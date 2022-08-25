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GNOME представил инструментарий для сбора телеметрии

25.08.2022 15:48

Разработчики из компании Red Hat объявили о готовности инструмента gnome-info-collect для сбора телеметрии о системах, на которых используется окружение GNOME. Пользователям, желающим принять участие в сборе данных, предложены готовые пакеты для Ubuntu, openSUSE, Arch Linux и Fedora.

Переданная информация позволит проанализировать предпочтения пользователей GNOME и учесть их при принятии решений, связанных с повышением удобства работы и развитием оболочки. При помощи полученных данных разработчики смогут лучше понять потребности пользователей и выделить направления деятельности, которым следует уделить первостепенное внимание.

Gnome-info-collect представляет собой простое клиент-серверное приложение, которое собирает данные о системе и передаёт их на сервер GNOME. Данные обрабатываются обезличенно, без сохранения информации о конкретных пользователях и хостах, но для исключения дубликатов к данным привязывается хэш с солью, созданный на основе идентификатора компьютера (/etc/machine-id) и имени пользователя. Перед отправкой подготовленные для передачи данные показываются пользователю для подтверждения операции. Данные, которые могут использоваться для идентификации системы, такие как IP-адрес и точное время на стороне пользователя, отфильтровываются и не попадают в лог на сервере.

Среди собираемой информации: используемый дистрибутив, параметры аппаратного обеспечения (включая данные о производителе и модели), список установленных приложений, список избранных приложений (вынесенных на панель), наличие поддержки Flatpak и доступа к Flathub в GNOME Software, типы используемых учётных записей в GNOME online, включённые сервисы совместного доступа (DAV, VNC, RDP, SSH), настройки виртуальных рабочих столов, число пользователей в системе, используемый web-браузер, включённые расширения GNOME.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/aday/2...)
  2. OpenNews: Mozilla развивает механизм передачи телеметрии рекламным сетям, обеспечивающий конфиденциальность
  3. OpenNews: Для Fedora утверждён метод подсчёта пользователей, не использующий UUID
  4. OpenNews: GitLab отложил включение телеметрии
  5. OpenNews: Опубликован отчёт на основе телеметрии, переданной пользователями Ubuntu 18.04
  6. OpenNews: В DNF предлагают встроить UUID для идентификации установок Fedora
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57676-gnome
Ключевые слова: gnome, telemetry
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (108) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Антифрактал (?), 16:11, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нуну
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 17:08, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > /etc/machine-id

    Мощно придумали! Этот же файл читает браузер...

     
     
  • 3.38, Аноним (38), 17:17, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    "ну чего ты начинаешь, нормально же общались" =)
     
  • 3.101, Аноним (-), 20:58, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший повод его иногда рандомизировать :)
     

  • 1.2, Anonim1685 (?), 16:15, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Дружно нактываем этот сборщик на второгном, и ждем ебилдов.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:18, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    😂 на матэ
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 17:16, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    эМ-Эй-Ти-И?
     
     
  • 4.50, Аноним (28), 17:40, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Название происходит от испанского MATE ([ма́тэ])
     
     
  • 5.57, pashev.ru (?), 17:45, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или maté 👺
     
     
  • 6.75, Аноним (-), 18:48, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мат
     

  • 1.3, zog (??), 16:17, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Шли бы они лесом дремучим.
     
  • 1.5, Анонн (?), 16:19, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Т.е. ее (пока) еще нужно устанавливать вручную?
     
     
  • 2.42, Аноним (38), 17:23, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Первый вывод будет: пользователя тяжело ставить пакет со сбором статистики - нужно добавить его обязательной зависимостью к гному.
     
     
  • 3.52, Аноним (28), 17:42, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > добавить его обязательной зависимостью к гному.

    А потом внедрить в виде либы в приложения... Ой, а не в системде ли так и было?!

     

  • 1.6, Аноним (6), 16:27, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Кароч план такой: все дружно НЕ устанавливаем этот пакет, а потом, когда он будет поставляться по умолчанию, все дружно выпиливаем этот пакет. А потом кароч пользуемся гномом, пользуемся, никого не трогаем, а потом бац! - и какую-то фичу редхат выпиливает. А мы-то ей пользовались. А дальше кароч плачемся им в багтрекер, мол, зойчем выпилили. А они такие: "телеметрия показала, что ей пользовались ноль целых хрен десятых процента". И тут на нас снисходит озарение, что не надо было ничего выпиливать. Вот такой вот план кароч, кто со мной?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:29, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    С Firefox уже получилось.
     
  • 2.11, Жироватт (ok), 16:30, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Хороший пла-а-а-ан. Хотите затянуться?
     
  • 2.12, Аноним (12), 16:32, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Решил в пятницу занять место в очереди?
     
  • 2.63, Аноним (63), 18:07, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кароч план такой: все дружно НЕ устанавливаем этот пакет, а потом, когда
    > он будет поставляться по умолчанию, все дружно выпиливаем этот пакет. А
    > потом кароч пользуемся гномом, пользуемся, никого не трогаем, а потом бац!
    > - и какую-то фичу редхат выпиливает. А мы-то ей пользовались. А
    > дальше кароч плачемся им в багтрекер, мол, зойчем выпилили. А они
    > такие: "телеметрия показала, что ей пользовались ноль целых хрен десятых процента".
    > И тут на нас снисходит озарение, что не надо было ничего
    > выпиливать. Вот такой вот план кароч, кто со мной?

    У вас какая-то ональная эквилибристика, а не план, много проще не пользоваться современным шлокогномом, как поступают все здоровые люди, и хрен весь.

     
     
  • 3.93, Аноним (93), 19:32, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ональная эквилибристика
    > все здоровые люди

    Половина заплюсованных комментов на опеннете либо про анальное, либо про настоящих шотнатдцев, либо и про то, и про другое.

     

  • 1.7, yet another anonymous (?), 16:27, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Добавить нечего. Разве что "Совесть, тоже хорошая вещь. Надо бы иногда пользоваться."
     
     
  • 2.31, Аноним (28), 17:11, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > не попадают в лог на сервере

    Да-да, охотно верим, что ТАМ сидят очень честные партнёры... Такие же, которые продали 90 млн американских аккаунтов налево в третью страну.

     

  • 1.10, Жироватт (ok), 16:30, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хе. Таоке ощущение, что к ним, в редхат, пробрался зомби из майкрософт и покусал их всех
     
     
  • 2.14, Аноним (12), 16:32, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это они за кедами побежали. Те тоже запилили телеметрию.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 16:39, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кеды не включают её не умолчанию. А ты сам по желание можешь выкрутить её на 4 уровень и посылать всё что можно.
     
     
  • 4.76, Klizma (?), 18:54, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тут что включают? Кто тебя заставляет посылать телеметрию Gnome? Удали приложение и спи срокойно. Но нет, в божественных кедах, все божественно. Тьфу (на кеды).
     
  • 4.79, Аноним (12), 18:59, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Включай не включай, а в файл оно всё равно что-то пишет. Зачем? Неизвестно. В ~/.config/kde.org/UserFeedback.org.kde.*.conf загляни.
     
  • 2.18, IBM (?), 16:38, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лолшта? Наши зомби ваших майкрософтовских давно б самих зохавали. Если б смогли One Microsoft way перейти - там открытое место и даже ночью такой свет, что и они не выдерживают.

    (Понятное дело, сделано было чтоб оттудашние не разбегались.)

     
  • 2.100, Аноним (100), 20:44, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Такое ощущение, что к ним, в редхат, пробрался зомби из майкрософт

    С 2019 года RedHat принадлежит IBM.
    Microsoft, IBM - хрен редьки не слаще

     

  • 1.13, Шарп (ok), 16:32, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно будет понаблюдать за местными гномоводами, которые одновременно будут оправдывать зонды в гноме и проклинать зонды в продуктах микрософта. Ух какая растяжечка.
     
     
  • 2.16, Аноним (20), 16:37, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда это им мешало? Логика им никогда не мешала.
     
  • 2.17, Влад (??), 16:38, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Ниит, это другое! Майкрософту телеметрия нужна только чтобы продавать данные на чёрном рынке и чтобы ФБР следило за всеми! А для Гномика это крутой инструмент, позволяющим разрабам без твоих лишних телодвижений самим видеть баги и исправлять их!!!!"
     
  • 2.21, Нил Стивенсон (?), 16:44, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну зонды в гноме можно посмотреть хотя бы и при желании выпилить у майков такая опция отсутствует.
     
  • 2.77, Klizma (?), 18:56, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вон уже в кедах 4 уровня телеметрии, но нет надо наехать на Гном.
     

  • 1.19, Аноним (19), 16:38, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Переданная информация позволит проанализировать предпочтения пользователей GNOME и учесть их при принятии решений

    То есть GNOME станет не только быстрым и нересурсоёмким, но ещё и не требующим доводки после установки.

     
     
  • 2.34, Аноним (28), 17:12, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мечты розовых пони :)
     
  • 2.35, kusb (?), 17:15, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Из-за понятно чего у меня уже ложь ассоциируется с правдой и наоборот. Например я могу назвать убийцу героем подразумевая что он убийца, ведь человек которому я это говорю сам понимает, что под словом герой я подразумеваю убийцу, так что это не обман.
    >То есть GNOME станет не только быстрым и нересурсоёмким, но ещё и не требующим доводки после установки.

    Это сообщение критика ресурсоёмкости и быстроты гнома? Ты пишешь о том, что теперь он будет ещё и просить доводки после установки в виде выпиливания телеметрии?
    Это радость по поводу того, что гном быстрый и реально не ресурсоёмкий? Это радость из-за того, что теперь из-за телеметрии умолчания будут более правильными, так что можно не настраивать?

     
  • 2.64, Аноним (63), 18:09, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Переданная информация позволит проанализировать предпочтения пользователей GNOME и учесть их при принятии решений
    > То есть GNOME станет не только быстрым и нересурсоёмким, но ещё и
    > не требующим доводки после установки.

    Так толсто, что аж тонко.

     
  • 2.67, Аноним (67), 18:20, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С какого перепуга?
     

  • 1.22, Аноним (22), 16:50, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как будто эти данные помешают гномерастам в очередной раз сказать - вам надо вы и делайте, мы реализовывать не будет, а скорее наоборот, что-то еще выпилим
     
     
  • 2.32, yet another anonymous (?), 17:11, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > ... а скорее наоборот, что-то еще выпилим

    Если бы. Обычно --- "впилим, своё, очень большое; вы о нём даже слышать не хотите, но вы просто не понимаете как плохо вы без него живёте, лохи позорные".

     

  • 1.23, Аноним (23), 16:57, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ой! Столько недовольных, а они так старались, телеметрию вам делали, делали.
     
     
  • 2.41, Аноним (37), 17:23, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто исполнительный директор?
     
     
  • 3.68, Аноним (67), 18:22, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там совет трансдиректоров.
     

  • 1.24, EuPhobos (ok), 16:58, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не в защиту третьего гонма, но просто любопытно, как все сразу говном кидаться, да даже тот же Debian при стандартной установке спрашивает о том, ставим ли пакет "popularity-contest" (не знаю как про Ubuntu, возможно и без спроса ставит).
    Всё та же телеметрия..
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 17:39, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Убунту можно отключить на свежей установке при первом запуске, но у меня эта менюшка никогда не вылезала)
     
  • 2.89, Аноним (89), 19:13, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По умолчанию ответ "нет".
     
     
  • 3.94, Аноним (93), 19:34, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По умолчанию не запущен.
     
     
  • 4.98, Аноним (6), 20:36, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По умолчанию комп выключен.
     
  • 2.99, имярек (?), 20:42, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не ситуация, где или те, или эти. Гном - нехорошие люди, и, удивительно, дебиан - нехорошие люди. Потому что гном и дебиан давно перестали быть просто софтом для опенсорс коммьюнити или как ето ещё назвать, и стали бусинесс продукцтом для делания денег.
     

  • 1.25, Аноним (25), 17:06, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > для сбора телеметрии

    Gnome давно уже лежит под корпорастами, теперь маски сброшены.

     
     
  • 2.26, Аноним (25), 17:07, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К примеру, разрушение API Gtk2 было очевидной диверсией, думающие люди уже в тот момент всё поняли.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 17:12, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > API Gtk2

    когда его выпустили, ты ещё интересовался программированием, а теперь спился и пишешь комменты на опеннете, работя на госконтору?

    шигорин, залогинься

     

  • 1.27, kusb (?), 17:08, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему я не удивлён и был уверен, что так и будет? Как это работает?
     
  • 1.29, user90 (?), 17:08, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новость конечно не читал, но заголовок прекрасен - "Вот в гном и телеметрию встроили!" ;)
     
     
  • 2.36, yet another anonymous (?), 17:16, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, есть уверенность, что иногда можно будет отказаться? Или да, конечно можно будет отказаться, предоставив письменный отказ с приложением биометрии и скана паспорта.
     

  • 1.30, Аноним (30), 17:10, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Переданная информация позволит проанализировать предпочтения пользователей GNOME и учесть их при принятии решений, связанных с повышением удобства работы и развитием оболочки. При помощи полученных данных разработчики смогут лучше понять потребности пользователей и выделить направления деятельности, которым следует уделить первостепенное внимание.

    Ну да, конечно... У пользователей, блждад, потребность в превьюхах в файлпикере с момента появления гнома (багрепорт с 2004 года весит), но разработчики торетьегнома плевать хотели.

    https://jayfax.neocities.org/mediocrity/gnome-has-no-thumbnails-in-the-file-pi

     
  • 1.39, Аноним (39), 17:22, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Компания Red Hat объявила о готовности инструмента gnome-info-gulag для сбора телеметрии. Пользователям, желающим отказаться от участия в сборе данных, предложены пустые пакеты
     
  • 1.40, Аноним (40), 17:23, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Гном: Если хотите помочь нам, можете установить эту отдельную программу по желанию и отправить нам данную информацию.
    Белки-истерички с опеннута: ААААААА. Я СЛОВО ТЕЛЕМЕТРИЯ В ЗАГОЛОВКЕ УВИДЕЛ АААААААААААА
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 17:25, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Белка-терпила: АААА КТО_ТО СОМНЕВАЕСЯ В НЕПОГРЕЖИМОМ ГНОМЕ ААААА НАДО СПОЛТИТСЯ ВОКРУГ ГНОМА И ВСЁ ПЕРЕТЕРПЕТЬ АААА
     
     
  • 3.44, Аноним (40), 17:29, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сомневаться в чем? Расскажи мне свой сценарий в которм ночью из под твоей кровати гном вылезет, подключит тебе сторонний репозиторий за тебя,  установит программу и телеметрию отправит в гномью страну, я послушаю, потом в дурку позвоню.
     
     
  • 4.49, Аноним (48), 17:40, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О да логика. Гном же не вылезает из под кровати, значит давайте терпеть телеметрию. Больше телеметрии собирателям телеметрии.
     
     
  • 5.53, Аноним (40), 17:43, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Терпеть что, third-party программу  которую тебе предлагают накатить от доброй души по своему желанию? Я вообще с человеком общаюсь или со стеной?
     
     
  • 6.59, Аноним (59), 17:50, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да не трать ты своё время на местных неадекватов, вон, в телеге больше людей думающих что пишут, ведь номер телефона как никак привязан
     
     
  • 7.71, Аноним (71), 18:36, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дожили, на ИТ ресурсе люди не в курсе что в телеграмме можно скрыть свой номер.
     
     
  • 8.108, Аноним (43), 21:39, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да не трать ты своё время на местных терпил, они сами себе злобные буратины ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.46, Максим (??), 17:31, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что, мобильные платформы шпионят за пользователями, а десктоп чем хуже? Модно, молодёжно.
     
     
  • 2.51, Аноним (48), 17:42, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователи мобильных платформ уже приучены.
     

  • 1.47, Аноним (47), 17:35, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > информация позволит проанализировать предпочтения пользователей GNOME и учесть их при принятии решений ... При помощи полученных данных разработчики смогут лучше понять потребности пользователей и выделить направления деятельности, которым следует уделить первостепенное внимание.

    С каких пор GNOME не наплевать на мнения пользователей?

     
  • 1.54, Аноним (54), 17:43, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > При помощи полученных данных разработчики смогут лучше понять потребности пользователей и выделить направления деятельности, которым следует уделить первостепенное внимание.

    Да не так надо. Надо eat your own dog food, или как оно это. А со всеми этими телеметриями дешевле, понятно. Только вот надо не забыть заплатить зарплату парочке сотрудников, которые хорошие аналитики, если они вообще есть в штате, которые смогут нормально и правильно интерпретировать эти данные, а не "о, эту кнопку нажимали больще всего, сделаём её ещё больше".

     
     
  • 2.65, Аноним (40), 18:13, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Только вот надо не забыть заплатить зарплату парочке сотрудников, которые хорошие аналитики, если они вообще есть в штате, которые смогут нормально и правильно интерпретировать эти данные

    Они не спрашивают какую-то случайную информацию чтобы случайно её интерпретировать, они проводят исследование чтобы получить ответы на конкретные вопросы. Если кликнуть на репозиторий в новости, там буквально расписано с какой целью им нужна каждая частица информации, для чего они это спрашивают. Для примера
    >Enabled GNOME extensions
    >Any changes from extensions that should be considered for the default shell experience?

    То есть если им 80%+ покажут что у них dash to dock установлен,  они могут в кой-то веки задуматься наконец о том чтобы эту функциональность нормально  по умолчанию интегрировать.

     

  • 1.55, Аноним (55), 17:43, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    ~~Родина~~ IBM слышит
     
  • 1.56, Аноним (56), 17:43, 25/08/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
  • 1.58, Аноним (47), 17:48, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для исключения дубликатов к данным привязывается хэш с солью, созданный на основе идентификатора компьютера (/etc/machine-id) и имени пользователя.

    chroot и скриптом в цикле создаёшь нового пользователя с именем из /dev/random, шлёшь инфу, грохаешь его... Скоро твои предпочтения, Анон, станут предпочтениями GNOME!

     
  • 1.60, dannyD (?), 18:01, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    очередное красношляпие.
     
  • 1.66, Хруст (??), 18:14, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну хоть так увидят на своих макбуках, на чем народ живет.
     
  • 1.69, Аноним (69), 18:26, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    KUserFeedback, gnome-info-collect уже есть, теперь ждём под xfce,mate,cinnamon,lxqt...
     
  • 1.70, Аноним (-), 18:29, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    не когда не любил гном за его интерфейс и тежеловестность, теперь прибавилась ещё одна причина его не ставить.
     
     
  • 2.72, Аноним (71), 18:40, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Какая причина? Существование пакета с телеметрией который нужно добровольно вручную установить? Кеды так-то тоже имеют пакет собирающий телеметрию.
     
     
  • 3.80, Klizma (?), 19:00, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Вот тоже добивает эта двуличность тут. В кедах все у них божественно, но это другое, не трожь! Лицемеры.
     
     
  • 4.90, Аноним (-), 19:13, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лицимерие, это в новости про гном комментировать про кде. А кеды, а кеды... Со стороны это очень жалкое зрелеще)))
     

  • 1.73, Анонимный (ok), 18:40, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Печально это всё.
    Всё больше дистрибутив превращаются из бесплатных в условно бесплатных.
     
  • 1.74, Аноним (-), 18:45, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот тебе и гном
     
     
  • 2.78, Klizma (?), 18:58, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну поставь кеды, где уже 4 уровня телеметрии вкорячено.
     
     
  • 3.83, Аноним (-), 19:05, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сказал "человек" у которого ник "клизма" 😆 😆 😆
     

  • 1.81, Аноним (-), 19:02, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Такими темпами скоро баннеры с рекламой и майнеры будут устанавливать))
     
     
  • 2.96, Аноним (96), 19:46, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно будут. За это тебе дадут 3 копейки, а себе оставят 97.
     

  • 1.82, Klizma (?), 19:03, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Молодцы! Нужна обратная связь. GNOME 3 - лучшее DE на настоящий момент. Это без вариантов.
     
     
  • 2.84, Аноним (-), 19:07, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клизма, а ты носишь анальный зонд?
     
     
  • 3.97, dannyD (?), 20:24, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Клизма, а ты носишь анальный зонд?

    он бетта тестер, ну всмысле сразу после альфы.

     

  • 1.85, Аноним (-), 19:08, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Klizma, перестать офтопить.
     
     
  • 2.88, Аноним (48), 19:13, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    За что ты так ненавидишь клизмы? Или у тебя был с ними печальный опыт?
     
     
  • 3.92, Аноним (-), 19:17, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя проблемы с пониманием руссского языка? Так изучай!
    > "Оффтоп — Оффтопик (иначе офтопик, оффтоп от англ. off topic) любое сетевое сообщение, выходящее за рамки заранее установленной темы общения."
     

  • 1.87, Иваня (?), 19:12, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто смотрел код? Что там за инфу собирают? :/
     
  • 1.95, Аноним (96), 19:45, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужно! Пора добавлять в сервисы системд!
     
  • 1.102, BAZ_Megodriver (?), 21:18, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не понимаю, что кто в 3м гноме находит удобным ?
    Это с родни Unity - когда спросили зачем надо - все ответили только мешает.
     
     
  • 2.107, Аноним (19), 21:39, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, не в 3-м, а в 42-м (GTK4). Во-вторых, он просто работает. Работает, не тратя моё время на восстановление потерянных данных, а нервы — на страх ткнуть что-то не так, потому что «оно упадёт».
     
     
  • 3.110, Аноним (43), 21:42, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ты несешь про потерянные данные причём тут гном? Ты прям ярко характеризуешь всех пользователей гнома, низкий iq, спутанные мысли, бредовые идеи.
     
     
  • 4.115, Аноним (19), 21:52, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обоснуй.
     

  • 1.103, prokoudine (ok), 21:28, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без внятного плана, что делать с собранными данными, как их анализировать, как принимать решения на основании собранной инфы и т.д. не взлетит. План в посте не представлен.
     
     
  • 2.104, Аноним (28), 21:30, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    план простой: продать.
     
     
  • 3.109, prokoudine (ok), 21:40, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому ты продашь пересыпанные солью данные о железе у трёх с половиной пользователей гнома или двух с половиной пользователей кед? Кому они нужны? Что ты куришь и почему тебе себя так не жаль?
     
     
  • 4.111, Аноним (43), 21:44, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даю подсказку ключевое слово фингерпринтинг. Загуглить я уверен ты не в состоянии, но знай что такое слово существует.
     
     
  • 5.113, prokoudine (ok), 21:47, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот видишь, ты даже не можешь ответить на вопрос по сути, а сразу переходишь к дешёвым понтам.

    Нет, чувак, это производит совсем не то впечатление, на которое ты рассчитывал.

     

  • 1.105, истина в последней инстанции (?), 21:33, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень нужно. Всецело поддерживаю. Очень важное нововведение для гнома. Поздравляю всех любителей этой замечательной среды.

    Для большей интеграции предлагаю перенести всё это непосредственно в GTK

     
  • 1.106, Аноним (19), 21:35, 25/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На всех трёх машинах установил, запустил, отправил. GNOME будет ещё лучше, ну пусть.

    В комментариях полюбовался клоунами, не отличающими термин «телеметрия» (удалённое измерение величин) от термина «слежка». Такие у нас IT-шники.

     
     
  • 2.112, Аноним (43), 21:45, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахаха капец ты IT-шник не можешь понять что телеметрия часть слежки. Я уверен ты в гос конторе работаешь.
     
  • 2.114, Аноним (114), 21:47, 25/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если обьект измерения люди, то логично это называется слежка.  Сам ты клоун, причем веьма унылый
     

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