), 12:35, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Их всего два с половиной: один на qt, один на электроне и половина на жабе для ведроида Поправлю: три с половиной на линь. Ещё один на GTK.

На гейось есть ещё два.

2.20 , Аноним ( 28 ), 12:06, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > ... а чтобы в исходниках порыться нужна регистрация Чушь. Всё открыто лежит на gitlab-е, без SMS и регистрации.