Доступен децентрализованный коммуникационный клиент Jami "Maloya"

Доступен новый выпуск децентрализованной коммуникационной платформы Jami, распространяемый под кодовым именем "Maloya". Проект нацелен на создание системы коммуникаций, работающую в режиме P2P и позволяющую организовать как общение больших групп, так и выполнение индивидуальных вызовов c предоставлением высокого уровня конфиденциальности и безопасности. Jami, в прошлом известный как Ring и SFLphone, входит в число проектов GNU и распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки подготовлены для GNU/Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, SUSE, RHEL и т.п.), Windows, macOS, iOS, Android и Android TV. В отличие от традиционных коммуникационных клиентов Jami способен передавать сообщения без обращения к внешним серверам через организацию прямого соединения между пользователями с применением оконечного шифрования (End-to-end, ключи присутствуют только на стороне клиента) и аутентификации на основе сертификатов X.509. Кроме защищённого обмена сообщениями, программа позволяет совершать голосовые и видео-звонки, создавать телеконференции, обмениваться файлами, организовывать совместный доступ к файлам и содержимому экрана. Изначально проект развивался как программный телефон на базе протокола SIP, но уже давно вышел за эти рамки в пользу модели P2P, сохранив при этом совместимость с SIP и возможность совершения звонков при помощи данного протокола. Программа поддерживает различные кодеки (G711u, G711a, GSM, Speex, Opus, G.722) и протоколы (ICE, SIP, TLS), обеспечивает надёжное шифрование видео, голоса и сообщений. Из сервисных функций можно отметить переадресацию и удержание вызовов, запись звонков, история вызовов с поиском, автоматический контроль громкости, интеграция с адресными книгами GNOME и KDE. Для идентификации пользователя в Jami применяется децентрализованный глобальный механизм аутентификации учётных записей, основанный на реализации адресной книги в форме блокчейна (применяются наработки проекта Ethereum). Один идентификатор пользователя (RingID) может использоваться одновременно на нескольких устройствах и позволяет связываться с пользователем независимо от того, какое из устройств активно, без необходимости поддержания разных идентификаторов на смартфоне и ПК. Адресная книга, отвечающая за трансляцию имён в RingID, хранится на группе узлов, поддерживаемых разными участниками, в том числе можно запустить свой узел для поддержания локальной копии глобальной адресной книги (Jami также реализует отдельную внутреннюю адресную книгу, поддерживаемую клиентом). Для адресации пользователей в Jami используется протокол OpenDHT (распределённая хэш таблица), не требующий применения централизованных реестров c информацией о пользователях. Основу Jami составляет фоновый процесс jami-daemon, который отвечает за обработку соединений, организацию связи, работу с видео и звуком. Взаимодействие с jami-daemon организовано при помощи библиотеки LibRingClient, которая служит основой для построения клиентского ПО и предоставляет всю типовую функциональность, не привязанную к интерфейсу пользователя и платформам. Поверх LibRingClient создаются непосредственно клиентские приложения, что позволяет достаточно просто создавать и поддерживать различные интерфейсы. В новом выпуске: Унифицировано клиентское приложение для платформ GNU/Linux и Windows (а скоро и для macOS), которое предоставляет новый улучшенный интерфейс на базе Qt, переработанный для упрощения совершения индивидуальных вызовов и проведения конференций. Добавлена возможность изменения микрофона и устройства вывода не прерывая звонка. Улучшены средства для предоставления совместного доступа к экрану.

Повышена стабильность и расширены возможности, связанные с проведением конференций и встреч. Реализована поддержка назначения модераторов конференций, которые могут определять раскладку видео участников на экране, предоставлять слово докладчикам и прерывать участников при необходимости. Судя по проведённым тестам Jami в комфортном режиме может использоваться для конференций, насчитывающих до 20 участников (в ближайшее время этот показатель планируют поднять до 50).

Объявлено о скором прекращении разработки клиента для GNU/Linux с интерфейсом на базе GTK (jami-gnome). Некоторое время jami-gnome ещё будет поддерживаться, но в конечном счёте работа над ним будет остановлена в пользу клиента на базе Qt. При появлении энтузиастов, готовых взять GTK-клиент в свои руки, проект готов предоставить такую возможность.

В клиенте для macOS реализована поддержка плагинов.

Улучшена работа плагина "GreenScreen", использующего методы машинного обучения для скрытия или замены фона при видеовызовах. В новой версии добавлены возможность размытия фона, чтобы другие не видели то, что творится вокруг участника.

Добавлен новый плагин "Watermark", позволяющий вывести свой логотип или любое изображение поверх видео, а также встроить дату и время.

Добавлен плагин "AudioFilter" для добавления к звуку эффекта реверберации.

Переработан клиент для iOS, в котором полностью изменён интерфейс и проведена работа по снижению энергопотребления. Повышена стабильность работы клиента для macOS.

Улучшен сервер управления учётными записями JAMS (Jami Account Management Server), позволяющий централизованно управлять учётными записями локального сообщества или организации, сохраняя при этом распределённый характер сети. JAMS может применяться для интеграции с LDAP и Active Directory, ведения адресной книги и применения специфичных настроек для групп пользователей.

Возвращена полноценная поддержка протокола SIP и предоставлена возможность подключения к GSM-сетям и любым провайдерам SIP-сервисов.



