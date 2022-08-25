GNOME представил инструментарий для сбора телеметрии

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|2.28, Аноним (28), 17:08, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> /etc/machine-id
Мощно придумали! Этот же файл читает браузер...
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|2.42, Аноним (38), 17:23, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Первый вывод будет: пользователя тяжело ставить пакет со сбором статистики - нужно добавить его обязательной зависимостью к гному.
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|3.52, Аноним (28), 17:42, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> добавить его обязательной зависимостью к гному.
А потом внедрить в виде либы в приложения... Ой, а не в системде ли так и было?!
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|1.6, Аноним (6), 16:27, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Кароч план такой: все дружно НЕ устанавливаем этот пакет, а потом, когда он будет поставляться по умолчанию, все дружно выпиливаем этот пакет. А потом кароч пользуемся гномом, пользуемся, никого не трогаем, а потом бац! - и какую-то фичу редхат выпиливает. А мы-то ей пользовались. А дальше кароч плачемся им в багтрекер, мол, зойчем выпилили. А они такие: "телеметрия показала, что ей пользовались ноль целых хрен десятых процента". И тут на нас снисходит озарение, что не надо было ничего выпиливать. Вот такой вот план кароч, кто со мной?
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|2.63, Аноним (63), 18:07, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Кароч план такой: все дружно НЕ устанавливаем этот пакет, а потом, когда
> он будет поставляться по умолчанию, все дружно выпиливаем этот пакет. А
> потом кароч пользуемся гномом, пользуемся, никого не трогаем, а потом бац!
> - и какую-то фичу редхат выпиливает. А мы-то ей пользовались. А
> дальше кароч плачемся им в багтрекер, мол, зойчем выпилили. А они
> такие: "телеметрия показала, что ей пользовались ноль целых хрен десятых процента".
> И тут на нас снисходит озарение, что не надо было ничего
> выпиливать. Вот такой вот план кароч, кто со мной?
У вас какая-то ональная эквилибристика, а не план, много проще не пользоваться современным шлокогномом, как поступают все здоровые люди, и хрен весь.
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|3.93, Аноним (93), 19:32, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ональная эквилибристика
> все здоровые люди
Половина заплюсованных комментов на опеннете либо про анальное, либо про настоящих шотнатдцев, либо и про то, и про другое.
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|2.31, Аноним (28), 17:11, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> не попадают в лог на сервере
Да-да, охотно верим, что ТАМ сидят очень честные партнёры... Такие же, которые продали 90 млн американских аккаунтов налево в третью страну.
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|1.10, Жироватт (ok), 16:30, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хе. Таоке ощущение, что к ним, в редхат, пробрался зомби из майкрософт и покусал их всех
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|3.20, Аноним (20), 16:39, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кеды не включают её не умолчанию. А ты сам по желание можешь выкрутить её на 4 уровень и посылать всё что можно.
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|4.76, Klizma (?), 18:54, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А тут что включают? Кто тебя заставляет посылать телеметрию Gnome? Удали приложение и спи срокойно. Но нет, в божественных кедах, все божественно. Тьфу (на кеды).
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|4.79, Аноним (12), 18:59, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Включай не включай, а в файл оно всё равно что-то пишет. Зачем? Неизвестно. В ~/.config/kde.org/UserFeedback.org.kde.*.conf загляни.
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|2.18, IBM (?), 16:38, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лолшта? Наши зомби ваших майкрософтовских давно б самих зохавали. Если б смогли One Microsoft way перейти - там открытое место и даже ночью такой свет, что и они не выдерживают.
(Понятное дело, сделано было чтоб оттудашние не разбегались.)
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|2.100, Аноним (100), 20:44, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Такое ощущение, что к ним, в редхат, пробрался зомби из майкрософт
С 2019 года RedHat принадлежит IBM.
Microsoft, IBM - хрен редьки не слаще
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|1.13, Шарп (ok), 16:32, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Интересно будет понаблюдать за местными гномоводами, которые одновременно будут оправдывать зонды в гноме и проклинать зонды в продуктах микрософта. Ух какая растяжечка.
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|2.17, Влад (??), 16:38, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Ниит, это другое! Майкрософту телеметрия нужна только чтобы продавать данные на чёрном рынке и чтобы ФБР следило за всеми! А для Гномика это крутой инструмент, позволяющим разрабам без твоих лишних телодвижений самим видеть баги и исправлять их!!!!"
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|2.21, Нил Стивенсон (?), 16:44, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну зонды в гноме можно посмотреть хотя бы и при желании выпилить у майков такая опция отсутствует.
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|2.77, Klizma (?), 18:56, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вон уже в кедах 4 уровня телеметрии, но нет надо наехать на Гном.
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|1.19, Аноним (19), 16:38, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Переданная информация позволит проанализировать предпочтения пользователей GNOME и учесть их при принятии решений
То есть GNOME станет не только быстрым и нересурсоёмким, но ещё и не требующим доводки после установки.
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|2.35, kusb (?), 17:15, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Из-за понятно чего у меня уже ложь ассоциируется с правдой и наоборот. Например я могу назвать убийцу героем подразумевая что он убийца, ведь человек которому я это говорю сам понимает, что под словом герой я подразумеваю убийцу, так что это не обман.
>То есть GNOME станет не только быстрым и нересурсоёмким, но ещё и не требующим доводки после установки.
Это сообщение критика ресурсоёмкости и быстроты гнома? Ты пишешь о том, что теперь он будет ещё и просить доводки после установки в виде выпиливания телеметрии?
Это радость по поводу того, что гном быстрый и реально не ресурсоёмкий? Это радость из-за того, что теперь из-за телеметрии умолчания будут более правильными, так что можно не настраивать?
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|2.64, Аноним (63), 18:09, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Переданная информация позволит проанализировать предпочтения пользователей GNOME и учесть их при принятии решений
> То есть GNOME станет не только быстрым и нересурсоёмким, но ещё и
> не требующим доводки после установки.
Так толсто, что аж тонко.
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|1.22, Аноним (22), 16:50, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как будто эти данные помешают гномерастам в очередной раз сказать - вам надо вы и делайте, мы реализовывать не будет, а скорее наоборот, что-то еще выпилим
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|2.32, yet another anonymous (?), 17:11, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> ... а скорее наоборот, что-то еще выпилим
Если бы. Обычно --- "впилим, своё, очень большое; вы о нём даже слышать не хотите, но вы просто не понимаете как плохо вы без него живёте, лохи позорные".
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|1.23, Аноним (23), 16:57, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ой! Столько недовольных, а они так старались, телеметрию вам делали, делали.
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|1.24, EuPhobos (ok), 16:58, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не в защиту третьего гонма, но просто любопытно, как все сразу говном кидаться, да даже тот же Debian при стандартной установке спрашивает о том, ставим ли пакет "popularity-contest" (не знаю как про Ubuntu, возможно и без спроса ставит).
Всё та же телеметрия..
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|2.48, Аноним (48), 17:39, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Убунту можно отключить на свежей установке при первом запуске, но у меня эта менюшка никогда не вылезала)
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|2.99, имярек (?), 20:42, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это не ситуация, где или те, или эти. Гном - нехорошие люди, и, удивительно, дебиан - нехорошие люди. Потому что гном и дебиан давно перестали быть просто софтом для опенсорс коммьюнити или как ето ещё назвать, и стали бусинесс продукцтом для делания денег.
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|1.25, Аноним (25), 17:06, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> для сбора телеметрии
Gnome давно уже лежит под корпорастами, теперь маски сброшены.
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|2.26, Аноним (25), 17:07, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К примеру, разрушение API Gtk2 было очевидной диверсией, думающие люди уже в тот момент всё поняли.
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|3.33, Аноним (33), 17:12, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> API Gtk2
когда его выпустили, ты ещё интересовался программированием, а теперь спился и пишешь комменты на опеннете, работя на госконтору?
шигорин, залогинься
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|1.27, kusb (?), 17:08, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почему я не удивлён и был уверен, что так и будет? Как это работает?
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|1.29, user90 (?), 17:08, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Новость конечно не читал, но заголовок прекрасен - "Вот в гном и телеметрию встроили!" ;)
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|2.36, yet another anonymous (?), 17:16, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что, есть уверенность, что иногда можно будет отказаться? Или да, конечно можно будет отказаться, предоставив письменный отказ с приложением биометрии и скана паспорта.
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|1.30, Аноним (30), 17:10, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Переданная информация позволит проанализировать предпочтения пользователей GNOME и учесть их при принятии решений, связанных с повышением удобства работы и развитием оболочки. При помощи полученных данных разработчики смогут лучше понять потребности пользователей и выделить направления деятельности, которым следует уделить первостепенное внимание.
Ну да, конечно... У пользователей, блждад, потребность в превьюхах в файлпикере с момента появления гнома (багрепорт с 2004 года весит), но разработчики торетьегнома плевать хотели.
https://jayfax.neocities.org/mediocrity/gnome-has-no-thumbnails-in-the-file-pi
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|1.39, Аноним (39), 17:22, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Компания Red Hat объявила о готовности инструмента gnome-info-gulag для сбора телеметрии. Пользователям, желающим отказаться от участия в сборе данных, предложены пустые пакеты
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|1.40, Аноним (40), 17:23, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Гном: Если хотите помочь нам, можете установить эту отдельную программу по желанию и отправить нам данную информацию.
Белки-истерички с опеннута: ААААААА. Я СЛОВО ТЕЛЕМЕТРИЯ В ЗАГОЛОВКЕ УВИДЕЛ АААААААААААА
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|2.43, Аноним (43), 17:25, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Белка-терпила: АААА КТО_ТО СОМНЕВАЕСЯ В НЕПОГРЕЖИМОМ ГНОМЕ ААААА НАДО СПОЛТИТСЯ ВОКРУГ ГНОМА И ВСЁ ПЕРЕТЕРПЕТЬ АААА
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|3.44, Аноним (40), 17:29, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Сомневаться в чем? Расскажи мне свой сценарий в которм ночью из под твоей кровати гном вылезет, подключит тебе сторонний репозиторий за тебя, установит программу и телеметрию отправит в гномью страну, я послушаю, потом в дурку позвоню.
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|4.49, Аноним (48), 17:40, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О да логика. Гном же не вылезает из под кровати, значит давайте терпеть телеметрию. Больше телеметрии собирателям телеметрии.
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|5.53, Аноним (40), 17:43, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Терпеть что, third-party программу которую тебе предлагают накатить от доброй души по своему желанию? Я вообще с человеком общаюсь или со стеной?
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|6.59, Аноним (59), 17:50, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да не трать ты своё время на местных неадекватов, вон, в телеге больше людей думающих что пишут, ведь номер телефона как никак привязан
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|7.71, Аноним (71), 18:36, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дожили, на ИТ ресурсе люди не в курсе что в телеграмме можно скрыть свой номер.
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|1.46, Максим (??), 17:31, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А что, мобильные платформы шпионят за пользователями, а десктоп чем хуже? Модно, молодёжно.
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|1.47, Аноним (47), 17:35, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> информация позволит проанализировать предпочтения пользователей GNOME и учесть их при принятии решений ... При помощи полученных данных разработчики смогут лучше понять потребности пользователей и выделить направления деятельности, которым следует уделить первостепенное внимание.
С каких пор GNOME не наплевать на мнения пользователей?
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|1.54, Аноним (54), 17:43, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> При помощи полученных данных разработчики смогут лучше понять потребности пользователей и выделить направления деятельности, которым следует уделить первостепенное внимание.
Да не так надо. Надо eat your own dog food, или как оно это. А со всеми этими телеметриями дешевле, понятно. Только вот надо не забыть заплатить зарплату парочке сотрудников, которые хорошие аналитики, если они вообще есть в штате, которые смогут нормально и правильно интерпретировать эти данные, а не "о, эту кнопку нажимали больще всего, сделаём её ещё больше".
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|2.65, Аноним (40), 18:13, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Только вот надо не забыть заплатить зарплату парочке сотрудников, которые хорошие аналитики, если они вообще есть в штате, которые смогут нормально и правильно интерпретировать эти данные
Они не спрашивают какую-то случайную информацию чтобы случайно её интерпретировать, они проводят исследование чтобы получить ответы на конкретные вопросы. Если кликнуть на репозиторий в новости, там буквально расписано с какой целью им нужна каждая частица информации, для чего они это спрашивают. Для примера
>Enabled GNOME extensions
>Any changes from extensions that should be considered for the default shell experience?
То есть если им 80%+ покажут что у них dash to dock установлен, они могут в кой-то веки задуматься наконец о том чтобы эту функциональность нормально по умолчанию интегрировать.
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|1.58, Аноним (47), 17:48, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> для исключения дубликатов к данным привязывается хэш с солью, созданный на основе идентификатора компьютера (/etc/machine-id) и имени пользователя.
chroot и скриптом в цикле создаёшь нового пользователя с именем из /dev/random, шлёшь инфу, грохаешь его... Скоро твои предпочтения, Анон, станут предпочтениями GNOME!
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|1.69, Аноним (69), 18:26, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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KUserFeedback, gnome-info-collect уже есть, теперь ждём под xfce,mate,cinnamon,lxqt...
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|1.70, Аноним (-), 18:29, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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не когда не любил гном за его интерфейс и тежеловестность, теперь прибавилась ещё одна причина его не ставить.
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|2.72, Аноним (71), 18:40, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Какая причина? Существование пакета с телеметрией который нужно добровольно вручную установить? Кеды так-то тоже имеют пакет собирающий телеметрию.
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|3.80, Klizma (?), 19:00, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Вот тоже добивает эта двуличность тут. В кедах все у них божественно, но это другое, не трожь! Лицемеры.
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|4.90, Аноним (-), 19:13, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лицимерие, это в новости про гном комментировать про кде. А кеды, а кеды... Со стороны это очень жалкое зрелеще)))
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|1.73, Анонимный (ok), 18:40, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Печально это всё.
Всё больше дистрибутив превращаются из бесплатных в условно бесплатных.
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|1.81, Аноним (-), 19:02, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Такими темпами скоро баннеры с рекламой и майнеры будут устанавливать))
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|1.82, Klizma (?), 19:03, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Молодцы! Нужна обратная связь. GNOME 3 - лучшее DE на настоящий момент. Это без вариантов.
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|3.97, dannyD (?), 20:24, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Клизма, а ты носишь анальный зонд?
он бетта тестер, ну всмысле сразу после альфы.
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|2.88, Аноним (48), 19:13, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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За что ты так ненавидишь клизмы? Или у тебя был с ними печальный опыт?
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|3.92, Аноним (-), 19:17, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тебя проблемы с пониманием руссского языка? Так изучай!
> "Оффтоп — Оффтопик (иначе офтопик, оффтоп от англ. off topic) любое сетевое сообщение, выходящее за рамки заранее установленной темы общения."
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|1.102, BAZ_Megodriver (?), 21:18, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я не понимаю, что кто в 3м гноме находит удобным ?
Это с родни Unity - когда спросили зачем надо - все ответили только мешает.
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|2.107, Аноним (19), 21:39, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-первых, не в 3-м, а в 42-м (GTK4). Во-вторых, он просто работает. Работает, не тратя моё время на восстановление потерянных данных, а нервы — на страх ткнуть что-то не так, потому что «оно упадёт».
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|3.110, Аноним (43), 21:42, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что ты несешь про потерянные данные причём тут гном? Ты прям ярко характеризуешь всех пользователей гнома, низкий iq, спутанные мысли, бредовые идеи.
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|1.103, prokoudine (ok), 21:28, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Без внятного плана, что делать с собранными данными, как их анализировать, как принимать решения на основании собранной инфы и т.д. не взлетит. План в посте не представлен.
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|3.109, prokoudine (ok), 21:40, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кому ты продашь пересыпанные солью данные о железе у трёх с половиной пользователей гнома или двух с половиной пользователей кед? Кому они нужны? Что ты куришь и почему тебе себя так не жаль?
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|4.111, Аноним (43), 21:44, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даю подсказку ключевое слово фингерпринтинг. Загуглить я уверен ты не в состоянии, но знай что такое слово существует.
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|5.113, prokoudine (ok), 21:47, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот видишь, ты даже не можешь ответить на вопрос по сути, а сразу переходишь к дешёвым понтам.
Нет, чувак, это производит совсем не то впечатление, на которое ты рассчитывал.
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|1.105, истина в последней инстанции (?), 21:33, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Очень нужно. Всецело поддерживаю. Очень важное нововведение для гнома. Поздравляю всех любителей этой замечательной среды.
Для большей интеграции предлагаю перенести всё это непосредственно в GTK
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|1.106, Аноним (19), 21:35, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На всех трёх машинах установил, запустил, отправил. GNOME будет ещё лучше, ну пусть.
В комментариях полюбовался клоунами, не отличающими термин «телеметрия» (удалённое измерение величин) от термина «слежка». Такие у нас IT-шники.
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|2.112, Аноним (43), 21:45, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ахаха капец ты IT-шник не можешь понять что телеметрия часть слежки. Я уверен ты в гос конторе работаешь.
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|2.114, Аноним (114), 21:47, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если обьект измерения люди, то логично это называется слежка. Сам ты клоун, причем веьма унылый
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