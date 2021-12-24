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Опубликован децентрализованный коммуникационный клиент Jami "Taranis"

24.12.2021 09:33

Увидел свет новый выпуск децентрализованной коммуникационной платформы Jami, распространяемый под кодовым именем "Taranis". Проект нацелен на создание системы коммуникаций, работающую в режиме P2P и позволяющую организовать как общение больших групп, так и выполнение индивидуальных вызовов c предоставлением высокого уровня конфиденциальности и безопасности. Jami, в прошлом известный как Ring и SFLphone, входит в число проектов GNU и распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки подготовлены для GNU/Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, SUSE, RHEL и т.п.), Windows, macOS, iOS, Android и Android TV.

В отличие от традиционных коммуникационных клиентов Jami способен передавать сообщения без обращения к внешним серверам через организацию прямого соединения между пользователями с применением оконечного шифрования (End-to-end, ключи присутствуют только на стороне клиента) и аутентификации на основе сертификатов X.509. Кроме защищённого обмена сообщениями, программа позволяет совершать голосовые и видео-звонки, создавать телеконференции, обмениваться файлами, организовывать совместный доступ к файлам и содержимому экрана. Для видеоконференций на сервере с CPU Intel Core i7-7700K 4.20 GHz, 32 GB ОЗУ и сетевым подключением 100 Mbit/s наилучшее качество достигается при подключении не более 25 участников. На каждого участника видеоконференции требуется пропускная способность примерно в 2 Mbit/s.

Изначально проект развивался как программный телефон на базе протокола SIP, но уже давно вышел за эти рамки в пользу модели P2P, сохранив при этом совместимость с SIP и возможность совершения звонков при помощи данного протокола. Программа поддерживает различные кодеки (G711u, G711a, GSM, Speex, Opus, G.722) и протоколы (ICE, SIP, TLS), обеспечивает надёжное шифрование видео, голоса и сообщений. Из сервисных функций можно отметить переадресацию и удержание вызовов, запись звонков, история вызовов с поиском, автоматический контроль громкости, интеграция с адресными книгами GNOME и KDE.

Для идентификации пользователя в Jami применяется децентрализованный глобальный механизм аутентификации учётных записей, основанный на реализации адресной книги в форме блокчейна (применяются наработки проекта Ethereum). Один идентификатор пользователя (RingID) может использоваться одновременно на нескольких устройствах и позволяет связываться с пользователем независимо от того, какое из устройств активно, без необходимости поддержания разных идентификаторов на смартфоне и ПК. Адресная книга, отвечающая за трансляцию имён в RingID, хранится на группе узлов, поддерживаемых разными участниками, в том числе можно запустить свой узел для поддержания локальной копии глобальной адресной книги (Jami также реализует отдельную внутреннюю адресную книгу, поддерживаемую клиентом).

Для адресации пользователей в Jami используется протокол OpenDHT (распределённая хэш таблица), не требующий применения централизованных реестров c информацией о пользователях. Основу Jami составляет фоновый процесс jami-daemon, который отвечает за обработку соединений, организацию связи, работу с видео и звуком. Взаимодействие с jami-daemon организовано при помощи библиотеки LibRingClient, которая служит основой для построения клиентского ПО и предоставляет всю типовую функциональность, не привязанную к интерфейсу пользователя и платформам. Поверх LibRingClient создаются непосредственно клиентские приложения, что позволяет достаточно просто создавать и поддерживать различные интерфейсы.

Основные новшества:

  • Предложена начальная реализация новой системы групповых коммуникаций, получившей название "рой" (Swarms). Система позволяет создавать полностью распределённые P2P-чаты, история общения в которых совместно хранится на всех устройствах пользователя в синхронизированном виде. Первая реализация ограничена общением двух участников с возможностью подключения пользователя с разных устройств, привязанных к одной учётной записи (история чата синхронизирована на всех устройствах). В следующей версии будет добавлена поддержка работы групповых чатов в режиме роя.
  • Улучшена поддержка конференций. Добавлен режим "место встречи", позволяющий объединить все входящие вызовы в конференцию (можно разрешить подключение только пользователям, присутствующим в адресной книге), чтобы вручную не добавлять каждого участника. Добавлены настройки для определения модератора по умолчанию. Модераторам конференций предоставлена возможность отключать и возвращать звук с микрофонов участников, а также удалять участников (kick).

    Добавлена функций "поднять руку", при помощи которой участник может выразить желание высказаться.

    Расширены возможность трансляции содержимого экрана, которые теперь позволяют показывать другим участникам содержимое отдельных окон, а не всего экрана или выделенной области.

  • В приложении для платформы Android реализован новый интерфейс совершения вызовов. В версии для iOS улучшена связность при нахождении устройства в спящем или энергосберегающем режимах.
  • Добавлена поддержка платформы Windows 11.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Доступен децентрализованный коммуникационный клиент Jami "Maloya"
  3. OpenNews: Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Jami
  4. OpenNews: Обновления систем видеоконференций Jitsi Meet Electron, OpenVidu и BigBlueButton
  5. OpenNews: Первый публичный выпуск децентрализованной платформы совместной разработки Radicle
  6. OpenNews: Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Ring 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56402-jami
Ключевые слова: jami, ring, messenger
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Обсуждение (65) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:03, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Что там с переименованием контактов? Его по-прежнему нет?
    Это просто смешно!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:05, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    зато есть блокчейн
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 11:15, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Это то конечно главное, а бенефициар монетизации кто?
     
     
  • 4.17, Аркадий Ротенберг (?), 11:39, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я.
     
  • 2.3, Ан (??), 10:16, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не шаришь это не главное
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:47, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На самом деле сырое.
    Некоторые сообщения не удалить. Написать самому себе с одного устройства на другое, переслать файлы - лютый костыль. Плодить профили - хаха.
    Ещё интерфейс/функционал разный на пк и телефоне.
    Ещё крашится на окнах7, а поменять ос нет возможности.
    top показывает неадекватное потребление ресурсов, даже такая децентрализация не оправдает такие затраты.
    Клиенты убогие по юзабилити, все.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:41, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты багрепорты-то шлёшь?
     
  • 3.40, Аноним (40), 14:08, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пересылать файлы с одного своего устройства на другое через месенджер, предназначенный для общения между разными людьми - вот что костыль.
     
  • 2.13, uis (ok), 11:20, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Его по-прежнему нет?

    Если лень делать самому, то не полентсь попросить других

     
  • 2.28, Аноним (28), 13:11, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что там с переименованием контактов? Его по-прежнему нет?

    Переименование - это давно и широко известный вектор атаки на безопасность.

    > Это просто смешно!

    Да, смешно, что некоторые пользователи ориентированных на безопасность мессенжеров такого не знают.

     
     
  • 3.47, Аноним (1), 14:37, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но этот конкретный мессенджер не ориентирован на безопасность. Он ориентирован на устойчивую работу без серверов, полностью p2p. И речь идет о локальном переименовани на твоем устройстве. Но конечно же, "специалистам по безопасности" удобнее отличать людей по идентификатлрам, а не по именам.
     
     
  • 4.58, Аноним (58), 14:51, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Проект нацелен на создание системы коммуникаций... c предоставлением высокого уровня конфиденциальности и безопасности.
     

  • 1.4, Аноним (-), 10:25, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сколько гигабайт на диске нужно для работы? сравнимо с DC++?
     
     
  • 2.6, Автор (?), 10:56, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а в чём проблема с dc++? как юзали его 20 лет назад на хардах в 20 гб, так и юзают
     
  • 2.29, Аноним (28), 13:14, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > сколько гигабайт на диске нужно для работы?

    Пару сотен МЕГАбайт, а не ГИГАбайт.

     

  • 1.7, КО (?), 10:57, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Херня с блокчейном напрягает.
    А так нужно больше мессенджеров без привязки к опсосным номерам
     
     
  • 2.27, Аноним12345 (?), 12:42, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Аркадия Ротенбеога это отнюдь не напрягает
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 13:33, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    утопический идеал, названный в честь древнегреческой исторической области; концепция недостижимой гармонии человека и природы
     
     
  • 4.53, Аноним (53), 14:43, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что за поток бессвязных слов?
     
     
  • 5.66, Аноним (-), 14:58, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Core dump, сэр.
     
  • 2.49, Аноним (53), 14:39, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без блокчейна все тленно
     
  • 2.63, Аноним (58), 14:55, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ему дали
    > мессенджеров без привязки к опсосным номерам

    а он в ответ
    > Херня с блокчейном напрягает.

    Общие базы нужно где-то хранить, или кто угодно может представится тобой.

     

  • 1.8, anonymous (??), 11:12, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    У них сайт нечитабельно говно, а чтобы в исходниках порыться нужна регистрация.

    На какой технологии оно работает? Случаем не на электроне?

     
     
  • 2.11, uis (ok), 11:17, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >На какой технологии оно работает? Случаем не на электроне?

    Лично я использую клиент на qt. Их всего два с половиной: один на qt, один на электроне и половина на жабе для ведроида

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:32, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А GTK куда делся?
     
     
  • 4.19, Аноним (-), 11:45, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Deprecated.
     
  • 4.26, uis (ok), 12:35, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://git.jami.net/savoirfairelinux/jami-client-gnome
     
  • 3.25, uis (ok), 12:35, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Их всего два с половиной: один на qt, один на электроне и половина на жабе для ведроида

    Поправлю: три с половиной на линь. Ещё один на GTK.
    На гейось есть ещё два.

     
  • 2.20, Аноним (28), 12:06, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ... а чтобы в исходниках порыться нужна регистрация

    Чушь. Всё открыто лежит на gitlab-е, без SMS и регистрации.

     

  • 1.9, uis (ok), 11:13, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прикольная штука, как tox.
    Ещё у них на гитхабе(а теперь ихнем гитлабе) есть либа opendht.
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 11:18, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    У tox'а кор как-то сильно компактнее, и свой бот на коленке перепиливается на сях за 10 минут. А этот жирный какой-то, еще и блокчейн притащили зачем-то. А там извините майнить надо как не в себя, или это как вариант - POS с непонятным бенефициаром, который тихой сапой потом наварится?
     
     
  • 3.15, uis (ok), 11:34, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > У tox'а кор как-то сильно компактнее

    Это да, ядро токса на однопоточном ppc, ЕМНИП, с учётом распаковки собирается за пол минуты, а на ix86 snb в 4 потока за секунд 10-16 секунд. Короче, tox тоже годный.

    > А этот жирный какой-то, еще и блокчейн притащили зачем-то.

    Хз что за блокчейн, во времена названия CX Ring был обычный dht, да скорее всего и остался сейчас.

     
     
  • 4.37, Аноним (-), 14:04, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да он на чем угодно собирается в момент, и бот жрет несколько мегов. Еще и апи крутое, достаточно зарегать колбеки на интересное и забить на остальное, через 10 минут бот из вики уже делает осмысленные вещи. С таким апи и на сях его можно приделать к всему что шевелится, что народ и сделал. Ну вон какой-то охранник дачи на гитхабе. Живет на малине. Мониторит движение, если замечает, звонит по видео хозяину. А с сабжем реально такой бот сделать и не спятить при этом?
     
  • 3.16, Аноним (18), 11:34, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Погугли, что такое блокчейн, и не задавай глупых вопросов. Подсказка: это не про криптовалюты.
     
     
  • 4.36, Аноним (-), 13:56, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я в курсе что есть блокчейн, но не понимаю как его процессить без ломового трафа и жора ресурсов, и как обеспечить децентрализацию без всего этого. Абсолютно все реально распределенные дико жрут траф, грузят проц на валидацию нефиговой цепочки и надо хранить нефиового размера базу сети. Без этого оно просто не децентрализованое - надо довериться кому-то другому.

    Далее защита от подделки. Есть PoW. Это просто, честно, понятно, но ресурсы кушает так что вон то покажется ерундой. Есть PoS но это на грани фрода: дает godlike преимущества создателям над всеми остальными и это никак не децентрализация. Есть идеи лучше? Например какие?

     
     
  • 5.46, Аноним (-), 14:30, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пора переходить на современное железо.
    А не сидеть на ХР под пентиумом-2 с 1997 года
     
     
  • 6.50, Аноним (1), 14:41, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows XP вышел в 2001-ом, ты верно все забыл, дедушка!
     
     
  • 7.56, Аноним (53), 14:46, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внучок, проц с 1997 и твоя любимая винда с 2001
    это все старая ветошь, которую нужно было выбросить сразу
    А не выжимать из нее по капле
     
  • 6.64, Аноним (-), 14:56, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пора переходить на современное железо.

    Апгрейдить железо под месенжер? Ну даже не знаю...

     
  • 5.55, Аноним (1), 14:46, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Емнип, в блокчейне тут хранятся только публичные ключи аккаунтов. Чтобы избежать возможности повторной регистрации одного и того же id.
    Сами сообщения хранятся в git-репозиториях на конечных устройствах.
     
     
  • 6.62, Аноним (-), 14:54, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Емнип, в блокчейне тут хранятся только публичные ключи аккаунтов.

    Так они там должны храниться на всю сетку, с начала времен, вместе со служебной информацией блокчейна. И со временем эта база у блокчейнов становится БОЛЬШОЙ. После этого полную версию для честной децентрализации становится туго.

    > Сами сообщения хранятся в git-репозиториях на конечных устройствах.

    Ух, а это еще зачем? И сколько вся эта хренота весит в результате, если ей активно пользоваться и дать ей поработать?

     
  • 3.23, Аноним (23), 12:11, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Про блокчейн фигня полная, но tox действительно лучше.
     
  • 3.24, Аноним (28), 12:33, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > блокчейн притащили зачем-то

    Блокчейн там используется в качестве распределённой базы данных, в которой хранится соответсвие короткого юзернейма/никнейма и JamiID (40-символьного хеша, ЕМНИП). Юзернеймы/никнеймы можно вообще не использовать, но тогда дружбанам придётся передавать свой 40-символьный JamiID.

    Фишка блокчейна в том, что подменить соответсвие юзернейма и JamiID практически невозможно. Т.е. никнейму твоего дружбана будет соответствовать JamiID твоего дружбана, а не JamiID товарища мойора.
    Это в общих чертах, на пальцах.

    Майнить тебе вообще ничего не нужно.

     
     
  • 4.33, Аноним (33), 13:49, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Заодно если у тебя в нике будет конфиденциальная информацию её узнают сразу все. Например решил ты ФИО, номер паспорта и номер кредитной карты вписать в ник.  И про это узнали сразу все совсем все.  
     
     
  • 5.44, Аноним (-), 14:25, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Побольше!! Побольше личной информации в ник
    Так тарищ майор? Правильно понято?
     
  • 5.61, Аноним (30), 14:53, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если всю информацию впишут все, абсолютно все, потому что нечего скрывать, тогда наступит коммунизм!
     
  • 4.35, Аноним (-), 13:52, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком оверинженернуто выглядит и технически - либо тяжеловесно, если на себе блокчейн гонять, либо нет децентрализации если доверить кому-то другому. Меня устроит и возможность задать свое имя контакту чтобы он его не мог потом сменить без моего ведома, а короткий ключ как у токса я так и быть 1 раз сверю.

    > Фишка блокчейна в том, что подменить соответсвие юзернейма и JamiID практически невозможно.

    В теории. На практике - думаю что есть море способов это обмануть. У них уникод там поддерживается?

    > Майнить тебе вообще ничего не нужно.

    Ок, а как обеспечивается децентрализация всего этого?

     
     
  • 5.45, Аноним (-), 14:27, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ок, а как обеспечивается децентрализация всего этого?

    Прочесть внимательно маны. А не пытаться что то выяснить у анонимов

     
  • 4.60, Аноним (1), 14:53, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не так, никнейм не хранится в блокчейне, а лежит на сервере-каталоге имен. Но пользоваться этими именами не обязательно. Реально в блокчейне лежит соответствие jami id - публичный ключ.
     
  • 2.22, Аноним (28), 12:09, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ещё у них на гитхабе(а теперь ихнем гитлабе) есть либа opendht

    А ещё эта либа давным-давно доступна чуть ли не во всех популярных дистрибутивах, прямо из коробки.

     

  • 1.21, Аноним (21), 12:08, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Изначально проект развивался как программный телефон на базе протокола SIP, но уже давно вышел за эти рамки в пользу модели P2P, сохранив при этом совместимость с SIP и возможность совершения звонков при помощи данного протокола.

    Как оно, когда оба собеседника за NAT, да ещё и двойным: провайдера и домашнего роутера?

     
  • 1.31, Аноним (30), 13:35, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Аудио-видое сообщения, звонки есть? В каких мессенджерах есть?
     
     
  • 2.39, Аноним (-), 14:08, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В токсе есть. Правда самое крутое что там есть - опциональность всего этого. Можно выпилить к черту если нет намерений пользоваться. Все бы так. А то вывалят 20 метров суперкрапа, нате, дескать, с лопаты, от щедрот, на все оказии...
     
     
  • 3.59, Аноним (30), 14:51, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не видел клиента для токса этим финкционалом. Токс мертв же, не?
     

  • 1.32, Аноним (33), 13:46, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Таранис! Таранис, Карл!
     
     
  • 2.52, Аноним (-), 14:43, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чо?!
     

  • 1.38, Zenitur (ok), 14:07, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я митаранис, где гитарист
    Мой приятель, улыбнётся мне
     
  • 1.41, Иваныч (??), 14:09, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На завод работать идите, в месунжерах они сидят млять!
     
     
  • 2.43, Аноним (-), 14:23, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так заводы нужно сначало построить
    Кругом торговые центры вместо них
     
     
  • 3.57, Иваныч (??), 14:46, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и строй завод, а не на ойфоны в магазинах гляди!
     
  • 2.54, Аноним (-), 14:44, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ха-ха! Годный тролль. Лови плюс.
     

  • 1.42, Аноним (-), 14:22, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SIP с операторами связи не настроить.
    Может свой какой то сервер, но не sip-провайдеры
     
  • 1.48, Аноним (48), 14:38, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    web версии нет все же
     
  • 1.51, Аноним (-), 14:42, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка платформы Windows 11.

    А вот это лишнее.

     
  • 1.65, Аноним (65), 14:58, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка платформы Windows 11.

    То есть теперь у майкрософта надо просить разрешения, чтобы там запустить приложение Win32/64?

     

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